  • Kannada News
  • Entertainment
  • ವದಂತಿ ನಡುವೆಯೇ ಅನುಷ್ಕಾ ಜೊತೆ ಹಸೆಮಣೆ ಏರಲು ರೆಡಿಯಾದ ಪ್ರಭಾಸ್!‌ ಶೀಘ್ರದಲ್ಲೇ ಮದುವೆ?

ವದಂತಿ ನಡುವೆಯೇ ಅನುಷ್ಕಾ ಜೊತೆ ಹಸೆಮಣೆ ಏರಲು ರೆಡಿಯಾದ ಪ್ರಭಾಸ್!‌ ಶೀಘ್ರದಲ್ಲೇ ಮದುವೆ?

Prabhas Anushka Marriage rumours: ಪ್ರಭಾಸ್-ಅನುಷ್ಕಾ ಮದುವೆ ಮತ್ತು ಡೇಟಿಂಗ್‌ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಧ್ಯಮಗಳಲ್ಲಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಸುದ್ದಿಗಳು ಬರುತ್ತಿವೆ.  

Written by - Savita M B | Last Updated : Nov 22, 2025, 01:59 PM IST
  • ಟಾಲಿವುಡ್ ರೆಬೆಲ್ ಸ್ಟಾರ್ ಪ್ರಭಾಸ್ ಮತ್ತು ಅನುಷ್ಕಾ ರಹಸ್ಯ ಸಂಬಂಧದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ
  • ಇಬ್ಬರೂ ಇದಕ್ಕೆ ಹಲವು ಬಾರಿ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿದ್ದಾರೆ

ವದಂತಿ ನಡುವೆಯೇ ಅನುಷ್ಕಾ ಜೊತೆ ಹಸೆಮಣೆ ಏರಲು ರೆಡಿಯಾದ ಪ್ರಭಾಸ್!‌ ಶೀಘ್ರದಲ್ಲೇ ಮದುವೆ?

Prabhas Anushka Marriage: ಟಾಲಿವುಡ್ ರೆಬೆಲ್ ಸ್ಟಾರ್ ಪ್ರಭಾಸ್ ಮತ್ತು ಅನುಷ್ಕಾ ರಹಸ್ಯ ಸಂಬಂಧದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ ಎಂಬುದು ಸುದ್ದಿ ಕಳೆದ ಕೆಲವು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಈ ವಿಷಯ ಬಿಸಿ ವಿಷಯವಾಗಿದೆ. ಇಬ್ಬರೂ ಇದಕ್ಕೆ ಹಲವು ಬಾರಿ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೂ ಪ್ರಭಾಸ್-ಅನುಷ್ಕಾ ವಿಷಯ ಇನ್ನೂ ಜನರ ಬಾಯಲ್ಲಿದೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಸುದ್ದಿಯೊಂದು ಪ್ರಸ್ತುತ ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ವೈರಲ್ ಆಗುತ್ತಿದೆ.

2015 ರಲ್ಲಿ 'ಬಾಹುಬಲಿ: ದಿ ಬಿಗಿನಿಂಗ್' ಬಿಡುಗಡೆಯಾದಾಗಿನಿಂದ, ಪ್ರಭಾಸ್ ಮತ್ತು ಅನುಷ್ಕಾ ಶೆಟ್ಟಿ ನಡುವೆ ಏನೋ ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ ಎಂಬ ವದಂತಿಗಳು ಹಬ್ಬಿದ್ದವು. ಆ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಅವರ ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರಿಗೆ ತುಂಬಾ ಇಷ್ಟವಾಯಿತು. ಅವರ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಜೀವನದಲ್ಲೂ ಅದೇ ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿ ಮುಂದುವರಿಯುತ್ತದೆ ಎಂದು ಅನೇಕ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಆಶಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. 2017 ರಲ್ಲಿ 'ಬಾಹುಬಲಿ: ದಿ ಕನ್ಕ್ಲೂಷನ್' ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ ನಂತರ ಈ ಊಹಾಪೋಹಗಳು ವೇಗ ಪಡೆದುಕೊಂಡವು. ಪ್ರಭಾಸ್ ಈಗಾಗಲೇ ಈ ವದಂತಿಗಳಿಗೆ ಸ್ಪಷ್ಟನೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಕರಣ್ ಜೋಹರ್ ಜನಪ್ರಿಯ ಟಾಕ್ ಶೋ 'ಕಾಫಿ ವಿತ್ ಕರಣ್' ನಲ್ಲಿ ಈ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡಿ, ತಮ್ಮ ಮತ್ತು ಅನುಷ್ಕಾ ನಡುವೆ ಯಾವುದೇ ಸಂಬಂಧವಿಲ್ಲ ಎಂದು ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇಬ್ಬರು ನಟರು ಎರಡು ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದಾಗ ಇಂತಹ ವದಂತಿಗಳು ಸಾಮಾನ್ಯ ಎಂದು ಅವರು ನಗುತ್ತಾ ಉತ್ತರಿಸಿದರು.  

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ-ವಿಚ್ಛೇದನದ ನಂತರ ಎರಡನೇ ಮದುವೆಗೆ ಸಜ್ಜಾದ ಸಾನಿಯಾ ಮಿರ್ಜಾ! ಒಡೆದ ಮನಸಿನಲ್ಲಿ ಮತ್ತೇ ಚಿಗುರಿತಾ ಪ್ರೀತಿ?   

ಡೆಕ್ಕನ್ ಕ್ರಾನಿಕಲ್‌ಗೆ ನೀಡಿದ ಸಂದರ್ಶನದಲ್ಲಿ ಅನುಷ್ಕಾ ಸಹ ಈ ವದಂತಿಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಪ್ರಭಾಸ್ ಜೊತೆ ತನಗೆ ಯಾವುದೇ ಪ್ರಣಯ ಸಂಬಂಧವಿದ್ದರೆ, ಈಗ ಜನರಿಗೆ ತಿಳಿದಿರುತ್ತಿತ್ತು ಎಂದು ಅವರು ನಗುತ್ತಾ ಹೇಳಿದರು. ಆದರೆ, ಪ್ರಭಾಸ್ ಆಕೆ ನನ್ನ ಆಪ್ತ ಸ್ನೇಹಿತೆ, ಯಾವಾಗ ಬೇಕಾದರೂ ಕರೆ ಮಾಡಿ ಮಾತನಾಡುತ್ತಾಳೆ ಎಂದರು.. ಒಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಅವರ ನಡುವಿನ ಬಾಂಧವ್ಯ ಗೌರವ ಮತ್ತು ಸ್ನೇಹದಿಂದ ಮಾತ್ರ ರೂಪುಗೊಂಡಿದೆ.. ಅದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿನದೇನೂ ಇಲ್ಲ ಎಂದು ಅವರು ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಿದರು.. 

ಆದರೆ, ಪ್ರಭಾಸ್-ಅನುಷ್ಕಾ ಮದುವೆ ಮತ್ತು ಸೆಟ್ಲ್‌ಮೆಂಟ್ ಬಗ್ಗೆ ಆನ್‌ಲೈನ್ ಮಾಧ್ಯಮಗಳಲ್ಲಿ ಹಲವು ಸುದ್ದಿಗಳು ಬರುತ್ತಿವೆ. ಐದು ಅಥವಾ ಆರು ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಪತ್ರಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಕಟವಾದ ಸುದ್ದಿಗಳು ಈಗ ವೈರಲ್ ಆಗುತ್ತಿವೆ. ಈ ಸುದ್ದಿಯ ಸಾರಾಂಶವೆಂದರೆ ಪ್ರಭಾಸ್-ಅನುಷ್ಕಾ ಮದುವೆ ಖಚಿತವಾಗಿದೆ ಮತ್ತು ಅವರು ವಿದೇಶದಲ್ಲಿ ನೆಲೆಸಲಿದ್ದಾರೆ ಎಂಬುದು.. ಆದರೆ, ಪ್ರಭಾಸ್-ಅನುಷ್ಕಾ ಮದುವೆ ಸುದ್ದಿಗೆ ಪೂರ್ಣವಿರಾಮ ಬೀಳಬೇಕಾದರೆ, ಇಬ್ಬರಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರು ಮದುವೆಯಾಗಲೇಬೇಕು. ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ, ಮಾಧ್ಯಮಗಳಲ್ಲಿ ಇಂತಹ ಸುದ್ದಿಗಳಿಗೆ ಬ್ರೇಕ್ ಹಾಕಲು ಸಾಧ್ಯತವೇ ಇಲ್ಲ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ-ವಿಚ್ಛೇದನದ ನಂತರ ಎರಡನೇ ಮದುವೆಗೆ ಸಜ್ಜಾದ ಸಾನಿಯಾ ಮಿರ್ಜಾ! ಒಡೆದ ಮನಸಿನಲ್ಲಿ ಮತ್ತೇ ಚಿಗುರಿತಾ ಪ್ರೀತಿ?   

About the Author

Savita M B

ಸವಿತಾ ಎಂ.ಬಿ ಅವರು ZEE ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ ಡಿಜಿಟಲ್‌ನಲ್ಲಿ ಸಬ್‌ ಎಡಿಟರ್‌ ಆಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದು, ಎಂಟರ್‌ಟೈನ್‌ಮೆಂಟ್, ಹೆಲ್ತ್‌, ಲೈಫ್‌ಸ್ಟೈಲ್‌, ವೈರಲ್‌, ಬ್ಯುಸಿನೆಸ್‌ ಸೇರಿದಂತೆ ವಿವಿಧ ವಿಭಾಗಗಳ ಸುದ್ದಿಗಳನ್ನು ತಲುಪಿಸುವ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. 2023ರಿಂದ ಇವರು ವಾಹಿನಿಗಾಗಿ ಶ್ರಮಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

...Read More

