  • ನನ್ನ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ತಂದೆಯಾಗಿದ್ದನೇ ಹೊರತು ನನಗೆಂದೂ ಒಳ್ಳೆ ಗಂಡ ಆಗಿಲ್ಲ.. ಪತಿಯ ಕುರಿತು ಶಾಕಿಂಗ್‌ ಹೇಳಿಕೆ ಕೊಟ್ಟ ಖ್ಯಾತ ನಟನ ಪತ್ನಿ

"ನನ್ನ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ತಂದೆಯಾಗಿದ್ದನೇ ಹೊರತು ನನಗೆಂದೂ ಒಳ್ಳೆ ಗಂಡ ಆಗಿಲ್ಲ".. ಪತಿಯ ಕುರಿತು ಶಾಕಿಂಗ್‌ ಹೇಳಿಕೆ ಕೊಟ್ಟ ಖ್ಯಾತ ನಟನ ಪತ್ನಿ

prakash kaur: ಖ್ಯಾತ ಬಾಲಿವುಡ್‌ ನಟನ ಹೆಂಡತಿಯೊಬ್ಬರು ಅವರ ಪತಿಯ ಕುರಿತು ಶಾಕಿಂಗ್‌ ಸಂಗತಿಯೊಂದನ್ನು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.  

Written by - Zee Kannada News Desk | Last Updated : Dec 2, 2025, 02:25 PM IST
  • ಎಂದಿಗೂ ಒಳ್ಳೆಯ ಗಂಡನಾಗಿರಲಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಅವರು ಒಬ್ಬ ಒಳ್ಳೆಯ ತಂದೆ
  • ನಾನು ಯಾರನ್ನೂ ದ್ವೇಷಿಸುವುದಿಲ್ಲ

"ನನ್ನ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ತಂದೆಯಾಗಿದ್ದನೇ ಹೊರತು ನನಗೆಂದೂ ಒಳ್ಳೆ ಗಂಡ ಆಗಿಲ್ಲ".. ಪತಿಯ ಕುರಿತು ಶಾಕಿಂಗ್‌ ಹೇಳಿಕೆ ಕೊಟ್ಟ ಖ್ಯಾತ ನಟನ ಪತ್ನಿ

prakash kaur: ಸೆಲೆಬ್ರಿಟಿಗಳ ವೈಯಕ್ತಿಗಳ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಕಲಹಗಳು ಆಗಾಗ ಇದ್ದೇ ಇರುತ್ತವೆ. ಕೆಲವು ಜೋಡಿಗಳು ಅವುಗಳನ್ನು ಸರಿಪಡಿಸಿಕೊಂಡು ಮುನ್ನಡೆಯುತ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ಇನ್ನೂ ಕೆಲವು ಜೋಡಿಗಳು ಸಣ್ಣ ಜಗಳವನ್ನೇ ದೊಡ್ಡದಾಗಿ ತಿಳಿದು ಬೇರೆಯಾಗುವ ಹಂತಕ್ಕೆ ತಲುಪುತ್ತಾರೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಉದಾಹರಣೆಯಂತೆ ಖ್ಯಾತ ಬಾಲಿವುಡ್‌ ನಟನ ಹೆಂಡತಿಯೊಬ್ಬರು ಅವರ ಪತಿಯ ಕುರಿತು ಶಾಕಿಂಗ್‌ ಸಂಗತಿಯೊಂದನ್ನು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ದಿವಂಗತ ನಟ ಧರ್ಮೇಂದ್ರ ನವೆಂಬರ್ 24 ರಂದು ಕೊನೆಯುಸಿರೆಳೆದರು. ಆದರೆ ಅವರ ಮರಣದ ನಂತರವೂ ಅವರ ಮೊದಲ ಪತ್ನಿ ಪ್ರಕಾಶ್ ಕೌರ್ ಮತ್ತು ಎರಡನೇ ಪತ್ನಿ ಹೇಮಾ ಮಾಲಿನಿ ನಡುವೆ ಬಿರುಕು ಮೂಡುತ್ತಿದೆ. ಧರ್ಮೇಂದ್ರ ಅವರ ಮರಣದ ನಂತರ, ನವೆಂಬರ್ 27 ರಂದು ಸಂತಾಪ ಸೂಚಕ ಸಭೆಯನ್ನು ಆಯೋಜಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ಅನೇಕ ಗಣ್ಯರು ಸಂತಾಪ ಸೂಚಕ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಹಾಜರಿದ್ದರು ಮತ್ತು ಧರ್ಮೇಂದ್ರ ಅವರಿಗೆ ಶ್ರದ್ಧಾಂಜಲಿ ಸಲ್ಲಿಸಿದರು. ಆದರೆ ಈ ಬಾರಿ, ನಟಿ ಹೇಮಾ ಮಾಲಿನಿ ಮತ್ತು ಅವರ ಇಬ್ಬರು ಪುತ್ರಿಯರಾದ ಇಶಾ ಮತ್ತು ಅಹಾನಾ ಹಾಜರಿರಲಿಲ್ಲ. ಹೇಮಾ ತಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಧರ್ಮೇಂದ್ರ ಅವರಿಗೆ ಪೂಜೆಯನ್ನು ಆಯೋಜಿಸಿದ್ದರು.

ಸಂದರ್ಶನವೊಂದರಲ್ಲಿ ಪ್ರಕಾಶ್ ಕೌರ್ , 'ಧರ್ಮೇಂದ್ರ ಎಂದಿಗೂ ಒಳ್ಳೆಯ ಗಂಡನಾಗಿರಲಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಅವರು ಒಬ್ಬ ಒಳ್ಳೆಯ ತಂದೆ... ಧರ್ಮೇಂದ್ರ ತನ್ನ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ತುಂಬಾ ಪ್ರೀತಿಸುತ್ತಾರೆ...' ಎಂದು ಹೇಳಿದರು. ಹೇಮಾ ಮಾಲಿನಿಯ ಬಗ್ಗೆಯೂ ಅವರು ದೊಡ್ಡ ಹೇಳಿಕೆ ನೀಡಿದರು. 'ಹೇಮಾ ಜಿ ತುಂಬಾ ಸುಂದರಿ, ಆದ್ದರಿಂದ ಯಾವುದೇ ಪುರುಷನನ್ನು ಅವಳತ್ತ ಆಕರ್ಷಿಸಬಹುದು...' ಇದಾದ ನಂತರ, ಪ್ರಕಾಶ್ ಕೌರ್ ಹೇಮಾ ಮಾಲಿನಿಯಿಂದ ಶಾಶ್ವತವಾಗಿ ದೂರವಿದ್ದರು...

ಹಾಗಾಗಿ ಹೇಮಾ ಮಾಲಿನಿ ಕೂಡ ಪ್ರಕಾಶ್ ಕೌರ್ ಬಗ್ಗೆ ದೊಡ್ಡ ಹೇಳಿಕೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು ಎಂದಿಗೂ ಪ್ರಕಾಶ್ ಕೌರ್ ಜೊತೆ ಸ್ಪರ್ಧಿಸಲಿಲ್ಲವೇ, 'ನೀವು ಯಾರನ್ನಾದರೂ ತುಂಬಾ ಪ್ರೀತಿಸುತ್ತಿದ್ದರೆ ಮತ್ತು ಆ ವ್ಯಕ್ತಿಯಿಂದ ಪ್ರೀತಿಯನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತಿದ್ದರೆ, ಸಣ್ಣ ವಿಷಯಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಏಕೆ ದೂರು ನೀಡುತ್ತೀರಿ... ನಾನು ಅವನಿಗೆ (ಧರ್ಮೇಂದ್ರ) ಎಂದಿಗೂ ತೊಂದರೆ ನೀಡಲಿಲ್ಲ ಏಕೆಂದರೆ ನನಗೆ ಎಲ್ಲವೂ ತಿಳಿದಿತ್ತು...'

ಇಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಪ್ರಕಾಶ್ ಕೌರ್ ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿ ಯಾರನ್ನಾದರೂ ದ್ವೇಷಿಸುತ್ತೀರಾ ಎಂದು ಕೇಳಿದ್ದಕ್ಕೆ , ಅದಕ್ಕೆ ಅವರು 'ನಾನು ಯಾರನ್ನೂ ದ್ವೇಷಿಸುವುದಿಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕಾಗಿಯೇ ನಾನು ಇಂದು ಸಂತೋಷವಾಗಿದ್ದೇನೆ... ನೀವು ತುಂಬಾ ಪ್ರೀತಿಸುವ ವ್ಯಕ್ತಿಯನ್ನು ತೊಂದರೆಗೊಳಿಸುವುದರಲ್ಲಿ ಅರ್ಥವೇನು... ನಾನು ಪ್ರಕಾಶ್ ಕೌರ್ ಬಗ್ಗೆ ಎಂದಿಗೂ ಏನನ್ನೂ ಹೇಳುವುದಿಲ್ಲ, ಏಕೆಂದರೆ ನಾನು ಅವರನ್ನು ಗೌರವಿಸುತ್ತೇನೆ...' ಎಂದು ಹೇಮಾ ಮಾಲಿನಿ ಕೂಡ ಹೇಳಿದ್ದರು.
 

