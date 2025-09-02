ಬಹು ಕೋಟಿಗಳ ಒಡೆಯ.. ಪವರ್‌ ಸ್ಟಾರ್‌ ಆಸ್ತಿ ಎಷ್ಟಿದೆ ಗೊತ್ತೇ? ಖಂಡಿತ ಶಾಕ್‌ ಆಗ್ತೀರಾ..

Power star pawan kalyan: ಪವನ್ ಕಲ್ಯಾಣ್ ಸೂಪರ್ ಸ್ಟಾರ್ ಹೀರೋ ಮಾತ್ರವಲ್ಲ, ರಾಜಕೀಯದಲ್ಲಿ ತನ್ನದೇ ಆದ ವಿಶೇಷ ಗುರುತನ್ನು ಗಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ರಾಜಕಾರಣಿಯಾಗಿ ಅವರು ಅನೇಕ ಏರಿಳಿತಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸಿದ್ದಾರೆ ಮತ್ತು ಇಂದು ಉಪಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಏರಿದ್ದಾರೆ. ಅಲ್ಲದೆ.. ಅವರು ದೇಶದ ರಾಜಕೀಯದಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರ ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಪವನ್ ಅವರ ಪ್ರಮುಖ ಆದಾಯ ಸಿನಿಮಾಗಳು. ಇಂದು ಪವನ್ ಕಲ್ಯಾಣ್ ಅವರ ಹುಟ್ಟುಹಬ್ಬ. ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಪವರ್ ಸ್ಟಾರ್ ಅವರ ಆಸ್ತಿ, ಹೂಡಿಕೆಗಳು ಮತ್ತು ಆದಾಯದ ಬಗ್ಗೆ ಸಮಗ್ರ ವಿವರಗಳನ್ನು ಹುಡುಕುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಇದೀಗ ಪವನ್ ಕಲ್ಯಾಣ್ ಅವರ ನಿವ್ವಳ ಮೌಲ್ಯ ಮತ್ತು ಆಸ್ತಿಗಳನ್ನು ನೋಡೋಣ.
ಪವನ್ ಕಲ್ಯಾಣ್ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2, 1971 ರಂದು ಆಂಧ್ರಪ್ರದೇಶದ ಬಾಪಟ್ಲಾದಲ್ಲಿ ಕೊನಿಡೇಲ ವೆಂಕಟ ರಾವ್ ಮತ್ತು ಅಂಜನಾ ದೇವಿ ದಂಪತಿಗೆ ಜನಿಸಿದರು. ಅವರು ನೆಲ್ಲೂರಿನ ಸೇಂಟ್ ಜೋಸೆಫ್ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಹತ್ತನೇ ತರಗತಿಯನ್ನು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಿದರು. ಅವರು ಸಮರ ಕಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಕಪ್ಪು ಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ ಮತ್ತು ವಿವಿಧ ಪ್ರಶಸ್ತಿಗಳನ್ನು ಸಹ ಗೆದ್ದಿದ್ದಾರೆ. ಪವನ್ ಕಲ್ಯಾಣ್ ಚಿರಂಜೀವಿ ಅವರ ಕಿರಿಯ ಸಹೋದರನಾಗಿ ಚಿತ್ರರಂಗಕ್ಕೆ ಪ್ರವೇಶಿಸಿದರು. ಅದಾದ ನಂತರ, ಪವನ್ ತಮ್ಮ ನಟನೆ, ಶೈಲಿ ಮತ್ತು ನಡವಳಿಕೆಯಿಂದ ತನಗೊಂದು ವಿಶೇಷ ಗುರುತನ್ನು ಗಳಿಸಿಕೊಂಡರು. ಚಿರಂಜೀವಿ ತೆಲುಗು ಚಲನಚಿತ್ರೋದ್ಯಮದಲ್ಲಿ ಮೆಗಾಸ್ಟಾರ್ ಆದಂತೆಯೇ, ಪವನ್ ಕೂಡ ಪವರ್ ಸ್ಟಾರ್ ಆಗಿ ವಿಶೇಷ ತಾರಾಪಟ್ಟವನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸಿಕೊಂಡರು.
ಪವನ್ ಕಲ್ಯಾಣ್ 1996 ರಲ್ಲಿ ಸತ್ಯನಾರಾಯಣ ನಿರ್ದೇಶನದ "ಅಕ್ಕಡ ಅಮ್ಮಾಯಿ ಇಕ್ಕಡ ಅಬ್ಬಾಯಿ" ಚಿತ್ರದ ಮೂಲಕ ಬೆಳ್ಳಿತೆರೆಗೆ ಪಾದಾರ್ಪಣೆ ಮಾಡಿದರು. ಈ ಚಿತ್ರದ ನಂತರ ಅವರು ಹಿಂತಿರುಗಿ ನೋಡಲಿಲ್ಲ. ಅವರ ಮೂವತ್ತು ವರ್ಷಗಳ ಚಲನಚಿತ್ರ ವೃತ್ತಿಜೀವನದಲ್ಲಿ, ಅವರು ಸುಮಾರು 30 ಚಿತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ನಟಿಸಿದರು. ಅಂದರೆ, ಅವರು ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಒಂದು ಚಿತ್ರದೊಂದಿಗೆ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರನ್ನು ರಂಜಿಸಿದರು. 'ಗೋಕುಲಮ್ಲೋ ಸೀತಾ', 'ತೋಳಿ ಪ್ರೇಮ', 'ತಮ್ಮುಡು', 'ಬದ್ರಿ', 'ಖುಷಿ', ಮತ್ತು 'ಜಾನಿ' ಮುಂತಾದ ಚಿತ್ರಗಳು ಅವರ ವೃತ್ತಿಜೀವನವನ್ನು ಗಟ್ಟಿಗೊಳಿಸಿವೆ. ಅದರಲ್ಲೂ 1999 ರಲ್ಲಿ ಬಂದ 'ತೋಳಿ ಪ್ರೇಮ' ಚಿತ್ರ ಅವರಿಗೆ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಮತ್ತು ಆರು ನಂದಿ ಪ್ರಶಸ್ತಿಗಳನ್ನು ತಂದುಕೊಟ್ಟಿತು. ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಅವರು 'ಹರಿಹರ ವೀರಮಲ್ಲು' ಚಿತ್ರದ ಮೂಲಕ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರ ಮುಂದೆ ಬಂದರು. ಶೀಘ್ರದಲ್ಲೇ 'ಓಜಿ' ಚಿತ್ರದ ಮೂಲಕ ಅಭಿಮಾನಿಗಳನ್ನು ರಂಜಿಸಲಿದ್ದಾರೆ.
ತೆಲುಗು ರಾಜ್ಯಗಳ ಜೊತೆಗೆ ಭಾರತೀಯ ರಾಜಕೀಯದ ಬಗ್ಗೆ ಉತ್ತಮ ತಿಳುವಳಿಕೆ ಹೊಂದಿರುವ ಪವನ್ ಕಲ್ಯಾಣ್, 2008 ರಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಅಣ್ಣ ಚಿರಂಜೀವಿ ಸ್ಥಾಪಿಸಿದ ಪ್ರಜಾ ರಾಜ್ಯಂ ಪಕ್ಷವನ್ನು ಸೇರಿದರು. ಅವರು ಯುವರಾಜ್ಯಂನ ಮುಖ್ಯಸ್ಥರಾಗಿ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದರು. ಪ್ರಜಾ ರಾಜ್ಯಂ ಪಕ್ಷವನ್ನು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಜೊತೆ ವಿಲೀನಗೊಳಿಸಿದಾಗ ಪವನ್ ಅಸಮಾಧಾನಗೊಂಡರು. ಅವರ ನಂಬಿಕೆಗಳು ಮತ್ತು ಭಾವನೆಗಳಿಗೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ, ಅವರು 2014 ರಲ್ಲಿ ತಮ್ಮದೇ ಆದ 'ಜನ ಸೇನಾ' ಪಕ್ಷವನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸಿದರು ಮತ್ತು ತಮ್ಮ ರಾಜಕೀಯ ಹೋರಾಟವನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದರು. ಆ ಪಕ್ಷದ ಮೂಲಕ ಅವರು ರಾಜಕೀಯ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮನ್ನಣೆ ಪಡೆದರು.
ಅವರು 2019 ರಲ್ಲಿ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಸಾರ್ವತ್ರಿಕ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಸ್ಪರ್ಧಿಸಿ ಗಜುವಾಕ ಮತ್ತು ಭೀಮಾವರಂನಲ್ಲಿ ಸೋತರು. ಆದರೂ ಅವರು ಹೋರಾಡುವುದನ್ನು ಮುಂದುವರೆಸಿದರು. 2024 ರಲ್ಲಿ, ಅವರು ಜನ ಸೇನಾ, ಬಿಜೆಪಿ ಮತ್ತು ಟಿಡಿಪಿ ಜೊತೆ ಮೈತ್ರಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡು 21 ವಿಧಾನಸಭಾ ಮತ್ತು 2 ಸಂಸತ್ ಸ್ಥಾನಗಳನ್ನು ಗೆದ್ದರು, 100% ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ರೇಟ್ ಸಾಧಿಸಿದರು. ಅವರು ಪಿಠಾಪುರಂನಿಂದ ಶಾಸಕರಾಗಿ ಗೆಲ್ಲುವ ಮೂಲಕ ವಿಧಾನಸಭೆಯನ್ನು ಪ್ರವೇಶಿಸಿದರು. ಅವರು ನಾರಾ ಚಂದ್ರಬಾಬು ನಾಯ್ಡು ಸಂಪುಟದಲ್ಲಿ ಉಪಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಯಾಗಿಯೂ ಅಧಿಕಾರ ವಹಿಸಿಕೊಂಡರು. ಜನ ಸೇನಾ ಪಕ್ಷದ ಮುಖ್ಯಸ್ಥರಾಗಿ ಅವಿಶ್ರಾಂತವಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದ ಪವನ್ ಕಲ್ಯಾಣ್, ಹರಿಹರ ವೀರಮಲ್ಲು, ಓಜಿ ಮತ್ತು ಉಸ್ತಾದ್ ಭಗತ್ ಸಿಂಗ್ ನಂತಹ ಚಿತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ನಟಿಸಿದ್ದಾರೆ. ವೀರಮಲ್ಲು ಈಗಾಗಲೇ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಿದ್ದರೆ, ಓಜಿ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 25 ರಂದು ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಲಿದೆ.
ಪವರ್ ಸ್ಟಾರ್ ಪವನ್ ಕಲ್ಯಾಣ್ ಅವರ ನಿವ್ವಳ ಮೌಲ್ಯದ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಬಂದರೆ, ಅದು 125 ಕೋಟಿಯಿಂದ 140 ಕೋಟಿ ರೂ.ಗಳ ನಡುವೆ ಇರಬಹುದೆಂದು ಅಂದಾಜಿಸಲಾಗಿದೆ. ಪವನ್ ಕಲ್ಯಾಣ್ ಅವರ ಶಾಸಕರ ನಾಮನಿರ್ದೇಶನ ಅಫಿಡವಿಟ್ ಪ್ರಕಾರ, ಅವರ ಒಟ್ಟು ಆಸ್ತಿ 164 ಕೋಟಿ ರೂ.ಗಳಾಗಿದ್ದು, ಅದರಲ್ಲಿ ಅವರು ಸುಮಾರು 65 ಕೋಟಿ ರೂ. ಸಾಲ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. ಪವನ್ ಕಲ್ಯಾಣ್ ಅವರ ಆದಾಯವು ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಮೂರು ಮೂಲಗಳಿಂದ ಬರುತ್ತದೆ.. ಚಲನಚಿತ್ರ ಶುಲ್ಕ, ರಾಜಕೀಯ ಆದಾಯ ಮತ್ತು ರಿಯಲ್ ಎಸ್ಟೇಟ್ ಹೂಡಿಕೆಗಳು. ಚಿತ್ರದ ಶುಲ್ಕ ಪ್ರತಿ ಚಿತ್ರಕ್ಕೆ ಸುಮಾರು 50 ರಿಂದ 60 ಕೋಟಿ ರೂ. ಎಂದು ಅಂದಾಜಿಸಲಾಗಿದೆ. ಪವನ್ ತೆಲುಗು ರಾಜ್ಯಗಳ ವಿವಿಧ ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ದುಬಾರಿ ಮನೆಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. ವಿಜಯವಾಡದಲ್ಲಿರುವ ಮನೆಯ ಬೆಲೆ 16 ಕೋಟಿ ರೂ., ಹೈದರಾಬಾದ್ನ ಜುಬಿಲಿ ಹಿಲ್ಸ್ನಲ್ಲಿರುವ ಮನೆಯ ಮೌಲ್ಯ 12 ಕೋಟಿ ರೂ. ಮತ್ತು ಬಂಜಾರ ಹಿಲ್ಸ್ನಲ್ಲಿರುವ ಫ್ಲಾಟ್ನ ಬೆಲೆ 1.75 ಕೋಟಿ ರೂ. ಇತ್ತೀಚಿನ ಸಂದರ್ಭಗಳು, ಸಾಲಗಳು, ರಿಯಲ್ ಎಸ್ಟೇಟ್, ಇತರ ಹೂಡಿಕೆಗಳು ಮತ್ತು ವೈಯಕ್ತಿಕ ಆಸ್ತಿಗಳನ್ನು ಸೇರಿಸಿದರೆ ಈ ಅಂಕಿಅಂಶಗಳು ಬದಲಾಗಬಹುದು.