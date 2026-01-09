ದಿ ರಾಜಾ ಸಾಬ್;‌ ಥಿಯೇಟರ್‌ ಒಳಗೆ ಮೊಸಳೆಗಳನ್ನ ಎತ್ತಿಕೊಂಡು ಬಂದ ಪ್ರಭಾಸ್‌ ಫ್ಯಾನ್ಸ್‌..!

English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
ಇಂದು ಎಲ್ಲೆಡೆ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಿರುವ ಪ್ರಭಾಸ್‌ ನಟನೆಯ ದಿ ರಾಜಾ ಸಾಬ್‌ ಸಿನಿಮಾ ಭರ್ಜರಿ ಓಪನಿಂಗ್‌ ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದೆ. ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಮಿಶ್ರ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ಕೊಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.  

Written by - Bhimappa | Last Updated : Jan 9, 2026, 12:43 PM IST
  • ಪ್ರಭಾಸ್‌ ಡೈ ಹಾರ್ಟ್‌ ಫ್ಯಾನ್ಸ್‌ ಮೂವಿ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಎನ್ನುತ್ತಿದ್ದಾರೆ
  • ದಿ ರಾಜಾ ಸಾಬ್‌ ಸಿನಿಮಾ ತಡವಾಗಿದ್ದಕ್ಕೆ ಗಲಾಟೆ ಮಾಡಿದ ಫ್ಯಾನ್ಸ್‌
  • ಮೊಸಳೆಗಳನ್ನು ಥಿಯೇಟರ್‌ ಒಳಗ ತಂದಿದ್ದಕ್ಕೆ ಜನರಲ್ಲಿ ಆತಂಕ

ಡಾರ್ಲಿಂಗ್ ಪ್ರಭಾಸ್‌ ಅಭಿನಯದ‌ ಬಹು ನಿರೀಕ್ಷಿತ ಸಿನಿಮಾ ದಿ ರಾಜಾ ಸಾಬ್‌ ಮೂವಿ ಅದ್ಧೂರಿಯಾಗಿ ತೆರೆ ಕಂಡಿದೆ. ಆಂಧ್ರಪ್ರದೇಶ ಹಾಗೂ ತೆಲಂಗಾಣದಲ್ಲಿ ಪ್ರೀಮಿಯರ್‌ ಶೋಗಳು ತೆರೆ ಕಂಡಿದ್ದು ಸಿನಿಮಾ ನೋಡಿದ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಹಿರಿ ಹಿರಿ ಹಿಗ್ಗಿದ್ದಾರೆ. ಇದೇ ರೀತಿ ಸಿನಿಮಾ ನೋಡಲು ಬಂದಂತಹ ಪ್ರಭಾಸ್‌ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಸಿನಿಮಾ ಒಳಗೆ ಮೊಸಳೆಗಳನ್ನು ಎತ್ತಿಕೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದಾರೆ ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ. 

ಹೈದರಾಬಾದ್‌ನ ವಿಮಲ್‌ ಥಿಯೇಟರ್‌ನಲ್ಲಿ ದಿ ರಾಜಾ ಸಾಬ್‌ ಸಿನಿಮಾ ತಡವಾಗಿ ಪ್ರದರ್ಶನ ಮಾಡಿದ್ದರಿಂದ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ರೊಚ್ಚಿಗೆದ್ದು ಗಲಾಟೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ನಗರದ ಕೆಲವು ಥಿಯೇಟರ್‌ಗಳ ಗ್ಲಾಸ್‌ಗಳನ್ನು ಹೊಡೆದ್ರೆ ಇನ್ನು ಕೆಲವು ಕಡೆ ಜಗಳ ಮಾಡಿ ಸಿನಿಮಾ ಬೇಗ ಪ್ರದರ್ಶಿಸುವಂತೆ ವಾಗ್ವಾದ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಎಲ್ಲ ಸಮಸ್ಯೆಗಳ ನಡುವೆ ಸಿನಿಮಾವನ್ನು ಕೊನೆಗೆಗೆ ಪ್ರದರ್ಶಿಸಲಾಗಿದೆ. 

ಆದರೆ ಸಿನಿಮಾ ನೋಡುವಾಗ ಪ್ರಭಾಸ್‌ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಮೊಸಳೆಗಳನ್ನು ಥಿಯೇಟರ್‌ ಒಳಗೆ ಎತ್ತಿಕೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಈ ವೇಳೆ ಸಿನಿಮಾ ಮಂದಿರದಲ್ಲಿದ್ದ ವೀಕ್ಷಕರೆಲ್ಲಾ ಭಯಭೀತರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಅಲ್ಲದೇ ಸ್ಟಾರ್‌ ಸ್ಟಾರ್‌ ರೆಬೆಲ್‌ ಸ್ಟಾರ್‌ ಅಂತ ಫ್ಯಾನ್ಸ್‌ ಘೋಷಣೆ ಕೂಡ ಕೂಗಿದ್ದಾರೆ. ಸದ್ಯ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಮೊಸಳೆ ಸಮೇತ ಬಂದಿರುವ ವಿಡಿಯೋಗಳು ಸೋಶಿಯಲ್‌ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಫುಲ್‌ ವೈರಲ್‌ ಆಗಿವೆ. 

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಮದುವೆ ನಂತರ ವಧು ಬೇರೊಬ್ಬರ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ರಾತ್ರಿ ಕಳೆಯಬೇಕು.. ಆ ದಿನ ಅದನ್ನು ನೋಡಬಾರದು, ಯಾಕೆ?

ದಿ ರಾಜಾ ಸಾಬ್‌ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ಡಾರ್ಲಿಂಗ್‌ ಜೊತೆ ನಿಧಿ ಅಗರ್ವಾಲ್‌ ಸೊಂಟ ಬಳುಕಿಸಿದ್ದು ರಿದ್ಧಿ ಕುಮಾರ್‌, ಮಾಳವಿಕಾ ಮೋಹನ್‌, ಮೊಬನ್‌ ಇರಾನ್‌, ಸಂಜಯ್‌ ದತ್‌ ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಅಭಿನಯದ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ನಿರ್ದೇಶಕ ಮಾರುತಿ ಅವರು ಈ ಸಿನಿಮಾಗೆ ಆಕ್ಷನ್‌ ಕಟ್‌ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಇಂದು ಬೆಳಗಿನಿಂದ ಎಲ್ಲ ಚಿತ್ರಮಂದಿರಗಳಲ್ಲಿ ದಿ ರಾಜಾ ಸಾಬ್‌ ಭರ್ಜರಿಯಾಗಿ ಅಬ್ಬರಿಸುತ್ತಿದೆ. 

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಈ ತಪ್ಪನ್ನು ಮಾಡುವ ಮೊದಲು ಎಚ್ಚರ.. ಫ್ರಿಡ್ಜ್‌ನಲ್ಲಿ ಬೇಯಿಸಿದ ಮೊಟ್ಟೆ ಎಷ್ಟು ದಿನ ಇಡಬಹುದು?

About the Author

Bhimappa

ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ನಲ್ಲಿ ಸದ್ಯ ಡಿಜಿಟಲ್ (ವೆಬ್‌ಸೈಟ್‌) ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದು, ರಾಜಕೀಯ, ಸ್ಫೋರ್ಟ್ಸ್‌, ಸಿನಿಮಾ, ಆರೋಗ್ಯ, ಎಂಟರ್ಟೈನ್‌ಮೆಂಟ್, ಲೈಫ್‌ಸ್ಟೈಲ್‌, ವೈರಲ್‌ ಸುದ್ದಿಗಳನ್ನು ಓದುಗರಿಗೆ ನೀಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಪದವಿ ಹಾಗೂ ಸ್ನಾತಕೋತ್ತರ ಪದವಿಯಲ್ಲಿ ಪತ್ರಿಕೋದ್ಯಮವನ್ನು ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಿರುವ ಇವರು ಪ್ರಜಾವಾಣಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ವರ್ಷ ಅಪ್ರೆಂಟಿಸ್‌ ಹಾಗೂ ನ್ಯೂಸ್‌ಫಸ್ಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಡಿಜಿಟಲ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸಿದ ಅನುಭವ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ.

...Read More

