Prabhas likes the song Chelore from Jalsa movie: ಪ್ಯಾನ್-ಇಂಡಿಯಾ ಸ್ಟಾರ್ ಪ್ರಭಾಸ್ ಕುರಿತು ಅವರ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಈಗಾಗಲೇ ಸಾಕಷ್ಟು ವಿಷಯಗಳನ್ನು ತಿಳಿದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಡಾರ್ಲಿಂಗ್ ಲೈಫ್ನಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷ ವಿಷಯವೆಂದರೆ, ಪ್ರಭಾಸ್ ಅವರು ಸಿನಿಮಾಗಳನ್ನು ಇಷ್ಟಪಡುವಷ್ಟೇ ಸಿನಿಮಾ ಹಾಡುಗಳನ್ನು ಕೂಡ ಸಖತ್ ಇಷ್ಟಪಡುತ್ತಾರೆ. ಪ್ರಭಾಸ್ ತಮ್ಮ ಹೃದಯವನ್ನು ಮುಟ್ಟುವ ಹಾಡುಗಳನ್ನು ಪದೇ ಪದೇ ಕೇಳುವುದನ್ನು ಮತ್ತು ಅವುಗಳ ಸಾಹಿತ್ಯವನ್ನು ತಮ್ಮ ಸ್ನೇಹಿತರೊಂದಿಗೆ ಚರ್ಚಿಸುವುದನ್ನು ಈಗಲೂ ಇಷ್ಟಪಡುತ್ತಾರೆ. ಈ ಬಗ್ಗೆ ಆಗಾಗ ಅವರ ಆಪ್ತರು ಹೇಳಿರುವುದು ನೆನಪಿಸಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು. ಪ್ರಭಾಸ್ ಕೇಳುವ ಅಂತಹ ಸಾಂಗ್ಗಳಲ್ಲಿ ಟಾಲಿವುಡ್ನ ಪವರ್ ಸ್ಟಾರ್ ಪವನ್ ಕಲ್ಯಾಣ್ ಅಭಿನಯದ ಜಲ್ಸಾ ಸಿನಿಮಾದ ಚೇಲೋರ್ ಚೆಲೋರ್ ಚಲ್.. ಹಾಡು ಕೂಡ ಒಂದಾಗಿದೆ.
ತ್ರಿವಿಕ್ರಮ್ ಶ್ರೀನಿವಾಸ್ ನಿರ್ದೇಶನದಲ್ಲಿ 2008 ರಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ ಜಲ್ಸಾ ಸಿನಿಮಾವು ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಅದ್ಭುತ ಯಶಸ್ಸನ್ನು ಕಂಡು ಭರ್ಜರಿ ಕೆಲೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡಿತು. ಈ ಸಿನಿಮಾದ ಹಾಡುಗಳು ಸಂಗೀತ ಪ್ರಿಯರನ್ನೂ ಮೆಚ್ಚಿಸಿದವು. ವಿಶೇಷವಾಗಿ, ದೇವಿ ಶ್ರೀ ಪ್ರಸಾದ್ ಕಂಪೋಸ್ ಮಾಡಿರುವ ಚೇಲೋರೆ ಚೇಲೋರೆ ಹಾಡು ಯುವಕರಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷ ಮನ್ನಣೆಯನ್ನು ಗಳಿಸಿತು. ಜೀವನವನ್ನು ಸಕಾರಾತ್ಮಕವಾಗಿ ನೋಡಲು ಮತ್ತು ಮುಂದುವರಿಯಲು ಪ್ರೇರೇಪಿಸುವ ಈ ಹಾಡಿನ ಸಾಹಿತ್ಯವು ಅನೇಕ ಜನರ ಮೇಲೆ ಪ್ರಭಾವ ಬೀರಿದೆ.
ಪ್ರಭಾಸ್ ಈ ಹಾಡನ್ನು ಮೊದಲು ಕೇಳಿದಾಗ, ಅದರ ರಾಗಕ್ಕಿಂತ ಸಿರಿವೆನ್ನೆಲ ಸೀತಾರಾಮ ಶಾಸ್ತ್ರಿ ಬರೆದ ಸಾಹಿತ್ಯದಿಂದ ಹೆಚ್ಚು ಪ್ರಭಾವಿತರಾಗಿದ್ದರು. ಹಾಡಿನ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಪದ್ಯದಲ್ಲಿ ಅಡಗಿರುವ ತಾತ್ವಿಕ ಪರಿಕಲ್ಪನೆ ಮತ್ತು ಜೀವನವನ್ನು ನೋಡುವ ರೀತಿ ಅವರನ್ನು ತುಂಬಾ ಪ್ರಭಾವಿತಗೊಳಿಸಿತ್ತು. ಇದಲ್ಲದೆ, ಈ ಹಾಡಿನ ಮೇಲಿನ ಅವರ ಪ್ರೀತಿಯಿಂದಾಗಿ, ಪ್ರಭಾಸ್ ತಮ್ಮ ಹತ್ತಿರದ ಸ್ನೇಹಿತರನ್ನು ತಮ್ಮ ಮನೆಗೆ ಆಹ್ವಾನಿಸಿ, ಅವರೊಂದಿಗೆ ಈ ಹಾಡನ್ನು ನುಡಿಸಿ, ಅದರಲ್ಲಿರುವ ಭಾವನೆಗಳನ್ನು ದೀರ್ಘಕಾಲ ಚರ್ಚಿಸಿದರಂತೆ. ಇದು ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಸಿನಿಮಾ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಚರ್ಚೆಯ ವಿಷಯವಾಗಿತ್ತು.
ಚೇಲೋರೇ ಚೆಲೋರೇ ಹಾಡಿನ ಸಾಹಿತ್ಯವು ಕೇವಲ ಮನರಂಜನೆಯನ್ನು ನೀಡುವುದಲ್ಲದೆ, ಜೀವನದ ಕಷ್ಟಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸುವ ಧೈರ್ಯದ ಸಂದೇಶವನ್ನು ಕೂಡ ನೀಡುತ್ತದೆ. ಈ ತತ್ವಶಾಸ್ತ್ರವು ಪ್ರಭಾಸ್ ಅವರನ್ನು ಈ ಹಾಡಿಗೆ ಹತ್ತಿರವಾಗಿಸಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತದೆ. ಸಿರಿವೆನ್ನೆಲಾ ಅವರ ಲೇಖನಿಯಿಂದ ಬರುವ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಪದವನ್ನೂ ಪ್ರಭಾಸ್ ಬಹಳ ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಆನಂದಿಸುತ್ತಾರೆ. ಇದು ಉತ್ತಮ ಸಾಹಿತ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ಅವರ ಉತ್ಸಾಹಕ್ಕೆ ಸಾಕ್ಷಿಯಾಗಿದೆ.
ಪ್ರಭಾಸ್ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ತಮ್ಮ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಆಸಕ್ತಿಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸುವುದಿಲ್ಲ. ಅವರೊಂದಿಗೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ ಅನೇಕ ನಿರ್ದೇಶಕರು ಮತ್ತು ಸಂಗೀತ ನಿರ್ದೇಶಕರು ಈ ಹಿಂದೆ ಅವರ ಸಂಗೀತದ ಮೇಲಿನ ಪ್ರೀತಿಯನ್ನು ಆಗಾಗ ಸಂದರ್ಶನಗಳಲ್ಲಿ ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿರುತ್ತಾರೆ. ಶೂಟಿಂಗ್ ಸಮಯದಲ್ಲೂ ಪ್ರಭಾಸ್ ಅವರು ಒಳ್ಳೆಯ ಹಾಡುಗಳನ್ನು ಕೇಳುವ ಮೂಲಕ ವಿಶ್ರಾಂತಿ ಪಡೆಯುತ್ತಾರೆ. ಹೊಸ ಸಂಗೀತವನ್ನು ಆನಂದಿಸಲು ಇಷ್ಟಪಡುತ್ತಾರೆ ಎಂದು ಪ್ರಭಾಸ್ ಅವರು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ.
ಜಲ್ಸಾ ಚಿತ್ರದ ಚೇಲೋರೇ ಚೆಲೋರೇ ಹಾಡು ಪ್ರೇಕ್ಷಕರ ಹೃದಯದಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದೆ. ಪ್ರಭಾಸ್ರಂತಹ ಸ್ಟಾರ್ ನಾಯಕ ಕೂಡ ಈ ಹಾಡನ್ನು ತುಂಬಾ ಇಷ್ಟಪಡುತ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ ಅದರ ಸಾಹಿತ್ಯ ಕೇಳುವವರ ಗಮನವನ್ನು ಹಿಡಿದಿಡುತ್ತದೆ. ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಉತ್ತಮ ಸಂಗೀತ ಮತ್ತು ಉತ್ತಮ ಸಾಹಿತ್ಯವು ಕಾಲಾತೀತವಾಗಿದೆ. ಇಂತಹ ಹಾಡುಗಳು ಶಾಶ್ವತವಾಗಿ ಉಳಿಯುತ್ತವೆ.