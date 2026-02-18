ಆ ಸ್ಟಾರ್‌ ಕ್ರಿಕೆಟಿಗ ನನಗೆ ಮೆಸೇಜ್‌ ಮಾಡಿ, ಸಮಯ ಕಳೆಯೋಕೆ ಬಾ ಅಂದ..! ಪೂನಂ ಪಾಂಡೆ ಶಾಕಿಂಗ್‌ ಹೇಳಿಕೆ

English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
ಕ್ರಿಕೆಟಿಗರು ಕಳುಹಿಸುವ ಸಂದೇಶಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಪೂನಂ ಪಾಂಡೆ ಬಾಯಿಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಅನೇಕ ಕ್ರಿಕೆಟಿಗರು ಆಗಾಗ್ಗೆ ತಮಗೆ ಸಂದೇಶ ಕಳುಹಿಸುತ್ತಾರೆ, ಕೆಲವರು ಸಮಯ ಕಳೆಯಲು ಬಾ ಅಂತಾರೆ ಎಂದು ಪೂನಂ ಪಾಂಡೆ ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.. ಹೆಚ್ಚಿನ ಅಚ್ಚರಿ ವಿಚಾರಗಳು ಇಲ್ಲಿವೆ.. 

Written by - Krishna N K | Last Updated : Feb 18, 2026, 06:33 PM IST
Poonam Pandey : ನಟಿ, ಮಾಡೆಲ್ ಪೂನಂ ಪಾಂಡೆ ಸದಾ ಒಂದಲ್ಲ ಒಂದು ವಿವಾದಗಳಿಂದ ಸುದ್ದಿಯಲ್ಲಿರುತ್ತಾರೆ. ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಲವ್‌ ಲೈಫ್‌ ವಿಚಾರವಾಗಿ, ಇನ್ನೂ ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ವಿವಾದಾತ್ಮಕ ಹೇಳಿಕೆಗಳನ್ನು ನೀಡುವ ಮೂಲಕ ಟ್ರೆಂಡಿಂಗ್‌ನಲ್ಲಿರುತ್ತಾರೆ. ಇತ್ತೀಚಿಗೆ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಆಟಗಾರರ ಬಗ್ಗೆ ಸಂಚಲನಕಾರಿ ಹೇಳಿಕೆ ನೀಡಿದ್ದು.. ಪ್ರಸ್ತುತ ಚರ್ಚೆಗೆ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ...

ಹೌದು... ಪೂನಂ ಪಾಂಡೆ ಕ್ರಿಕೆಟಿಗರ ಬಗ್ಗೆ ಆಘಾತಕಾರಿ ಹೇಳಿಕೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಫಿಲ್ಮ್‌ವಿಂಡೋ ಜೊತೆಗಿನ ಸಂಭಾಷಣೆಯಲ್ಲಿ, ಅನೇಕ ನಟರು ಮತ್ತು ಕ್ರಿಕೆಟಿಗರು ತಮಗೆ ಸಂದೇಶ ಕಳುಹಿಸುತ್ತಾರೆ ಎಂದು ತಿಳಿದ್ದಾರೆ. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೆ, ಬ್ಲೂ ಟಿಕ್ ಹೊಂದಿರುವ ಬಹಳಷ್ಟು ಜನರಿಂದ ಸಂದೇಶಗಳು ಬರುತ್ತವೆ ಎಂದು ಉತ್ತರಿಸಿದಳು. ಆದರೆ, ಅವರ ಹೆಸರುಗಳನ್ನು ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸಲು ಹಿಂದೇಟು ಹಾಕಿದರು. 

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: "ಮಾರ್ನಮಿ" ಸಿನಿಮಾ ನೋಡಿ ಬೆಚ್ಚಿ ಬಿದ್ದ ಕರಾವಳಿ ಮಂದಿ : ಮಂಗಳೂರಿಗರಿಂದ ಚಿತ್ರಕ್ಕೆ ಫುಲ್‌ ಮಾರ್ಕ್ಸ್‌

ನನಗೆ ಮೆಸೇಜ್ ಮಾಡುವ ಕ್ರಿಕೆಟಿಗರು ನನ್ನೊಂದಿಗೆ ಸಮಯ ಕಳೆಯಲು ಬಯಸುತ್ತಾರೆ ಎಂದು ನನಗೆ ಅನಿಸುತ್ತದೆ. ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ನಾನು ಅವರನ್ನು ನಿರ್ಲಕ್ಷಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ, ಏಕೆಂದರೆ ನನ್ನಂತಹ ಎಷ್ಟೋ ಹುಡುಗಿಯರಿಗೂ ಈ ರೀತಿಯ ಮೆಸೇಜ್‌ಗಳು ಬರುತ್ತಿರಬೇಕು ಎಂದು ನನಗೆ ಅರ್ಥವಾಗಿದೆ ಎಂದು ಪೂನಂ ಹೇಳಿದರು.

ಪೂನಂ ಪಾಂಡೆ ಹೇಳಿಕೆ ನಂತರ ಅವರನ್ನು ತೀವ್ರವಾಗಿ ಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಇದೆಲ್ಲವೂ ಕಟ್ಟು ಕಥೆ, ಗಮನ ಸೆಳೆಯಲು ಹೀಗೆ ಹೇಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ನೆಟ್ಟಿಗರು ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ನೀಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಪೂನಂ ಪಾಂಡೆಗಿಂತ ಮೊದಲು, ನಟಿ ಖುಷಿ ಮುಖರ್ಜಿ ಕೂಡ ಕ್ರಿಕೆಟಿಗರ ಬಗ್ಗೆ ಇದೇ ರೀತಿಯ ಹೇಳಿಕೆಗಳನ್ನು ನೀಡಿದ್ದರು.

