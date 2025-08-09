ಪ್ರಭಾಸ್ 45 ವರ್ಷವಾದರೂ ಮದುವೆ ಆಗದೇ ಉಳಿಯಲು ಕಾರಣಈ ನಟಿಯೇ!

Prabhas Love story: ಪ್ಯಾನ್ ಇಂಡಿಯಾ ಸ್ಟಾರ್ ಪ್ರಭಾಸ್ ಸದ್ಯ ಬಿಗ್ ಬಜೆಟ್ ಚಿತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಬ್ಯುಸಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಪ್ರಭಾಸ್ ತಮ್ಮ ವೃತ್ತಿಜೀವನದತ್ತ ಗಮನ ಹರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿಯೇ ಯಾರು ಯಾವುದೇ ಕಾಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿದರೂ ಹೆದರುವುದಿಲ್ಲ. ಸಿನಿಮಾಗಳು ಹಿಟ್.. ಫ್ಲಾಪ್.. ಏನೇ ಆದ್ರೂ.. ಹಿಂದೆ ಸರಿಯುವುದಿಲ್ಲ. ಪ್ರಭಾಸ್ ಇಮೇಜ್ ಕೂಡ ಆ ರೇಂಜ್ ನಲ್ಲಿದೆ.
ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಭಾಸ್ ಮೋಸ್ಟ್ ಎಲಿಜಿಬಲ್ ಬ್ಯಾಚುಲರ್. ವಯಸ್ಸು 44 ಆಗಿದ್ದರೂ ಮದುವೆಯಾಗಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಪ್ರಭಾಸ್ ಮದುವೆಯನ್ನು ಕಾಣಲು ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಕಾಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಅಲ್ಲದೇ ಪ್ರಭಾಸ್ ಮದುವೆ ಬಗ್ಗೆ ಆಗಾಗ ನಾನಾ ಸುದ್ದಿಗಳು ವೈರಲ್ ಆಗುತ್ತಿರುವುದು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿದೆ. ಪ್ರಭಾಸ್ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಮೂವರು ಸ್ಟಾರ್ ಹೀರೋಯಿನ್ ಗಳ ಜೊತೆಗಿನ ಲವ್ ಅಫೇರ್ ಸುದ್ದಿ ಜೋರಾಗಿ ಹಬ್ಬಿತ್ತು.
ಈ ಹಿಂದೆ ನಟಿ ತ್ರಿಷಾ ಜೊತೆ ಪ್ರಭಾಸ್ ಡೇಟಿಂಗ್ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದರು ಎನ್ನಲಾಗುತ್ತದೆ. ವರ್ಷಂ ಚಿತ್ರದ ವೇಳೆ ಇವರಿಬ್ಬರು ಆತ್ಮೀಯರಾದರು ಎಂಬ ಸುದ್ದಿ ಹಬ್ಬಿತ್ತು. ನಂತರ ಪೂರ್ಣಮಿ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಇಬ್ಬರೂ ಉತ್ತಮ ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿ ತೋರಿಸಿದರು. ಆ ನಂತರ ಕಾರಣಾಂತರಗಳಿಂದ ಬೇರ್ಪಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತದೆ.
ಅದಾದ ನಂತರ ಅನುಷ್ಕಾ ಶೆಟ್ಟಿ ಜೊತೆ ಪ್ರಭಾಸ್ ಪ್ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಬಿದ್ದಿದ್ದಾರೆ ಎನ್ನಲಾಗಿತ್ತು. ಈಗಲೂ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರು ಮತ್ತು ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ಅದೇ ಗೊಂದಲದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಪ್ರಭಾಸ್ ಅನುಷ್ಕಾಳನ್ನು ಪ್ರೀತಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎಂದೇ ಈಗಲೂ ಹಲವರು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. ಶೀಘ್ರದಲ್ಲೇ ಮದುವೆಯಾಗಲಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಹಲವು ಬಾರಿ ವದಂತಿಯೂ ಹಬ್ಬಿದೆ. ಫಾರೆನ್ ನಲ್ಲಿ ಮನೆ ಕಟ್ಟಲಿದ್ದಾರೆ ಎಂಬ ಸುದ್ದಿ ಸಹ ವೈರಲ್ ಆಗಿದೆ.
ಬಾಲಿವುಡ್ ಸ್ಟಾರ್ ಹೀರೋಯಿನ್ ಕೃತಿ ಸನೋನ್ ಜೊತೆಯೂ ಪ್ರಭಾಸ್ ಡೇಟಿಂಗ್ ವದಂತಿ ಹಬ್ಬಿತ್ತು. ಆದಿಪುರುಷ ಚಿತ್ರದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಈ ಸುದ್ದಿ ಸಿಕ್ಕಾಪಟ್ಟೆ ಸದ್ದು ಮಾಡಿತ್ತು. ಇವರಿಬ್ಬರು ಮದುವೆ ಆಗಲಿದ್ದಾರೆ ಎನ್ನಲಾಗಿತ್ತು. ಆದರೆ ಫೇಕ್ ಸುದ್ದಿ ಎಂದು ಪ್ರಭಾಸ್ ಆ ವಿಚಾರವನ್ನು ತಳ್ಳಿ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ.
