ಹೊಂಬಾಳೆ ಫಿಲ್ಮ್ಸ್ ಮತ್ತು ಮ್ಯಾನ್ ಆಫ್ ಮಾಸಸ್ ಜೂನಿಯರ್ ಎನ್ಟಿಆರ್ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್? ಜನ್ಮದಿನದ ಶುಭಾಶಯಗಳ ಹಿಂದೆ ಅಡಗಿದೆಯೇ ಹೊಸ ಚಿತ್ರದ ಸುಳಿವು?
ಚಿತ್ರರಂಗದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಜನ್ಮದಿನದ ಪೋಸ್ಟ್ ಇಷ್ಟೊಂದು ದೊಡ್ಡ ಮಟ್ಟದ ಚರ್ಚೆಗೆ ಕಾರಣವಾಗಬಹುದು ಎಂದು ಯಾರೂ ಊಹಿಸಿರಲಿಲ್ಲ! ಜೂನಿಯರ್ ಎನ್ಟಿಆರ್ ಅವರ ಹುಟ್ಟುಹಬ್ಬಕ್ಕೆ ಸ್ಯಾಂಡಲ್ವುಡ್ನ ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತ ನಿರ್ಮಾಣ ಸಂಸ್ಥೆ 'ಹೊಂಬಾಳೆ ಫಿಲ್ಮ್ಸ್' ಹಂಚಿಕೊಂಡಿರುವ ವಿಶೇಷ ಪೋಸ್ಟ್ ಮತ್ತು 'ಡ್ರಾಗನ್' ಚಿತ್ರದ ಪವರ್-ಪ್ಯಾಕ್ಡ್ ಗ್ಲಿಂಪ್ಸ್, ಸದ್ಯ ಭಾರತೀಯ ಚಿತ್ರರಂಗದಲ್ಲೇ ಅತ್ಯಂತ ದೊಡ್ಡ ಸಂಚಲನಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ.
"A Dragon Rises. A Mass Roars. What an explosive glimpse, Every frame screams MASS and MAGIC. Wishing The Devil, @jrntr a Massive Happy birthday" ಎಂದು ಹೊಂಬಾಳೆ ಫಿಲ್ಮ್ಸ್ ತನ್ನ ಅಧಿಕೃತ ಖಾತೆಗಳಲ್ಲಿ ಬರೆದುಕೊಂಡಿದೆ. ಆದರೆ, ಈ ಕೇವಲ ಒಂದು ಶುಭಾಶಯದ ಪೋಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲ, ಇದರ ಹಿಂದೆ ದೊಡ್ಡದೊಂದು ಸಿನಿಮೀಯ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರ ಅಡಗಿದೆ ಎಂಬ ಮಾತುಗಳು ಕೇಳಿಬರುತ್ತಿವೆ.
ಸದ್ಯ ಜೂನಿಯರ್ ಎನ್ಟಿಆರ್ ಮತ್ತು ಪ್ರಶಾಂತ್ ನೀಲ್ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ನ 'ಡ್ರಾಗನ್' ಚಿತ್ರವನ್ನು ಮೈತ್ರಿ ಮೂವಿ ಮೇಕರ್ಸ್ ಮತ್ತು ಎನ್ಟಿಆರ್ ಆರ್ಟ್ಸ್ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಜಂಟಿಯಾಗಿ ನಿರ್ಮಿಸುತ್ತಿವೆ. ಹೀಗಿದ್ದರೂ, ಹೊಂಬಾಳೆ ಫಿಲ್ಮ್ಸ್ ಈ ಚಿತ್ರದ ಗ್ಲಿಂಪ್ಸ್ ಅನ್ನು ತನ್ನದೇ ಚಿತ್ರದಂತೆ ಸಂಭ್ರಮಿಸಿ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿರುವುದರ ಹಿಂದೆ ನಿರ್ದೇಶಕ ಪ್ರಶಾಂತ್ ನೀಲ್ ಅವರ ಮೇಲಿರುವ ಅಪಾರ ಗೌರವ ಕಾಣುತ್ತಿದೆ. ಹೊಂಬಾಳೆ ಸಂಸ್ಥೆಗೆ 'ಕೆಜಿಎಫ್' ಮತ್ತು 'ಸಲಾರ್' ನಂತಹ ಐತಿಹಾಸಿಕ ಬ್ಲಾಕ್ಬಸ್ಟರ್ಗಳನ್ನು ನೀಡಿದ ಪ್ರಶಾಂತ್ ನೀಲ್ ಅವರ ವಿಷನ್ ಅನ್ನು ಹೊಂಬಾಳೆ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಮುಕ್ತವಾಗಿ ಶ್ಲಾಘಿಸಿದೆ.
ಇದು ಭವಿಷ್ಯದ ಬಿಗ್ ಕೊಲಾಬರೇಷನ್ ಮುನ್ನುಡಿಯೇ?
ಈ ಪೋಸ್ಟ್ ನೋಡಿದ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರು ಮತ್ತು ಟ್ರೇಡ್ ಅನಾಲಿಸ್ಟ್ಗಳು ಒಂದು ಮುಖ್ಯ ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನು ಎತ್ತುತ್ತಿದ್ದಾರೆ—ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಹೊಂಬಾಳೆ ಫಿಲ್ಮ್ಸ್ ಬ್ಯಾನರ್ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಜೂನಿಯರ್ ಎನ್ಟಿಆರ್ ಸಿನಿಮಾ ಮಾಡಲಿದ್ದಾರೆಯೇ?
ವಿಶ್ವಾಸಾರ್ಹ ಮೂಲಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ಕೇವಲ ಜನ್ಮದಿನದ ಶುಭಾಶಯ ಕೋರುವುದಷ್ಟೇ ಈ ಪೋಸ್ಟ್ನ ಉದ್ದೇಶವಾಗಿರಲಿಲ್ಲ. ಪ್ಯಾನ್-ಇಂಡಿಯಾ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಇತಿಹಾಸ ಸೃಷ್ಟಿಸುತ್ತಿರುವ ಹೊಂಬಾಳೆ ಫಿಲ್ಮ್ಸ್, ಜೂನಿಯರ್ ಎನ್ಟಿಆರ್ ಅವರು ಭವಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಬೃಹತ್ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಲು ಈಗಾಗಲೇ ತೆರೆಮರೆಯಲ್ಲಿ ಮಾತುಕತೆ ನಡೆಸುತ್ತಿದೆ ಎಂಬ ಗಾಢ ವದಂತಿಗಳಿವೆ.
ಮತ್ತೊಂದೆಡೆ, ಹೊಂಬಾಳೆ ಫಿಲ್ಮ್ಸ್ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ತೆಲುಗಿನ ದೊಡ್ಡ ಚಿತ್ರಗಳ ಓವರ್ಸೀಸ್ ಹಾಗೂ ಕರ್ನಾಟಕದ ವಿತರಣಾ ಹಕ್ಕುಗಳನ್ನು (Distribution Rights) ಕೈಗೆತ್ತಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿರುವುದರಿಂದ, 'ಡ್ರಾಗನ್' ಚಿತ್ರದ ಥಿಯೇಟ್ರಿಕಲ್ ರಿಲೀಸ್ ಮತ್ತು ವಿತರಣೆಯ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯನ್ನು ಹೊಂಬಾಳೆ ವಹಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳೂ ದಟ್ಟವಾಗಿವೆ.
ಒಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ, ಹೊಂಬಾಳೆ ಫಿಲ್ಮ್ಸ್ ಮತ್ತು ಜೂನಿಯರ್ ಎನ್ಟಿಆರ್ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಕೈಜೋಡಿಸಿದರೆ ಅದು ಕೇವಲ ಒಂದು ಸಿನಿಮಾ ಪ್ರಕಟಣೆ ಆಗಿರುವುದಿಲ್ಲ, ಬದಲಿಗೆ ಭಾರತೀಯ ಬಾಕ್ಸ್ ಆಫೀಸ್ನಲ್ಲಿ ಹೊಸ ದಾಖಲೆಗಳನ್ನು ಬರೆಯುವ 'ಭೂಕಂಪ'ವಾಗಲಿದೆ ಎಂಬುದರಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಸಂದೇಹವಿಲ್ಲ. ಅಧಿಕೃತ ಘೋಷಣೆಗಳು ಸದ್ಯದಲ್ಲೇ ಹೊರಬೀಳಲಿವೆ ಎಂದು ಚಿತ್ರರಂಗದ ಪ್ರಮುಖರು ನಿರೀಕ್ಷಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.