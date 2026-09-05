/ನಾನು ಮಾಡುವ ಆ ವಿಡಿಯೋಗಳು ಸಮಾಜ ಸೇವೆಗಾಗಿ : ಪಾಂಡೆ ಮಾತಿಗೆ ಬೆಚ್ಚಿಬಿದ್ದ ಪಡ್ಡೆ ಹೈಕ್ಳು

Poonam Pandey : ಬಾಲಿವುಡ್ನ ವಿವಾದಾತ್ಮಕ ನಟಿ ಪೂನಂ ಪಾಂಡೆ ಮತ್ತೆ ತಮ್ಮ ಹೇಳಿಕೆಗಳ ಮೂಲಕ ಸುದ್ದಿ ಕೇಂದ್ರಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಬೋಲ್ಡ್ ಅವತಾರ ಹಾಗೂ ಅಡಲ್ಟ್ ಕಂಟೆಂಟ್ನಿಂದಲೇ ಸದಾ ಸದ್ದು ಮಾಡುವ ಈ ಬೆಡಗಿ, ಇದೀಗ ನೀಡಿರುವ ಹೇಳಿಕೆಯೊಂದು ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣಗಳಲ್ಲಿ ಭಾರೀ ಚರ್ಚೆಗೆ ಹಾಗೂ ವೈರಲ್ಗೆ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ.
'ನನ್ನ ಬೋಲ್ಡ್ ವೀಡಿಯೋಗಳೂ ದೇಶ ಸೇವೆಯೇ!'
ಖಾಸಗಿ ಸಂದರ್ಶನವೊಂದರಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಿರುವ ಪೂನಂ, ತಮ್ಮ ಅಡಲ್ಟ್ ಕಂಟೆಂಟ್ ಅನ್ನು 'ದೇಶ ಸೇವೆ'ಗೆ ಹೋಲಿಸಿ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಅಚ್ಚರಿ ಮೂಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. "ಇಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಪುರುಷರು ತೀವ್ರ ಒತ್ತಡ ಮತ್ತು ನಿರಾಶೆಯಲ್ಲಿ ಜೀವನ ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಅಂತಹವರು ನನ್ನ ಬೋಲ್ಡ್ ವೀಡಿಯೋಗಳನ್ನು ವೀಕ್ಷಿಸುವ ಮೂಲಕ ಮನಸ್ಸಿನ ಒತ್ತಡದಿಂದ ಹೊರಬರಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ತಪ್ಪೇನಿದೆ?" ಎಂದು ಪ್ರಶ್ನಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ವೇಶ್ಯಾವಾಟಿಕೆ ಕಾನೂನುಬದ್ಧಗೊಳಿಸಲು ಸಲಹೆ
ಮಹಿಳೆಯರ ಮೇಲಿನ ದೌರ್ಜನ್ಯ, ಅತ್ಯಾಚಾರ ಹಾಗೂ ಹತ್ಯೆ ಪ್ರಕರಣಗಳ ಕುರಿತು ಮಾತನಾಡಿದ ಅವರು, "ಭಾರತದಲ್ಲಿ ವೇಶ್ಯಾವಾಟಿಕೆಯನ್ನು (Prostitution) ಕಾನೂನುಬದ್ಧಗೊಳಿಸಿದರೆ ಇಂತಹ ಅಪರಾಧಗಳ ಪ್ರಮಾಣ ಗಣನೀಯವಾಗಿ ಕಡಿಮೆಯಾಗಬಹುದು" ಎಂಬ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೆ, ಚಿತ್ರರಂಗದ ಕೆಲ ಸೆಲೆಬ್ರಿಟಿಗಳ ಮೇಲೂ ಕಿಡಿಕಾರಿರುವ ಪೂನಂ, "ಹಲವು ಸೆಲೆಬ್ರಿಟಿಗಳು ಒಳಗಡೆ ಬೇರೆಯದೇ ರೀತಿಯ ಜೀವನ ನಡೆಸಿ, ಹೊರಗೆ ಮಾತ್ರ ತಾವು ತುಂಬಾ ಸಭ್ಯರು ಮತ್ತು ಹೈ-ಪ್ರೊಫೈಲ್ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಂತೆ ನಟಿಸುತ್ತಾರೆ. ಇಂತಹ ದ್ವಂದ್ವ ವರ್ತನೆ ಕಾಣುವಾಗ ನನಗೆ ಸಿಟ್ಟು ಬರುತ್ತದೆ," ಎಂದಿದ್ದಾರೆ. ಅಲ್ಲದೆ, ತಮ್ಮನ್ನು ಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡುವವರ ಬಗ್ಗೆ ತಲೆಕೆಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಸೋಶಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಮಿಶ್ರ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ
ಪೂನಂ ಪಾಂಡೆ ಅವರ ಈ ಸಂಚಲನಕಾರಿ ಹೇಳಿಕೆಯ ವೀಡಿಯೋ ವೈರಲ್ ಆಗುತ್ತಿದ್ದಂತೆ ನೆಟ್ಟಿಗರು ಮಿಶ್ರ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಕೆಲವರು ಅವರ ಈ ಹೇಳಿಕೆ ಭಾರತೀಯ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಮತ್ತು ಕುಟುಂಬ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗೆ ಧಕ್ಕೆ ತರುತ್ತದೆ ಎಂದು ತೀವ್ರ ಆಕ್ರೋಶ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದರೆ, ಇನ್ನು ಕೆಲವರು ಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡುತ್ತಾ ಕಾಲೆಳೆಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಒಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ, ಪೂನಂ ತಮ್ಮ ಹೊಸ ಕಾಮೆಂಟ್ಸ್ ಮೂಲಕ ಸೋಶಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಸಂಚಲನವನ್ನೇ ಸೃಷ್ಟಿಸಿದ್ದಾರೆ!