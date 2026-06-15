Prabhas Marriage News: ಪ್ಯಾನ್ ಇಂಡಿಯಾ ಸ್ಟಾರ್ ಪ್ರಭಾಸ್ ಭಾರತೀಯ ಚಿತ್ರರಂಗದ ಅತ್ಯಂತ ಜನಪ್ರಿಯ ನಟರಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರು. ಅವರ ಸಿನಿಮಾಗಳಿಗೆ ದೇಶದಾದ್ಯಂತ ದೊಡ್ಡ ಅಭಿಮಾನಿ ಬಳಗವಿದ್ದು, ವೈಯಕ್ತಿಕ ಜೀವನದ ಕುರಿತೂ ಸಾಕಷ್ಟು ಕುತೂಹಲ ಇದೆ. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಪ್ರಭಾಸ್ ಮದುವೆ ಯಾವಾಗ ಎಂಬ ಪ್ರಶ್ನೆ ಹಲವು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಅಭಿಮಾನಿಗಳಲ್ಲಿ ಚರ್ಚೆಯ ವಿಷಯವಾಗಿದೆ.
‘ಬಾಹುಬಲಿ’ ಚಿತ್ರದ ಭರ್ಜರಿ ಯಶಸ್ಸಿನ ಬಳಿಕ ಪ್ರಭಾಸ್ ಕೇವಲ ಟಾಲಿವುಡ್ ನಟನಾಗಿ ಉಳಿಯದೆ, ಪ್ಯಾನ್ ಇಂಡಿಯಾ ಸ್ಟಾರ್ ಆಗಿ ಹೊರಹೊಮ್ಮಿದರು. ಅವರ ಸರಳ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ, ಆಕರ್ಷಕ ನೋಟ ಮತ್ತು ನಟನೆಯಿಂದ ಲಕ್ಷಾಂತರ ಅಭಿಮಾನಿಗಳ ಮನ ಗೆದ್ದಿದ್ದಾರೆ. ಹೀಗಾಗಿ ದೇಶದ ಅನೇಕ ಯುವತಿಯರು ಅವರನ್ನು ತಮ್ಮ ಕನಸಿನ ವರ ಎಂದುಕೊಳ್ಳುವುದರಲ್ಲಿ ಅಚ್ಚರಿಯೇನಿಲ್ಲ.
ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣಗಳಲ್ಲಿ ಹರಿದಾಡುತ್ತಿರುವ ಮಾಹಿತಿಯ ಪ್ರಕಾರ, ಪ್ರಭಾಸ್ಗೆ ಇದುವರೆಗೆ 5000ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಮದುವೆ ಪ್ರಪೋಸಲ್ಗಳು ಬಂದಿವೆಯಂತೆ. ಈ ಸುದ್ದಿ ಅಭಿಮಾನಿಗಳ ಗಮನ ಸೆಳೆದಿದ್ದು, ಸಾಕಷ್ಟು ಚರ್ಚೆಗೆ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ. ಆದರೆ ಈ ಬಗ್ಗೆ ಪ್ರಭಾಸ್ ಅಥವಾ ಅವರ ಕುಟುಂಬದವರು ಯಾವುದೇ ಅಧಿಕೃತ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿಲ್ಲ. ಆದರೂ ಈ ಸುದ್ದಿ ವೈರಲ್ ಆಗುತ್ತಿದ್ದಂತೆ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ವಿವಿಧ ರೀತಿಯ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆಗಳನ್ನು ನೀಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
ಕೆಲವರು “ಇಷ್ಟು ಪ್ರಪೋಸಲ್ಗಳು ಬಂದರೂ ಇನ್ನೂ ಮದುವೆಯಾಗಿಲ್ಲವೇ?” ಎಂದು ಪ್ರಶ್ನಿಸಿದರೆ, ಇನ್ನೂ ಕೆಲವರು “ಪ್ರಭಾಸ್ ಬೇಗ ಮದುವೆಯಾಗಬೇಕು” ಎಂದು ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣಗಳಲ್ಲಿ ಕಾಮೆಂಟ್ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಪ್ರಭಾಸ್ ಮದುವೆ ವಿಚಾರ ಬಂದಾಗಲೆಲ್ಲಾ ನಟಿ ಅನುಷ್ಕಾ ಶೆಟ್ಟಿ ಹೆಸರು ಕೂಡ ಕೇಳಿಬರುತ್ತದೆ. ಇಬ್ಬರೂ ಹಲವು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಒಳ್ಳೆಯ ಸ್ನೇಹಿತರಾಗಿದ್ದು, ಒಟ್ಟಿಗೆ ನಟಿಸಿದ ಸಿನಿಮಾಗಳಿಂದಾಗಿ ಡೇಟಿಂಗ್ ವದಂತಿಗಳು ಹರಡಿದ್ದವು. ಆದರೆ ಇಬ್ಬರೂ ಈ ಸುದ್ದಿಗಳನ್ನು ಹಲವು ಬಾರಿ ತಳ್ಳಿಹಾಕಿದ್ದಾರೆ.
ಸದ್ಯ ಪ್ರಭಾಸ್ ತಮ್ಮ ಸಿನಿ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ಬ್ಯುಸಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಅವರ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಹಲವು ದೊಡ್ಡ ಬಜೆಟ್ ಸಿನಿಮಾಗಳಿದ್ದು, ಮುಂದಿನ ಕೆಲವು ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಶೂಟಿಂಗ್ಗಳಲ್ಲಿ ನಿರತರಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ. ‘ಕಲ್ಕಿ 2898 AD’ ಯಶಸ್ಸಿನ ಬಳಿಕ ಅವರ ಮುಂದಿನ ಚಿತ್ರಗಳ ಮೇಲೂ ಅಪಾರ ನಿರೀಕ್ಷೆ ಮೂಡಿದೆ. ‘ದಿ ರಾಜಾ ಸಾಬ್’ ಹಾಗೂ ‘ಸ್ಪಿರಿಟ್’ ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವು ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ಗಳು ಈಗಾಗಲೇ ಚರ್ಚೆಯಲ್ಲಿವೆ.
44 ವರ್ಷದ ಪ್ರಭಾಸ್ ಯಾವಾಗ ಮದುವೆಯಾಗುತ್ತಾರೆ ಎಂಬ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಇನ್ನೂ ಉತ್ತರ ಸಿಕ್ಕಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಒಂದು ವಿಷಯ ಮಾತ್ರ ನಿಜ. ಅವರ ಮದುವೆ ಸುದ್ದಿ ಹೊರಬಂದ ದಿನ ದೇಶದಾದ್ಯಂತ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಅದನ್ನು ಹಬ್ಬದಂತೆ ಆಚರಿಸುವುದು ಖಚಿತ.