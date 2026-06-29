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ಸಿನಿಮಾಕ್ಕೆ ಪ್ರಭಾಸ್‌ ಕೈ ಹಾಕಿದ್ರೆ ಸಾಕು ಅವರ ಲಕ್ಕೇ ಚೇಂಜ್‌ ಆಗುತ್ತೆ.. ಡಾರ್ಲಿಂಗ್‌ ಕ್ರೇಜ್‌ ಬೇರೆನೇ ಲೆವೆಲ್‌!

ಸಂದೀಪ್ ರೆಡ್ಡಿ ವಂಗಾ ನಿರ್ದೇಶನದ ಸ್ಪಿರಿಟ್, ಪ್ರಶಾಂತ್ ನೀಲ್ ನಿರ್ದೇಶನದ ಸಾಲಾರ್ 2, ಕಲ್ಕಿ ಸಿನಿಮಾ ಭಾಗ ಮತ್ತು ಫೌಜಿ ಸಿನಿಮಾಗಳು ಅಭಿಮಾನಿಗಳಲ್ಲಿ ಭಾರಿ ನಿರೀಕ್ಷೆಗಳನ್ನು ಮೂಡಿಸಿವೆ.

Written ByBhimappa
Published: Jun 29, 2026, 09:36 PM IST|Updated: Jun 29, 2026, 09:36 PM IST
ಸಿನಿಮಾಕ್ಕೆ ಪ್ರಭಾಸ್‌ ಕೈ ಹಾಕಿದ್ರೆ ಸಾಕು ಅವರ ಲಕ್ಕೇ ಚೇಂಜ್‌ ಆಗುತ್ತೆ.. ಡಾರ್ಲಿಂಗ್‌ ಕ್ರೇಜ್‌ ಬೇರೆನೇ ಲೆವೆಲ್‌!
Source: Bureau

About the Author

Bhimappa

Bhimappa

ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ನಲ್ಲಿ ಸದ್ಯ ಡಿಜಿಟಲ್ (ವೆಬ್‌ಸೈಟ್‌) ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದು, ರಾಜಕೀಯ, ಸ್ಫೋರ್ಟ್ಸ್‌, ಸಿನಿಮಾ, ಆರೋಗ್ಯ, ಎಂಟರ್ಟೈನ್‌ಮೆಂಟ್, ಲೈಫ್‌ಸ್ಟೈಲ್‌, ವೈರಲ್‌ ಸುದ್ದಿಗಳನ್ನು ಓದುಗರಿಗೆ ನೀಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಪದವಿ ಹಾಗೂ ಸ್ನಾತಕೋತ್ತರ ಪದವಿಯಲ್ಲಿ ಪತ್ರಿಕೋದ್ಯಮವನ್ನು ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಿರುವ ಇವರು ಪ್ರಜಾವಾಣಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ವರ್ಷ ಅಪ್ರೆಂಟಿಸ್‌ ಹಾಗೂ ನ್ಯೂಸ್‌ಫಸ್ಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಡಿಜಿಟಲ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸಿದ ಅನುಭವ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ.

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