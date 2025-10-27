English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  ಫೋಟೋಶೂಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಆರಂಭವಾದ ಪ್ರೀತಿ.. ಬಾಲ್ಕನಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಪೋಸ್! ಈ ಬಾಲಿವುಡ್‌ ಪವರ್‌ ಕಪಲ್‌ ಲವ್‌ಸ್ಟೋರಿ ಯಾವ ಸಿನಿಮಾಗೂ ಕಮ್ಮಿಯಿಲ್ಲ..

Aishwarya Rai Abhishek Bachchan: ಬಿ-ಟೌನ್‌ನ ಸೂಪರ್ ಜೋಡಿಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾದ ಐಶ್ವರ್ಯಾ ರೈ ಬಚ್ಚನ್- ಅಭಿಷೇಕ್ ಬಚ್ಚನ್ ಡಿವೋರ್ಸ್ ಸುದ್ದಿ ಇತ್ತೀಚಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಭಾರೀ ಸದ್ದು ಮಾಡುತ್ತಿದೆ. ಅದಾಗ್ಯೂ, ಆಗಾಗ್ಗೆ ಜೊತೆಯಾಗಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಐಶ್ ಅಭಿಷೇಕ್ ಜೋಡಿ ಇಂತಹ ವದಂತಿಗಳು ಸುಳ್ಳು ಎಂಬುದನ್ನು ಪದೇ ಪದೇ ಸಾಬೀತುಪಡಿಸುವ ವಿಚಾರ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತೇ ಇದೆ. ಆದರೆ, ಮಾಜಿ ವಿಶ್ವ ಸುಂದರಿ ಐಶ್ವರ್ಯ ರೈ ಬಾಲಿವುಡ್ ಬಿಗ್ ಬಿ ಅಮಿತಾಬ್ ಬಚ್ಚನ್ ಪುತ್ರ ಅಭಿಷೇಕ್ ಬಚ್ಚನ್ ಲವ್ ಸ್ಟೋರಿ ಮಾತ್ರ ಯಾವುದೇ ಸಿನಿಮಾ ಕಥೆಗೂ ಕಡಿಮೆ ಇಲ್ಲ.   

Written by - Yashaswini V | Last Updated : Oct 27, 2025, 01:11 PM IST
  • ಐಶ್ವರ್ಯ ರೈ ಅಭಿಷೇಕ್ ಬಚ್ಚನ್ ಮೊದಲು ಭೇಟಿಯಾಗಿದ್ದು ಎಲ್ಲಿ?
  • ಐಶ್ವರ್ಯ ರೈ ಅಭಿಷೇಕ್ ಬಚ್ಚನ್ ಪ್ರೀತಿ ಚುರುವಾಗಿದ್ದು ಯಾವಾಗ?
  • ಯಾರು ಯಾರಿಗೆ ಮೊದಲು ಪ್ರಪೋಸ್ ಮಾಡಿದ್ರು?

Aishwarya Rai Abhishek Bachchan: ಬಾಲಿವುಡ್‌ನ ಆದರ್ಶ್ ದಂಪತಿಗಳು ಎಂತಲೇ ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುವ ಐಶ್ವರ್ಯಾ ರೈ ಬಚ್ಚನ್ ಹಾಗೂ ಅಭಿಷೇಕ್ ಬಚ್ಚನ್ ಸೌಂದರ್ಯ, ಸಿರಿವಂತಿಕೆ, ಕುಟುಂಬ ಎಲ್ಲಾ ವಿಚಾರಗಳಲ್ಲೂ ಸೂಪರ್ ಪವರ್ ಜೋಡಿ ಎಂಬುದನ್ನು ಯಾರೂ ತಳ್ಳಿಹಾಕುವಂತಿಲ್ಲ. ಮಾಜಿ ವಿಶ್ವ ಸುಂದರಿ ಐಶ್ವರ್ಯ ರೈ ಅವರು ಅಭಿಷೇಕ್ ಬಚ್ಚನ್'ಗೆ ಸಿಕ್ಕಿದ್ದು ಹೇಗೆ? ಇವರ ಪ್ರೇಮಾಂಕುರವಾದದ್ದು ಎಲ್ಲಿ? ಯಾರು ಯಾರಿಗೆ ಫಸ್ಟ್ ಪ್ರಪೋಸ್ ಮಾಡಿದ್ರು? ಈ ಎಲ್ಲಾ ವಿಚಾರಗಳ ರೋಚಕ ಕಥೆ ತಿಳಿಯಲು ಮುಂದೆ ಓದಿ.

ಐಶ್ ಫಸ್ಟ್ ಲುಕ್'ಗೆ ಫಿದಾ ಆಗಿದ್ದ ಬಿಗ್ ಬಿ ಪುತ್ರ: 
ತಮ್ಮ ಸೌಂದರ್ಯದ ಮೂಲಕ ಇಡೀ ವಿಶ್ವವನ್ನೇ ಬೆರಗುಗೊಳಿಸಿ ವಿಶ್ವ ಸುಂದರಿ ಪಟ್ಟ ಅಲಂಕರಿಸಿದ್ದ ನಮ್ಮ ಮಂಗಳೂರಿನ ಮನೆ ಮಗಳು ಐಶ್ವರ್ಯ ರೈ ಅವರ ಸೌಂದರ್ಯಕ್ಕೆ ಅಭಿಷೇಕ್ ಬಚ್ಚನ್ ಮೊದಲ ನೋಟದಲ್ಲೇ ಫಿದಾ ಆಗಿದ್ರಂತೆ. ಮಾಜಿ ವಿಶ್ವ ಸುಂದರಿ ಐಶ್ವರ್ಯ ರೈ  ಬಾಬಿ ಡಿಯೋಲ್ ಅವರೊಂದಿಗೆ 'ಔರ್ ಪ್ಯಾರ್ ಹೋ ಗಯಾ' ಚಿತ್ರೀಕರಣಕ್ಕಾಗಿ ಸ್ವಿಟ್ಜರ್‌ಲ್ಯಾಂಡ್‌ನಲ್ಲಿ ಶೂಟಿಂಗ್‌ನಲ್ಲಿ ಪಾಲ್ಗೊಂಡಿದ್ದರು. ಇದೇ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅಮಿತಾಬ್ ಬಚ್ಚನ್‌ ಅವರ ಸಿನಿಮಾ ಒಂದಕ್ಕೆ ಸ್ಥಳ ಪರಿಶೀಲನೆಗಾಗಿ ತೆರಳಿದ್ದ ಅಭಿಷೇಕ್ ಬಚ್ಚನ್ ಅವರನ್ನು ಅವರ ಬಾಲ್ಯದ ಸ್ನೇಹಿತ ಬಾಬಿ ಡಿಯೋಲ್ ಊಟಕ್ಕೆ ಆಹ್ವಾನಿಸಿದ್ದರಂತೆ. ಶೂಟಿಂಗ್ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾಗಲೇ ಐಶ್ವರ್ಯ ರೈ ಮತ್ತು ಅಭಿಷೇಕ್ ಬಚ್ಚನ್ ಮೊದಲು ಭೇಟಿ ಆಗಿದ್ದು. ಆ ಮೊದಲ ಭೇಟಿಯಲ್ಲಿಯೇ ಅಭಿಷೇಕ್ ಬಚ್ಚನ್ ಐಶ್ ಸೌಂದರ್ಯದ ಮೋಡಿಗೆ ಕ್ಲೀನ್ ಬೋಲ್ಡ್ ಆಗಿದ್ದರಂತೆ. ಸಂದರ್ಶನವೊಂದರಲ್ಲಿ ಅಭಿಷೇಕ್ ಸ್ವತಃ ಈ ವಿಷಯವನ್ನು ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇನ್ನೂ ವಿಶೇಷವೆಂದರೆ ಅಭಿಷೇಕ್ ಬಚ್ಚನ್ ಆಗ ಸಹಾಯಕ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಹುಡುಗನಾಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದರು.  

'ಔರ್ ಪ್ಯಾರ್ ಹೋ ಗಯಾ' ಚಿತ್ರೀಕರಣದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಸಾಂದರ್ಭಿಕವಾಗಿ ಭೇಟಿಯಾಗಿದ್ದ ಐಶ್-ಅಭಿಷೇಕ್ ನಂತರ 'ಧಾಯ್ ಅಕ್ಷರ್ ಪ್ರೇಮ್ ಕೆ' ಎಂಬ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಅಭಿನಯಿಸಿದರು. ಈ ಸಿನಿಮಾ ಶೂಟಿಂಗ್‌ ತುಂಬಾ ಸ್ಮರಣೀಯವಾಗಿತ್ತು ಎಂದು ನೆನೆಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಅಭಿಷೇಕ್ ಬಚ್ಚನ್, ಅದು ನಮ್ಮ ಮೊದಲ ಚಿತ್ರವಾಗಿತ್ತು. ಈ ವೇಳೆ ಐಶ್ವರ್ಯ ರೈ ಒಬ್ಬ ಅದ್ಭುತ ವ್ಯಕ್ತಿಯೆಂದು ಅರಿತುಕೊಂಡೆ ಎಂದು ಹಲವು ಸಂದರ್ಶನಗಳಲ್ಲಿ ಹೇಳಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. 

'ಧಾಯ್ ಅಕ್ಷರ್ ಪ್ರೇಮ್ ಕೆ' ಸಿನಿಮಾ ಮೂಲಕ ಕುಚ್ ನಾ ಕಹೋ, ಬಂಟಿ ಔರ್ ಬಬ್ಲಿ ಮತ್ತು ಧೂಮ್ 2 ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವು ಸಾಲು ಸಾಲು ಚಿತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಅಭಿನಯಿಸಿ ಸಿನಿ ಪ್ರಿಯರನ್ನು ಆಕರ್ಷಿಸಿದ್ದ ಈ ಜೋಡಿಯನ್ನು ಹತ್ತಿರತಂದಿದ್ದು 'ಉಮ್ರಾವ್ ಜಾನ್' ಚಿತ್ರ.

ಈ ಸಿನಿಮಾ ವೇಳೆಯೇ ಪರಸ್ಪರರ ಪ್ರೀತಿಯ ಅರಿವಾಗಿತ್ತು: 
2006ರಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ ಮಹಾಕಾವ್ಯ ನಾಟಕ ಉಮ್ರಾವ್ ಜಾನ್ ಸಿನಿಮಾ ವೇಳೆಯೇ ಐಶ್ವರ್ಯ ರೈ ಅಭಿಷೇಕ್ ಬಚ್ಚನ್ ಇಬ್ಬರಿಗೂ ಪರಸ್ಪರರು ಎಷ್ಟು ಪ್ರೀತಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎಂಬ ಅರಿವಾಗಿತ್ತಂತೆ. 'ಗುರು' ಸಿನಿಮಾ ವೇಳೆ ಇವರಿಬ್ಬರ ಪ್ರೀತಿ ಉತ್ತುಂಗದಲ್ಲಿತ್ತು. ಸಾಲು ಸಾಲು ಸಿನಿಮಾಗಳನ್ನು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಮಾಡಿದ್ದ ಐಶ್ವರ್ಯ ರೈ ಅಭಿಷೇಕ್ ಬಚ್ಚನ್ ನಿಸ್ಸಂದೇಹವಾಗಿ ಉತ್ತಮ ಸ್ನೇಹಿತರಾಗಿದ್ದರು. ತಮ್ಮ ಸ್ನೇಹ ಸಂಬಂಧವನ್ನು ಮುಂದಿನ ಹಂತಕ್ಕೆ ಕೊಂಡೊಯ್ಯುವ ಆಲೋಚನೆ ಮಾಡಿದ್ದ ಅಭಿಷೇಕ್ ಬಚ್ಚನ್ ಅವರಿಗೆ ಅದು ಮದುವೆಯೇ ಎಂಬ ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಶ್ನೆಯೂ ಎದುರಾಗಿತ್ತು. 

ಬಾಲ್ಕನಿಯಲ್ಲಿ ವಿಶ್ವ ಸುಂದರಿಗೆ ಪ್ರಪೋಸ್ ಮಾಡಿದ್ದ ಅಭಿಷೇಕ್ ಬಚ್ಚನ್: 
ನ್ಯೂಯಾರ್ಕ್‌ನಲ್ಲಿ ಚಿತ್ರೀಕರಣದಲ್ಲಿದ್ದ ಅಭಿಷೇಕ್ ಬಚ್ಚನ್ ಒಂದು ದಿನ ಹೋಟೆಲ್'ನ ಕೋಣೆಯ ಬಾಲ್ಕನಿಯಲ್ಲಿ ಕುಳಿತಿದ್ದಾಗ 'ನಾನು ಐಶ್ವರ್ಯ ರೈ ಮದುವೆಯಾದರೆ ಹೇಗಿರುತ್ತೆ ಎಂದು ಆಲೊಚಿಸುತ್ತಿದ್ದೆ.  ಐಶ್ವರ್ಯಳೊಂದಿಗೆ ಇದ್ದರೆ ಜೀವನ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತದೆಯೇ ಎಂದು ಬಯಸುತ್ತಿದ್ದೆ..' ಎಂದು ಹೇಳಿಕೊಂಡಿರುವ ಅಭಿಷೇಕ್ ಆಗ ಐಶ್ವರ್ಯ ರೈ ಅನ್ನು ಅಲ್ಲಿಗೆ ಕರೆದೊಯ್ದು ಬಾಲ್ಕನಿಯಲ್ಲೇ ಮದುವೆಗೆ ಪ್ರಪೋಸ್ ಮಾಡಿದ್ದರಂತೆ. ತಮ್ಮ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲೂ ಅಭಿಷೇಕ್ ಬಗ್ಗೆ ವಿಶೇಷ ಭಾವನೆ ಹೊಂದಿದ್ದ ಐಶ್ವರ್ಯ ರೈ ಪೂರ್ಣ ಹೃದಯದಿಂದ ಬಿಗ್ ಬಿ ಪುತ್ರನ ಪ್ರಪೋಸಲ್ ಗೆ ಸಮ್ಮತಿ ಸೂಚಿಸಿದ್ದರಂತೆ.

ವಯಸ್ಸಿನ ಅಂತರ: 
ಐಶ್ವರ್ಯ ರೈ ಮತ್ತು ಅಭಿಷೇಕ್ ಬಚ್ಚನ್ ವಿವಾಹದ ಗಾಸಿಪ್‌ಗಳಿಗೂ ಕಡಿಮೆ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಬಿ-ಟೌನ್ ನಲ್ಲಿ ಆಗ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಸದ್ದು ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದ ವಿಷಯವೆಂದರ ಈ ಜೋಡಿಯ ಮದುವೆ ಎನ್ನುವುದಕ್ಕಿಂತಲೂ ಇವರ ನಡುವಿನ ವಯಸ್ಸಿನ ಅಂತರ. ಐಶ್ವರ್ಯ ರೈ ಅಭಿಷೇಕ್ ಗಿಂತಲೂ ಎರಡು ವರ್ಷ ದೊಡ್ಡವರು. ತನಗಿಂತ ಚಿಕ್ಕವನನ್ನು ಪ್ರೇಮದ ಬಲೆಯಲ್ಲಿ ಸಿಲುಕಿಸಿದ ಐಶ್ವರ್ಯ ರೈ ಎಂದು ಜನ ಅವರನ್ನು ಟೀಕಿಸಿದ್ದೂ ಇದೆ. 

ಐಶ್ವರ್ಯ ರೈ- ಅಭಿಷೇಕ್ ವಿವಾಹ: 
ಯಾವುದೇ ಗಾಸಿಪ್‌ಗಳಿಗೆ ತಲೆಕೆಡಿಸಿಕೊಳ್ಳದ ಈ ಜೋಡಿ 2007ರಲ್ಲಿ ಸಪ್ತಪದಿ ತುಳಿಯುವ ಮೂಲಕ ದಾಂಪತ್ಯ ಜೀವನಕ್ಕೆ ಕಾಲಿಟ್ಟರು. ಎಪ್ರಿಲ್ 20, 2007ರಲ್ಲಿ ಈ ಜೋಡಿ ಬಚ್ಚನ್ ಅವರ ನಿವಾಸ ಪ್ರತೀಕ್ಷಾದಲ್ಲಿ ತುಳು ಮತ್ತು ಬಂಗಾಳಿ ಸಂಪ್ರದಾಯದಂತೆ ವಿವಾಹವಾದರು. ನವೆಂಬರ್ 16, 2011 ರಂದು ಐಶ್ವರ್ಯ ರೈ ಹೆಣ್ಣು ಮಗುವಿಗೆ ಜನ್ಮ ನೀಡಿದರು. ಈ ಜೋಡಿ ಮದುವೆಯಾಗಿ ನಾಲ್ಕು ವರ್ಷಗಳ ಬಳಿಕ ಅವರ ಬಾಳಲ್ಲಿ ಸಂತೋಷವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಿದ್ದು ಅವರ ಮುದ್ದಿನ ಮಗಳು ಆರಾಧ್ಯ. 

ವಿಶ್ವ ಸುಂದರಿಯಾಗಿ ದೇಶಕ್ಕೆ ಕೀರ್ತಿ, ಗೌರವ ತಂದಿದ್ದ ಐಶ್ವರ್ಯ ರೈ ಬಾಲಿವುಡ್ ನ ದಿಗ್ಗಜ ನಾಯಕ ಬಾಲಿವುಡ್ ಬಿಗ್ ಬಿ ಎಂತಲೇ ಖ್ಯಾತರಾಗಿರುವ ಅಮಿತಾಬ್ ಬಚ್ಚನ್ ಮನೆತನದ ಸೊಸೆಯಾಗಿಯೂ ತಮ್ಮ ಕರ್ತವ್ಯವನ್ನು ಅಚ್ಚುಕಟ್ಟಾಗಿ ನಿಭಾಯಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಅಭಿಷೇಕ್ ಬಚ್ಚನ್ ನೆಚ್ಚಿನ ಮಡದಿ ಐಶ್ವರ್ಯ ರೈ ತಮ್ಮ ಮಗಳು ಆರಾಧ್ಯಳಿಗೆ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ತಾಯಿ, ಶಿಕ್ಷಕಿ ಎಲ್ಲವೂ ಆಗಿದ್ದಾರೆ. ಸೌಂದರ್ಯ, ಹಣ, ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾನಮಾನ ಎಲ್ಲವೂ ಇದ್ದರು ಆಕೆ ಉತ್ತಮ ಸೊಸೆ, ಮಗಳು, ಹೆಂಡತಿ, ತಾಯಿಯಾಗಿ ಎಲ್ಲಿಯೂ ಸೋತಿಲ್ಲ ಎಂದು ಆಕೆಯ ಅತ್ತೆ ಜಯಾ ಬಚ್ಚನ್ ಕೂಡ ಸಂದರ್ಶನಗಳಲ್ಲಿ ಹೇಳಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. 

ಒಟ್ಟಾರೆಯಾಗಿ ಈ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಯುಗದಲ್ಲಿ ಫೇಸ್ಬುಕ್'ನಲ್ಲಿ ಸ್ನೇಹ, ವಾಟ್ಸಾಪ್ ಮೂಲಕ ಲವ್, ಇನ್ಸ್ಟಾದಲ್ಲಿ ಮದುವೆ, ಟ್ವಿಟ್ಟರ್ ನಲ್ಲಿ ಡಿವೋರ್ಸ್ ಎನ್ನುವ ಈ ಕಾಲದಲ್ಲಿಯೂ ಐಶ್ವರ್ಯ ರೈ- ಅಭಿಷೇಕ್ ಬಚ್ಚನ್ ದಾಂಪತ್ಯ ಇತರರಿಗೂ ಸ್ಪೂರ್ತಿಯಾಗಿದೆ. 

About the Author

Yashaswini V

Yashaswini V

ಯಶಸ್ವಿನಿ ವಿ. Zee ಕನ್ನಡ ಡಿಜಿಟಲ್ ಮಾಧ್ಯಮದ ಮೊದಲ ಪತ್ರಕರ್ತೆ. 2017ರಿಂದ Zee ಕನ್ನಡ ಡಿಜಿಟಲ್ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ರಾಜಕೀಯ, ಎಂಟರ್ಟೈನ್ಮೆಂಟ್, ಬ್ಯುಸಿನೆಸ್, ಲೈಫ್ ಸ್ಟೈಲ್, ವರ್ಲ್ಡ್, ಸೈನ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಸೇರಿದಂತೆ ವಿವಿಧ ವಿಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಅನುಭವ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. ದೆಹಲಿ ಮತ್ತು ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿರುವ ಇವರು ಸದ್ಯ ಅಸಿಸ್ಟೆಂಟ್ ನ್ಯೂಸ್ ಎಡಿಟರ್ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

