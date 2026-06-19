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ಸು ಫ್ರಂ ಸೋ ರಿಲೀಸ್ ದಿನವೇ ಬರ್ತಿದೆ ಕರಾವಳಿ; ಚಿತ್ರರಂಗಕ್ಕೆ ಲಕ್ಕಿಯಾಗುತ್ತಾ ಜುಲೈ

 karavali movie: ಸು ಫ್ರಂ ಸೋ ರಿಲೀಸ್ ಆದ ದಿನವೇ ಜುಲೈ 24ಕ್ಕೆ ಮತ್ತೊಂದು ಭರವಸೆಯ ಸಿನಿಮಾ ಕರಾವಳಿ ತೆರೆ ಕಾಣುತ್ತಿದೆ. ಗುರುದತ್ ಗಾಣಗ ನಿರ್ದೇಶನದ ರಾಜ್ ಬಿ ಶೆಟ್ಟಿ, ಪ್ರಜ್ವಲ್ ದೇವರಾಜ್ ನಟನೆಯ ಕರಾವಳಿ ಸಿನಿಮಾ ಸಿನಿಮಾದ ರಿಲೀಸ್ ಡೇಟ್ ಅನ್ನೌಸ್ ಆಗಿದ್ದು, ಜುಲೈ 24ಕ್ಕೆ ಅದ್ದೂರಿಯಾಗಿ ತೆರೆಗೆ ಬರುತ್ತಿದೆ. 

Written ByRamya R Gowda
Published: Jun 19, 2026, 06:37 PM IST|Updated: Jun 19, 2026, 06:37 PM IST
ಸು ಫ್ರಂ ಸೋ ರಿಲೀಸ್ ದಿನವೇ ಬರ್ತಿದೆ ಕರಾವಳಿ; ಚಿತ್ರರಂಗಕ್ಕೆ ಲಕ್ಕಿಯಾಗುತ್ತಾ ಜುಲೈ

About the Author

Ramya R Gowda

Ramya R Gowda

ರಮ್ಯಾ ಆರ್‌ ಗೌಡ 2022ರಿಂದ ಮಾಧ್ಯಮ ಲೋಕದಲ್ಲಿದ್ದು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಡೆಸ್ಕ್'ನಲ್ಲಿಯೂ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿರುವ ಅನುಭವ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. 2025ರಿಂದ ʼಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌' ವೆಬ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಸಬ್ ಎಡಿಟರ್ ಆಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿರುವ ಇವರು ಇತ್ತೀಚಿನ ಸುದ್ದಿಗಳ ಜೊತೆಗೆ ಮನರಂಜನೆ, ಕ್ರೀಡೆ, ವೈರಲ್‌, ಲೈಫ್‌ಸ್ಟೈಲ್‌ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಆಸಕ್ತಿ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ.

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ಸು ಫ್ರಂ ಸೋ ರಿಲೀಸ್ ದಿನವೇ ಬರ್ತಿದೆ ಕರಾವಳಿ; ಚಿತ್ರರಂಗಕ್ಕೆ ಲಕ್ಕಿಯಾಗುತ್ತಾ ಜುಲೈ
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