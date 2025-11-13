Actor Prabhas: ಪ್ರಭಾಸ್ ಅವರಿಗೆ ಇಡೀ ಭಾರತವನ್ನೇ ಆವರಿಸಿಕೊಂಡ ಕ್ರೇಜ್ ಇದೆ. ಅವರ ಚಿತ್ರ ಬಿಡುಗಡೆಯಾದಾಗಲೆಲ್ಲಾ ಟಾಲಿವುಡ್ ವಲಯದಲ್ಲಿ ಭಾರಿ ಕ್ರೇಜ್ ಸೃಷ್ಟಿಯಾಗುತ್ತದೆ.. ಹೀಗಾಗಿ ಪ್ರಭಾಸ್ ಅವರನ್ನು ಇಷ್ಟಪಡದ ನಾಯಕಿಯರೇ ಇಲ್ಲ.. ಅವರ ಜೀವನಶೈಲಿ ಮತ್ತು ಸರಳತೆ ಆಕರ್ಷಕವಾಗಿದೆ ಎಂದು ಅನೇಕ ನಾಯಕಿಯರು ಈಗಾಗಲೇ ಅವರ ಮುಂದೆ ಬಾಯಿಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಪೀಳಿಗೆಯ ಅನೇಕ ನಾಯಕಿಯರು ಪ್ರಭಾಸ್ ಅವರನ್ನು ತುಂಬಾ ಇಷ್ಟಪಡುತ್ತಾರೆ. ಇದೆಲ್ಲವೂ ಒಂದು ಕಡೆ.. ಆದರೆ ಪ್ರಭಾಸ್ಗೂ ಇಷ್ಟವಾದ ನಟಿಯೊಬ್ಬರಿದ್ದಾರೆ.. ಹೌದು, ಅವರಿಗೆ ತೆಲುಗು ನಾಯಕಿಯೊಬ್ಬರು ಆಲ್ಟೈಂ ಫೇವರೆಟ್ ಅಂತೆ.. ಇದನ್ನು ಪ್ರಭಾಸ್ ಹಲವಾರು ಸಂದರ್ಶನಗಳಲ್ಲಿ ಹೇಳಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ..
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ-ಮದುವೆಯಾದ್ರೂ ಗಂಡನ ಮನೆಗೆ ಕಾಲಿಟ್ಟೇ ಇಲ್ಲ ಹೇಮಾ ಮಾಲಿನಿ! ನಟಿಯ ಈ ನಿರ್ಧಾರದ ಹಿಂದಿತ್ತು ನಿಗೂಢ ಸತ್ಯ..
ಇತ್ತೀಚಿನ ಸಂದರ್ಶನವೊಂದರಲ್ಲಿ ಪ್ರಭಾಸ್ ಈ ಪೀಳಿಗೆಯ ನನ್ನ ನೆಚ್ಚಿನ ನಾಯಕಿ ಸಾಯಿ ಪಲ್ಲವಿ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದರು. ಅದೇ ರೀತಿ, ಈ ಹಿಂದೆ ಪ್ರಭಾಸ್ ಸಮಂತಾ ಬಗ್ಗೆ ಕೂಡ ಪ್ರಸ್ತಾಪಿಸಿದ್ದರು. ತಾವು ನಟಿಸಿರುವ ನಾಯಕಿಯರಲ್ಲಿ ತ್ರಿಷಾ ಅವರಿಗೆ ಇಷ್ಟ ಎಂದು ಪ್ರಭಾಸ್ ಹೇಳಿದ್ದು ಗಮನಾರ್ಹ. ಈ ಪೀಳಿಗೆಯ ನೆಚ್ಚಿನ ನಾಯಕಿಯರ ಹೆಸರುಗಳು ಬದಲಾಗಬಹುದು, ಆದರೆ ಹಿಂದಿನ ಕಾಲದ ಹಿರಿಯರು ಮತ್ತು ನಾಯಕಿಯರಲ್ಲಿ, ಪ್ರಭಾಸ್ ಅವರ ನೆಚ್ಚಿನ ನಾಯಕಿ ಸಾವಿತ್ರಿ. ಸಾವಿತ್ರಿಯವರು ನನಗೆ ಆಲ್ಟೈಮ್ ಫೆವರಿಟ್ ನಟಿ ಎಂದು ಪ್ರಭಾಸ್ ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. ಜೊತೆಗೆ ಅವರ ನಟನೆಯಿಂದ ಆಕರ್ಷಿತನಾಗಿದ್ದೇನೆ.. ಅವರ ಸಿನಿಮಾಗಳನ್ನು ನೋಡಿ ಆನಂದಿಸುತ್ತೇನೆ ಎಂದು ಈ ಹಿಂದೆ ಪ್ರಭಾಸ್ ಹೇಳಿರುವ ಕಾಮೆಂಟ್ಗಳು ಈಗ ವೈರಲ್ ಆಗುತ್ತಿವೆ..
ಇನ್ನು ಪ್ರಭಾಸ್ ಸಿನಿಮಾಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳುವುದಾದರೆ.. ಅವರು ಪ್ರಸ್ತುತ ಸೂಪರ್ ಫಾರ್ಮ್ನಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಸರಣಿ ಸಿನಿಮಾಗಳಿಗೆ ಬದ್ಧರಾಗಿದ್ದು, ಎಲ್ಲಾ ಯೋಜನೆಗಳು ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತಿರುವುದು ಪ್ರಭಾಸ್ ಅವರ ರೇಂಜ್ಗೆ ಸಾಕ್ಷಿಯಾಗಿದೆ. ನಟ ಪ್ರಸ್ತುತ ದಿ ರಾಜಾಸಾಬ್ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ಬ್ಯುಸಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಮಾರುತಿ ನಿರ್ದೇಶನ ಮಾಡುತ್ತಿರುವ ಈ ಸಿನಿಮಾ ಫ್ಯಾಂಟಸಿ ಹಾರರ್ ರೊಮ್ಯಾಂಟಿಕ್ ಕಾಮಿಡಿ ಸಿನಿಮಾವಾಗಿ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಲಿದೆ. ಈಗಾಗಲೇ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಿರುವ 'ದಿ ರಾಜಾಸಾಬ್' ಚಿತ್ರದ ಟೀಸರ್ ಮತ್ತು ಟ್ರೇಲರ್ ಉತ್ತಮ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದ್ದು, ಚಿತ್ರದ ಮೇಲಿನ ನಿರೀಕ್ಷೆಗಳನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಿದೆ. ಜನವರಿ 9 ರಂದು ಈ ಚಿತ್ರ ಅದ್ಧೂರಿಯಾಗಿ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಲಿದೆ. ಇದರ ಜೊತೆಗೆ ಹನು ರಾಘವಪುಡಿ ನಿರ್ದೇಶನದ 'ಫೌಜಿ' ಸಿನಿಮಾ ಮಾಡುತ್ತಿರುವ ಪ್ರಭಾಸ್, ಸಂದೀಪ್ ರೆಡ್ಡಿ ವಂಗಾ ಜೊತೆ 'ಸ್ಪಿರಿಟ್' ಸಿನಿಮಾ ಮಾಡಲಿದ್ದಾರೆ. ಇಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಪ್ರಭಾಸ್ ತಮ್ಮ ಸೂಪರ್ ಹಿಟ್ ಚಿತ್ರಗಳ ಮುಂದುವರಿದ ಭಾಗಗಳನ್ನು ಮಾಡುವತ್ತಲೂ ದೃಷ್ಟಿ ನೆಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಸಲಾರ್ 2 ಮತ್ತು ಕಲ್ಕಿ 2 ಸೇರಿವೆ. ಹಾಗಾದರೆ.. ಈ ಅಂಕಿ ಅಂಶವನ್ನು ನೋಡಿದರೆ, ಮುಂದಿನ ವರ್ಷ ಬಾಕ್ಸ್ ಆಫೀಸ್ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಭಾಸ್ ಉನ್ಮಾದ ಕಾಣಲಿದೆ ಎಂಬುದು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗುತ್ತದೆ.