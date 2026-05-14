Sarpa mantra in Kannada : ಭಾರತೀಯ ಸಂಪ್ರದಾಯದಲ್ಲಿ ಪ್ರಕೃತಿ ಮತ್ತು ದೈವತ್ವಕ್ಕೆ ಅವಿನಾಭಾವ ಸಂಬಂಧವಿದೆ. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಹಾವುಗಳನ್ನು 'ನಾಗದೇವತೆ'ಯ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಪೂಜಿಸುವ ಪರಂಪರೆ ನಮ್ಮದು. ಆದರೂ, ಮನೆಗಳ ಸುತ್ತಮುತ್ತ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಹಾವುಗಳು ಎಲ್ಲಿ ಕಚ್ಚಿ ಬಿಡುತ್ತವೆ ಎನ್ನುವ ಭಯ ಹುಟ್ಟಿಸುತ್ತವೆ.. ಈ ಕೆಳಗೆ ನೀಡಿರುವ ಒಂದೇ ಒಂದು ಮಂತ್ರ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಹಾವಿನಿಂದ ರಕ್ಷಿಸುತ್ತದೆ ಅಂದ್ರೆ ನೀವು ನಂಬ್ತೀರಾ..? ಬನ್ನಿ ಈ ಕುರಿತು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳೋಣ...
Powerful Naga mantra : ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯ ಶಾಸ್ತ್ರದಲ್ಲಿ ಹಾವುಗಳನ್ನು ರಾಹು ಮತ್ತು ಕೇತು ಗ್ರಹಗಳ ಪ್ರತಿರೂಪವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಜಾತಕದಲ್ಲಿ ರಾಹು ಅಥವಾ ಕೇತು ದೋಷವಿದ್ದಾಗ, ಕಾಲಸರ್ಪ ದೋಷವಿದ್ದಾಗ ಅಥವಾ ಪೂರ್ವಜರು ನಾಗದೇವತೆಗಳಿಗೆ ಅಗೌರವ ತೋರುವ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದರೆ (ನಾಗ ದೋಷ), ಅಂತಹವರ ಮನೆಗೆ ಹಾವುಗಳು ಪದೇ ಪದೇ ಬರುತ್ತವೆ ಎಂಬ ನಂಬಿಕೆಯಿದೆ. ಇದು ಕೇವಲ ಕಾಕತಾಳೀಯವಲ್ಲ, ಬದಲಾಗಿ ನಾಗದೇವತೆಗಳ ಅಸಮಾಧಾನದ ಮುನ್ಸೂಚನೆ ಎಂದೂ ಹೇಳಲಾಗುತ್ತದೆ. ಇಂತಹ ನಕಾರಾತ್ಮಕ ಶಕ್ತಿಗಳನ್ನು ತಡೆಯಲು ನಮ್ಮ ಋಷಿಮುನಿಗಳು ಕೆಲವು ಶಕ್ತಿಯುತ ಮಂತ್ರಗಳನ್ನು ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.
ಆಸ್ತಿಕ ಮುನಿಗಳ ಸ್ಮರಣೆ: ಪುರಾಣಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ಜನಮೇಜಯ ರಾಜನು ಸರ್ಪಕುಲವನ್ನೇ ನಾಶಮಾಡಲು 'ಸರ್ಪಯಾಗ'ವನ್ನು ಹಮ್ಮಿಕೊಂಡಿದ್ದನು. ಈ ಯಾಗವನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸಿ ಸರ್ಪಗಳನ್ನು ರಕ್ಷಿಸಿದವರು ಆಸ್ತಿಕ ಮುನಿಗಳು. ಹಾಗಾಗಿ, ಆಸ್ತಿಕ ಮುನಿಯ ಹೆಸರನ್ನು ಕೇಳಿದೊಡನೆ ಹಾವುಗಳು ಅಲ್ಲಿಂದ ದೂರ ಸರಿಯುತ್ತವೆ ಎಂಬ ನಂಬಿಕೆಯಿದೆ. ಅದರ ಜೊತೆ ಈ ಕೆಳಗೆ ನೀಡಿರುವ ಮಂತ್ರವನ್ನಾದರೂ ಫಠಿಸಬಹುದು..
"ಸರ್ಪಾಪಸರ್ಪ ಭದ್ರಂ ತೇ ಗಚ್ಛ ಸರ್ಪ ಮಹಾವಿಷ |
ಜನಮೇಜಯಸ್ಯ ಯಜ್ಞಾಂತೇ ಆಸ್ತೀಕವಚನಂ ಸ್ಮರ ||"
ನಾಗ ಗಾಯತ್ರಿ ಮಂತ್ರ: ನಾಗದೇವತೆಗಳ ಅನುಗ್ರಹ ಪಡೆಯಲು ಮತ್ತು ಜಾತಕದಲ್ಲಿನ ರಾಹು ದೋಷದ ಪ್ರಭಾವ ತಗ್ಗಿಸಲು ಈ ಮಂತ್ರ ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರಭಾವಶಾಲಿಯಾಗಿದೆ. ಈ ಮಂತ್ರವನ್ನು ನೀವು ದಿನಕ್ಕೆ 108 ಬಾರಿ ಅಥವಾ ಕನಿಷ್ಠ 9 ಬಾರಿ ಈ ಮಂತ್ರ ಜಪಿಸುವುದರಿಂದ ಹಾವುಗಳು ನಿಮ್ಮಿಂದ ದೂರ ಸರಿಯುತ್ತವೆ..
"ಓಂ ನವಕುಲಾಯ ವಿದ್ಮಹೇ ವಿಷದಂತಾಯ ಧೀಮಹಿ | ತನ್ನೋ ಸರ್ಪಃ ಪ್ರಚೋದಯಾತ್ ||"
ನವನಾಗ ಸ್ತೋತ್ರ: ಅನಂತ, ವಾಸುಕಿ, ಶೇಷ, ಪದ್ಮನಾಭ, ಕಂಬಲ, ಶಂಖಪಾಲ, ಧೃತರಾಷ್ಟ್ರ, ತಕ್ಷಕ ಮತ್ತು ಕಾಳಿಂಗ - ಈ ಒಂಬತ್ತು ನಾಗರಾಜರ ಹೆಸರನ್ನು ನಿತ್ಯ ಸ್ಮರಿಸುವುದರಿಂದ ಮನೆಯ ಸುತ್ತ ಒಂದು ರಕ್ಷಣಾ ಕವಚ ನಿರ್ಮಾಣವಾಗುತ್ತದೆ.
ಇವುಗಳನ್ನೂ ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿ ನೋಡಿ : ಪ್ರತಿದಿನ ಮನೆಯ ಹೊಸ್ತಿಲಿಗೆ ಅರಿಶಿನ-ಕುಂಕುಮ ಹಚ್ಚಿ ಪೂಜಿಸುವುದು ಕೇವಲ ಸಂಪ್ರದಾಯವಲ್ಲ, ಅರಿಶಿನವು ನೈಸರ್ಗಿಕ ಕ್ರಿಮಿನಾಶಕವಾಗಿದ್ದು, ವಿಷಜಂತುಗಳನ್ನು ತಡೆಯುವ ಶಕ್ತಿ ಹೊಂದಿದೆ. ಸಂಜೆ ವೇಳೆ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಸಾಂಬ್ರಾಣಿ ಧೂಪ ಹಾಕುವುದರಿಂದ ಮನೆಯಲ್ಲಿರುವ ನಕಾರಾತ್ಮಕ ಶಕ್ತಿಗಳು ದೂರವಾಗಿ, ಸಕಾರಾತ್ಮಕತೆ ಮನೆಮಾಡುತ್ತದೆ. ಧೂಪದ ವಾಸನೆಗೆ ಹಾವುಗಳು ಮನೆಯೊಳಗೆ ಬರುವುದಿಲ್ಲ. ಪರಶಿವನು 'ಸರ್ಪಾಭರಣ'. ಹಾಗಾಗಿ ನಿತ್ಯ 'ಓಂ ನಮಃ ಶಿವಾಯ' ಅಥವಾ 'ಮಹಾಮೃತ್ಯುಂಜಯ ಮಂತ್ರ'ವನ್ನು ಜಪಿಸುವುದು ಸರ್ಪ ಭಯ ನಿವಾರಣೆಗೆ ಉತ್ತಮ ದಾರಿ.
ಸರ್ಪ ದೋಷ : ಹಾವುಗಳು ಮನೆಯ ಹತ್ತಿರ ಬಂದಾಗ ಅವುಗಳನ್ನು ಕೊಲ್ಲುವುದು ಮಹಾಪಾಪ ಎಂದು ಶಾಸ್ತ್ರಗಳು ಹೇಳುತ್ತವೆ. ನಾಗ ದೋಷ ನಿವಾರಣೆಗೆ ಇರುವ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಮಾರ್ಗವೆಂದರೆ ಹಾವುಗಳಿಗೆ ತೊಂದರೆ ನೀಡದೆ, ಅವುಗಳನ್ನು ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿ ಅರಣ್ಯ ಇಲಾಖೆಯವರ ಸಹಾಯದಿಂದ ಅರಣ್ಯಕ್ಕೆ ಬಿಡುವುದು. ಇದರಿಂದ ಪ್ರಕೃತಿಯ ಸಮತೋಲನವೂ ಕಾಪಾಡಲ್ಪಡುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ದೈವಿಕ ಪುಣ್ಯವೂ ಲಭಿಸುತ್ತದೆ. ಪೂರ್ಣ ಭಕ್ತಿ ಮತ್ತು ಶ್ರದ್ಧೆಯಿಂದ ಈ ಮಂತ್ರಗಳನ್ನು ಪಠಿಸುವುದರಿಂದ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಸುಖ, ಶಾಂತಿ ಮತ್ತು ಸಮೃದ್ಧಿ ನೆಲೆಸುತ್ತದೆ.