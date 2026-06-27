/ಪ್ರಭಾಸ್‌ 1 ದಿನದ ಊಟದ ಖರ್ಚು ಎಷ್ಟು ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ, ಒಬ್ರೇ ತಿನ್ನಲ್ಲ.. ಡಾರ್ಲಿಂಗ್‌ ಡೈಯಟ್!

Prabhas food expenses for day are 2 lakh rupees: ಪ್ಯಾನ್ ಇಂಡಿಯಾ ಸ್ಟಾರ್ ಪ್ರಭಾಸ್ ಅವರ ಬಗ್ಗೆ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಎಷ್ಟೇ ತಿಳಿದುಕೊಂಡಿದ್ದರೂ, ಇನ್ನಷ್ಟು ಹೊಸದಾಗಿ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಪ್ರಭಾಸ್ ಅವರ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಜೀವನ, ಆಹಾರ ಪದ್ಧತಿ ಮತ್ತು ಕುಟುಂಬ ಸಂಬಂಧಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ವಿಷಯಗಳು ಯಾವಾಗಲೂ ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ವೈರಲ್ ಆಗುತ್ತಿರುತ್ತವೆ. ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಪ್ರಭಾಸ್ ಅವರ ತಾಯಿ ಶ್ಯಾಮಲಾ ದೇವಿ ಅವರು ಹಿಂದೆ ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸಿದ ಕೆಲವು ಆಸಕ್ತಿದಾಯಕ ವಿಷಯಗಳು ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಸದ್ದು ಮಾಡುತ್ತಿವೆ. ಪ್ರಭಾಸ್ ಅವರ ದೈನಂದಿನ ಆಹಾರ ಪದ್ಧತಿ ಮತ್ತು ಅವರ ನೆಚ್ಚಿನ ಭಕ್ಷ್ಯಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ಪ್ರಭಾಸ್ ಒಂದು ದಿನದಲ್ಲಿ ಸೇವಿಸುವ ಆಹಾರದ ಬೆಲೆ 2 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ಅಂತೆ. ಆರೋಗ್ಯ ಮತ್ತು ಫಿಟ್ನೆಸ್ ಬಗ್ಗೆ ವಿಶೇಷ ಗಮನ ಕೊಡಲು ಇಷ್ಟೊಂದು ಹಣ ಖರ್ಚು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಎಂದು ಶ್ಯಾಮಲಾ ದೇವಿ ಅವರು ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಸ್ಟಾರ್ ನಾಯಕರು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಕಟ್ಟುನಿಟ್ಟಿನ ಆಹಾರಕ್ರಮವನ್ನು ಅನುಸರಿಸುತ್ತಾರೆ ಎಂದು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ತಿಳಿದಿದೆ. ಆದರೆ ಪ್ರಭಾಸ್ ವಿಷಯದಲ್ಲೂ ಅದೇ ಶಿಸ್ತು ಕಂಡುಬರುತ್ತದೆ ಎಂದು ಶ್ಯಾಮಲಾ ದೇವಿ ಅವರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಇದರ ನಡವೆ ಅವರು ದಿನಕ್ಕೆ ಸುಮಾರು 20 ಮೊಟ್ಟೆಯ ಬಿಳಿಭಾಗವನ್ನು ತಿನ್ನುತ್ತಾರೆ ಎಂಬುದು ಈಗ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಚರ್ಚೆಯಾಗುತ್ತಿದೆ.
ಇದಲ್ಲದೆ, ಪ್ರಭಾಸ್ ಬಿರಿಯಾನಿಯನ್ನು ಇಷ್ಟಪಡುತ್ತಾರೆ ಎಂಬುದು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ತಿಳಿದಿರುವ ಸಂಗತಿ. ಆದರೆ ಅವರ ದೈನಂದಿನ ಆಹಾರವು ರುಚಿಕರವಾದ ಭಕ್ಷ್ಯಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತ್ರವಲ್ಲ, ದೇಹವು ಪೋಷಕಾಂಶಗಳಿಂದ ಸಮೃದ್ಧವಾಗಿದೆ ಎಂದು ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದರ ಬಗ್ಗೆಯೂ ಇದೆ ಎಂದು ತೋರುತ್ತದೆ. ಪ್ರಭಾಸ್ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಮಟನ್, ಕೋಳಿ, ಮೀನು, ಸೀಗಡಿ ಮತ್ತು ಏಡಿಗಳಂತಹ ಪ್ರೋಟೀನ್-ಭರಿತ ಪದಾರ್ಥಗಳನ್ನು ತಮ್ಮ ಆಹಾರದಲ್ಲಿ ತಿನ್ನುತ್ತಾರೆ ಎನ್ನುವುದು ಶ್ಯಾಮಲಾ ದೇವಿ ಅವರು ಹೇಳುವ ವಿವರಗಳ ಮೇಲೆ ತಿಳಿಯುತ್ತದೆ.
ಇನ್ನೊಂದು ಕುತೂಹಲಕಾರಿ ವಿಷಯವೆಂದರೆ ಶ್ಯಾಮಲಾ ದೇವಿ ಹೇಳುವಂತೆ, ಪ್ರಭಾಸ್ ಕೇವಲ ಮಾಂಸಾಹಾರಿ ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ, ವಿವಿಧ ರೀತಿಯ ಸೂಪ್ ಖಾದ್ಯಗಳನ್ನು ಇಷ್ಟಪಡುತ್ತಾರೆ. ಅವರಿಗೆ ಮೀನು ಸೂಪ್, ಸೀಗಡಿ ಕರಿ ಮತ್ತು ಏಡಿ ಖಾದ್ಯಗಳು ತುಂಬಾ ಇಷ್ಟವಂತೆ. ಶೂಟಿಂಗ್ನಲ್ಲಿ ಬ್ಯುಸಿಯಾಗಿದ್ದರೂ, ಪ್ರಭಾಸ್ ಯಾವಾಗಲೂ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಬೇಯಿಸಿದ ಆಹಾರವನ್ನು ಆನಂದಿಸಲು ಇಷ್ಟೊಡುತ್ತಾರೆ ಎಂದು ಅವರ ಕುಟುಂಬ ಸದಸ್ಯರು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ.
ಪ್ರಭಾಸ್ ಅವರು ಆಹಾರವನ್ನು ಎಷ್ಟು ಇಷ್ಟ ಪಡುತ್ತಾರೋ ಅಷ್ಟೇ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಇತರರಿಗೆ ಆಹಾರವನ್ನು ಬಡಿಸುವುದು ಎಂದರೆ ಅವರಿಗೆ ತುಂಬಾ ಇಷ್ಟ. ಇದು ಈಗಾಗಲೇ ಅನೇಕರಿಗೆ ಗೊತ್ತಿರುವ ಸಂಗತಿ. ಪ್ರಭಾಸ್ ಅವರಿಗೆ ಒಂಟಿಯಾಗಿ ತಿನ್ನುವುದೂ ಇಷ್ಟವಿಲ್ಲ. ಪ್ರಭಾಸ್ ಊಟಕ್ಕೆ ಕುಳಿತರೆ 20 ಅಥವಾ 20ಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಯ ಜನರು ಇರಲೇಬೇಕು. ಅಷ್ಟೂ ಜನರಿಗೂ ಪ್ರಭಾಸ್ ಅವರೇ ಊಟ ತರಿಸುತ್ತಾರೆ. ಎಲ್ಲರೊಂದಿಗೆ ಊಟ ಮಾಡುವುದು ಅವರಿಗೆ ತುಂಬಾ ಇಷ್ಟ. ಸಿನಿಮಾ ಶೂಟಿಂಗ್ ವೇಳೇ ಪ್ರಭಾಸ್ ತಮ್ಮ ಸಹನಟರು ಮತ್ತು ಸಿಬ್ಬಂದಿಗೆ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಊಟ ಮನೆಯಿಂದಲೇ ತರಿಸುತ್ತಾರೆ. ಇದನ್ನು ಅನೇಕ ಸೆಲೆಬ್ರಿಟಿಗಳು ಈಗಾಗಲೇ ಹೇಳಿಕೊಂಡಿದ್ದು ನಿಮಗೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿರಬಹುದು. ಇದರಿಂದಲೇ ಪ್ರಭಾಸ್ ಅವರನ್ನು ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಡಾರ್ಲಿಂಗ್ ಎನ್ನುವುದು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿದೆ.
ಪ್ರಭಾಸ್ ಅವರ ತಾಯಿ ಶ್ಯಾಮಲಾ ದೇವಿ ಅವರು ಈ ಹಿಂದೆ ವಿವಿಧ ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಭಾಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಿದ್ದನ್ನು ಆಧರಿಸಿ ಈ ವಿವರಗಳು ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ವೈರಲ್ ಆಗುತ್ತಿವೆ. ವಿಶ್ವಾದ್ಯಂತ ಲಕ್ಷಾಂತರ ಅಭಿಮಾನಿಗಳನ್ನು ಗಳಿಸಿರುವ ಪ್ರಭಾಸ್ ಅವರ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಜೀವನಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಸಣ್ಣ ವಿವರವೂ ಇನ್ನೂ ಅಭಿಮಾನಿಗಳಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷ ಆಸಕ್ತಿಯನ್ನು ಹುಟ್ಟುಹಾಕುತ್ತದೆ ಎಂಬುದರಲ್ಲಿ ಸಂದೇಹವಿಲ್ಲ.