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ಪ್ರಭಾಸ್‌ಗೆ ಸಿನಿಮಾವಲ್ಲ, ಈ ಹಾಡು ಅಂದ್ರೆ ಸಖತ್‌ ಇಷ್ಟ.. ಡಾರ್ಲಿಂಗ್‌ ಕೇಳುವ ಆ ಸಾಂಗ್‌ ಯಾವ ನಟನದ್ದು?

ಈ ಹಾಡಿನ ಮೇಲಿನ ಅವರ ಪ್ರೀತಿಯಿಂದಾಗಿ, ಪ್ರಭಾಸ್ ತಮ್ಮ ಹತ್ತಿರದ ಸ್ನೇಹಿತರನ್ನು ತಮ್ಮ ಮನೆಗೆ ಆಹ್ವಾನಿಸಿ, ಅವರೊಂದಿಗೆ ಈ ಹಾಡನ್ನು ನುಡಿಸಿ, ಅದರಲ್ಲಿರುವ ಭಾವನೆಗಳನ್ನು ದೀರ್ಘಕಾಲ ಚರ್ಚಿಸಿದರಂತೆ. 

Written ByBhimappa
Published: Jul 06, 2026, 07:52 PM IST|Updated: Jul 06, 2026, 07:52 PM IST
ಪ್ರಭಾಸ್‌ಗೆ ಸಿನಿಮಾವಲ್ಲ, ಈ ಹಾಡು ಅಂದ್ರೆ ಸಖತ್‌ ಇಷ್ಟ.. ಡಾರ್ಲಿಂಗ್‌ ಕೇಳುವ ಆ ಸಾಂಗ್‌ ಯಾವ ನಟನದ್ದು?
Source: Bureau

About the Author

Bhimappa

Bhimappa

ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ನಲ್ಲಿ ಸದ್ಯ ಡಿಜಿಟಲ್ (ವೆಬ್‌ಸೈಟ್‌) ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದು, ರಾಜಕೀಯ, ಸ್ಫೋರ್ಟ್ಸ್‌, ಸಿನಿಮಾ, ಆರೋಗ್ಯ, ಎಂಟರ್ಟೈನ್‌ಮೆಂಟ್, ಲೈಫ್‌ಸ್ಟೈಲ್‌, ವೈರಲ್‌ ಸುದ್ದಿಗಳನ್ನು ಓದುಗರಿಗೆ ನೀಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಪದವಿ ಹಾಗೂ ಸ್ನಾತಕೋತ್ತರ ಪದವಿಯಲ್ಲಿ ಪತ್ರಿಕೋದ್ಯಮವನ್ನು ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಿರುವ ಇವರು ಪ್ರಜಾವಾಣಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ವರ್ಷ ಅಪ್ರೆಂಟಿಸ್‌ ಹಾಗೂ ನ್ಯೂಸ್‌ಫಸ್ಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಡಿಜಿಟಲ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸಿದ ಅನುಭವ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ.

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