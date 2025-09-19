English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

Zubeen Garg Death : ʻಯಾ ಅಲಿ..ʼ ಹಾಡಿನ ಖ್ಯಾತ ಗಾಯಕ ನಿಧನ, ಕಂಬನಿ ಮಿಡಿದ ಸಿನಿರಂಗ

Zubeen Garg Death : ಗ್ಯಾಂಗ್‌ಸ್ಟರ್ ಸಿನಿಮಾದ "ಯಾ ಅಲಿ" ಹಾಡಿನ ಮೂಲಕ ಫೇಮಸ್‌ ಆಗಿದ್ದ ಖ್ಯಾತ ಗಾಯಕ ಅಪಘಾತದಲ್ಲಿ ಜೀವವನ್ನೇ ಕಳೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.

Written by - Chetana Devarmani | Last Updated : Sep 19, 2025, 04:05 PM IST
  • ಗ್ಯಾಂಗ್‌ಸ್ಟರ್ ಸಿನಿಮಾದ "ಯಾ ಅಲಿ" ಹಾಡು
  • ಅಪಘಾತದಲ್ಲಿ ಖ್ಯಾತ ಗಾಯಕ ನಿಧನ
  • ಖ್ಯಾತ ಗಾಯಕ ಜುಬಿನ್ ಗಾರ್ಗ್ ಇನ್ನಿಲ್ಲ

Zubeen Garg Death : ʻಯಾ ಅಲಿ..ʼ ಹಾಡಿನ ಖ್ಯಾತ ಗಾಯಕ ನಿಧನ, ಕಂಬನಿ ಮಿಡಿದ ಸಿನಿರಂಗ
Zubeen Garg Death : ಖ್ಯಾತ ಗಾಯಕ ಜುಬಿನ್ ಗಾರ್ಗ್ ತಮ್ಮ 52 ನೇ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ನಿಧನರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಶುಕ್ರವಾರ ಸಿಂಗಾಪುರದಲ್ಲಿ ಸ್ಕೂಬಾ ಡೈವಿಂಗ್ ಮಾಡುವಾಗ ಅಪಘಾತ ಸಂಭವಿಸಿದ್ದು, ಇಹಲೋಕ ತ್ಯಜಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಬಾಲಿವುಡ್ ಸಿನಿಮಾ "ಗ್ಯಾಂಗ್‌ಸ್ಟರ್" ನ ಸೂಪರ್‌ಹಿಟ್ ಹಾಡು "ಯಾ ಅಲಿ" ಮೂಲಕ ಜುಬಿನ್ ಗಾರ್ಗ್ ರಾಷ್ಟ್ರವ್ಯಾಪಿ ಜನಪ್ರಿಯತೆ ಗಳಿಸಿದರು.

ಅಸ್ಸಾಂ ಕ್ಯಾಬಿನೆಟ್ ಸಚಿವ ಅಶೋಕ್ ಸಿಂಘಾಲ್ ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮ ಪೋಸ್ಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಅವರ ಸಾವನ್ನು ದೃಢಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. "ನಮ್ಮ ಪ್ರೀತಿಯ ಜುಬಿನ್ ಗಾರ್ಗ್ ಅವರ ಅಕಾಲಿಕ ನಿಧನದಿಂದ ತೀವ್ರ ದುಃಖಿತನಾಗಿದ್ದೇನೆ. ಅಸ್ಸೋಂ ಕೇವಲ ಅವರ ಧ್ವನಿಯನ್ನು ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ ಹೃದಯ ಬಡಿತವನ್ನೂ ಕಳೆದುಕೊಂಡಿದೆ. ಜುಬಿನ್ ಕೇವಲ ಗಾಯಕನಲ್ಲ; ಅವರು ಅಸ್ಸೋಂ ಮತ್ತು ರಾಷ್ಟ್ರದ ಹೆಮ್ಮೆಯಾಗಿದ್ದರು. ಅವರ ಹಾಡುಗಳು ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯನ್ನು ಪ್ರಪಂಚದ ಮೂಲೆ ಮೂಲೆಗೆ ಕೊಂಡೊಯ್ದವು. ಅವರ ಕುಟುಂಬ, ಸ್ನೇಹಿತರು ಮತ್ತು ಅಸಂಖ್ಯಾತ ಅಭಿಮಾನಿಗಳಿಗೆ ದುಃಖ ಭರಿಸುವ ಶಕ್ತಿ ನೀಡಲಿ. ಅವರ ಆತ್ಮಕ್ಕೆ ಶಾಂತಿ ಸಿಗಲಿ. ಓಂ ಶಾಂತಿ." ಎಂದು ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಹಣೆಯಲ್ಲಿ ತಿಲಕ, ಕೈಯಲ್ಲಿ ಕೆಂಪುದಾರ... ಹಿಂದುತ್ವದ ಹಾದಿ ಹಿಡಿದರೇ ನಟ ಆಮಿರ್ ಖಾನ್!! ವಿಡಿಯೋ ವೈರಲ್

ಸಿಂಗಾಪುರದಲ್ಲಿ ಅಪಘಾತ ಹೇಗೆ ಸಂಭವಿಸಿತು?

ವರದಿಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ಅಪಘಾತ ಸಂಭವಿಸಿದಾಗ ಜುಬಿನ್ ಗಾರ್ಗ್ ಸ್ಕೂಬಾ ಡೈವಿಂಗ್ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದರು. ರಕ್ಷಣಾ ತಂಡ ಅವರನ್ನು ಸಮುದ್ರದಿಂದ ರಕ್ಷಿಸಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಸಾಗಿಸಿದರು. ವೈದ್ಯರು ತಮ್ಮ ಕೈಲಾದಷ್ಟು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿದರು. ಆದರೆ ಅವರನ್ನು ಉಳಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗಲಿಲ್ಲ.

ಜುಬಿನ್ ಗಾರ್ಗ್ ಸಿಂಗಾಪುರದಲ್ಲಿ ನಡೆಯಲಿರುವ ನಾರ್ತ್ ಈಸ್ಟ್ ಉತ್ಸವದಲ್ಲಿ ಪ್ರದರ್ಶನ ನೀಡಬೇಕಿತ್ತು. ಆದರೆ ಅದಕ್ಕೂ ಮೊದಲೇ ದುರಂತ ಸಂಭವಿಸಿದೆ. ಅವರ ಹಠಾತ್ ಸಾವು ಅವರ ಅಭಿಮಾನಿಗಳನ್ನು ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ ಇಡೀ ಅಸ್ಸಾಮಿ ಸಮುದಾಯ ಮತ್ತು ಭಾರತೀಯ ಸಂಗೀತ ಉದ್ಯಮವನ್ನು ತೀವ್ರ ದುಃಖಕ್ಕೆ ದೂಡಿದೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ:ಧನುಷ್‌ "ಮಾರಿ" ಸಿನಿಮಾ ಖ್ಯಾತಿಯ ಹಾಸ್ಯನಟ ರೋಬೋ ಶಂಕರ್ ನಿಧನ!

