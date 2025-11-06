ಪ್ರಭಾಸ್ ಮದುವೆ ಆಗದಿರಲು ಈ ನಟಿಯೇ ಕಾರಣನಾ! ಮದುವೆಯಾಗಿ ಹಾಯಾಗಿರುವ ಈಕೆಯನ್ನೇ ಮನಸಾರೆ ಪ್ರೀತಿಸಿದ್ರಾ?

Prabhas Love Story : ನಟ ಪ್ರಭಾಸ್ ತೆಲುಗು ಚಿತ್ರರಂಗದ ಸ್ಟಾರ್ ನಟ. ಸತತ ಬ್ಲಾಕ್ಬಸ್ಟರ್ ಚಿತ್ರಗಳ ಮೂಲಕ ಜಗತ್ತಿನ ಗಮನವನ್ನು ಟಾಲಿವುಡ್ನತ್ತ ತಿರುಗಿಸಿದ ಕೀರ್ತಿ ಪ್ರಭಾಸ್ಗೆ ಸಲ್ಲುತ್ತದೆ. ಪ್ರಭಾಸ್ ಎಂದೇ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಚಿರಪರಿಚಿತರಾಗಿರುವ ಉಪ್ಪಲಪತಿ ಪ್ರಭಾಸ್ ರಾಜು, ಪ್ರಸ್ತುತ ತೆಲುಗು ಚಲನಚಿತ್ರೋದ್ಯಮದ ದೊಡ್ಡ ಸ್ಟಾರ ನಟರಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರು.
ಕಲ್ಕಿ 2898 AD ಚಿತ್ರದ ಮೂಲಕ ಮತ್ತೊಂದು ಬ್ಲಾಕ್ಬಸ್ಟರ್ ಹಿಟ್ ಗಳಿಸಿದ ಪ್ರಭಾಸ್, ಈಗ ಸರಣಿ ಚಿತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ನಟಿಸುವುದರಲ್ಲಿ ನಿರತರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಪ್ರಭಾಸ್ ತಮ್ಮ ವೃತ್ತಿಪರ ಮತ್ತು ವೈಯಕ್ತಿಕ ಜೀವನ ಎರಡರಲ್ಲೂ ಆಗಾಗ ಸುದ್ದಿಯಲ್ಲಿರುತ್ತಾರೆ. ಏಕೆಂದರೆ ಪ್ರಭಾಸ್ ಹಲವು ಕೋಟಿ ಮೌಲ್ಯದ ಆಸ್ತಿಗಳ ಒಡೆಯ. ಪ್ರಭಾಸ್ 45 ವರ್ಷವಾದರೂ ಮದುವೆ ಆಗಲ್ಲ. ಇದಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಏನು ಎಂಬುದು ಅರ ಅಭಿಮಾನಿಳನ್ನು ಕಾಡುತ್ತಿದೆ. ಕೆಲವು ವರದಿಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ಪ್ರಭಾಸ್ ಮದುವೆ ಆಗದಿರಲು ಕಾರಣ ಈ ನಟಿ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗಿದೆ.
ಪ್ರಭಾಸ್ ಕೋಟ್ಯಂತರ ರೂಪಾಯಿಗಳ ಆಸ್ತಿಗೆ ಒಡೆಯ. ವರದಿಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ಹೈದರಾಬಾದ್ನ ಅತ್ಯಂತ ದುಬಾರಿ ಪ್ರದೇಶವಾದ ಜುಬಿಲಿ ಹಿಲ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಕೋಟ್ಯಂತರ ಮೌಲ್ಯದ ತೋಟದ ಮನೆ ಇದೆ. ಈ ಫಾರ್ಮ್ಹೌಸ್ನಲ್ಲಿ 60 ಕೋಟಿ ಮೌಲ್ಯದ ಬಂಗಲೆ ಕೂಡ ಇದೆ. ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಪ್ರಭಾಸ್ ಅವರನ್ನು ಭೇಟಿಯಾಗುವುದು ಇಲ್ಲೇ. ಪ್ರಭಾಸ್ ಈ ಐಷಾರಾಮಿ ಬಂಗಲೆಯನ್ನು 2014 ರಲ್ಲಿ ಖರೀದಿಸಿದ್ದಾರೆಂದು ವರದಿಯಾಗಿದೆ. ಇದು ಈಜುಕೊಳ ಮತ್ತು ಜಿಮ್ ಅನ್ನು ಸಹ ಹೊಂದಿದೆ. ಜಿಮ್ ಉಪಕರಣಗಳೇ ರೂ. 1.5 ಕೋಟಿ. ಅವರು ವಿದೇಶದಿಂದ ಜಿಮ್ ಉಪಕರಣಗಳನ್ನು ತಂದು ಅಳವಡಿಸಿದ್ದರು.
ಪ್ರಭಾಸ್ ಇಟಲಿಯಲ್ಲಿ 40 ಕೋಟಿ ಮೌಲ್ಯದ ಒಂದು ಐಷಾರಾಮಿ ವಿಲ್ಲಾವನ್ನು ಖರೀದಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಪ್ರಭಾಸ್ ಸಿನಿಮಾ ಚಿತ್ರೀಕರಣದಿಂದ ಸ್ವಲ್ಪ ಬಿಡುವಿನ ಸಮಯ ಸಿಕ್ಕಾಗಲೆಲ್ಲಾ, ಅವರು ಇಟಾಲಿಯನ್ ವಿಲ್ಲಾದಲ್ಲಿ ಸ್ನೇಹಿತರು ಮತ್ತು ಕುಟುಂಬದೊಂದಿಗೆ ಸಮಯ ಕಳೆಯುತ್ತಾರೆ. ಈಗ, ಅವರು ಶೂಟಿಂಗ್ನಲ್ಲಿ ನಿರತರಾಗಿರುವಾಗ ಈ ವಿಲ್ಲಾವನ್ನು ಬಾಡಿಗೆಗೆ ನೀಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ವಿಲ್ಲಾದ ಪ್ರಸ್ತುತ ಬೆಲೆ 80 ಮತ್ತು 85 ಕೋಟಿ ಎಂದು ಅಂದಾಜಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಪ್ರಭಾಸ್ ಬಳಿ ಹಲವು ಐಷಾರಾಮಿ ಕಾರುಗಳಿವೆ. ಲ್ಯಾಂಬೋರ್ಘಿನಿ, ರೋಲ್ಸ್ ರಾಯ್ಸ್ ಮತ್ತು ಜಾಗ್ವಾರ್ ಲ್ಯಾಂಡ್ ರೋವರ್ನಂತಹ ದುಬಾರಿ ಕಾರುಗಳಿವೆ. ಪ್ರಭಾಸ್ ಅವರ ಹೆಸರಲ್ಲಿರುವ ಒಟ್ಟು ಆಸ್ತಿ 250 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ.
ಪ್ರಭಾಸ್ 45 ವರ್ಷವಾದರೂ ಇನ್ನೂ ಮದುವೆ ಆಗಿಲ್ಲ. ಆಗಾಗ ಕೆಲವು ನಟಿಯರ ಜೊತೆ ಪ್ರಭಾಸ್ ಹೆಸರು ತಳಕು ಹಾಕಿಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ಅನುಷ್ಕಾ ಶೆಟ್ಟಿ ಜೊತೆ ಪ್ರಭಾಸ್ ಮದುವೆ ವದಂತಿ ಆಗಾಗ ಮುನ್ನೆಲೆಗೆ ಬರುತ್ತದೆ. ಇದಲ್ಲದೇ ಮದುವೆ ಆಗಿ ಹಾಯಾಗಿ ಸಂಸಾರ ನಡೆಸುತ್ತಿರುವ ಈ ನಟಿಯ ಜೊತೆಯೂ ಹಿಂದೊಮ್ಮೆ ಪ್ರಭಾಸ್ ಡೇಟಿಂಗ್ವದಂತಿ ಹಬ್ಬಿತ್ತು. ಆದರೆ ಪ್ರಭಾಸ್ ಈ ಹಿಂದೆ ಕಾಜಲ್ ಅಗರ್ವಾಲ್ ಅವರನ್ನು ಪ್ರೀತಿಸುತ್ತಿದ್ದರು ಎಂಬ ಬಹುದೊಡ್ಡ ವದಂತಿ ಇತ್ತು. ಆದರೆ ಕೆಲವು ಕಾರಣಗಳಿಂದ ಅವರ ಮದುವೆ ನಡೆಯಲಿಲ್ಲ ಎಂಬ ಅನೇಕ ವರದಿಗಳು ಆಗ ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮಗಳಲ್ಲಿ ವೈರಲ್ ಆಗಿದ್ದವು.
