ಮಂಚದ ಕೆಳಗೆ ಇಬ್ಬರು.. ಮಂಚದ ಮೇಲೆ ನಟಿಯ ಜೊತೆ ಖ್ಯಾತ ನಿರ್ಮಾಪಕ; ಕಾಸ್ಟಿಂಗ್ ಕೌಚ್ ಕರಾಳತೆ ಬಯಲು

casting couch: ತೆಲುಗು ಚಲನಚಿತ್ರೋದ್ಯಮದಲ್ಲಿ, ಮಹಿಳೆಯರ ಸುರಕ್ಷತೆ, ಅವಕಾಶಗಳು ಮತ್ತು ತೆರೆಮರೆಯಲ್ಲಿ ನಡೆಯುವ ಕಿರುಕುಳದ ವಿಷಯಗಳು ಯಾವಾಗಲೂ ತೀವ್ರ ಚರ್ಚೆಯ ವಿಷಯಗಳಾಗಿವೆ. ಇತ್ತೀಚೆಗೆ, ಹಲವಾರು ಯುವತಿಯರು ಸಿನಿ ಉದ್ಯಮವನ್ನು ಪ್ರವೇಶಿಸಲು ಮತ್ತು ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ವೃತ್ತಿಜೀವನವನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸಲು ಕಾಂಪ್ರಮೈಸ್ ಆಗಲು ಒತ್ತಾಯಿಸಲ್ಪಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಮಹಿಳೆಯರು ಎದುರಿಸುತ್ತಿರುವ ತೊಂದರೆಗಳು ಹಾಗೆಯೇ ಉದ್ಯಮದೊಳಗೆ ನಡೆದ ದೌರ್ಜನ್ಯಗಳು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಬೆಳಕಿಗೆ ಬರುತ್ತಿವೆ. ಇದಲ್ಲದೆ, ಪ್ರಮುಖ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಉದ್ಯಮದ ವಿರುದ್ಧ ಆರೋಪಗಳನ್ನು ಹೊರಿಸುತ್ತಿರುವುದು ಕಳವಳಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ. ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ, ಹಿರಿಯ ನಟ ಮತ್ತು ನಿರ್ದೇಶಕ ಜೆ.ಡಿ. ಚಕ್ರವರ್ತಿ ಅವರ ಒಂದು ಸಂದರ್ಶನದ ತುಣುಕು ಪ್ರಸ್ತುತ ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ವೈರಲ್ ಆಗುತ್ತಿವೆ.
ನಟ ಜೆ.ಡಿ. ಚಕ್ರವರ್ತಿ ನಾಯಕನಿಂದ ಖಳನಾಯಕನವರೆಗೆ ಪಾತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ನಟಿಸಿ ಖ್ಯಾತಿ ಗಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಭಾರಿ ಅಭಿಮಾನಿಗಳನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಟಾಲಿವುಡ್ನಲ್ಲಿ ನಿರಂತರ ಸಮಸ್ಯೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಬಹಿರಂಗವಾಗಿ ಮಾತನಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಉದಾಹರಣೆಗೆ "ಕಾಸ್ಟಿಂಗ್ ಕೌಚ್", ಅವಕಾಶಗಳ ವೇಷದಲ್ಲಿರುವ ಕಿರುಕುಳ ಮತ್ತು ಅಧಿಕಾರದ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿರುವವರು ಹೇರುವ ಒತ್ತಡ ಎಂದಿದ್ದಾರೆ. ತಮ್ಮ ಸ್ವಂತ ಅನುಭವಗಳಿಂದ ಅವರು ಮಹಿಳೆಯರು ಎದುರಿಸುವ ಒತ್ತಡಗಳ ಸ್ವರೂಪವನ್ನು ವಿವರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಹೊಸದಾಗಿ ಉದ್ಯಮಕ್ಕೆ ಪ್ರವೇಶಿಸುತ್ತಿರುವ ಯುವತಿಯರು, ನಾಯಕಿಯರು ಅಂತಹ ರಾಜಿ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವ ಸನ್ನಿವೇಶಗಳಿಗೆ ಸ್ವಇಚ್ಛೆಯಿಂದ ಹೆಜ್ಜೆ ಹಾಕುವುದಿಲ್ಲ. ಬದಲಿಗೆ, ಅನೇಕ ಸಂದರ್ಭಗಳು ಅವರನ್ನು ಆ ದಿಕ್ಕಿನಲ್ಲಿ ತಳ್ಳುತ್ತವೆ ಎಂದು ಜೆಡಿ ಪ್ರತಿಪಾದಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಜೆಡಿ ಚಕ್ರವರ್ತಿ ಕಾಸ್ಟಿಂಗ್ ಕೌಚ್ ಬಗ್ಗೆ ಥ್ರೋಬ್ಯಾಕ್ ಸಂದರ್ಶನ ಟಾಲಿವುಡ್ ಅನ್ನು ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಆಘಾತಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ. ಜೆಡಿ ಚಕ್ರವರ್ತಿ ವಿವರಿಸಿದ ಒಂದು ಘಟನೆ ಚರ್ಚೆಯ ಪ್ರಮುಖ ವಿಷಯವಾಗಿದೆ. ಸಂದರ್ಶನವೊಂದರಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡುತ್ತಾ, ಜೆಡಿ ಚಕ್ರವರ್ತಿ ತಮ್ಮ ಉದ್ಯಮದ ಆರಂಭಿಕ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಒಂದು ಘಟನೆಯನ್ನು ನೆನಪಿಸಿಕೊಂಡರು. "ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, ನಾನು ಸಣ್ಣಪುಟ್ಟ ಖಳನಾಯಕ ಪಾತ್ರಗಳನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದೆ. ನನಗೆ ನಾಯಕಿಯಾಗಿದ್ದ ಆಪ್ತ ಮಹಿಳಾ ಸ್ನೇಹಿತೆ ಇದ್ದಳು. ಒಂದು ದಿನ, ಅತಿಥಿ ಗೃಹದಲ್ಲಿ ತಂಗಿದ್ದಾಗ, ಅವಳು ನಟ ಸುರೇಶ್ ಮತ್ತು ನನ್ನನ್ನು ಭೋಜನಕ್ಕೆ ಆಹ್ವಾನಿಸಿದಳು. ನಾವಿಬ್ಬರೂ ಅವಳ ಒಳ್ಳೆಯ ಸ್ನೇಹಿತರಾಗಿದ್ದರಿಂದ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗಿದ್ದೆವು" ಎಂದು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ.
ನಾವಿಬ್ಬರೂ ಅತಿಥಿ ಗೃಹಕ್ಕೆ ಬಂದು ಕುಳಿತ ಸ್ವಲ್ಪ ಸಮಯದ ನಂತರ, ತಡರಾತ್ರಿ ಡೋರ್ಬೆಲ್ ಬಾರಿಸಿತು. ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಅದು ಅವರ ಫುಡ್ ಆರ್ಡರ್ ಆಗಿರಬಹುದು ಎಂದು ಭಾವಿಸಿ, ನಟಿ ಕಿಟಕಿಯ ಮೂಲಕ ಹೊರಗೆ ನೋಡುತ್ತಿದ್ದರು ಎಂದು ಜೆಡಿ ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸಿದರು. ಆದರೆ ಅವಳು ತಕ್ಷಣ ಟೆನ್ಷನ್ ಆದಳು. ನೀವಿಬ್ಬರೂ, ಈಗಲೇ ಮಂಚದ ಕೆಳಗೆ ಅಡಗಿಕೊಳ್ಳಿ ಎಂದು ಹೇಳಿದಳು. ಕಾರಣ ಕೇಳಿದರೂ, ಮೊದಲು ಅಡಗಿಕೊಳ್ಳುವಂತೆ ಒತ್ತಾಯಿಸಿದಳು. ಆದ್ದರಿಂದ ನಾವು ಮಂಚದ ಕೆಳಗೆ ಕುಳಿತೆವು ಎಂದಿದ್ದಾರೆ.
ಸ್ವಲ್ಪ ಸಮಯದ ನಂತರ, ಒಬ್ಬ ಚಲನಚಿತ್ರ ನಿರ್ಮಾಪಕ ಬಂದರು. ನಟಿಯ ಅಜ್ಜನಾಗುವಷ್ಟು ವಯಸ್ಸಾದ ವ್ಯಕ್ತಿ. ಆ ವ್ಯಕ್ತಿ ಮಾತನಾಡಿದ ರೀತಿ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಭಯಾನಕವಾಗಿತ್ತು. ನಿರ್ಮಾಪಕ ಹೋದ ನಂತರವೇ ನಾವು ಹೊರಬಂದೆವು. ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನಟಿ ನಗುತ್ತಿರುವಂತೆ ಕಂಡುಬಂದರು, ಅವರ ನಗುವಿನ ಹಿಂದೆ ಅಡಗಿರುವ ನೋವನ್ನು ಅವರು ಕಂಡೆವು ಎಂದು ಜೆಡಿ ಹೇಳಿದರು.
ಆತ ಮಾತನಾಡುತ್ತಿದ್ದ ರೀತಿ ಅಹಸ್ಯ ಹುಟ್ಟಿಸಿತ್ತು. ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಮಂಚದ ಕೆಳಗಿದ್ದ ನನಗೂ, ಸುರೇಶ್ಗೂ ಇದು ಮಜಾ ಅನಿಸಿತು. ಆದ್ರೆ, ಆ ನಿರ್ಮಾಪಕ ಹೋದ ಬಳಿಕ ನಾವಿಬ್ಬರು ಹೊರಗಡೆ ಬಂದಾಗ ನಟಿ ನಕ್ಕಿದ್ದು ನೋಡಿ ನಮ್ಮಿಬ್ಬರ ಕಣ್ಣಲ್ಲಿ ನೀರು ಬಂತು. ಆ ನಟಿ ನಗುತ್ತಲೇ ಅವ್ನು ಮುದುಕ, ಅವನತ್ರ ವಾಸನೆ ಬರುತ್ತೆ. ಪ್ರತಿರಾತ್ರಿ ಹೀಗೆ ಬರುತ್ತಾನೆ. ಆದರೆ ಏನು ಮಾಡೋದು ಆತ ಒಬ್ಬ ದೊಡ್ಡ ನಿರ್ಮಾಪಕ.. ಇದೆಲ್ಲಾ ತಪ್ಪಲ್ಲ, ಅಲ್ವಾ?? ಎಂದು ಬಿಟ್ಟಳು" ಎಂದು ಜೆಡಿ ಚಕ್ರವರ್ತಿ ಆ ನಟಿ, ನಿರ್ಮಾಪಕನ ಹೆಸರು ಹೇಳದೇ ವಿವರಿಸಿದ್ದಾರೆ.
"ಯಾವುದೇ ಮಹಿಳೆ ಅಂತಹ ಸನ್ನಿವೇಶಗಳಿಗೆ ಸ್ವಇಚ್ಛೆಯಿಂದ ಹೆಜ್ಜೆ ಹಾಕುವುದಿಲ್ಲ. ಅವಕಾಶಗಳು, ಅವಶ್ಯಕತೆಗಳು ಮತ್ತು ಸಂದರ್ಭಗಳು ಅವರನ್ನು ಅವುಗಳೊಳಗೆ ತಳ್ಳುತ್ತವೆ" ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ನಾಗಾರ್ಜುನ ನಟಿಸಿದ 'ಶಿವ' ಚಿತ್ರದ ಸಣ್ಣ ಪಾತ್ರದಲ್ಲಿ ಮೊದಲಿಗೆ ಜೆ. ಡಿ ಚಕ್ರವರ್ತಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡರು. ರಾಮ್ಗೋಪಾಲ್ ವರ್ಮಾ ಗರಡಿಯಲ್ಲಿ ಪಳಗಿದ ಜೆ. ಡಿ ಚಕ್ರವರ್ತಿ ಒಂದಷ್ಟು ಸಿನಿಮಾಗಳನ್ನು ನಿರ್ದೇಶನ ಮಾಡಿದ್ದರು. ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಚಿತ್ರರಂಗದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಜೆ. ಡಿ ಚಕ್ರವರ್ತಿ ಆಕ್ಟೀವ್ ಆಗಿ ಇಲ್ಲ. 3 ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ 'ದಯಾ' ಎಂಬ ವೆಬ್ ಸೀರಿಸ್ನಲ್ಲಿ ಜೆ. ಡಿ ಚಕ್ರವರ್ತಿ ನಟಿಸಿದ್ದರು.
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ:ನಟ ಅಲ್ಲು ಅರ್ಜುನ್ಗೆ ಮಹತ್ವದ ಆದೇಶ ಹೊರಡಿಸಿದ ದೆಹಲಿ ಹೈಕೋರ್ಟ್!.. ಐಕಾನ್ ಸ್ಟಾರ್ ಮುಂದಿನ ನಡೆ ಏನು?
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ:ಸಂಜೆ 6 ಗಂಟೆಯ ನಂತರ ದಳಪತಿ ವಿಜಯ್ ಏಕೆ ಹೊರಗೆ ಬರುವುದಿಲ್ಲ ಗೊತ್ತಾ? ಇಲ್ಲಿದೆ ಯಾರಿಗೂ ತಿಳಿಯದ ರಹಸ್ಯ