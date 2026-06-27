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ಪ್ರಭಾಸ್‌ 1 ದಿನದ ಊಟದ ಖರ್ಚು ಎಷ್ಟು ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ, ಒಬ್ರೇ ತಿನ್ನಲ್ಲ.. ಡಾರ್ಲಿಂಗ್‌ ಡೈಯಟ್!

ಶ್ಯಾಮಲಾ ದೇವಿ ಹೇಳುವಂತೆ, ಪ್ರಭಾಸ್ ಕೇವಲ ಮಾಂಸಾಹಾರಿ ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ, ವಿವಿಧ ರೀತಿಯ ಸೂಪ್ ಖಾದ್ಯಗಳನ್ನು ಇಷ್ಟಪಡುತ್ತಾರೆ. ಅವರಿಗೆ ಮೀನು ಸೂಪ್, ಸೀಗಡಿ ಕರಿ ಮತ್ತು ಏಡಿ ಖಾದ್ಯಗಳು ತುಂಬಾ ಇಷ್ಟವಂತೆ.

Written ByBhimappa
Published: Jun 27, 2026, 06:29 PM IST|Updated: Jun 27, 2026, 06:29 PM IST
ಪ್ರಭಾಸ್‌ 1 ದಿನದ ಊಟದ ಖರ್ಚು ಎಷ್ಟು ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ, ಒಬ್ರೇ ತಿನ್ನಲ್ಲ.. ಡಾರ್ಲಿಂಗ್‌ ಡೈಯಟ್!
Source: Bureau

About the Author

Bhimappa

Bhimappa

ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ನಲ್ಲಿ ಸದ್ಯ ಡಿಜಿಟಲ್ (ವೆಬ್‌ಸೈಟ್‌) ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದು, ರಾಜಕೀಯ, ಸ್ಫೋರ್ಟ್ಸ್‌, ಸಿನಿಮಾ, ಆರೋಗ್ಯ, ಎಂಟರ್ಟೈನ್‌ಮೆಂಟ್, ಲೈಫ್‌ಸ್ಟೈಲ್‌, ವೈರಲ್‌ ಸುದ್ದಿಗಳನ್ನು ಓದುಗರಿಗೆ ನೀಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಪದವಿ ಹಾಗೂ ಸ್ನಾತಕೋತ್ತರ ಪದವಿಯಲ್ಲಿ ಪತ್ರಿಕೋದ್ಯಮವನ್ನು ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಿರುವ ಇವರು ಪ್ರಜಾವಾಣಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ವರ್ಷ ಅಪ್ರೆಂಟಿಸ್‌ ಹಾಗೂ ನ್ಯೂಸ್‌ಫಸ್ಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಡಿಜಿಟಲ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸಿದ ಅನುಭವ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ.

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