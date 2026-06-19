karavali movie:ಸದ್ಯದ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಕನ್ನಡ ಸಿನಿಮಾಗಳ ಸಕ್ಸಸ್ ರೇಟ್ ತುಂಬಾ ಕಡಿಮಿ. ಹಾಗಂತ ಸಿನಿಮಾ ರಿಲೀಸ್ ಸಂಖ್ಯೆ ಏನು ಕಮ್ಮಿಯಾಗಿಲ್ಲ. ವಾರವಾರಕ್ಕೆ ಡಸನ್ಗಟ್ಟಲೆ ಸಿನಿಮಾಗಳು ಚಿತ್ರಮಂದಿರದ ಕದ ತಟ್ಟುತ್ತಿವೆ, ಆದರೆ ಯಾವ ಸಿನಿಮಾಗಳು ಪ್ರೇಕ್ಷಕರ ಮನ ಗೆಲ್ಲುತ್ತಿಲ್ಲ. ಕಳೆದ ವರ್ಷದ ಸ್ಥಿತಿಯೂ ಹೀಗೆ ಇತ್ತು. ಇನ್ನೇನು ಸಿನಿಮಾರಂಗದ ಕಥೆ ಮುಗೀತು ಎನ್ನುವಷ್ಟೊತ್ತಿಗೆ ಸು ಫ್ರಂ ಸೋ ಭರವಸೆಯ ಬೆಳಕಾಗಿ ಬಂತು. ಕಳೆದ ವರ್ಷ ಜುಲೈ 24ಕ್ಕೆ ರಿಲೀಸ್ ಆದ ಸು ಫ್ರಂ ಸೋ ದೊಡ್ಡ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಸಕ್ಸಸ್ ಕಂಡಿತು. ಕನ್ನಡ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರು ಎಲ್ಲೂ ಕಳೆದೋಗಿಲ್ಲ ಎನ್ನುವುದನ್ನ ರಾಜ್ ಬಿ ಶೆಟ್ಟಿ ನಟನೆಯ ಸು ಫ್ರಂ ಸೋ ಸಿನಿಮಾ ನಿರೂಪಿಸಿತ್ತು.
ಈ ವರ್ಷವೂ ಅಂತದ್ದೊಂದು ಮ್ಯಾಜಿಕ್ಗೆ ಅದೇ ದಿನ ಸಜ್ಜಾಗಿರುವುದು ವಿಶೇಷ. ಸು ಫ್ರಂ ಸೋ ರಿಲೀಸ್ ಆದ ದಿನವೇ ಜುಲೈ 24ಕ್ಕೆ ಮತ್ತೊಂದು ಭರವಸೆಯ ಸಿನಿಮಾ ಕರಾವಳಿ ತೆರೆ ಕಾಣುತ್ತಿದೆ. ಗುರುದತ್ ಗಾಣಗ ನಿರ್ದೇಶನದ ರಾಜ್ ಬಿ ಶೆಟ್ಟಿ, ಪ್ರಜ್ವಲ್ ದೇವರಾಜ್ ನಟನೆಯ ಕರಾವಳಿ ಸಿನಿಮಾ ಸಿನಿಮಾದ ರಿಲೀಸ್ ಡೇಟ್ ಅನ್ನೌಸ್ ಆಗಿದ್ದು, ಜುಲೈ 24ಕ್ಕೆ ಅದ್ದೂರಿಯಾಗಿ ತೆರೆಗೆ ಬರುತ್ತಿದೆ.
ಈಗಾಗಲೇ ಪೋಸ್ಟರ್ ಮತ್ತು ಟೀಸರ್ಗಳ ಮೂಲಕ ನಿರೀಕ್ಷೆ ಹೆಚ್ಚಿಸಿರುವ ಕರಾವಳಿ ಕೊನೆಗೂ ತೆರೆಗೆ ಬರುತ್ತಿದೆ. ಸು ಫ್ರಂ ಸೋ ಹಾಗಯೇ ಕರಾವಳಿ ಕೂಡ ಚಿತ್ರರಂಗಕ್ಕೆ ಗೇಮ್ ಚೇಂಜರ್ ಆಗಲಿದೆ ಎನ್ನುವ ಭರವಸೆ ಮೂಡಿಸಿದೆ. ಕಳೆದ ವರ್ಷ ಜುಲೈ ತಿಂಗಳು ಕನ್ನಡ ಸಿನಿಮಾರಂಗ ನೆಮ್ಮದಿಯ ನಿಟ್ಟುಸಿರು ಬಿಡುವಂತೆ ಆಗಿತ್ತು. ಸು ಫ್ರಂ ಸೋ ಎಕ್ಕ ಸಿನಿಮಾಗಳು ಬಾಕ್ಸ್ ಆಫೀಸ್ ನಲ್ಲಿ ಸದ್ದು ಮಾಡಿದ್ದವು. ಈ ವರ್ಷದ ಜುಲೈ ಕೂಡ ಕನ್ನಡ ಸಿನಿಮಾರಂಗದ ಕಳೆ ಹೆಚ್ಚಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಕಾಣುತ್ತಿದೆ.
ಕರಾವಳಿಯ ಸೊಗಡಿನ ಸಿನಿಮಾವಾಗಿದೆ . ಪ್ರಜ್ವಲ್ ದೇವರಾಜ್ಗೆ ನಾಯಕಿಯಾಗಿ ಸಂಪದಾ ನಟಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇನ್ನೂ ಉಳಿದಂತೆ ಸಿನಿಮಾದ ಪವರ್ ಫುಲ್ ಪಾತ್ರದಲ್ಲಿ ನಟ ಮಿತ್ರ, ರಮೇಶ್ ಇಂದಿರ, ಶ್ರೀಧರ್ ಸೇರಿದಂತೆ ದೊಡ್ಡ ತಾರಾಬಳಗವಿದೆ.
ಕರಾವಳಿ, ಗುರುದತ್ ಗಾಣಿಗ ನಿರ್ದೇಶನದ ಜೊತೆಗೆ ವಿಕೆ ಫಿಲ್ಮಂ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ ನಲ್ಲಿ ಗಾಣಿಗ ಫಿಲ್ಮ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ನಿರ್ಮಾಣದ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯನ್ನು ವಹಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಪಕ್ಕಾ ಹಳ್ಳಿ ಬ್ಯಾಕ್ ಡ್ರಾಪ್ ನಲ್ಲಿ ಸಿನಿಮಾ ಮೂಡಿ ಬಂದಿದೆ. ಸಚಿನ್ ಬಸ್ರೂರು ಸಂಗೀತ, ಅಭಿಮನ್ಯೂ ಸದಾನಂದನ್ ಕ್ಯಾಮರ ವರ್ಕ್ ಚಿತ್ರಕ್ಕಿದೆ.