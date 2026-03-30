ಬೆಂಗಳೂರು: ಕನ್ನಡದ ಹಿರಿಯ ನಟ ಪ್ರಕಾಶ್ ರಾಜ್ ಅವರ ಬದುಕಿಗೆ ಮಹಾನ್ ಶಕ್ತಿಯಾಗಿದ್ದ ಅವರ ತಾಯಿ ಸ್ವರ್ಣಲತಾ (86) ಅವರು ನಿನ್ನೆ (ಭಾನುವಾರ) ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಬೆಂಗಳೂರಿನ ತಮ್ಮ ನಿವಾಸದಲ್ಲಿ ವಿಧಿವಶರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ವಯೋಸಹಜ ಆರೋಗ್ಯ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಂದ ಬಳಲುತ್ತಿದ್ದ ಅವರು ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಫಲಕಾರಿಯಾಗದೆ ಕೊನೆಯುಸಿರೆಳೆದರು. ಅವರ ಅಂತಿಮ ವಿಧಿವಿಧಾನಗಳು ಚಿತ್ರರಂಗದ ಗಣ್ಯರು, ಆಪ್ತರು ಹಾಗೂ ಹಿತೈಷಿಗಳ ಸಮ್ಮುಖದಲ್ಲಿ ನಡೆಯಿತು.
ಸ್ವರ್ಣಲತಾ ಅವರ ಜೀವನವು ಯಾವುದೇ ಸಿನಿಮಾದ ಕಥೆಗಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿಯ ಅನಾಥಾಶ್ರಮವೊಂದರಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಬಾಲ್ಯವನ್ನು ಕಳೆದ ಅವರು, ನಂತರ ವೃತ್ತಿ ಬದುಕಿಗಾಗಿ ನರ್ಸಿಂಗ್ ಶಿಕ್ಷಣ ಮುಗಿಸಿ, ಉತ್ತಮ ಅವಕಾಶಗಳನ್ನು ಅರಸಿ ಬೆಂಗಳೂರಿಗೆ ವಲಸೆ ಬಂದರು. ಒಬ್ಬಂಟಿಯಾಗಿ ಬಂದ ಸವಾಲುಗಳನ್ನು ಮೆಟ್ಟಿನಿಂತರು.
ಪ್ರಕಾಶ್ ರಾಜ್ ಅವರ ತಂದೆ ಮಂಜುನಾಥ್ ರೈ ಅವರು ಯಾವುದೇ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ, ಹೀಗಾಗಿ ಇಡೀ ಕುಟುಂಬದ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಸ್ವರ್ಣಲತಾ ಅವರೇ ಹೆಗಲ ಮೇಲೆ ಬಿತ್ತು. ಆದರೂ ಕುಗ್ಗದೇ ಕಷ್ಟ ಪಟ್ಟು ದುಡಿದು ತಮ್ಮ ಮೂವರು ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಬೆಳೆಸಿದರು. ಪ್ರಕಾಶ್ ರಾಜ್ ಅವರು ಇಂದು ಒಬ್ಬ ಶ್ರೇಷ್ಠ ನಟರಾಗಿದ್ದಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಅದು ಈ ಮಹಾತಾಯಿಯ ಛಲ ಫಲ ಅಂದ್ರೆ ತಪ್ಪಾಗಲ್ಲ.
ಸ್ವರ್ಣಲತಾ ಅವರು ಕ್ರಿಶ್ಚಿಯನ್ ಸಮುದಾಯಕ್ಕೆ ಸೇರಿದವರಾಗಿದ್ದರೆ, ಪತಿ ಮಂಜುನಾಥ್ ರೈ ಹಿಂದೂ ಆಗಿದ್ದರು. ಈ ಭಿನ್ನ ಸಂಸ್ಕೃತಿಗಳ ನಡುವೆ ಬೆಳೆದ ಪ್ರಕಾಶ್ ರಾಜ್ ಅವರ ವಿಶ್ವ ದೃಷ್ಟಿಕೋನ ಮತ್ತು ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವದ ಮೇಲೆ ಅವರ ತಾಯಿಯ ಪ್ರಭಾವ ಗಾಢವಾಗಿತ್ತು. ಪ್ರಕಾಶ್ ರಾಜ್ ಕುಟುಂಬದ ಹಿರಿಯ ಮಗನಾಗಿದ್ದು, ಅವರ ಸಹೋದರ ಪ್ರಸಾದ್ ರಾಜ್ ಕೂಡ ಚಿತ್ರರಂಗದಲ್ಲಿ ಗುರುತಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.
ಸುವರ್ಣಲತಾ ಅವರು ಯಾವಾಗಲೂ ಮಾಧ್ಯಮದಿಂದ ದೂರವಿದ್ದರೂ, ಪ್ರಕಾಶ್ ರಾಜ್ ಅವರ ಜೀವನದ ಆಧಾರಸ್ತಂಭವಾಗಿದ್ದರು. ಅವರ ನಿಧನದಿಂದಾಗಿ ಕೇವಲ ಒಂದು ಕುಟುಂಬಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ, ಹೋರಾಟದ ಬದುಕಿಗೆ ಮಾದರಿಯಾಗಿದ್ದ ಚೇತನವೊಂದು ಮರೆಯಾದಂತಾಗಿದೆ..