  • ಅದೊಂದೇ ಒಂದು ಕಾರಣಕ್ಕೆ ನಾನು ಮದುವೆಯಾಗಲಿಲ್ಲ.. ವರ್ಷಗಳ ಕುತೂಹಲಕ್ಕೆ ತೆರೆ ಎಳೆದ ಪ್ರಭಾಸ್‌!

'ಅದೊಂದೇ ಒಂದು ಕಾರಣಕ್ಕೆ ನಾನು ಮದುವೆಯಾಗಲಿಲ್ಲ'.. ವರ್ಷಗಳ ಕುತೂಹಲಕ್ಕೆ ತೆರೆ ಎಳೆದ ಪ್ರಭಾಸ್‌!

Prabhas: ಪ್ರಭಾಸ್‌ ಇಷ್ಟು ವರ್ಷವಾದರೂ ಮದುವೆ ಏಕೆ ಆಗಿಲ್ಲ ಎನ್ನುವ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಇದೀಗ ಉತ್ತರಿಸಿದ್ದಾರೆ.   

Written by - Deepa A Reddy | Last Updated : Dec 28, 2025, 12:28 PM IST
  • 'ದಿ ರಾಜಾ ಸಾಬ್' ಸಿನಿಮಾ ಪ್ಯಾನ್ ಇಂಡಿಯಾ ಸ್ಟಾರ್ ಪ್ರಭಾಸ್ ನಟಿಸುತ್ತಿದೆ.
  • ಬಾಲಿವುಡ್ ಸ್ಟಾರ್ ನಟ ಸಂಜಯ್ ದತ್ ಜೊತೆಗೆ, ಅನೇಕ ತಾರೆಯರು ಈ ಸಿನಿಮಾದ ಭಾಗವಾಗಿದ್ದಾರೆ.
  • ಪ್ರೀ-ರಿಲೀಸ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಭಾಗವಾಗಿ, ನಿರೂಪಕಿ ಸುಮಾ ಪ್ರಭಾಸ್ ಗೆ ಕೆಲವು ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ಕೇಳಿದರು.

'ಅದೊಂದೇ ಒಂದು ಕಾರಣಕ್ಕೆ ನಾನು ಮದುವೆಯಾಗಲಿಲ್ಲ'.. ವರ್ಷಗಳ ಕುತೂಹಲಕ್ಕೆ ತೆರೆ ಎಳೆದ ಪ್ರಭಾಸ್‌!

Prabhas: 'ದಿ ರಾಜಾ ಸಾಬ್' ಸಿನಿಮಾ ಪ್ಯಾನ್ ಇಂಡಿಯಾ ಸ್ಟಾರ್ ಪ್ರಭಾಸ್ ನಟಿಸುತ್ತಿದೆ. ಮಾರುತಿ ನಿರ್ದೇಶನದ ಈ ಕಾಮಿಡಿ ಹಾರರ್ ಥ್ರಿಲ್ಲರ್ ನಲ್ಲಿ ಮಾಳವಿಕಾ ಮೋಹನನ್, ನಿಧಿ ಅಗರ್ವಾಲ್ ಮತ್ತು ರಿದ್ಧಿ ಕುಮಾರ್ ನಾಯಕಿಯರಾಗಿ ನಟಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. 

ಬಾಲಿವುಡ್ ಸ್ಟಾರ್ ನಟ ಸಂಜಯ್ ದತ್ ಜೊತೆಗೆ, ಅನೇಕ ತಾರೆಯರು ಈ ಸಿನಿಮಾದ ಭಾಗವಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಈಗಾಗಲೇ ಎಲ್ಲಾ ವಿವರಗಳನ್ನು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಿರುವ ಈ ಸಿನಿಮಾ ಜನವರಿ 9 ರಂದು ಸಂಕ್ರಾಂತಿ ಹಬ್ಬವನ್ನು ಆಚರಿಸಲು ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಲಿದೆ. 

ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ, ಸಿನಿಮಾ ಪ್ರಚಾರದ ಭಾಗವಾಗಿ ಶನಿವಾರ (ಡಿಸೆಂಬರ್ 27) ಹೈದರಾಬಾದ್ ನಲ್ಲಿ ಅದ್ಧೂರಿಯಾಗಿ ಪ್ರೀ-ರಿಲೀಸ್ ಸಮಾರಂಭ ನಡೆಯಿತು. ನಾಯಕ ಪ್ರಭಾಸ್ ಮತ್ತು ಇಡೀ ಚಿತ್ರತಂಡ ಸಮಾರಂಭದಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿತ್ತು. ಪ್ರಭಾಸ್ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಕೂಡ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಬಂದಿದ್ದರು. 

ಏತನ್ಮಧ್ಯೆ, ಪ್ರೀ-ರಿಲೀಸ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಭಾಗವಾಗಿ, ನಿರೂಪಕಿ ಸುಮಾ ಪ್ರಭಾಸ್ ಗೆ ಕೆಲವು ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ಕೇಳಿದರು. ಅದೇ ಅನುಕ್ರಮದಲ್ಲಿ, ಕೆಲವು ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಪ್ರಭಾಸ್ ಅವರನ್ನು ಮದುವೆಯಾಗಲು ಯಾವ ಗುಣಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರಬೇಕು ಎಂದು ಕೇಳುವ ಫಲಕವನ್ನು ಹಿಡಿದಿರುವುದು ಕಂಡುಬಂದಿದೆ. ಇದನ್ನು ನೋಡಿದ ಸುಮಾ ತಕ್ಷಣ ಪ್ರಭಾಸ್ ಬಳಿ ಹೋದರು. 

'ನಾನು ನಿನ್ನನ್ನು ಮದುವೆಯಾಗಲು ಬಯಸಿದರೆ, ಒಂದು ಗುಣವನ್ನು ಹೇಳು' ಎಂದು ಅವರು ಪ್ರಭಾಸ್ ಅವರನ್ನು ಕೇಳಿದರು. ಇದಕ್ಕೆ ಪ್ರಭಾಸ್, 'ಆ ಗುಣ ನನಗೆ ತಿಳಿದಿಲ್ಲದ ಕಾರಣ ನಾನು ಇಷ್ಟು ದಿನ ಮದುವೆಯಾಗಿಲ್ಲ' ಎಂದು ಉತ್ತರಿಸಿದರು. ಇದರೊಂದಿಗೆ ಸುಮಾ, ಅತಿಥಿಗಳು ಮತ್ತು ಪ್ರೇಕ್ಷಕರೊಂದಿಗೆ ನಗೆಗಡಲಲ್ಲಿ ತೇಲಿದರು. ಪ್ರಸ್ತುತ, ಮದುವೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಪ್ರಭಾಸ್ ಅವರ ಕಾಮೆಂಟ್‌ಗಳು ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ವೈರಲ್ ಆಗುತ್ತಿವೆ.

Deepa A Reddy

2025ರಿಂದ ದೀಪಾ ಎ. ಅವರು Zee ಕನ್ನಡ ಡಿಜಿಟಲ್ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ಪತ್ರಕರ್ತೆಯಾಗಿ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಎಂಟರ್ಟೈನ್‌ಮೆಂಟ್, ಬಿಸಿನೆಸ್, ಲೈಫ್‌ಸ್ಟೈಲ್‌, ವೈರಲ್‌ ಟ್ರೆಂಡ್ಸ್‌ ಮತ್ತು ಹೆಲ್ತ್‌ ಸೇರಿದಂತೆ ಅನೇಕ ವಿಭಾಗಗಳಲ್ಲಿನ ಸುದ್ದಿಗಳನ್ನು ಓದುಗರಿಗೆ ನೀಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ನಿಖರ ಮಾಹಿತಿ ಹಾಗೂ ಓದುಗರ ಮನ ಸೆಳೆಯುವ ಶೈಲಿ ಇವರ ಬರಹದ ವಿಶೇಷತೆ.

