ಸೊಸೆ ಐಶ್ವರ್ಯ ರೈ ಕಂಡ್ರೆ ಜಯಾ ಬಚ್ಚನ್‌ಗೆ ಆಗೋದೇ ಇಲ್ಲ! ಇದುವೇ ವಿಚ್ಛೇದನದ ಹಿಂದಿನ ಅಸಲಿ ಸತ್ಯ?

Jaya bachchan and aishwarya rai: ನಿರ್ದೇಶಕ ಪ್ರಹ್ಲಾದ್ ಕಕ್ಕರ್ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಬಾಲಿವುಡ್‌ನಲ್ಲಿ ಐಶ್ವರ್ಯಾ ಮತ್ತು ಅಭಿಷೇಕ್ ಬಚ್ಚನ್ ನಡುವಿನ ಸಂಬಂಧ ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವು ರಹಸ್ಯಗಳನ್ನು ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸಿದರು. ಅವರ ವಿಚ್ಛೇದನದ ವದಂತಿಗಳ ಬಗ್ಗೆಯೂ ಅವರು ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿದರು.

Written by - Savita M B | Last Updated : Sep 20, 2025, 04:42 PM IST
  • ನಟಿ ಐಶ್ವರ್ಯ ರೈ ಮತ್ತು ನಟ ಅಭಿಷೇಕ್ ಬಚ್ಚನ್ ಬಾಲಿವುಡ್‌ನ ಅತ್ಯಂತ ಚರ್ಚಿತ ಮತ್ತು ಪ್ರಭಾವಿ ದಂಪತಿಗಳು
  • ಕೆಲವು ತಿಂಗಳ ಹಿಂದೆ, ಐಶ್ವರ್ಯ ಮತ್ತು ಅಭಿಷೇಕ್ ಅವರ ವಿಚ್ಛೇದನದ ವದಂತಿಗಳು ವೇಗವನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಂಡವು

ಸೊಸೆ ಐಶ್ವರ್ಯ ರೈ ಕಂಡ್ರೆ ಜಯಾ ಬಚ್ಚನ್‌ಗೆ ಆಗೋದೇ ಇಲ್ಲ! ಇದುವೇ ವಿಚ್ಛೇದನದ ಹಿಂದಿನ ಅಸಲಿ ಸತ್ಯ?

prahlad kakkar: ನಟಿ ಐಶ್ವರ್ಯ ರೈ ಮತ್ತು ನಟ ಅಭಿಷೇಕ್ ಬಚ್ಚನ್ ಬಾಲಿವುಡ್‌ನ ಅತ್ಯಂತ ಚರ್ಚಿತ ಮತ್ತು ಪ್ರಭಾವಿ ದಂಪತಿಗಳು. ಈ ಇಬ್ಬರು 2007 ರಲ್ಲಿ ವಿವಾಹವಾದರು. ಇಂದು ಐಶ್ವರ್ಯ ಮತ್ತು ಅಭಿಷೇಕ್ ತಮ್ಮ ಮಗಳು ಆರಾಧ್ಯ ಜೊತೆ ಸಂತೋಷದ ಜೀವನ ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ, ಆದರೆ ಕೆಲವು ತಿಂಗಳ ಹಿಂದೆ, ಐಶ್ವರ್ಯ ಮತ್ತು ಅಭಿಷೇಕ್ ಅವರ ವಿಚ್ಛೇದನದ ವದಂತಿಗಳು ವೇಗವನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಂಡವು. ಐಶ್ವರ್ಯ ಮತ್ತು ಅಭಿಷೇಕ್ ಶೀಘ್ರದಲ್ಲೇ ಬೇರೆಯಾಗುತ್ತಾರೆ ಎಂಬ ವದಂತಿಗಳು ಹಬ್ಬಿದ್ದವು. ಆದರೆ ಬಚ್ಚನ್ ಕುಟುಂಬದಿಂದ ಯಾರೂ ಇದಕ್ಕೆ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಲಿಲ್ಲ. ಈಗ, ಜಾಹೀರಾತು ನಿರ್ದೇಶಕ ಪ್ರಹ್ಲಾದ್ ಕಕ್ಕರ್ ಈ ವದಂತಿಗಳ ಹಿಂದಿನ ಸತ್ಯವನ್ನು ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ ಮತ್ತು ಐಶ್ವರ್ಯ ಬಚ್ಚನ್ ಕುಟುಂಬವನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ತನ್ನ ತಾಯಿಯ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಏಕೆ ವಾಸಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎಂಬುದನ್ನು ವಿವರಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಐಶ್ವರ್ಯಾ ಬಗ್ಗೆ ಪ್ರಹ್ಲಾದ್ ಕಕ್ಕರ್ ಹೇಳಿದ್ದೇನು?
ಐಶ್ವರ್ಯಾ ರೈ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡಿದ ಪ್ರಹ್ಲಾದ್ ಕಕ್ಕರ್, "ಐಶ್ವರ್ಯಾ ಮಾಡೆಲ್ ಆಗಿದ್ದಾಗಿನಿಂದಲೂ ನನಗೆ ಪರಿಚಯವಿದೆ. ಐಶ್ವರ್ಯಾ ವಾಸಿಸುತ್ತಿದ್ದ ಕಟ್ಟಡದಲ್ಲೇ ನಾನು ವಾಸಿಸುತ್ತಿದ್ದೆ... ಹಾಗಾಗಿ ಐಶ್ವರ್ಯಾ ಬಗ್ಗೆ ನನಗೆ ಬಹಳಷ್ಟು ತಿಳಿದಿದೆ.." ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ನಿಮ್ಮ ಫೋನ್‌ನಲ್ಲಿ ಆಧಾರ್ ಮತ್ತು ಪ್ಯಾನ್ ಕಾರ್ಡ್ ಸೇವ್ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಿರಾ? ಆನ್‌ಲೈನ್ ವಂಚನೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಎಚ್ಚರದಿಂದಿರಿ..!

ವಿಚ್ಛೇದನದ ಮಾತುಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಸತ್ಯವಿಲ್ಲ...
ಇತ್ತೀಚಿನ ಸಂದರ್ಶನವೊಂದರಲ್ಲಿ ಪ್ರಹ್ಲಾದ್ ಕಕ್ಕರ್ ಉದ್ಯಮದ ಬಗ್ಗೆ ಹಲವು ಸತ್ಯಗಳನ್ನು ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಪ್ರಹ್ಲಾದ್ ಕಕ್ಕರ್, 'ಐಶ್ವರ್ಯ ತನ್ನ ತಾಯಿಯ ಮನೆಯನ್ನು ಎಂದಿಗೂ ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗಿಲ್ಲ.. ಮದುವೆಯ ನಂತರವೂ ಅವಳು ತನ್ನ ತಾಯಿಯ ಮನೆಯಿಂದ ಬೇರೆ ಮನೆಗೆ ಸ್ಥಳಾಂತರಗೊಂಡಿಲ್ಲ.. ಚರ್ಚೆಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಸತ್ಯವಿಲ್ಲ ಎಂದು ನಾನು ಭಾವಿಸುತ್ತೇನೆ. ಐಶ್ವರ್ಯ ತನ್ನ ತಾಯಿಯ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಸಮಯ ಇರುತ್ತಾಳೆಂದು ನನಗೆ ತಿಳಿದಿದೆ..' ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.

'ಐಶ್ವರ್ಯ ಅಲ್ಲಿರಲು ಬಲವಾದ ಕಾರಣವಿದೆ.. ಅದೇ ಐಶ್ವರ್ಯಳ ತಾಯಿಯ ಆರೋಗ್ಯ ... ಆದ್ದರಿಂದ ಅವರು ತನ್ನ ಮಗಳನ್ನು ಶಾಲೆಗೆ ಬಿಟ್ಟು, ನಂತರ ತನ್ನ ತಾಯಿಯ ಬಳಿಗೆ ಹೋಗುತ್ತಾಳೆ. ಮಗಳು ಶಾಲೆ ಮುಗಿಸಿದ ನಂತರ, ಅವಳು ಮನೆಗೆ ಬರುತ್ತಾಳೆ. ಆರಾಧ್ಯ ರಜೆ ಬಂದಾಗ, ಐಶ್ವರ್ಯ ತನ್ನ ತಾಯಿಯನ್ನು ಮನೆಗೆ ಕರೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗುತ್ತಾಳೆ'.. ಎಂದು ಪ್ರಹ್ಲಾದ್ ಕಕ್ಕರ್ ಹೇಳಿದರು.

ಐಶ್ವರ್ಯಾ ಮತ್ತು ಅತ್ತೆ ಜಯಾ ಬಚ್ಚನ್ ನಡುವಿನ ಭಿನ್ನಾಭಿಪ್ರಾಯದ ಬಗ್ಗೆ ಪ್ರಹ್ಲಾದ್ ಅವರನ್ನು ಕೇಳಿದಾಗ, ಪ್ರಹ್ಲಾದ್ ಹೇಳಿದರು, "ಹಾಗೆಲ್ಲ ಏನು ಇಲ್ಲ.. ಅವಳು ಇನ್ನೂ ಆ ಮನೆಯ ಸೊಸೆ. ಅವಳು ಇನ್ನೂ ಮನೆಯನ್ನು ನಿಭಾಯಿಸುತ್ತಾಳೆ. ಅಭಿಷೇಕ್ ಅವರನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಐಶ್ವರ್ಯಾ ತನ್ನ ತಾಯಿಯೊಂದಿಗೆ ಇರುತ್ತಾಳೆ ಎಂದು ಎಲ್ಲರೂ ಹೇಳುತ್ತಾರೆ.. ಆದರೆ ಸತ್ಯವೆಂದರೆ ಅವಳು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಮಾತ್ರ ತನ್ನ ತಾಯಿಯನ್ನು ಭೇಟಿಯಾಗಲು ಬರುತ್ತಾಳೆ. ಮಗಳಿಗೆ ಭಾನುವಾರ ರಜೆ ಇದ್ದರೆ, ಅವಳು ತನ್ನ ತಾಯಿಯ ಬಳಿಗೆ ಬರುವುದಿಲ್ಲ.. ಅದರಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ವಿಷಯವೇನು.." ಎಂದು ಅವರು ಎಲ್ಲ ವದಂತಿಗಳಿಗೆ ತೆರೆ ಎಳೆದಿದ್ದಾರೆ.. 

 

About the Author

Savita M B

ಸವಿತಾ ಎಂ.ಬಿ ಅವರು ZEE ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ ಡಿಜಿಟಲ್‌ನಲ್ಲಿ ಸಬ್‌ ಎಡಿಟರ್‌ ಆಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದು, ಎಂಟರ್‌ಟೈನ್‌ಮೆಂಟ್, ಹೆಲ್ತ್‌, ಲೈಫ್‌ಸ್ಟೈಲ್‌, ವೈರಲ್‌, ಬ್ಯುಸಿನೆಸ್‌ ಸೇರಿದಂತೆ ವಿವಿಧ ವಿಭಾಗಗಳ ಸುದ್ದಿಗಳನ್ನು ತಲುಪಿಸುವ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. 2023ರಿಂದ ಇವರು ವಾಹಿನಿಗಾಗಿ ಶ್ರಮಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

...Read More

prahlad kakkar on abhishek aishwaryaAishwarya Rai Abhishek Bachchanaishwarya abhishek bachchan divorce rumoursAishwarya Rai Bachchan Newsentertainment news

