  • ಕೊನೆಗೂ ಬಯಲಾಯ್ತು ಇಷ್ಟು ದಿನ ಬಚ್ಚಿಟ್ಟ ನಟ ಪ್ರಭಾಸ್ ಸಿಂಗಲ್ ಲೈಫ್ ಸೀಕ್ರೆಟ್! ಜಗತ್ತಿಗೆ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು ಡಾರ್ಲಿಂಗ್‌ ಮದುವೆ ಗುಟ್ಟು..

Prabhas Marriage: ಪ್ರಭಾಸ್ ಪ್ರಸ್ತುತ "ದಿ ರಾಜಾಸಾಬ್" ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ನಟಿಸುತ್ತಿರುವುದು ತಿಳಿದಿದೆ. ಇತ್ತೀಚೆಗೆ, ಈ ಚಿತ್ರದ ಫ್ರೀ-ರಿಲೀಸ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಪ್ರಭಾಸ್ ತಮ್ಮ ಮದುವೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡಿದ್ದಾರೆ..   

Written by - Savita M B | Last Updated : Dec 29, 2025, 06:20 PM IST
  • ಈ ಸಂಕ್ರಾಂತಿಗೆ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರನ್ನು ರಂಜಿಸಲು ಪ್ರಭಾಸ್ ಬರುತ್ತಿದ್ದಾರೆ
  • ಅವರು ಪ್ರಸ್ತುತ "ದಿ ರಾಜಾ ಸಾಬ್" ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ನಟಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ

Actor Prabhas: ಈ ಸಂಕ್ರಾಂತಿಗೆ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರನ್ನು ರಂಜಿಸಲು ಪ್ರಭಾಸ್ ಬರುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು ಪ್ರಸ್ತುತ "ದಿ ರಾಜಾ ಸಾಬ್" ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ನಟಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಮಾರುತಿ ನಿರ್ದೇಶನದ ಈ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಪ್ರಭಾಸ್ ಎದುರು ರಿದ್ಧಿ ಕುಮಾರ್, ಮಾಳವಿಕಾ ಮೋಹನನ್ ಮತ್ತು ನಿಧಿ ಅಗರ್ವಾಲ್ ನಾಯಕಿಯರಾಗಿ ನಟಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಸಂಜಯ್ ದತ್ ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರದಲ್ಲಿ ನಟಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಪೀಪಲ್ಸ್ ಮೀಡಿಯಾ ಬ್ಯಾನರ್ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಟಿಜಿ ವಿಶ್ವಪ್ರಸಾದ್ ನಿರ್ಮಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಚಿತ್ರ ಜನವರಿ 9 ರಂದು ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಲಿದೆ. ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ, ಶನಿವಾರ ಸಂಜೆ ಹೈದರಾಬಾದ್ ಹೊರವಲಯದಲ್ಲಿ "ದಿ ರಾಜಾ ಸಾಬ್" ಚಿತ್ರದ ಫ್ರಿ-ರಿಲೀಸ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಆಯೋಜಿಸಲಾಗಿತ್ತು.

ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಮದುವೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತುಕತೆ ಬಂದಿದ್ದಕ್ಕೆ ಪ್ರಭಾಸ್ ಇನ್ನೂ ಮದುವೆಯಾಗದ ಕಾರಣವನ್ನು ವಿವರಿಸಿದರು. ಪ್ರಸ್ತುತ, ಅವರಿಗೆ 46 ವರ್ಷ. ಆದರೆ ಇನ್ನೂ ಮದುವೆಯಾಗಿಲ್ಲ. ಅವರು ಯಾವಾಗ ಮದುವೆಯಾಗುತ್ತಾರೆ ಎಂಬುದರ ಕುರಿತು ಸ್ಪಷ್ಟತೆ ಇಲ್ಲ. ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ, ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಒಬ್ಬ ಮಹಿಳಾ ಅಭಿಮಾನಿ ಪ್ರಭಾಸ್ ಅವರನ್ನು ಅವರ ಮದುವೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಪ್ರಶ್ನಿಸಿದರು. ಆಂಕರ್ ಸುಮಾ ಕೂಡ ಅದೇ ವಿಷಯವನ್ನು ಕೇಳಿದರು. ಇದಕ್ಕೆ ಪ್ರಭಾಸ್ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿ, "ನನ್ನ ಹುಡುಗಿಗೆ ಯಾವ ಗುಣಗಳಿರಬೇಕೆಂಬುದು ತಿಳಿದಿಲ್ಲವಾದ್ದರಿಂದ ನಾನು ಇನ್ನೂ ಮದುವೆಯಾಗಿಲ್ಲ" ಎಂದು ಹೇಳಿದರು. ಅವರು ಅದೇ ವಿಷಯವನ್ನು ಎರಡು ಬಾರಿ ಪುನರಾವರ್ತಿಸಿದರು. ಇದರಿಂದ ಎಲ್ಲರೂ ಶಾಕ್‌ ಆದರು.. 

ಒಟ್ಟಾರೆಯಾಗಿ, ಪ್ರಭಾಸ್ ಕೊನೆಗೂ ತಮ್ಮ ಮದುವೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಬಾಯಿಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ, ಅವರು ಈ ಉತ್ತರವನ್ನು ತಮಾಷೆಯಾಗಿ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ, ಅದರಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಗಂಭೀರತೆ ಇಲ್ಲ.. ಆದರೆ ಅವರು ಮದುವೆಯಾಗದಿರಲು ನಿಜವಾದ ಕಾರಣವನ್ನು ನೀಡುತ್ತಿಲ್ಲ. ಈ ಬಗ್ಗೆ ಸ್ಪಷ್ಟತೆ ಯಾವಾಗ ಬರುತ್ತದೆ ಎಂಬುದು ಯಾರಿಗೂ ತಿಳಿದಿಲ್ಲ.. ವ

ಇನ್ನು `ದಿ ರಾಜಾಸಾಬ್' ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕಾಗಿ ಪ್ರಭಾಸ್ ಹೊಸ ಲುಕ್‌ನಲ್ಲಿ ಎಂಟ್ರಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಚಿತ್ರ ಸಂದೀಪ್ ರೆಡ್ಡಿ ವಂಗಾ ನಿರ್ದೇಶನದಲ್ಲಿ ತಯಾರಾಗುತ್ತಿದೆ.. ಜೊತೆಗೆ ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಕಳ್ಳಸಾಗಣೆ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಸಿನಿಮಾ ನಡೆಯಲಿದೆ ಎಂದು ತಿಳಿದುಬಂದಿದೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಪ್ರಭಾಸ್ ಒಬ್ಬ ಶಕ್ತಿಶಾಲಿ ಪೊಲೀಸ್ ಪಾತ್ರವನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಪ್ರಕಾಶ್ ರಾಜ್ ತಮ್ಮ ಉನ್ನತ ಅಧಿಕಾರಿಯಾಗಿ ನಟಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.  

