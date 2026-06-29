/ಸಿನಿಮಾಕ್ಕೆ ಪ್ರಭಾಸ್‌ ಕೈ ಹಾಕಿದ್ರೆ ಸಾಕು ಅವರ ಲಕ್ಕೇ ಚೇಂಜ್‌ ಆಗುತ್ತೆ.. ಡಾರ್ಲಿಂಗ್‌ ಕ್ರೇಜ್‌ ಬೇರೆನೇ ಲೆವೆಲ್‌!

Prabhas box office king: ಪ್ಯಾನ್ ಇಂಡಿಯಾ ಸ್ಟಾರ್ ಪ್ರಭಾಸ್ ಬಗ್ಗೆ ದೇಶಾದ್ಯಂತ ಕ್ರೇಜ್ ಕುರಿತು ಸ್ಪೆಷಲ್ ಆಗಿ ಯಾರೂ ಹೇಳಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. ಬಾಹುಬಲಿ ಸಿನಿಮಾ ನಂತರ ಪ್ರಭಾಸ್ ತೆಲುಗು ಹೀರೋ ಮಾತ್ರವಲ್ಲ, ಪ್ರಪಂಚದಾದ್ಯಂತ ಅಭಿಮಾನಿಗಳನ್ನು ಗಳಿಸಿದ ಸೂಪರ್ ಹೀರೋ. ಪ್ರಭಾಸ್ ಸಿನಿಮಾ ಬಿಡುಗಡೆಯು ಅಭಿಮಾನಿಗಳಲ್ಲಿ ಹಬ್ಬದ ವಾತಾವರಣವನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸುತ್ತದೆ. ಇತ್ತೀಚೆಗೆ, ಪ್ರಭಾಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಹಳೆಯ ಕಾಮೆಂಟ್ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ವೈರಲ್ ಆಗುತ್ತಿದೆ. ಆ ಕಾಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿದ್ದು ಬೇರೆ ಯಾರೂ ಅಲ್ಲ, ಸ್ಟಾರ್ ನಾಯಕಿ ಸಮಂತಾ ರುತ್ ಪ್ರಭು.
ಪ್ರಭಾಸ್ ಅವರು ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕೈ ಹಾಕಿದರೆ ಸಾಕು ಆ ಸಿನಿಮಾ 100 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಗಳಿಸುತ್ತದೆ ಎಂದು ಸಮಂತಾ ರುತ್ ಪ್ರಭು ಹೇಳಿರುವ ಮಾತು ಪ್ರಭಾಸ್ ಅಭಿಮಾನಿಗಳಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಉತ್ಸಾಹವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಿದೆ. ಪ್ರಭಾಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡುವಾಗ, ಅನೇಕ ಸಿನಿಮಾ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಅವರ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ, ಸರಳತೆ ಮತ್ತು ಅವರ ಅಭಿಮಾನಿಗಳಿಂದ ಅವರಿಗೆ ಸಿಗುವ ಬೆಂಬಲವನ್ನು ನಿರ್ದಿಷ್ಟವಾಗಿ ಉಲ್ಲೇಖಿಸುತ್ತಾರೆ. ಸಮಂತಾ ಮಾಡಿದ ಈ ಕಾಮೆಂಟ್ ಪ್ರಭಾಸ್ ಅವರ ಬಾಕ್ಸ್ ಆಫೀಸ್ ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಲೆವೆಲ್ ಬೇರೆಯೇ ಇದೆ. ಪ್ರಭಾಸ್ ನಟಿಸಿದ ಅನೇಕ ಸಿನಿಮಾಗಳು ಬಿಡುಗಡೆಗೂ ಮುನ್ನವೇ ಭಾರಿ ವ್ಯಾಪಾರ ಮಾಡಿ ಮೊದಲ ದಿನದ ಕಲೆಕ್ಷನ್ನಲ್ಲಿ ಹೊಸ ದಾಖಲೆ ಸೃಷ್ಟಿಸಿರುವುದು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿರುವ ಸಂಗತಿಯೇ ಎಂದಿದ್ದಾರೆ.
ಬಾಹುಬಲಿ, ಸಾಹೋ, ಸಲಾರ್, ಕಲ್ಕಿ 2898 AD ನಂತಹ ಸಿನಿಮಾಗಳು ಪ್ರಭಾಸ್ ಅವರ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯನ್ನು ಮತ್ತಷ್ಟು ಬಲಪಡಿಸಿವೆ. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಕಲ್ಕಿ 2898 AD ವಿಶ್ವಾದ್ಯಂತ ಭಾರಿ ಕಲೆಕ್ಷನ್ಗಳನ್ನು ಗಳಿಸಿದೆ. ಪ್ರಭಾಸ್ ಅವರ ಪ್ಯಾನ್ ಇಂಡಿಯಾ ಸ್ಟಾರ್ಡಮ್ ಅನ್ನು ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಸಾಬೀತುಪಡಿಸಿದೆ. ಇದರೊಂದಿಗೆ, ಪ್ರಭಾಸ್ ಅವರ ಚಿತ್ರಗಳಲ್ಲಿನ ಸಣ್ಣ ದೃಶ್ಯವೂ ಅಭಿಮಾನಿಗಳಿಗೆ ಹಬ್ಬವುಂಟು ಮಾಡುತ್ತದೆ ಎಂಬ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಸಿನಿಮಾ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಇದೆ.
ದಕ್ಷಿಣ ಭಾರತದ ಚಲನಚಿತ್ರೋದ್ಯಮದ ಅತ್ಯಂತ ಜನಪ್ರಿಯ ನಾಯಕಿಯರಲ್ಲಿ ಸಮಂತಾ ಕೂಡ ಒಬ್ಬರು. ಅವರು ಮಾಡುವ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕಾಮೆಂಟ್ ಅವರ ಅಭಿಮಾನಿಗಳಿಗೆ ವಿಶೇಷ ಆಸಕ್ತಿಯನ್ನುಂಟುಮಾಡುತ್ತದೆ. ಸಾವಿರಾರು ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಈ ಪೋಸ್ಟ್ ಅನ್ನು ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್, ಎಕ್ಸ್ ಮತ್ತು ಫೇಸ್ಬುಕ್ನಂತಹ ವೇದಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ ಶೇರ್ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಪ್ರಭಾಸ್ ಅವರ ಅಪಾರ ಕ್ರೇಜ್ ಮತ್ತು ಅವರ ಚಿತ್ರಗಳ ಬಾಕ್ಸ್ ಆಫೀಸ್ ಯಶಸ್ಸನ್ನು ಗಮನಿಸಿದರೆ, ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಈ ಕಾಮೆಂಟ್ ಅನ್ನು ನಿಜವಾದದ್ದೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಿ ಅದನ್ನು ವೈರಲ್ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
ಸದ್ಯ ಪ್ರಭಾಸ್ ಅವರ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಹಲವಾರು ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ಗಳು ಇವೆ. ಸಂದೀಪ್ ರೆಡ್ಡಿ ವಂಗಾ ನಿರ್ದೇಶನದ ಸ್ಪಿರಿಟ್, ಪ್ರಶಾಂತ್ ನೀಲ್ ನಿರ್ದೇಶನದ ಸಾಲಾರ್ 2, ಕಲ್ಕಿ ಸಿನಿಮಾ ಭಾಗ ಮತ್ತು ಫೌಜಿ ಸಿನಿಮಾಗಳು ಅಭಿಮಾನಿಗಳಲ್ಲಿ ಭಾರಿ ನಿರೀಕ್ಷೆಗಳನ್ನು ಮೂಡಿಸಿವೆ. ಈ ಸಿನಿಮಾಗಳು ಗಲ್ಲಾಪೆಟ್ಟಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಸದ್ದು ಮಾಡುವುದಂತೂ ಪಕ್ಕಾ ಆಗಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಸಮಂತಾ ಅವರ ಹೇಳಿಕೆಯೂ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಪ್ರಭಾಸ್ ಅವರ ಸ್ಟಾರ್ಗಿರಿಯನ್ನು ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡಿದೆ. ಡೈಲಾಗ್ಗಳಿಲ್ಲದೆಯೂ ಸಹ ಒಂದೇ ಒಂದು ಲುಕ್ನಿಂದ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರನ್ನು ಮೆಚ್ಚಿಸುವ ಶಕ್ತಿ ಪ್ರಭಾಸ್ಗೆ ಇದೆ ಎಂದು ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಹೆಮ್ಮೆಯಿಂದ ಹೇಳುತ್ತಾರೆ.