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ನಾನು ಮಾಡುವ ಆ ವಿಡಿಯೋಗಳು ಸಮಾಜ ಸೇವೆಗಾಗಿ : ಪಾಂಡೆ ಮಾತಿಗೆ ಬೆಚ್ಚಿಬಿದ್ದ ಪಡ್ಡೆ ಹೈಕ್ಳು

ತೀವ್ರ ಒತ್ತಡದಲ್ಲಿರುವ ಪುರುಷರು ತಮ್ಮ ಬೋಲ್ಡ್ ವೀಡಿಯೋಗಳನ್ನು ನೋಡಿ ನಿರಾಳರಾಗುತ್ತಾರೆ, ಹೀಗಾಗಿ ತಮ್ಮ ಅಡಲ್ಟ್ ಕಂಟೆಂಟ್ 'ದೇಶ ಸೇವೆ' ಇದ್ದಂತೆ ಎಂದು ಪೂನಂ ಪಾಂಡೆ ಪ್ರತಿಪಾದಿಸಿದ್ದಾರೆ.. ಇದೀಗ ಈ ವಿಚಾರ ಸೋಷಿಯಲ್‌ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಚರ್ಚೆಗೆ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ..

Written ByKrishna N K
Published: Sep 05, 2026, 07:53 PM IST|Updated: Sep 05, 2026, 07:53 PM IST
ನಾನು ಮಾಡುವ ಆ ವಿಡಿಯೋಗಳು ಸಮಾಜ ಸೇವೆಗಾಗಿ : ಪಾಂಡೆ ಮಾತಿಗೆ ಬೆಚ್ಚಿಬಿದ್ದ ಪಡ್ಡೆ ಹೈಕ್ಳು

About the Author

Krishna N K

Krishna N K

ಕೃಷ್ಣಕುಮಾರ್‌ ಎನ್‌.ಕೆ. 'ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌' ಜಾಲತಾಣದ ಸಂಪಾದಕರು. 2024 ರಿಂದ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದು, ಈಟಿವಿ ಕನ್ನಡ, ವೇ ಟು ನ್ಯೂಸ್‌, ಸಂಯುಕ್ತ ಕರ್ನಾಟಕ, ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವಾರು ಸುದ್ದಿ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಲ್ಲಿ 8 ವರ್ಷ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ ಅನುಭವ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. ಸಿನಿಮಾ, ವೈರಲ್‌, ಲೈಫ್‌ಸ್ಟೈಲ್‌, ಆರೋಗ್ಯ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಆಸಕ್ತಿ ಹೊಂದಿರುವ ಇವರು 2024 ರಿಂದ ʼಇಂಡಿಯಾ ಡಾಟ್‌ಕಾಮ್‌ʼನ ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ ವೆಬ್‌ನಲ್ಲಿ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

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