Pooja wins Veerarani in the show Halli Power Reloaded: ಅಕುಲ್ ಬಾಲಾಜಿ ಅವರ ನಿರೂಪಣೆಲ್ಲಿ Zee ಕನ್ನಡ ಚಾನೆಲ್ನಲ್ಲಿ ಅದ್ಧೂರಿಯಾಗಿ ಮೂಡಿ ಬರುತ್ತಿರುವ ಹಳ್ಳಿ ಪವರ್ ರೀಲೋಡೆಡ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಸ್ಪರ್ಧಿಗಳು ನಾನು..ನೀನು ಎನ್ನುವಂತೆ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಸ್ಪರ್ಧಿಗಳು ಒಬ್ಬರಿಗಿಂತ ಒಬ್ಬರು ವಿಭಿನ್ನವಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಸ್ಪರ್ಧಿಗಳು ತಮ್ಮ ತಮ್ಮ ಸ್ಥಾನಗಳನ್ನು ಭದ್ರ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಹೋರಾಟ ಶುರು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಹೊಸ ಮನೆ ವಾಡೆಯ ಗೃಹಪ್ರವೇಸ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಕಲ್ಲಿನ ಅರಮನೆಗೆ ರಾಣಿಯ ಆಯ್ಕೆ ಆಗಿದ್ದು ಹಳ್ಳಿ ಪವರ್ ಶೋನ ಮೊಟ್ಟ ಮೊದಲು ರಾಣಿ ಆಗಿ ಪೂಜಾ ಎನ್.ಸಿ ಅವರು ಆಯ್ಕೆ ಆಗಿದ್ದಾರೆ.
ಪೂಜಾ ಅವರು ಕಳೆದ ವಾರ ಸಗಣಿ ನೀರು ಹಾಕಿಕೊಂಡು ಕೋಪದಿಂದ ಬುಸುಗುಡುತ್ತಿದ್ದರು. ಅದರಂತೆ ತಾವು ಅದುಕೊಂಡತೆ ಸೇಡು ತೀರಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಹಳ್ಳಿ ಸ್ಟೈಲ್ನಲ್ಲಿ ಅಜ್ಜಿ ಪಾತ್ರದಲ್ಲಿ ವೇದಿಕೆ ಮೇಲೆ ಸಖತ್ ಆಗಿಯೇ ವಾಕ್ ಮಾಡಿ ಮಿಸ್ ಐಹೊಳೆ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದ್ದರು. ಈ ಸಂಬಂಧ ತಾರಾ ಅನುರಾಧ ಅವರು ಕಿರೀಟವನ್ನು ಅವರಿಗೆ ತೊಡಿಸಿದ್ದರು. ಇದೇ ಪೂಜಾ ಅವರಿಗೆ ಪ್ಲಸ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಗಿದ್ದು ವೀರ ರಾಣಿ ಸಿಂಹಾಸನವನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಇದೊಂದು ಅವರಿಗೆ ಅತ್ಯಂತ ನೆನಪಿನ ಕ್ಷಣವಾಗಿದೆ.
ಇಷ್ಟಕ್ಕೂ ಈ ಪೂಜಾ ಯಾರು?.
ಪೂಜಾ ಅವರ ಪೂರ್ಣ ಹೆಸರು ಪೂಜಾ ಚಂದ್ರಶೇಖರ್ ಎಂದು. ಇವರು ಮೂಲತಹ ಮೈಸೂರಿನ ಭಾಗದವರು ಆಗಿದ್ದಾರೆ. ಕೇವಲ 19 ವರ್ಷದಲ್ಲೇ ಹಸೆಮಣೆ ಏರಿದ ಪೂಜಾ ಅವರು ಮದುವೆ ನಂತರ ಉತಮ ಜೀವನ ನಡೆಸಲು ಆಗಲಿಲ್ಲ. ಸಾಕಷ್ಟು ಕಷ್ಟಗಳಿಂದ ಕೊನೆಗೂ ಸಂಸಾರ ಬಂಧದಿಂದ ಹೊರ ಬಂದರು. ಪೂಜಾ ಅವರಿಗೆ ಈಗ ಮಗ ಇದ್ದಾರೆ. ಆದರೂ ಗಂಡನಿಂದ ವಿಚ್ಛೇದನ ಪಡೆದು ಸಂತಸದಿಂದ ಇದ್ದಾರೆ. ಹಳ್ಳಿ ಪವರ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ದು ಮಾತ್ರ ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾದಿಂದ ಎಂದು ಹೇಳಬಹುದು. ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣದಲ್ಲಿ ಇನ್ಪ್ಲೂಯನ್ಸರ್ ಆಗಿದ್ದರು.
ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾದಿಂದಲೇ ಪೂಜಾ ಚಂದ್ರಶೇಖರ್ ಅವರು ಸಾಕಷ್ಟು ಫಾಲೋವರ್ಸ್ ಅನ್ನು ಸಂಪಾದನೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು ಹಾಕುವ ಒಂದೊಂದು ಪೋಸ್ಟ್ಗೂ ಸಾಕಷ್ಟು ಮನ್ನಣೆ ಸಿಗುತ್ತಿದೆ. ಅವರ ಫಾಲೋವರ್ಸ್ ಎಂದಿಗೂ ಪೂಜಾ ಅವರನ್ನ ಬಿಟ್ಟು ಕೊಡಲ್ಲ ಎಂದು ಹೇಳಬಹುದು. ಹಳ್ಳಿ ಪವರ್ ಶೋಗೆ ಬರಲು ಅವರ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣವೇ ಕಾರಣ ಎನ್ನಬಹುದು.
ಸದ್ಯ ಹಳ್ಳಿ ಪವರ್ ರೀಲೋಡೆಡ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಪೂಜಾ ಅವರು ಮೊಟ್ಟ ಮೊದಲ ವೀರ ರಾಣಿಯಾಗಿರುವುದು ವಿಶೇಷ ಎನಿಸಿದೆ. ವಾಡೆಯಲ್ಲಿ ನಡೆಯುವಂತಹ ಕೆಲಸ, ಕಾರ್ಯಗಳ ಜವಾಬ್ದಾರಿಗಳನ್ನು ಅಲ್ಲಿರುವ ಸ್ಪರ್ಧಿಗಳಿಂದ ಮಾಡಿಸಲೇಬೇಕು. ಸ್ಪರ್ಧಿಗಳು ಮಾಡಿದರೆ ರಾಣಿಗೆ ಉತ್ತಮ. ಒಂದು ವೇಳೆ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ರಾಣಿಗೆ ಆಟದಲ್ಲಿ ಮೈನಸ್ಗಳು ಆಗುತ್ತವೆ. ವಾಡೆಯ ರಾಣಿಯಾಗಿ ಆಜ್ಞೆ ಹೊರಡಿಸಿರುವ ಪೂಜಾ ಚಂದ್ರಶೇಖರ್ ಅವರು, ಈ ಕ್ಷಣದಿಂದಲೇ ನಾನು ಹೇಳಿದ್ದೇ ಟೈಮ್, ನಾನು ಮಾಡಿದ್ದೇ ರೂಲ್ಸ್. ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರು ನಾನು ಹೇಳಿದ್ದನ್ನು ಪಾಲಿಸಲೇಬೇಕು ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.