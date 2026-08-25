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ಹಳ್ಳಿ ಪವರ್‌ನ ವೀರರಾಣಿ ಸಿಂಹಾಸನ ಏರಿದ ಪೂಜಾ.. ಸ್ಪರ್ಧಿಗಳಿಗೆ ಖಡಕ್‌ ವಾರ್ನಿಂಗ್‌!

ಕೇವಲ 19 ವರ್ಷದಲ್ಲೇ ಹಸೆಮಣೆ ಏರಿದ ಪೂಜಾ ಅವರು ಮದುವೆ ನಂತರ ಉತಮ ಜೀವನ ನಡೆಸಲು ಆಗಲಿಲ್ಲ. ಸಾಕಷ್ಟು ಕಷ್ಟಗಳಿಂದ ಕೊನೆಗೂ ಸಂಸಾರ ಬಂಧದಿಂದ ಹೊರ ಬಂದರು.
 

Written ByBhimappa
Published: Aug 25, 2026, 08:20 PM IST|Updated: Aug 25, 2026, 08:20 PM IST
ಹಳ್ಳಿ ಪವರ್‌ನ ವೀರರಾಣಿ ಸಿಂಹಾಸನ ಏರಿದ ಪೂಜಾ.. ಸ್ಪರ್ಧಿಗಳಿಗೆ ಖಡಕ್‌ ವಾರ್ನಿಂಗ್‌!

About the Author

Bhimappa

Bhimappa

ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ನಲ್ಲಿ ಸದ್ಯ ಡಿಜಿಟಲ್ (ವೆಬ್‌ಸೈಟ್‌) ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದು, ರಾಜಕೀಯ, ಸ್ಫೋರ್ಟ್ಸ್‌, ಸಿನಿಮಾ, ಆರೋಗ್ಯ, ಎಂಟರ್ಟೈನ್‌ಮೆಂಟ್, ಲೈಫ್‌ಸ್ಟೈಲ್‌, ವೈರಲ್‌ ಸುದ್ದಿಗಳನ್ನು ಓದುಗರಿಗೆ ನೀಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಪದವಿ ಹಾಗೂ ಸ್ನಾತಕೋತ್ತರ ಪದವಿಯಲ್ಲಿ ಪತ್ರಿಕೋದ್ಯಮವನ್ನು ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಿರುವ ಇವರು ಪ್ರಜಾವಾಣಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ವರ್ಷ ಅಪ್ರೆಂಟಿಸ್‌ ಹಾಗೂ ನ್ಯೂಸ್‌ಫಸ್ಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಡಿಜಿಟಲ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸಿದ ಅನುಭವ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ.

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