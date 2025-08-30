Anushree Marriage: ಕನ್ನಡದ ಸ್ಟಾರ್ ನಿರೂಪಕಿ ಅನುಶ್ರೀ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ವಿವಾಹವಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಐಟಿ ಉದ್ಯೋಗಿ ರೋಷನ್ ಅವರೊಂದಿಗೆ ಅನುಶ್ರೀ ಆಗಸ್ಟ್ 28 ರಂದು ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಹೊರವಲಯದಲ್ಲಿರುವ ಕನಕಪುರ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿರುವ ರೆಸಾರ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ಸಪ್ತಪದಿ ತುಳಿದಿದ್ದಾರೆ.
ಇಬ್ಬರ ಕುಟುಂಬ ಸದಸ್ಯರು, ಸ್ನೇಹಿತರು, ಆಪ್ತರು ಮತ್ತು ಚಲನಚಿತ್ರ ಗಣ್ಯರು ವಿವಾಹ ಸಮಾರಂಭದಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದರು. ನವವಿವಾಹಿತರಿಗೆ ಅಭಿನಂದನೆಗಳು ಮತ್ತು ಶುಭಾಶಯಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಲಾಯಿತು. ಅನುಶ್ರೀ ಮತ್ತು ರೋಷನ್ ಇಬ್ಬರೂ ದಿವಂಗತ ನಾಯಕ ಪುನೀತ್ ರಾಜ್ಕುಮಾರ್ ಅವರ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು.
ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ, ಅಪ್ಪು ಅವರ ಫೋಟೋವನ್ನು ಹೂವುಗಳಿಂದ ಅಲಂಕರಿಸಿ ವಿವಾಹ ಸ್ಥಳದ ಬಳಿ ಇರಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ಆದಾಗ್ಯೂ, ವಿವಾಹ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಘಟನೆ ನಡೆದಿದ್ದು, ಅದು ಅನುಶ್ರೀ ಅವರನ್ನು ಭಾವುಕರನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿತು. ಪುನೀತ್ ರಾಜ್ಕುಮಾರ್ ಅನುಶ್ರೀ ಮತ್ತು ರೋಷನ್ ನಡುವೆ ಇರುವಂತೆ ಫೋಟೋವನ್ನು ಎಡಿಟ್ ಮಾಡಲಾಗಿದ್ದು, ನವವಿವಾಹಿತರಿಗೆ ಉಡುಗೊರೆಯಾಗಿ ನೀಡಲಾಗಿದೆ. ಈ ಫೋಟೋವನ್ನು ನೋಡಿದ ನಂತರ ಅನುಶ್ರೀ ಭಾವುಕರಾಗಿ ಕಣ್ಣೀರು ಹಾಕಿದರು. ಪುನೀತ್ ರಾಜ್ಕುಮಾರ್ ಅವರ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ನವವಿವಾಹಿತರಿಗೆ ಈ ಫೋಟೋವನ್ನು ಉಡುಗೊರೆಯಾಗಿ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಫೋಟೋಗಳು ಮತ್ತು ವೀಡಿಯೊಗಳು ಪ್ರಸ್ತುತ ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ವೈರಲ್ ಆಗುತ್ತಿವೆ.
ಅನುಶ್ರೀ ಅವರು ತಮ್ಮ ನಿರೂಪಣೆಯಿಂದ ಕೋಟ್ಯಾನು ಕೋಟು ಅಭಿಮಾನಿಗಳಿಗ ಹತ್ತಿರವಾಗಿದ್ದಾರೆ, ಕರನಾಟಕದ ಮನೆಮಗಳಾಗಿ ಉಳಿದಿದ್ದಾರೆ. ಇಷ್ಟು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಅನುಶ್ರಿ ಯಾವಾಗ ಮದುವೆಯಾಗುತ್ತಾರೆ ಎನ್ನುವ ಸುದ್ದಿ ಹರಿದಾಡುತ್ತಲೇ ಇತ್ತು, ಇದ್ಯಾವುದಕ್ಕೂ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸದ ಅನುಶ್ರೀ ಸದ್ಯ ಸಪ್ತಪದಿ ತುಳಿದಿರುವುದು ಅಭಿಮಾನಿಗಳ ಅಂತೋಷಕ್ಕೆ ಪರಿವೇ ಇಲ್ಲದಂತೆ ಆಗಿದೆ. ಅದರಲ್ಲೂ ಅನುಶ್ರೀ ಹಾಗೂ ರೋಷನ್ ಮದುವೆ ಫೋಟೋದಲ್ಲಿ ಅಪ್ಪು ಅವರು ಇರುವಂತಹ ಫೋಟೋ ಇದೀಗ ಸೋಷಿಯಲ್ ಮಿಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಕಾಪಟ್ಟೆ ವೈರಲ್ ಆಗುತ್ತಿದೆ.
