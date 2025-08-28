ಮೊದಲ ಹೆಂಡತಿ ಇರುವಾಗಲೇ ಸ್ಟಾರ್ ನಟಿಯ ಜೊತೆ ಮದುವೆ! ಗಂಡಸರೇ ಹೀಗೆ ಎಂದು ಶಾಕಿಂಗ್ ಹೇಳಿಕೆ ಕೊಟ್ಟ ಹಿರಿಯ ನಟನ ಪತ್ನಿ..

Dharmendra second marriage: ಧರ್ಮೇಂದ್ರ ಬಾಲಿವುಡ್ನ ಲೆಜೆಂಡ್ಗಳಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರು. ಆದರೆ ಈ ಅನುಭವಿ ನಾಯಕ ತನ್ನ ವೃತ್ತಿಪರ ವೃತ್ತಿಜೀವನಕ್ಕಿಂತ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ತಿರುವುಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. ನಿರ್ದಿಷ್ಟವಾಗಿ ಹೇಳುವುದಾದರೆ, 'ಡ್ರೀಮ್ ಗರ್ಲ್' ಹೇಮಾ ಮಾಲಿನಿಯೊಂದಿಗಿನ ಅವರ ಎರಡನೇ ವಿವಾಹವು 1980 ರ ದಶಕದಲ್ಲಿ ಭಾರಿ ಸಂಚಲನವನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸಿತು. ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಈ ಪ್ರೇಮಕಥೆಯಿಂದ ಆಕರ್ಷಿತರಾಗಿದ್ದರೂ, ಅವರ ಮೊದಲ ಪತ್ನಿ ಪ್ರಕಾಶ್ ಕೌರ್ ಅನುಭವಿಸಿದ ನೋವಿನ ಬಗ್ಗೆ ಹಲವರಿಗೆ ತಿಳಿದಿಲ್ಲ. ಅಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ ಮೌನವಾಗಿದ್ದ ಅವರು, ಈ ಮದುವೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಕಾಮೆಂಟ್ ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ ಇದ್ದಕ್ಕಿದ್ದಂತೆ ಬಾಲಿವುಡ್ ಅನ್ನು ಬೆಚ್ಚಿಬೀಳಿಸಿದರು. ಈ ಮದುವೆಯ ನಂತರ ಅವರು ಅನುಭವಿಸಿದ ನೋವಿನ ಬಗ್ಗೆ ಮತ್ತು ಆ ಸತ್ಯವನ್ನು ಅವರು ಹೇಗೆ ಜೀರ್ಣಿಸಿಕೊಂಡರು ಎಂಬುದರ ಬಗ್ಗೆ ಅವರು ಮಾತನಾಡಿದ ರೀತಿ ಇನ್ನೂ ಎಲ್ಲರನ್ನೂ ಯೋಚಿಸುವಂತೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ.
1954 ರಲ್ಲಿ ಪ್ರಕಾಶ್ ಕೌರ್ ಅವರನ್ನು ವಿವಾಹವಾದಾಗ ಧರ್ಮೇಂದ್ರ ಕೇವಲ 19 ವರ್ಷ ವಯಸ್ಸಿನವರಾಗಿದ್ದರು. ಅವರಿಗೆ ನಾಲ್ಕು ಮಕ್ಕಳಿದ್ದರು. ಅವರ ಹೆಸರುಗಳು ಸನ್ನಿ ಡಿಯೋಲ್, ಬಾಬಿ ಡಿಯೋಲ್, ವಿಜೇತ ಮತ್ತು ಅಜೇತಾ. 1970 ರ ದಶಕದಲ್ಲಿ ಧರ್ಮೇಂದ್ರ ಬಾಲಿವುಡ್ನಲ್ಲಿ ನಿರ್ವಿವಾದಿತ ಸೂಪರ್ಸ್ಟಾರ್ ಆಗಿದ್ದರು. ಅದೇ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, ಅವರು ಹೇಮಾ ಮಾಲಿನಿಯನ್ನು ಭೇಟಿಯಾದರು. 'ಶೋಲೆ' ನಂತಹ ಚಿತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟಿಗೆ ನಟಿಸಿದಾಗ ಅವರು ಇನ್ನಷ್ಟು ಹತ್ತಿರವಾದರು. ಅವರು ಈಗಾಗಲೇ ಮದುವೆಯಾಗಿ ನಾಲ್ಕು ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದರೂ, ಧರ್ಮೇಂದ್ರ ಹೇಮಾ ಮಾಲಿನಿಯನ್ನು ಪ್ರೀತಿಸುತ್ತಿದ್ದರು. ಅಂತಿಮವಾಗಿ, 1980 ರಲ್ಲಿ, ಅವರು ತಮ್ಮ ಮೊದಲ ಪತ್ನಿ ಪ್ರಕಾಶ್ ಅವರನ್ನು ವಿಚ್ಛೇದನ ಮಾಡದೆ ಹೇಮಾ ಅವರನ್ನು ವಿವಾಹವಾದರು. ದಂಪತಿಗೆ ಇಶಾ ಡಿಯೋಲ್ ಮತ್ತು ಅಹಾನಾ ಡಿಯೋಲ್ ಎಂಬ ಇಬ್ಬರು ಹೆಣ್ಣುಮಕ್ಕಳಿದ್ದರು.
೧೯೮೧ ರಲ್ಲಿ, ಪ್ರಕಾಶ್ ಕೌರ್ 'ಸ್ಟಾರ್ಡಸ್ಟ್' ನಿಯತಕಾಲಿಕೆಗೆ ನೀಡಿದ ಸಂದರ್ಶನವು ದೊಡ್ಡ ಸಂಚಲನ ಮೂಡಿಸಿತು. ಅವರು ತಮ್ಮ ಪತಿ ಧರ್ಮೇಂದ್ರ ಅವರನ್ನು ಬೆಂಬಲಿಸಿ ಮಾತನಾಡುವ ಮೂಲಕ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಶಾಕ್ ನೀಡಿದರು.. "ನೀವು ನನ್ನ ಗಂಡನನ್ನು ಮಾತ್ರ ಏಕೆ ಗುರಿಯಾಗಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದೀರಿ? ನೀವು ನನ್ನನ್ನು ಮತ್ತು ಹೇಮಾ ಮಾಲಿನಿಯನ್ನು ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟರೆ... ಯಾವುದೇ ಪುರುಷ ಅವಳನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡುತ್ತಾನೆ." ಎಂಬ ಹೇಳಿಕೆಗಳನ್ನು ನೀಡಿದರು..
ʼಚಿತ್ರೋದ್ಯಮದಲ್ಲಿ ಅರ್ಧದಷ್ಟು ಜನರು ಅದೇ ರೀತಿ ಮಾಡುತ್ತಿರುವಾಗ, ನನ್ನ ಗಂಡನನ್ನು 'ಮಹಿಳಾ ಪ್ರೇಮಿ' ಎಂದು ಕರೆಯಲು ನಿಮಗೆ ಎಷ್ಟು ಧೈರ್ಯ? ಎಲ್ಲಾ ನಾಯಕರಿಗೂ ಅಕ್ರಮ ಸಂಬಂಧಗಳಿವೆ ಮತ್ತು ಅವರು ಎರಡನೇ ಬಾರಿಗೆ ಮದುವೆಯಾಗುತ್ತಿದ್ದಾರೆʼ ಎಂದರು.. ಧರ್ಮೇಂದ್ರ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಪತಿ ಅಲ್ಲದಿರಬಹುದು ಎಂದು ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡ ಅವರು, ಅದ್ಭುತ ತಂದೆ ಎಂದು ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಿದರು. ತಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳು ತಮ್ಮ ತಂದೆಯ ಜೀವನ ಮತ್ತು ಅವರು ಎಂದಿಗೂ ಕುಟುಂಬದ ಜವಾಬ್ದಾರಿಗಳನ್ನು ನಿರ್ಲಕ್ಷಿಸಲಿಲ್ಲ ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದರು.
ಪ್ರಕಾಶ್ ಕೌರ್ ಹೇಮಾ ಮಾಲಿನಿ ಬಗ್ಗೆ ಕೂಡ ತುಂಬಾ ಮುಕ್ತವಾಗಿ ಮಾತನಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಪ್ರೀತಿಯಲ್ಲಿರುವ ಮಹಿಳೆಯಾಗಿ ಹೇಮಾಳ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬಲ್ಲಳು, ಆದರೆ ಹೆಂಡತಿ ಮತ್ತು ತಾಯಿಯಾಗಿ ಅವಳ ನಿರ್ಧಾರಗಳನ್ನು ಎಂದಿಗೂ ಬೆಂಬಲಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದರು. "ನಾನು ಹೇಮಾಳ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದ್ದರೆ, ನಾನು ಹಾಗೆ ಮಾಡುತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ" ಎಂದು ಅವರು ವಿವರಿಸಿದರು. ತನಗೆ ಎಷ್ಟೇ ನೋವಾದರೂ, ಪ್ರಕಾಶ್ ಕೌರ್ ಧರ್ಮೇಂದ್ರನ ಮೇಲಿನ ಗೌರವವನ್ನು ಎಂದಿಗೂ ಕಳೆದುಕೊಳ್ಳಲಿಲ್ಲ. ನನ್ನ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಅವನು ಮೊದಲ ಮತ್ತು ಕೊನೆಯವನು ಅವನೇ ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದರು. ತನ್ನ ಅದೃಷ್ಟವನ್ನು ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡಿದ್ದೇನೆ ಮತ್ತು ಎಲ್ಲಾ ಜಗಳಗಳ ಹೊರತಾಗಿಯೂ ಧರ್ಮೇಂದ್ರ ಯಾವಾಗಲೂ ತನ್ನ ಮಕ್ಕಳೊಂದಿಗೆ ಒಬ್ಬ ಮಹಾನ್ ತಂದೆಯಂತೆ ನಿಂತಿದ್ದಾನೆ ಎಂದು ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡಳು.