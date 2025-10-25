"ಮಾತನಾಡಿ ಆತ ಒಳ್ಳೆಯವನಾದ.. ಮೌನವಹಿಸಿ ಐಶ್ವರ್ಯ ರೈ ಕೆಟ್ಟವಳಾದರು".. ಮಾಜಿ ವಿಶ್ವ ಸುಂದರಿಯ ಪ್ರೇಮ್‌ ಕಹಾನಿಗೆ ಬಿಗ್‌ ಟ್ವಿಸ್ಟ್‌

Aishwarya Rai: ನಟ ಸಲ್ಮಾನ್ ಖಾನ್ ಮತ್ತು ನಟಿ ಐಶ್ವರ್ಯ ರೈ ನಡುವಿನ ಸಂಬಂಧದ ಬಗ್ಗೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ತಿಳಿದಿದೆ. ಒಂದು ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಸಲ್ಮಾನ್ ಮತ್ತು ಐಶ್ವರ್ಯ ತಮ್ಮ ಅನೇಕ ಅಭಿಮಾನಿಗಳಿಗೆ ಸ್ಫೂರ್ತಿಯಾಗಿದ್ದರು. ಅವರ ಸಂಬಂಧದ ಆರಂಭ ಚೆನ್ನಾಗಿತ್ತು, ಆದರೆ ಅವರ ಸಂಬಂಧದ ಅಂತ್ಯವು ತುಂಬಾ ಕೆಟ್ಟದಾಗಿತ್ತು ಮತ್ತು ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ಚರ್ಚೆಯೂ ಬಿರುಗಾಳಿಯಾಗಿತ್ತು. ಇದಲ್ಲದೇ, ಸಲ್ಮಾನ್ ಹೆಸರಿನಿಂದ ಐಶ್ವರ್ಯ ಕೂಡ ಕಿರಿಕಿರಿಗೊಂಡಿದ್ದರು. ಐಶ್ವರ್ಯ ಅವರ ನೆರಳಿನಿಂದ ದೂರ ಸರಿಯಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸುತ್ತಿದ್ದರು. ಆದರೆ ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಯಾವಾಗಲೂ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಬರುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಅದು ಐಶ್ವರ್ಯ ಅವರ ಸಂಬಂಧದ ಬಗ್ಗೆ ಏಕೆ ಮಾತನಾಡಲಿಲ್ಲ. ಇತ್ತೀಚಿನ ಸಂದರ್ಶನವೊಂದರಲ್ಲಿ, ಪ್ರಹ್ಲಾದ್ ಕಕ್ಕರ್ ಐಶ್ವರ್ಯ - ಸಲ್ಮಾನ್ ಅವರ ಸಂಬಂಧದ ಬಗ್ಗೆ ದೊಡ್ಡ ವಿಚಾರವನ್ನು ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಸಲ್ಮಾನ್ ಖಾನ್ ಮತ್ತು ಐಶ್ವರ್ಯಾ ರೈ ಅವರ ಸಂಬಂಧವು ತುಂಬಾ ಕೆಟ್ಟದಾಗಿ ಕೊನೆಗೊಂಡಿತು. ಸಲ್ಮಾನ್ ಖಾನ್ ವಿರುದ್ಧ ಅನೇಕ ಆರೋಪಗಳನ್ನು ಹೊರಿಸಲಾಯಿತು. ಸಲ್ಮಾನ್ ಐಶ್ವರ್ಯಾ ಅವರನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಣದಲ್ಲಿಟ್ಟುಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದರು, ನಟ ಐಶ್ವರ್ಯಾ ಅವರ ಬಗ್ಗೆ ತುಂಬಾ ಪೊಸೆಸಿವ್ ಆಗಿದ್ದರು ಎಂದು ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಅವರ ಸಂಬಂಧದ ಬಗ್ಗೆ ಅನೇಕ ಚರ್ಚೆಗಳು ನಡೆದಿವೆ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗಿತ್ತು. ಆದರೆ ಸಲ್ಮಾನ್ ಮತ್ತು ಐಶ್ವರ್ಯಾ ತಮ್ಮ ಸಂಬಂಧದ ಬಗ್ಗೆ ಎಂದಿಗೂ ಬಹಿರಂಗವಾಗಿ ಮಾತನಾಡಲಿಲ್ಲ.
ಚಲನಚಿತ್ರ ನಿರ್ಮಾಪಕ ಪ್ರಹ್ಲಾದ್ ಕಕ್ಕರ್ ಅವರಿಬ್ಬರ ನಡುವಿನ ಸಂಬಂಧದ ಬಗ್ಗೆ ದೊಡ್ಡ ವಿಚಾರವೊಂದನ್ನು ಬಹಿರಂಗ ಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಪ್ರಹ್ಲಾದ್ "ಐಶ್ವರ್ಯಾ ತುಂಬಾ ಖಾಸಗಿ ವ್ಯಕ್ತಿ, ಅವರ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಜೀವನವು ಅವರ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಜೀವನ ಮಾತ್ರ ಎಂದು ಅವರು ಭಾವಿಸುತ್ತಾರೆ. ಅವರು ತಮ್ಮ ಆಪ್ತರೊಂದಿಗೆ ತಮ್ಮ ಆಲೋಚನೆಗಳನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ. ಐಶ್ವರ್ಯಾ ಪತ್ರಿಕಾಗೋಷ್ಠಿಗಳಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಲು ಸಹ ಇಷ್ಟಪಡುವುದಿಲ್ಲ. ಸಲ್ಮಾನ್ ಖಾನ್ ಜೊತೆಗಿನ ಸಂಬಂಧ ಮುರಿದಾಗಲೂ ಐಶ್ವರ್ಯಾ ಏನನ್ನೂ ಹೇಳಲಿಲ್ಲ... ನಿಮಗೆ ನಿಜ ಹೇಳಬೇಕೆಂದರೆ, ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ ಐಶ್ವರ್ಯಾ ಸಲ್ಮಾನ್ ಖಾನ್ ಜೊತೆಗಿನ ತಮ್ಮ ಸಂಬಂಧದ ಬಗ್ಗೆ ಎಂದಿಗೂ ಹೇಳಿಕೆ ನೀಡಿಲ್ಲ."
ಈ ಬಾರಿ ಪ್ರಹ್ಲಾದ್ ಕಕ್ಕರ್ ಸಲ್ಮಾನ್ ಬಗ್ಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಹೇಳಲಿಲ್ಲ, ಆದರೆ ಸಲ್ಮಾನ್ ಒಬ್ಬ 'ಕಷ್ಟಕರ' ನಟ ಎಂದು ಅವರು ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಹೇಳಿದರು. ಸಲ್ಮಾನ್ ಖಾನ್ ಮತ್ತು ಐಶ್ವರ್ಯಾ ರೈ ನಡುವಿನ ಸಂಬಂಧದ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳುವುದಾದರೆ, ಅವರ ಪ್ರೇಮಕಥೆಯು 1999 ರಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ 'ಹಾಲ್ ದಿಲ್ ದೇ ಚುಕೆ ಸಮನ್' ಚಿತ್ರದ ಸೆಟ್ಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರಂಭವಾಯಿತು. ಇಬ್ಬರೂ ಕೆಲವು ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಇದ್ದರು. ಆದರೆ ಅವರ ಸಂಬಂಧ ಹೆಚ್ಚು ಕಾಲ ಉಳಿಯಲಿಲ್ಲ. ಕೊನೆಗೆ, ಅವರು ಬೇರೆಯಾಗಲು ನಿರ್ಧರಿಸಿದರು. ಸಲ್ಮಾನ್ ಖಾನ್ ಮತ್ತು ಐಶ್ವರ್ಯಾ ರೈ 2002 ರಲ್ಲಿ ಬೇರ್ಪಟ್ಟರು.
