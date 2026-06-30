/300 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿಗಳ ಬಿಗ್‌ ಬಜೆಟ್‌ ಸಿನಿಮಾ.. ಪೂಜಾ ಹೆಗ್ಡೆಗೆ ಬಂಪರ್‌ ಆಫರ್‌?

Pooja Hegde to star opposite Pawan Kalyan: ಟಾಲಿವುಡ್ ಸ್ಟಾರ್ ಹೀರೋ ಮತ್ತು ಪವರ್ ಸ್ಟಾರ್ ಪವನ್ ಕಲ್ಯಾಣ್ ಅಭಿನಯದ ಬಹುನಿರೀಕ್ಷಿತ ಸಿನಿಮಾ OG ಮೂವಿಯ ಸದ್ದು ತಣ್ಣಗಾಗುವ ಮೊದಲೇ, ಅದರ ಮುಂದುವರಿದ ಭಾಗ OG 2 ಬಗ್ಗೆ ಸುದ್ದಿ ಫಿಲಂ ನಗರದಲ್ಲಿ ಚರ್ಚೆಯ ವಿಷಯವಾಗಿದೆ. ಸುಜೀತ್ ನಿರ್ದೇಶನದ ಈ ಮಹತ್ವಾಕಾಂಕ್ಷೆಯ ಆಕ್ಷನ್ ಎಂಟರ್ಟೈನರ್ನಲ್ಲಿ ಟಾಲಿವುಡ್ ಗೊಂಬೆ ಪೂಜಾ ಹೆಗ್ಡೆ ನಾಯಕಿಯಾಗಿ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿದ್ದಾರೆ ಎಂಬ ಕುತೂಹಲಕಾರಿ ಸುದ್ದಿ ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ಹರಿದಾಡುತ್ತಿದೆ.
ಸದ್ಯಕ್ಕಂತೂ ಪೂಜಾ ಹೆಗ್ಡೆ ಅವರು ಟಾಲಿವುಡ್ನಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಸಿನಿಮಾ ಹಿಟ್ ಲಿಸ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ. ಬ್ಯಾಡ್ ಟೈಮ್ ಆರಂಭವಾದ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಪೂಜಾ ಹೆಗ್ಡೆ ಅವರು ಯಾವುದೇ ಹೊಸ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ಗಳಿಗೆ ಸಹಿ ಹಾಕಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಅದೃಷ್ಟ ಎಂಬಂತೆ ಪೂಜಾ ಹೆಗ್ಡೆಗೆ ಬಂಪರ್ ಆಫರ್ ಒಂದು ಒಲಿದಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಹರೀಶ್ ಶಂಕರ್ ನಿರ್ದೇಶನದ ಉಸ್ತಾದ್ ಭಗತ್ ಸಿಂಗ್ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ಪೂಜಾ ಪವನ್ ಎದುರು ನಟಿಸಬೇಕಿತ್ತು. ಆದರೆ ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, ದಿನಾಂಕಗಳು ಹೊಂದಾಣಿಕೆಯಾಗದ ಕಾರಣ ಮತ್ತು ಇತರ ಕಾರಣಗಳಿಂದಾಗಿ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ನಿಂದ ಔಟ್ ಆಗಿದ್ದರು. ಇದರೊಂದಿಗೆ ಪವನ್-ಪೂಜಾ ಅವರ ಕ್ರೇಜಿ ಸಂಯೋಜನೆಯನ್ನು ಬೆಳ್ಳಿ ಪರದೆಯ ಮೇಲೆ ನೋಡಲು ಬಯಸಿದ್ದ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ನಿರಾಶೆಗೊಂಡರು. ಈಗ, ಆ ಅವಕಾಶ OG 2 ರೂಪದಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಅವರ ಬಾಗಿಲು ತಟ್ಟಿದೆ. ತಯಾರಕರೊಂದಿಗಿನ ಚರ್ಚೆಗಳು ಕೂಡ ಸಕಾರಾತ್ಮಕವಾಗಿ ನಡೆಯುತ್ತಿವೆ ಎನ್ನಲಾಗುತ್ತಿದೆ.
ನಿರ್ದೇಶಕ ಸುಜೀತ್ ಈ ಸಿನಿಮಾವನ್ನು ಪ್ಯಾನ್-ಇಂಡಿಯಾ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ನಿರ್ಮಿಸುವ ಯೋಜನೆಯಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಕೇವಲ ಉತ್ತರಭಾಗವಲ್ಲ, ಇದನ್ನು OG ಯೂನಿವರ್ಸ್ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ವಿಸ್ತರಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಪವನ್ ಕಲ್ಯಾಣ್ ಅವರೇ ಈ ಮಹತ್ವಾಕಾಂಕ್ಷೆಯ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಇದನ್ನು 300 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿಗಳ ಬೃಹತ್ ಬಜೆಟ್ನಲ್ಲಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತಿದ್ದು, ಇದನ್ನು ಅವರ ಹೋಮ್ ಬ್ಯಾನರ್ ಪವನ್ ಕಲ್ಯಾಣ್ ಕ್ರಿಯೇಟಿವ್ ವರ್ಕ್ಸ್ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ತಯಾರು ಮಾಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ OG ಯೂನಿವರ್ಸ್ ಬಿಗಿನ್ಸ್- ದಿ ಆರಿಜಿನ್ ಆಫ್ ಫೈರ್ ಎಂಬ ವೀಡಿಯೊ ಅಭಿಮಾನಿಗಳಿಂದ ಅದ್ಭುತ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ಪಡೆದಿದೆ.
ಈ ಸಿನಿಮಾ ಕಥೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಕೆಲವು ದೃಶ್ಯ ಸೋರಿಕೆಯಾಗಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರಚಾರ ನೀಡುತ್ತಿವೆ. ಇದು ಕೇವಲ ಸಾಮಾನ್ಯ ಭೂಗತ ಮಾಫಿಯಾ ಕಥೆಯಲ್ಲ, ಬದಲಾಗಿ ಬಲವಾದ ಐತಿಹಾಸಿಕ ಹಿನ್ನೆಲೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ ಎಂದು ಪ್ರಚಾರ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಭಾರತೀಯ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಹೋರಾಟಗಾರ ನೇತಾಜಿ ಸುಭಾಷ್ ಚಂದ್ರ ಬೋಸ್ ರಚಿಸಿದ ಆಜಾದ್ ಹಿಂದ್ ಫೌಜ್ (INA) ಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ರಹಸ್ಯ ನಿಧಿಯ ಸುತ್ತ ಈ ಕಥೆ ಸುತ್ತುತ್ತದೆ.
ಮಾಫಿಯಾ, ರಾಜಕೀಯ ಮತ್ತು ಐತಿಹಾಸಿಕ ರಹಸ್ಯಗಳ ಸಂಯೋಜನೆಯೊಂದಿಗೆ ಸುಜೀತ್ ಅದ್ಭುತವಾದ ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ ಅನ್ನು ಸಿದ್ಧಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಪವನ್ ಕಲ್ಯಾಣ್ ಅವರ ಆಕ್ಷನ್, ಪೂಜಾ ಹೆಗ್ಡೆ ಅವರ ಗ್ಲಾಮರ್ ಮತ್ತು ರೋಮಾಂಚನಗೊಳಿಸುವ ಕಥೆಯೊಂದಿಗೆ, ಈ ಯೋಜನೆಯು ಗಲ್ಲಾಪೆಟ್ಟಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಇತಿಹಾಸವನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸಲಿದೆ ಎನ್ನುವುದು ಸಿನಿಮಾ ವಿಶ್ಲೇಷಕರ ಅಭಿಪ್ರಾಯವಾಗಿದೆ. ಆದ್ರೆ ಪೂಜಾ ಹೆಗ್ಡೆ ಆಯ್ಕೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಚಿತ್ರತಂಡದಿಂದ ಇನ್ನೂ ಅಧಿಕೃತ ಘೋಷಣೆಯಾಗಿಲ್ಲ.