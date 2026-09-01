/‘ಗ್ಲಾಮರ್’ ಲೋಕ ಬಿಟ್ಟು ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ಲಾಯರ್ ಆದ ಸ್ಟಾರ್‌ ನಟಿ

ಒಂದು ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಅವರು ಟಾಲಿವುಡ್ ಉದ್ಯಮದಲ್ಲಿ ಒಂದೇ ಒಂದು ಚಿತ್ರದ ಮೂಲಕ ಖ್ಯಾತಿ ಗಳಿಸಿದ್ದ ಸ್ಟಾರ್ ನಟಿ. ಟಿವಿ ಧಾರಾವಾಹಿಗಳ ಮೂಲಕ ಮನ್ನಣೆ ಗಳಿಸಿದ ಈ ಫೇಮಸ್ ನಟಿ ಹಲವಾರು ಚಿತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ನಟಿಸಿ ನಟನಾ ವೃತ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ಸನ್ನು ಕಂಡರು. ಬಳಿಕ ಈ ಚೆಲುವೆಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಂಖ್ಯೆಯ ಅವಕಾಶಗಳು ಸಿಗಲಿಲ್ಲ. ಸ್ವಲ್ಪ ಸಮಯದವರೆಗೆ ಚಲನಚಿತ್ರಗಳಿಂದ ದೂರ ಉಳಿದಿದ್ದ ನಟಿ ಈಗ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ವಕೀಲರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು ಯಾರೆಂದು ಇಲ್ಲಿದೆ ನೋಡಿ ಫುಲ್ ಡಿಟೇಲ್ಸ್....
ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ವಕೀಲರಾಗಿರುವ ಈ ನಟಿಯ ಹೆಸರು ರೇಷ್ಮಾ ರಾಥೋಡ್. ಮಾರುತಿ ನಿರ್ದೇಶನದ ಈ ರೋಜುಲ್ಲೊ ಚಿತ್ರದ ಮೂಲಕ ತೆಲುಗು ಚಿತ್ರರಂಗದಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖ ನಟಿಯಾಗಿ ಪಾದಾರ್ಪಣೆ ಮಾಡಿದರು. ನಟಿ ರೇಷ್ಮಾ ರಾಥೋಡ್ ತಮ್ಮ ಮೊದಲ ಚಿತ್ರದಿಂದಲೇ ಉತ್ತಮ ಯಶಸ್ಸನ್ನು ಸಾಧಿಸಿದರು.
ಬಳಿಕ ಜೈ ಶ್ರೀರಾಮ್, ಲವ್ ಸೈಕಲ್ ಮತ್ತು ಪ್ರತಿಘಟನಾ ನಂತಹ ಚಿತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ನಟಿಸುವ ಮೂಲಕ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರನ್ನು ಮೆಚ್ಚಿಸಿದರು. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಆ ಚಿತ್ರಗಳು ಹಿಟ್ ಆಗದ ಕಾರಣ, ಹೇಳುಕೊಳ್ಳುವಷ್ಟು ತಾರಾಪಟ್ಟವನ್ನು ಗಳಿಸಲಿಲ್ಲ. ಅವರು ತಮಿಳು ಮತ್ತು ಮಲಯಾಳಂನ ಹಲವಾರು ಚಿತ್ರಗಳಲ್ಲಿಯೂ ನಟಿಸಿದರು. 2017 ರಲ್ಲಿ ಚಲನಚಿತ್ರಗಳಿಂದ ವಿರಾಮ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ನಂತರ ಕಾನೂನು ಅಧ್ಯಯನವನ್ನು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಿದರು. ನಟಿಯಾಗಿ ಖ್ಯಾತಿಯನ್ನು ಗಳಿಸಿದರೂ, ಈಗ ವಕೀಲರಾಗಿ ತಮ್ಮ ಛಾಪು ಮೂಡಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಅವರನ್ನು ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ವಕೀಲೆಯಾಗಿ ಜನರು ನೋಡಿದ್ದಾರೆ. ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ಲಾಯರ್ ಆದ ನಟಿಯ ಫೋಟೋಗಳು ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಹರಿದಾಡುತ್ತಿವೆ. ಈ ಹಿಂದೆ ಸಿನಿರಂಗದಲ್ಲಿದ್ದ ರೇಷ್ಮಾ ಈಗ ಸಂಪೂರ್ಣ ಬದಲಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಕೇವಲ ಒಂದು ತೆಲುಗು ಚಿತ್ರದ ಮೂಲಕ ಖ್ಯಾತಿ ಗಳಿಸಿದ್ದ ಈ ನಟಿ ಈಗ ಗುರುತಿಸಲಾಗದಷ್ಟು ಬದಲಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಇವರನ್ನು ನೋಡಿ ನೆಟಿಜನ್ಗಳು ಶಾಕ್ ಆಗುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
ರೇಷ್ಮಾ ಪ್ರಸ್ತುತ ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ಸಕ್ರಿಯರಾಗಿದ್ದಾರೆ, ಆಗಾಗ್ಗೆ ಫೋಟೋಗಳನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಮತ್ತು ತಮ್ಮ ಅನುಯಾಯಿಗಳೊಂದಿಗೆ ತೊಡಗಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಮಾಜಿ ತೆಲುಗು ನಾಯಕಿ ಈಗ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ವಕೀಲರಾಗಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ತಿಳಿದು ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಅಚ್ಚರಿಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.