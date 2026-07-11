/ಸಿಕ್ಸ್-ಪ್ಯಾಕ್ ಕಾರಣವಲ್ಲ, ಅಸಲಿ ಕಥೆಯೇ ಬೇರೆ! ‘ಕರಾವಳಿ’ ವಿವಾದಕ್ಕೆ ಟ್ವಿಸ್ಟ್ ಕೊಟ್ಟ ನಟ ಪ್ರಜ್ವಲ್ ಪೋಸ್ಟ್‌

Prajwal Devaraj on Karavali movie : ನಟ ಪ್ರಜ್ವಲ್ ದೇವರಾಜ್ ಮತ್ತು ನಿರ್ದೇಶಕ ಗುರುದತ್ ಗಣಿಗ ನಡುವಿನ ‘ಕರಾವಳಿ’ ಸಿನಿಮಾ ವಿವಾದ ದಿನದಿಂದ ದಿನಕ್ಕೆ ತಾರಕಕ್ಕೇರುತ್ತಿದೆ. ಚಿತ್ರತಂಡದ ಸ್ಪಷ್ಟನೆಯ ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ, ಇದೀಗ ನಟ ಪ್ರಜ್ವಲ್ ದೇವರಾಜ್ ತಮ್ಮ ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ ಸುದೀರ್ಘ ಪೋಸ್ಟ್ ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳುವ ಮೂಲಕ ವಿವಾದಕ್ಕೆ ಅಧಿಕೃತವಾಗಿ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ ಮತ್ತು ಈ ವಿವಾದಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲಿಗೇ ಪೂರ್ಣವಿರಾಮ ಇಡುವುದಾಗಿ ಘೋಷಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಟ್ರೈಲರ್ ಬಿಡುಗಡೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಗೈರಾಗಲು ಅಸಲಿ ಕಾರಣ : "ಕರಾವಳಿ ಚಿತ್ರದ ಟ್ರೈಲರ್ ಬಿಡುಗಡೆಯಾದಾಗ, ನನ್ನ ಯಾವುದೇ ಪೂರ್ವ ಮಾಹಿತಿ ಅಥವಾ ಒಪ್ಪಿಗೆಯಿಲ್ಲದೆ ನನ್ನ ಪಾತ್ರಕ್ಕೆ ಮತ್ತೊಬ್ಬರಿಂದ ಡಬ್ಬಿಂಗ್ ಮಾಡಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೆ, ನನಗೆ ಒಪ್ಪಿಗೆಯಾಗಿದ್ದ ಸಂಭಾವನೆಯೂ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಪಾವತಿಯಾಗಿರಲಿಲ್ಲ. ಇದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ನಾನು ಟ್ರೈಲರ್ ಬಿಡುಗಡೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿರಲಿಲ್ಲ" ಎಂದು ಪ್ರಜ್ವಲ್ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಸಿಕ್ಸ್-ಪ್ಯಾಕ್ ಲುಕ್ ವಿವಾದಕ್ಕೆ ತಳ್ಳಿಹಾಕಿದ ನಟ : ನಿರ್ಮಾಣ ಸಂಸ್ಥೆ ಹಾಗೂ ನಿರ್ದೇಶಕರು ಈ ವಿವಾದಕ್ಕೆ ಪ್ರಜ್ವಲ್ ಅವರ ದೈಹಿಕ ರೂಪಾಂತರ (ಸಿಕ್ಸ್-ಪ್ಯಾಕ್ ಲುಕ್) ಕಾರಣ ಎಂದು ಹೇಳಿಕೆ ನೀಡುತ್ತಿರುವುದನ್ನು ನಟ ಕಡಾಖಂಡಿತವಾಗಿ ನಿರಾಕರಿಸಿದ್ದಾರೆ. "ಈ ಗಲಾಟೆಗೂ ಹಾಗೂ ಸಿಕ್ಸ್ ಪ್ಯಾಕ್ ರೂಪಾಂತರಕ್ಕೂ ಯಾವುದೇ ಸಂಬಂಧವಿಲ್ಲ. ಡಬ್ಬಿಂಗ್ ಹಾಗೂ ಸಂಭಾವನೆ ಬಾಕಿ ಇರುವುದೇ ಈ ಸಮಸ್ಯೆಗೆ ಮೂಲ ಕಾರಣ" ಎಂದಿದ್ದಾರೆ.
ಪ್ರಚಾರದಿಂದ ದೂರ ಉಳಿದಿದ್ದು ಪ್ರಜ್ವಲ್ ನಿರ್ಧಾರವಲ್ಲ : "ಟ್ರೈಲರ್ ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ ಮರುದಿನ ಜಿಎಸ್ಟಿ ಹೊರತುಪಡಿಸಿ ನನ್ನ ಬಾಕಿ ಸಂಭಾವನೆಯನ್ನು ನೀಡಲಾಯಿತು. ಆದರೆ, ಅದರ ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ ಗುರುದತ್ ಗಣಿಗ ಫಿಲ್ಮ್ಸ್ ವತಿಯಿಂದ ನನ್ನ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕರಿಗೆ ಕರೆ ಮಾಡಿ, ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ಚಿತ್ರದ ಡಬ್ಬಿಂಗ್ ಹಾಗೂ ಪ್ರಚಾರಕ್ಕೆ ನನ್ನ ಅಗತ್ಯವಿಲ್ಲ ಎಂದು ತಿಳಿಸಲಾಯಿತು. ಹಾಗಾಗಿ ಪ್ರಚಾರದಿಂದ ದೂರ ಉಳಿದಿರುವುದು ನನ್ನ ವೈಯಕ್ತಿಕ ನಿರ್ಧಾರವಲ್ಲ" ಎಂದು ಅವರು ಸ್ಪಷ್ಟನೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.
ಧ್ವನಿ ಸೂಕ್ತವಲ್ಲ ಎಂದಿದ್ದಕ್ಕೆ ಬೇಸರ : "ನನ್ನ ಧ್ವನಿ ಈ ಪಾತ್ರಕ್ಕೆ ಸೂಕ್ತವಲ್ಲ ಎಂದು ಸಾರ್ವಜನಿಕವಾಗಿ ಹೇಳಿಕೆ ನೀಡಲಾಗಿದೆ. ಆದರೆ ನನಗೆ ಡಬ್ಬಿಂಗ್ ಮಾಡಲು ಅವಕಾಶವನ್ನೇ ನೀಡದೆ ಈ ರೀತಿ ಹೇಳಿರುವುದು ಬೇಸರ ತಂದಿದೆ. ಎರಡು ದಶಕಗಳ ಕಾಲ ಕನ್ನಡ ಚಿತ್ರರಂಗದಲ್ಲಿ ನಾನು ಗಳಿಸಿರುವ ಗೌರವಕ್ಕೆ ಈ ಬೆಳವಣಿಗೆಗಳು ಧಕ್ಕೆ ತಂದಿದ್ದು, ವೈಯಕ್ತಿಕವಾಗಿ ನೋವುಂಟು ಮಾಡಿದೆ" ಎಂದು ಪ್ರಜ್ವಲ್ ತಮ್ಮ ಅಳಲು ತೋಡಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.
ವಿವಾದಕ್ಕೆ ಪೂರ್ಣವಿರಾಮ, ಚಿತ್ರಕ್ಕೆ ಶುಭಹಾರೈಕೆ: "ಈ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ನನ್ನಿಂದ ಸಾರ್ವಜನಿಕವಾಗಿ ನಡೆಯುವ ಯಾವುದೇ ಚರ್ಚೆಗೆ ನಾನು ಇಲ್ಲಿಗೇ ಪೂರ್ಣ ವಿರಾಮ ಹಾಕುತ್ತಿದ್ದೇನೆ. ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ಈ ಕುರಿತು ಯಾವುದೇ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ನೀಡುವುದಿಲ್ಲ. ವೈಯಕ್ತಿಕ ಭಿನ್ನಾಭಿಪ್ರಾಯಗಳು ಇಡೀ ತಂಡದ ಶ್ರಮವನ್ನು ಮರೆಮಾಚಬಾರದು. ಹಾಗಾಗಿ 'ಕರಾವಳಿ' ಚಿತ್ರಕ್ಕೆ ನನ್ನ ಶುಭಹಾರೈಕೆಗಳಿದ್ದು, ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಹಾಗೂ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರು ಚಿತ್ರಮಂದಿರಕ್ಕೆ ತೆರಳಿ ಸಿನಿಮಾ ನೋಡಿ ಇಡೀ ತಂಡವನ್ನು ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಿಸಬೇಕು" ಎಂದು ಮನವಿ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವ ಮೂಲಕ ಪ್ರಜ್ವಲ್ ದೇವರಾಜ್ ದೊಡ್ಡತನ ಮೆರೆದಿದ್ದಾರೆ.