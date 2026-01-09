ದಿ ರಾಜಾ ಸಾಬ್;‌ ಥಿಯೇಟರ್‌ ಒಳಗೆ ಮೊಸಳೆಗಳನ್ನ ಎತ್ತಿಕೊಂಡು ಬಂದ ಪ್ರಭಾಸ್‌ ಫ್ಯಾನ್ಸ್‌..!

ಡಾರ್ಲಿಂಗ್ ಪ್ರಭಾಸ್ ಅಭಿನಯದ ಬಹು ನಿರೀಕ್ಷಿತ ಸಿನಿಮಾ ದಿ ರಾಜಾ ಸಾಬ್ ಮೂವಿ ಅದ್ಧೂರಿಯಾಗಿ ತೆರೆ ಕಂಡಿದೆ. ಆಂಧ್ರಪ್ರದೇಶ ಹಾಗೂ ತೆಲಂಗಾಣದಲ್ಲಿ ಪ್ರೀಮಿಯರ್ ಶೋಗಳು ತೆರೆ ಕಂಡಿದ್ದು ಸಿನಿಮಾ ನೋಡಿದ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಹಿರಿ ಹಿರಿ ಹಿಗ್ಗಿದ್ದಾರೆ. ಇದೇ ರೀತಿ ಸಿನಿಮಾ ನೋಡಲು ಬಂದಂತಹ ಪ್ರಭಾಸ್ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಸಿನಿಮಾ ಒಳಗೆ ಮೊಸಳೆಗಳನ್ನು ಎತ್ತಿಕೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದಾರೆ ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ.
ಹೈದರಾಬಾದ್ನ ವಿಮಲ್ ಥಿಯೇಟರ್ನಲ್ಲಿ ದಿ ರಾಜಾ ಸಾಬ್ ಸಿನಿಮಾ ತಡವಾಗಿ ಪ್ರದರ್ಶನ ಮಾಡಿದ್ದರಿಂದ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ರೊಚ್ಚಿಗೆದ್ದು ಗಲಾಟೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ನಗರದ ಕೆಲವು ಥಿಯೇಟರ್ಗಳ ಗ್ಲಾಸ್ಗಳನ್ನು ಹೊಡೆದ್ರೆ ಇನ್ನು ಕೆಲವು ಕಡೆ ಜಗಳ ಮಾಡಿ ಸಿನಿಮಾ ಬೇಗ ಪ್ರದರ್ಶಿಸುವಂತೆ ವಾಗ್ವಾದ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಎಲ್ಲ ಸಮಸ್ಯೆಗಳ ನಡುವೆ ಸಿನಿಮಾವನ್ನು ಕೊನೆಗೆಗೆ ಪ್ರದರ್ಶಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಆದರೆ ಸಿನಿಮಾ ನೋಡುವಾಗ ಪ್ರಭಾಸ್ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಮೊಸಳೆಗಳನ್ನು ಥಿಯೇಟರ್ ಒಳಗೆ ಎತ್ತಿಕೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಈ ವೇಳೆ ಸಿನಿಮಾ ಮಂದಿರದಲ್ಲಿದ್ದ ವೀಕ್ಷಕರೆಲ್ಲಾ ಭಯಭೀತರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಅಲ್ಲದೇ ಸ್ಟಾರ್ ಸ್ಟಾರ್ ರೆಬೆಲ್ ಸ್ಟಾರ್ ಅಂತ ಫ್ಯಾನ್ಸ್ ಘೋಷಣೆ ಕೂಡ ಕೂಗಿದ್ದಾರೆ. ಸದ್ಯ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಮೊಸಳೆ ಸಮೇತ ಬಂದಿರುವ ವಿಡಿಯೋಗಳು ಸೋಶಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಫುಲ್ ವೈರಲ್ ಆಗಿವೆ.
ದಿ ರಾಜಾ ಸಾಬ್ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ಡಾರ್ಲಿಂಗ್ ಜೊತೆ ನಿಧಿ ಅಗರ್ವಾಲ್ ಸೊಂಟ ಬಳುಕಿಸಿದ್ದು ರಿದ್ಧಿ ಕುಮಾರ್, ಮಾಳವಿಕಾ ಮೋಹನ್, ಮೊಬನ್ ಇರಾನ್, ಸಂಜಯ್ ದತ್ ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಅಭಿನಯದ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ನಿರ್ದೇಶಕ ಮಾರುತಿ ಅವರು ಈ ಸಿನಿಮಾಗೆ ಆಕ್ಷನ್ ಕಟ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಇಂದು ಬೆಳಗಿನಿಂದ ಎಲ್ಲ ಚಿತ್ರಮಂದಿರಗಳಲ್ಲಿ ದಿ ರಾಜಾ ಸಾಬ್ ಭರ್ಜರಿಯಾಗಿ ಅಬ್ಬರಿಸುತ್ತಿದೆ.
