ಸ್ಟಾರ್‌ ನಟಿಯ ಜೊತೆ ಪ್ರಭಾಸ್‌ ಡೇಟಿಂಗ್‌! ಕೊನೆಗೂ ಸಾರ್ವಜನಿಕವಾಗಿ ಬಯಲಾಯ್ತು ತೆರೆ ಮರೆಯ ಗುಟ್ಟು..

prabhas riddhi kumar rumors: ಪ್ಯಾನ್-ಇಂಡಿಯನ್ ನಟ ಪ್ರಭಾಸ್ ತಮ್ಮ ಮುಂದಿನ ಚಿತ್ರ 'ದಿ ರಾಜಾ ಸಾಬ್' ಬಿಡುಗಡೆಗೆ ಸಜ್ಜಾಗುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ರಿದ್ಧಿ ಕುಮಾರ್ ಮತ್ತು ನಿಧಿ ಅಗರ್ವಾಲ್ ಕೂಡ ನಟಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಚಿತ್ರದ ಟ್ರೇಲರ್ ನಿನ್ನೆ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಿದೆ. 'ದಿ ರಾಜಾ ಸಾಬ್' ಚಿತ್ರದ ಪ್ರಚಾರ ಕಾರ್ಯಗಳು ಪ್ರಸ್ತುತ ಭರದಿಂದ ಸಾಗಿವೆ.
ಇತ್ತೀಚೆಗೆ, 'ದಿ ರಾಜಾ ಸಾಬ್' ಚಿತ್ರದ ಪ್ರೀ-ರಿಲೀಸ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ನಟಿ ರಿದ್ಧಿ ಕುಮಾರ್ ತಮ್ಮ ಸಹನಟಿ ಪ್ರಭಾಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಹೇಳಿದ ಮಾತುಗಳು ಅಭಿಮಾನಿಗಳಲ್ಲಿ ಕುತೂಹಲವನ್ನು ಹುಟ್ಟುಹಾಕಿದವು. ಪ್ರಭಾಸ್ ಅವರು ಸಮಾರಂಭಕ್ಕಾಗಿ ಧರಿಸಿದ್ದ ಬಿಳಿ ಸೀರೆಯನ್ನು ತಮಗೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಅವರು ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸಿದಾಗ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಆಶ್ಚರ್ಯಚಕಿತರಾದರು. ಅವರ ಹೇಳಿಕೆ ವೈರಲ್ ಆದ ನಂತರ, ಇಬ್ಬರೂ ಡೇಟಿಂಗ್ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎಂಬ ಊಹಾಪೋಹಗಳು ಪ್ರಾರಂಭವಾದವು.
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ-ಒಂದಾಗದಿದ್ದರೇನಂತೆ ಪ್ರೀತಿ ಎಂದಿಗೂ ಸುಳ್ಳಲ್ಲ.. ಅಮಿತಾಬ್ ಮೇಲಿನ ಭಾವನೆಯನ್ನ ಈ ರೀತಿ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ ರೇಖಾ! ಹಳೆ ಪ್ರೇಮಿಯನ್ನ ಇಂದಿಗೂ ಮರೆಯದ ನಟಿ..
'ದಿ ರಾಜಾ ಸಾಬ್' ಬಗ್ಗೆ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಿದ ರಿದ್ಧಿ "ಈ ರಾಜಾ ಸಾಬ್ ಚಿತ್ರ ಸಂಪೂರ್ಣ ಮನರಂಜನಾ ಚಿತ್ರ. ಪ್ರಭಾಸ್ ಅವರಲ್ಲಿರುವ ಎಲ್ಲಾ ಗುಣಗಳನ್ನು ಹೊರತರುವಲ್ಲಿ ಮಾರುತಿ ಸರ್ ಅದ್ಭುತ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ನಾನು ಭಾವಿಸುತ್ತೇನೆ.. ಇದೆಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಮೊದಲನೆಯದಾಗಿ, ಪ್ರಭಾಸ್ಗೆ ತುಂಬಾ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಈ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ನೀವು ನನ್ನೊಂದಿಗೆ ನಟಿಸಿದ್ದರಿಂದ ನಾನು ಇಲ್ಲಿದ್ದೇನೆ. ನೀವು ನನಗೆ ಕೊಟ್ಟ ಸೀರೆಯನ್ನು ನಾನು ಧರಿಸಿದ್ದೇನೆ. ಇಂದು ರಾತ್ರಿ ಅದನ್ನು ಧರಿಸಲು ನಾನು ಮೂರು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಅದನ್ನು ಹಾಗೆಯೇ ಇಟ್ಟಿದ್ದೆ.. ನೀವು ನನ್ನ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಇರುವುದಕ್ಕಾಗಿ ನಾನು ತುಂಬಾ ಕೃತಜ್ಞಳಾಗಿದ್ದೇನೆ" ಎಂದು ಹೇಳಿದರು..
ಅವರ ಹೇಳಿಕೆಯ ವಿಡಿಯೋ ಸೋಷಿಯಲ್ ಮಿಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ವೈರಲ್ ಆದರೂ.. ಇದು ಪ್ರಚಾರದ ಒಂದು ಭಾಗವಾಗಿರಬಹುದು ಎಂದು ಅನೇಕ ನೆಟಿಜನ್ಗಳು ಊಹಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಏಕೆಂದರೆ ಪ್ರಭಾಸ್ ಅವರನ್ನು ಸಹನಟಿನೊಂದಿಗೆ ಲಿಂಕ್ ಮಾಡಿರುವುದು ಇದೇ ಮೊದಲಲ್ಲ. ಪ್ರಭಾಸ್ ಹೆಸರನ್ನು ಈ ಹಿಂದೆಯೂ ಅನೇಕ ನಾಯಕಿಯರೊಂದಿಗೆ ಲಿಂಕ್ ಮಾಡಲಾಗಿತ್ತು. ಹಿಂದೆ, ಪ್ರಭಾಸ್ ಅನುಷ್ಕಾ ಶೆಟ್ಟಿ ಜೊತೆ ಸಂಬಂಧ ಹೊಂದಿದ್ದರು ಎಂಬ ವರದಿಗಳಿದ್ದವು. ಆದರೆ ಇಬ್ಬರೂ ಅದೆಲ್ಲವನ್ನು ತಳ್ಳಿಹಾಕಿದರು.. ನಂತರ, 'ಆದಿಪುರುಷ' ಚಿತ್ರದ ಚಿತ್ರೀಕರಣದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, ಪ್ರಭಾಸ್ ಅವರನ್ನು ಅವರ ಸಹನಟಿ ಕೃತಿ ಸನೋನ್ ಅವರೊಂದಿಗೆ ಲಿಂಕ್ ಮಾಡಲಾಯಿತು. ಇಬ್ಬರೂ ಶೀಘ್ರದಲ್ಲೇ ಮದುವೆಯಾಗಲಿದ್ದಾರೆ ಎಂಬ ವದಂತಿಗಳೂ ಇದ್ದವು. ಆದರೆ, ಕೃತಿ ಸನೋನ್ ಅವೆಲ್ಲವೂ ಸುಳ್ಳು ಎಂದು ಘೋಷಿಸುವ ಮೂಲಕ ಆ ಊಹಾಪೋಹಗಳಿಗೆ ಅಂತ್ಯ ಹಾಡಿದರು.
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ-ಒಂದಾಗದಿದ್ದರೇನಂತೆ ಪ್ರೀತಿ ಎಂದಿಗೂ ಸುಳ್ಳಲ್ಲ.. ಅಮಿತಾಬ್ ಮೇಲಿನ ಭಾವನೆಯನ್ನ ಈ ರೀತಿ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ ರೇಖಾ! ಹಳೆ ಪ್ರೇಮಿಯನ್ನ ಇಂದಿಗೂ ಮರೆಯದ ನಟಿ..