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ಸಿಕ್ಸ್-ಪ್ಯಾಕ್ ಕಾರಣವಲ್ಲ, ಅಸಲಿ ಕಥೆಯೇ ಬೇರೆ! ‘ಕರಾವಳಿ’ ವಿವಾದಕ್ಕೆ ಟ್ವಿಸ್ಟ್ ಕೊಟ್ಟ ನಟ ಪ್ರಜ್ವಲ್ ಪೋಸ್ಟ್‌

ಕರಾವಳಿ ವಿವಾದದ ಕುರಿತು ನಟ ಪ್ರಜ್ವಲ್‌ ದೇವರಾಜ್‌ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ನೀಡಿದ್ದು, ತಮ್ಮ ಅನುಮತಿಯಿಲ್ಲದೆ ಬೇರೆಯವರಿಂದ ಪಾತ್ರಕ್ಕೆ ಡಬ್ಬಿಂಗ್ ಮಾಡಿಸಿದ್ದು ಮತ್ತು ಸಂಭಾವನೆ ಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಪಾವತಿಯಾಗದ ಕಾರಣಕ್ಕಾಗಿಯೇ ತಾವು ಟ್ರೈಲರ್ ಬಿಡುಗಡೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಗೈರಾಗಿದ್ದಾಗಿ ಪ್ರಜ್ವಲ್ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

Written ByKrishna N K
Published: Jul 11, 2026, 03:01 PM IST|Updated: Jul 11, 2026, 03:01 PM IST
ಸಿಕ್ಸ್-ಪ್ಯಾಕ್ ಕಾರಣವಲ್ಲ, ಅಸಲಿ ಕಥೆಯೇ ಬೇರೆ! ‘ಕರಾವಳಿ’ ವಿವಾದಕ್ಕೆ ಟ್ವಿಸ್ಟ್ ಕೊಟ್ಟ ನಟ ಪ್ರಜ್ವಲ್ ಪೋಸ್ಟ್‌
Source: Bureau

About the Author

Krishna N K

Krishna N K

ಕೃಷ್ಣಕುಮಾರ್‌ ಎನ್‌.ಕೆ. 'ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌' ಜಾಲತಾಣದ ಸಂಪಾದಕರು. 2024 ರಿಂದ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದು, ಈಟಿವಿ ಕನ್ನಡ, ವೇ ಟು ನ್ಯೂಸ್‌, ಸಂಯುಕ್ತ ಕರ್ನಾಟಕ, ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವಾರು ಸುದ್ದಿ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಲ್ಲಿ 8 ವರ್ಷ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ ಅನುಭವ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. ಸಿನಿಮಾ, ವೈರಲ್‌, ಲೈಫ್‌ಸ್ಟೈಲ್‌, ಆರೋಗ್ಯ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಆಸಕ್ತಿ ಹೊಂದಿರುವ ಇವರು 2024 ರಿಂದ ʼಇಂಡಿಯಾ ಡಾಟ್‌ಕಾಮ್‌ʼನ ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ ವೆಬ್‌ನಲ್ಲಿ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

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