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ಪ್ರಭಾಸ್‌ ಜಸ್ಟ್‌ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ಇದ್ರೆ 100 ಕೋಟಿ ದುಡ್ಡು ಜೇಬಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ.. ಡಾರ್ಲಿಂಗ್‌ ಬಗ್ಗೆ ಸ್ಟಾರ್‌ ನಟಿ ಹೇಳಿದ್ದೇನು?

ಪ್ರಭಾಸ್‌ ಎಂದರೆ ಪ್ರಾಣ ಕೊಡುವಷ್ಟು ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಇದ್ದಾರೆ. ಅವರ ಶೆಡೂಲ್ಡ್‌ ಫುಲ್‌ ಬ್ಯುಸಿಯಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಅಷ್ಟು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಯಾರಿಗೂ ಪ್ರಭಾಸ್‌ ಸಿಗೋದಿಲ್ಲ. 

Written ByBhimappa
Published: Jun 18, 2026, 08:33 PM IST|Updated: Jun 18, 2026, 08:33 PM IST
ಪ್ರಭಾಸ್‌ ಜಸ್ಟ್‌ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ಇದ್ರೆ 100 ಕೋಟಿ ದುಡ್ಡು ಜೇಬಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ.. ಡಾರ್ಲಿಂಗ್‌ ಬಗ್ಗೆ ಸ್ಟಾರ್‌ ನಟಿ ಹೇಳಿದ್ದೇನು?

About the Author

Bhimappa

Bhimappa

ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ನಲ್ಲಿ ಸದ್ಯ ಡಿಜಿಟಲ್ (ವೆಬ್‌ಸೈಟ್‌) ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದು, ರಾಜಕೀಯ, ಸ್ಫೋರ್ಟ್ಸ್‌, ಸಿನಿಮಾ, ಆರೋಗ್ಯ, ಎಂಟರ್ಟೈನ್‌ಮೆಂಟ್, ಲೈಫ್‌ಸ್ಟೈಲ್‌, ವೈರಲ್‌ ಸುದ್ದಿಗಳನ್ನು ಓದುಗರಿಗೆ ನೀಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಪದವಿ ಹಾಗೂ ಸ್ನಾತಕೋತ್ತರ ಪದವಿಯಲ್ಲಿ ಪತ್ರಿಕೋದ್ಯಮವನ್ನು ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಿರುವ ಇವರು ಪ್ರಜಾವಾಣಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ವರ್ಷ ಅಪ್ರೆಂಟಿಸ್‌ ಹಾಗೂ ನ್ಯೂಸ್‌ಫಸ್ಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಡಿಜಿಟಲ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸಿದ ಅನುಭವ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ.

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ಪ್ರಭಾಸ್‌ ಜಸ್ಟ್‌ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ಇದ್ರೆ 100 ಕೋಟಿ ದುಡ್ಡು ಜೇಬಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ.. ಡಾರ್ಲಿಂಗ್‌ ಬಗ್ಗೆ
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