Samantha about Prabhas: ಸಮಂತಾ ರುತ್ ಪ್ರಭು ಅವರ ಬಹುನಿರೀಕ್ಷಿತ ಸಿನಿಮಾ ಮಾ ಇಂಟಿ ಬಂಗಾರಂ ತೆರೆಗೆ ಬರುತ್ತಿದೆ. ನಂದಿನಿ ರೆಡ್ಡಿ ನಿರ್ದೇಶನದ ಈ ಸಿನಿಮಾವನ್ನು ತ್ರಲಾಲ ಪಿಕ್ಚರ್ಸ್ ಬ್ಯಾನರ್ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಸಮಂತಾ, ರಾಜ್ ನಿಧಿಮೋರು ಮತ್ತು ಹಿಮಾಂಕ್ ದುವ್ವೂರ್ ಜಂಟಿಯಾಗಿ ನಿರ್ಮಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಶುಭಂ ನಂತರ ಸ್ಯಾಮ್ ನಿರ್ಮಿಸಿರುವ ಈ ಸಿನಿಮಾ ಜೂನ್ 19 ರಂದು ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಲಿದೆ. ಈ ಸಂಬಂಧ ಸಿನಿಮಾವನ್ನು ಪ್ರಚಾರ ಮಾಡಲು ಸ್ಟಾರ್ ನಟಿ ಸಮಂತಾ ಅವರು ನಿರ್ದೇಶಕರು ಮತ್ತು ನಿರ್ಮಾಪಕರು ಸರಣಿ ಸಂದರ್ಶನಗಳನ್ನು ನೀಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಸಮಂತಾ ರುತ್ ಪ್ರಭು ಅವರು ಸಂದರ್ಶನವೊಂದರಲ್ಲಿ ಪ್ಯಾನ್ ಇಂಡಿಯಾ ಸ್ಟಾರ್ ಪ್ರಭಾಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಆಸಕ್ತಿದಾಯಕ ಮಾತುಗಳನ್ನಾಡಿದ್ದಾರೆ.
ಸಂದರ್ಶನದಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಿದ ಸಮಂತಾ ಅವರು, ಮಹಿಳಾ ಕೇಂದ್ರಿತ ಪ್ರಕಾರದ ಸಿನಿಮಾಗಳು ಹೀಗಿರಬೇಕು ಎಂಬ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಎಲ್ಲರ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿಯೂ ಇದೆ. ಸಾಮಾಜಿಕ ಸಂದೇಶ ಇರಬೇಕು. ಹುಡುಗಿ ದೇವತೆಯಂತೆ ಇರಬೇಕು. ಅವಳಲ್ಲಿ ಒಳ್ಳೆಯತನ ಮತ್ತು ಒಳ್ಳೆಯ ಗುಣಗಳಿರಬೇಕು. ಅವಳು ತ್ಯಾಗ ಮಾಡಬೇಕು. ಎಲ್ಲವೂ ಪರಿಪೂರ್ಣವಾಗಿರಬೇಕು. ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ, ಅಂತಹ ಮಹಿಳಾ ಆಧಾರಿತ ಸಿನಿಮಾಗಳು ಬರುತ್ತಿವೆ. ನಾವು ಒಂದು ಗೆರೆ ಎಳೆದು ಅದರಲ್ಲಿ ಅವರನ್ನ ಹಾಕಿದ್ದೇವೆ. ನಾನು ಅದನ್ನು ಮುರಿಯಲು ಬಯಸಿದ್ದೆ. ಅದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿನದನ್ನು ಮಾಡುವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ನಮಗಿದೆ. ನಾವು ಕೂಡ ಮಾಸ್ ಕಮರ್ಷಿಯಲ್ ಎಂಟರ್ಟೈನರ್ ಮಾಡಬಹುದು ಎಂಬುದು ನನ್ನ ಉದ್ದೇಶ ಎಂದು ಸಮಂತಾ ಅವರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ಒಬ್ಬ ಸ್ಟಾರ್ ಹೀರೋ ಸಿನಿಮಾ ಕುರಿತು ಹೇಳುವುದಾದರೆ ಏನು ಹೇಳುತ್ತೀರಿ ಎಂದು ಸಮಂತಾ ಅವರಿಗೆ ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನು ಕೇಳಲಾಗಿತ್ತು. ಇದಕ್ಕೆ ಉತ್ತರಿಸಿದ ಸಮಂತಾ ಅವರು, ಯಾವುದೇ ಸಿನಿಮಾಗೆ ಪ್ರಭಾಸ್ ಅವರು ಕೈ ಹಾಕಿದರೆ, ಅಂದರೆ ಅವರು ಅಭಿನಯ ಮಾಡಿದರೆ ನಿರ್ಮಾಪಕರಿಗೆ ಬರೋಬ್ಬರಿ 100 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಗಳಿಕೆ ಆಗುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ಪ್ರಭಾಸ್ ಅವರು ನಮ್ಮ ಮೊದಲ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ನಟನೆ ಮಾಡಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ಏಕೆಂದರೆ ಕಳೆದ ಹತ್ತು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ನಿರ್ದೇಶಕರು ಹೊಸ ಹೊಸ ಕಥೆಗಳನ್ನು ಬರೆದು ಪ್ರಭಾಸ್ ಅವರನ್ನು ಆ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ ಖ್ಯಾತಿ ತಂದುಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಸಮಂತಾ ಅವರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ಪ್ರಭಾಸ್ ಅವರ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಸಾಕಷ್ಟು ಇದ್ದಾರೆ. ಪ್ರಭಾಸ್ ಎಂದರೆ ಪ್ರಾಣ ಕೊಡುವಷ್ಟು ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಇದ್ದಾರೆ. ಅವರ ಶೆಡೂಲ್ಡ್ ಫುಲ್ ಬ್ಯುಸಿಯಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಅಷ್ಟು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಯಾರಿಗೂ ಪ್ರಭಾಸ್ ಸಿಗೋದಿಲ್ಲ. ಪ್ರಭಾಸ್ ಅವರ ಸ್ಟಾರ್ ಪಟ್ಟ ಅವರನ್ನು ಆ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಬೆಳೆಸಿದೆ ಎಂದು ಸಮಂತಾ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಇನ್ನು ಮಾ ಇಂಟಿ ಬಂಗಾರಂ ಸಿನಿಮಾ ಮಹಿಳಾ ಪ್ರದಾನ ಸಿನಿಮಾವಾಗಿದೆ. ಪಾತ್ರಗಳು ಕೂಡ ಅತ್ಯಂತ ಆಕರ್ಷಣೆಯಾಗಿವೆ. ಆ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಮಹಿಳಾ ಪ್ರಧಾನ ಸಿನಿಮಾಗಳು ಕೂಡ ಬೆಳೆಯಬೇಕು. ಇದೀಗ ಅಂತಹ ಸಾಹಸಕ್ಕೆ ನಾನು ಕೈ ಹಾಕಿದ್ದೇನೆ. ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಸ್ವಾಗತ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ಟಾಲಿವುಡ್ನಲ್ಲಿ ವಿಜಯ್ ಶಾಂತಿ ಈ ಹಿಂದೆಯೇ ಮಹಿಳಾ ಸಿನಿಮಾಗಳಲ್ಲಿ ಅಭಿನಯ ಮಾಡಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಯಶಸ್ಸು ಗಳಿಸಿದ್ದರು. ಎರಡು ರಾಜ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಆಗಲೇ ಸಾಕಷ್ಟು ಅಭಿಮಾನಿಗಳನ್ನ ಗಳಿಸಿದ್ದರು. ಆಗಲೇ ಅಂತಹ ಚಿತ್ರಗಳು ಬಂದಿವೆ. ಈಗ ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ಗಳ ಸಿನಿಮಾಗಳು ಬರಬೇಕಿದೆ. ಈಗಿನ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರು ಚಾರ್ಲ್ಸ್ ಏಂಜಲ್ಸ್ ನಂತಹ ಮಹಿಳಾ ಕೇಂದ್ರಿತ ಸಿನಿಮಾಗಳನ್ನು ನೋಡಲು ಇಷ್ಟ ಪಡುತ್ತಾರೆ ಎಂದು ನಿರ್ದೇಶಕಿ ನಂದಿನಿ ರೆಡ್ಡಿ ಅವರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.