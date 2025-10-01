Mandana Karimi health update: ಇತ್ತೀಚಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ಜನರು ತಮ್ಮ ವೃತ್ತಿಪರ ಜೀವನದ ಹಿಂದೆ ಓಡುವುದು ಮತ್ತು ತಮ್ಮ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಜೀವನವನ್ನು ನಿರ್ಲಕ್ಷಿಸುವುದು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿದೆ. ಕೆಲಸದ ಒತ್ತಡದಿಂದಾಗಿ ತಮ್ಮ ದೇಹ ಮತ್ತು ಆರೋಗ್ಯವನ್ನು ನಿರ್ಲಕ್ಷಿಸಿ, ಇಲ್ಲದ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ತಂದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ.. ಹಿಂದಿ 'ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ 9' ರನ್ನರ್ ಅಪ್ ಮತ್ತು 'ಕ್ಯಾ ಕೂಲ್ ಹೈ ಹಮ್ 3' ನಟಿ ಮಂದನಾ ಕರಿಮಿ ಅವರ ವಿಷಯದಲ್ಲೂ ಇದೇ ಆಗಿದೆ.. ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಅವರ ಆರೋಗ್ಯ ಹದಗೆಟ್ಟಿದ್ದರಿಂದ ಅವರನ್ನು ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ದಾಖಲಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ಈ ಭಯಾನಕ ಅನುಭವದಿಂದ ಚೇತರಿಸಿಕೊಂಡ ನಂತರ, ಅವರು ತಮ್ಮ ಅನುಯಾಯಿಗಳಿಗೆ ಒಂದು ಪ್ರಮುಖ ಆರೋಗ್ಯ ಅಪ್ಡೇಟ್ನ್ನು ನೀಡಿದರು. ಜೀವನದ ಗಡಿಬಿಡಿಯಿಂದ ವಿರಾಮ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವುದು ಎಷ್ಟು ಅಗತ್ಯ ಎಂದು ಅವರು ಹಂಚಿಕೊಂಡರು.
ಇರಾನಿನ ಮಾಡೆಲ್ ಮತ್ತು ನಟಿ ಮಂದನಾ ಕರಿಮಿ ಕಳೆದ ಕೆಲವು ತಿಂಗಳುಗಳಿಂದ ನಿರಂತರವಾಗಿ ಬ್ಯುಸಿಯಾಗಿದ್ದು, ಅವರು ತಮ್ಮ ದೇಹವು ನೀಡುತ್ತಿದ್ದ ಮೌನ ಎಚ್ಚರಿಕೆಗಳನ್ನು ನಿರ್ಲಕ್ಷಿಸಿ, ಕನಸುಗಳ ಬೆನ್ನಟ್ಟುತ್ತಿದ್ದರು. ಆದರೆ ಒಂದು ದಿನ, ಅವರ ದೇಹವು ಇದ್ದಕ್ಕಿದ್ದಂತೆ ಅವಳನ್ನು ಬೆಂಬಲಿಸುವುದನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸಿತು.. ಅವರು ಕೆಲವು ವೈದ್ಯಕೀಯ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳಿಗೆ ಒಳಗಾಗುತ್ತಿರುವ ಫೋಟೋಗಳನ್ನು ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ನಲ್ಲಿ ಪೋಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಇದರೊಂದಿಗೆ ʼಇದು ನನ್ನ ಕೊನೆಯ ಹೃದಯ ಬಡಿತ ಎಂದು ನಾನು ಭಾವಿಸಿದೆʼ ಎನ್ನುವ ಶಾಕಿಂಗ್ ಕ್ಯಾಪ್ಷನ್ ಕೂಡ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ..
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ : 'ನಾನು ಜೊತೆಯಲ್ಲಿದ್ದಾಗಲೇ ಅವರಿಗೆ ಬೇರೆ ಮದುವೆಯಾಗಿ ಮಗುವಾಗಿತ್ತು'
ವಾಸ್ತವವಾಗಿ ಬಳಲಿಕೆ, ನಿರ್ಜಲೀಕರಣ ಮತ್ತು ಒತ್ತಡವೇ ಅವಳನ್ನು ಹೆದರಿಸಿತ್ತು ಎಂದು ಹೇಳಿದ ವೈದ್ಯರು, ಆಕೆಯನ್ನು ವೈದ್ಯಕೀಯ ಆರೈಕೆಯಲ್ಲಿ ಇರಿಸಿಕೊಂಡರು. ಚೇತರಿಸಿಕೊಂಡ ನಂತರ, ಮಂದನಾ ಇನ್ಸ್ಟಾ ಪೋಸ್ಟ್ನಲ್ಲಿ 'ನನ್ನ ಹೃದಯ ಬಲವಾಗಿದೆ, ನನ್ನ ದೇಹವು ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ. ಆದರೆ, ನಾನು ಅದಕ್ಕೆ ಚೆನ್ನಾಗಿಲ್ಲ' ಎಂದು ಹೇಳಿದರು. ʼನಾನು ಪ್ರತಿ ಬಾರಿಯೂ ಗೆರೆ ದಾಟಿದಾಗ ನನ್ನನ್ನು ಹಿಡಿದಿದ್ದಕ್ಕಾಗಿ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ನಾನು ನಿಧಾನಗೊಳಿಸಲು ಮರೆತಾಗಲೆಲ್ಲಾ ನನ್ನನ್ನು ಕ್ಷಮಿಸಿದ್ದಕ್ಕಾಗಿ ಧನ್ಯವಾದಗಳು" ಎಂದು ಅವಳು ತನ್ನ ಹೃದಯ ಮತ್ತು ದೇಹಕ್ಕೆ ಧನ್ಯವಾದ ಅರ್ಪಿಸಿದ್ದಾಳೆ..
ಇರಾನ್ನಲ್ಲಿ ಮಾಡೆಲ್ ಆಗಿ ವೃತ್ತಿಜೀವನ ಆರಂಭಿಸಿದ ಮಂದನಾ ಕರಿಮಿ ಭಾರತಕ್ಕೆ ಬಂದು ಮಾಡೆಲಿಂಗ್ಗೆ ಹೆಸರುವಾಸಿಯಾದರು. ಹಿಂದಿ ರಿಯಾಲಿಟಿ ಶೋ 'ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ 9' ನಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿ ಎರಡನೇ ರನ್ನರ್ ಅಪ್ ಆದರು. ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಅವರಿಗೆ ಉತ್ತಮ ಜನಪ್ರಿಯತೆ ತಂದುಕೊಟ್ಟಿತು. ಅಲ್ಲದೆ, 'ಕ್ಯಾ ಕೂಲ್ ಹೈ ಹಮ್ 3' ಚಿತ್ರದಿಂದ ಅವರು ಮನ್ನಣೆ ಗಳಿಸಿದರು.
ಇನ್ನು ಅವರ ಕೆಲಸದ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಬಂದರೆ, ಅವರು ನವಾಜುದ್ದೀನ್ ಸಿದ್ದಿಕಿ ಮತ್ತು ಸೈಫ್ ಅಲಿ ಖಾನ್ ನಟಿಸಿದ 'ಸೇಕ್ರೆಡ್ ಗೇಮ್ಸ್' ವೆಬ್ ಸರಣಿಯಲ್ಲಿಯೂ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡರು. ಅವರ ಕೊನೆಯ ಚಿತ್ರ ಅನಿಲ್ ಕಪೂರ್ ಅವರ ಡಿಜಿಟಲ್ ಚಲನಚಿತ್ರ 'ಥಾರ್'. ಈ ಚಿತ್ರ ನೆಟ್ಫ್ಲಿಕ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಯಿತು. ಕೆಲವು ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ, ಮಂದನಾ ಅವರು ನಟಿಯಾಗಿ ಬಾಲಿವುಡ್ನಿಂದ ವಿರಾಮ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಿರುವುದಾಗಿ ಘೋಷಿಸಿದರು. ಈಗ ತಮ್ಮ ಗಮನ ಒಳಾಂಗಣ ವಿನ್ಯಾಸ ಮತ್ತು ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ವಿಷಯಗಳ ಮೇಲೆ ಇದೆ ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದರು.