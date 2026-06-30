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300 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿಗಳ ಬಿಗ್‌ ಬಜೆಟ್‌ ಸಿನಿಮಾ.. ಪೂಜಾ ಹೆಗ್ಡೆಗೆ ಬಂಪರ್‌ ಆಫರ್‌?

ನಿರ್ದೇಶಕ ಸುಜೀತ್ ಈ ಸಿನಿಮಾವನ್ನು ಪ್ಯಾನ್-ಇಂಡಿಯಾ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ನಿರ್ಮಿಸುವ ಯೋಜನೆಯಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಕೇವಲ ಉತ್ತರಭಾಗವಲ್ಲ, ಇದನ್ನು OG ಯೂನಿವರ್ಸ್ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ವಿಸ್ತರಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ.

Written ByBhimappa
Published: Jun 30, 2026, 11:27 PM IST|Updated: Jun 30, 2026, 11:27 PM IST
300 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿಗಳ ಬಿಗ್‌ ಬಜೆಟ್‌ ಸಿನಿಮಾ.. ಪೂಜಾ ಹೆಗ್ಡೆಗೆ ಬಂಪರ್‌ ಆಫರ್‌?
Source: Bureau

About the Author

Bhimappa

Bhimappa

ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ನಲ್ಲಿ ಸದ್ಯ ಡಿಜಿಟಲ್ (ವೆಬ್‌ಸೈಟ್‌) ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದು, ರಾಜಕೀಯ, ಸ್ಫೋರ್ಟ್ಸ್‌, ಸಿನಿಮಾ, ಆರೋಗ್ಯ, ಎಂಟರ್ಟೈನ್‌ಮೆಂಟ್, ಲೈಫ್‌ಸ್ಟೈಲ್‌, ವೈರಲ್‌ ಸುದ್ದಿಗಳನ್ನು ಓದುಗರಿಗೆ ನೀಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಪದವಿ ಹಾಗೂ ಸ್ನಾತಕೋತ್ತರ ಪದವಿಯಲ್ಲಿ ಪತ್ರಿಕೋದ್ಯಮವನ್ನು ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಿರುವ ಇವರು ಪ್ರಜಾವಾಣಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ವರ್ಷ ಅಪ್ರೆಂಟಿಸ್‌ ಹಾಗೂ ನ್ಯೂಸ್‌ಫಸ್ಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಡಿಜಿಟಲ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸಿದ ಅನುಭವ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ.

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