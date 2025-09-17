English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

"ಆಕೆಗಾಗಿ ಸಲ್ಮಾನ್‌ ಖಾನ್‌ ಹುಚ್ಚನಾಗಿದ್ದ, ಕೈ ತಪ್ಪುತ್ತಾಳೆ ಎನ್ನುವ ಭಯದಲ್ಲಿ ಮಾಡಬಾರದ್ದನ್ನೆಲ್ಲಾ ಮಾಡಿದ".. ಬಯಲಾಯ್ತು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಅಡಗಿಸಿಟ್ಟ ಗುಟ್ಟು

pralhad kakkar about salman khans obsession over aishwarya rai: ಸಲ್ಮಾನ್‌ ಖಾನ್‌ ಜೊತೆಗಿನ ಸಂಬಂಧದಲ್ಲಿ ನಟಿ ಐಶ್ವರ್ಯ ರೈ ಏನೆಲ್ಲಾ ಚಿತ್ರಹಿಂಸೆಯನ್ನು ಅನುಭವಿಸಿದ್ದರು ಎಂಬುದನ್ನು ಪ್ರಹ್ಲಾದ್ ಕಕ್ಕರ್ ಇದೀಗ ಬಿಚ್ಚಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ.   

Written by - Deepa A Reddy | Last Updated : Sep 17, 2025, 05:13 PM IST
  • ಐಶ್ವರ್ಯ ರೈ ಹಾಗೂ ಸಲ್ಮಾನ್‌ ಖಾನ್‌ ಸಂಬಂಧದ ರಹಸ್ಯ ಬಯಲು.
  • ಐಶ್ವರ್ಯ ರೈ ಮೇಲೆ ಹುಚ್ಚನಾಗಿದ್ದ ಸಲ್ಮಾನ್‌ ಖಾನ್‌.
  • ಸಲ್ಮಾನ್‌ ಖಾನ್‌ ಕುರಿತು ಪ್ರಹ್ಲಾದ್ ಕಕ್ಕರ್ ಮಾತು.

Trending Photos

ಅತ್ಯಂತ ಕಡಿಮೆ ಬೆಲೆಗೆ 40 ಇಂಚಿನ ಸ್ಮಾರ್ಟ್‌ ಟಿವಿ ಖರೀದಿಸಿ; ಇದು ಸೀಮಿತ ಅವಧಿಯ ಕೊಡುಗೆ
camera icon4
Smart TV
ಅತ್ಯಂತ ಕಡಿಮೆ ಬೆಲೆಗೆ 40 ಇಂಚಿನ ಸ್ಮಾರ್ಟ್‌ ಟಿವಿ ಖರೀದಿಸಿ; ಇದು ಸೀಮಿತ ಅವಧಿಯ ಕೊಡುಗೆ
ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಎದ್ದ ತಕ್ಷಣ ಖಾಲಿ ಹೊಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಬೇವಿನ ಎಲೆ ಅಗಿದು ತಿಂದರೆ ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕಿರುವ 5 ಲಾಭಗಳಿವು
camera icon6
Neem
ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಎದ್ದ ತಕ್ಷಣ ಖಾಲಿ ಹೊಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಬೇವಿನ ಎಲೆ ಅಗಿದು ತಿಂದರೆ ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕಿರುವ 5 ಲಾಭಗಳಿವು
ಅವು ಯಾವಾಗ ದೊಡ್ಡದಾಗುತ್ತವೆ.. ಸ್ಟಾರ್‌ ಡೈರೆಕ್ಟರ್‌ ಕೇಳಿದ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಮುಟ್ಟಿ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳುವಂತೆ ಉತ್ತರಿಸಿದ ನಟಿ.!
camera icon7
Sonam Kapoor
ಅವು ಯಾವಾಗ ದೊಡ್ಡದಾಗುತ್ತವೆ.. ಸ್ಟಾರ್‌ ಡೈರೆಕ್ಟರ್‌ ಕೇಳಿದ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಮುಟ್ಟಿ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳುವಂತೆ ಉತ್ತರಿಸಿದ ನಟಿ.!
ಭಾರತದ ಈ ಜಾಗಗಳಲ್ಲಿದೆ ಚಿನ್ನದ ಗಣಿಗಳು.. ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲೇ ಎಲ್ಲಕ್ಕಿಂತಲೂ ಹೆಚ್ಚು!
camera icon6
Top 10 gold mines in India
ಭಾರತದ ಈ ಜಾಗಗಳಲ್ಲಿದೆ ಚಿನ್ನದ ಗಣಿಗಳು.. ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲೇ ಎಲ್ಲಕ್ಕಿಂತಲೂ ಹೆಚ್ಚು!
"ಆಕೆಗಾಗಿ ಸಲ್ಮಾನ್‌ ಖಾನ್‌ ಹುಚ್ಚನಾಗಿದ್ದ, ಕೈ ತಪ್ಪುತ್ತಾಳೆ ಎನ್ನುವ ಭಯದಲ್ಲಿ ಮಾಡಬಾರದ್ದನ್ನೆಲ್ಲಾ ಮಾಡಿದ".. ಬಯಲಾಯ್ತು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಅಡಗಿಸಿಟ್ಟ ಗುಟ್ಟು

Salman khan: ಬಾಲಿವುಡ್‌ನಲ್ಲಿ, ಭಾಯಿಜಾನ್ ಮತ್ತು ದಬಾಂಗ್ ಸ್ಟಾರ್ ಎಂದು ಪ್ರಸಿದ್ಧರಾಗಿರುವ ನಟ ಸಲ್ಮಾನ್ ಖಾನ್, ಸೋಮಿ ಅಲಿಯಿಂದ ಸಂಗೀತಾ ಬಿಜಲಾನಿ ಮತ್ತು ಕತ್ರಿನಾ ಕೈಫ್‌ವರೆಗೆ ಅನೇಕ ನಟಿಯರೊಂದಿಗೆ ಸಂಬಂಧ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ ಮಾಜಿ ವಿಶ್ವ ಸುಂದರಿ ಮತ್ತು ಸುಂದರ ನಟಿ ಐಶ್ವರ್ಯಾ ರೈ ಬಚ್ಚನ್ ಅವರೊಂದಿಗಿನ ಅವರ ಸಂಬಂಧ, ಅವರ ಪ್ರೇಮಕಥೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ತಿಳಿದಿದೆ. 1999 ರಲ್ಲಿ, ಸಲ್ಮಾನ್ ಖಾನ್ ಮತ್ತು ಐಶ್ವರ್ಯಾ ರೈ ಬಚ್ಚನ್ 'ಹಮ್ ದಿಲ್ ದೇ ಚುಕೆ ಸನಮ್' ಸೆಟ್‌ಗಳಲ್ಲಿ ಡೇಟಿಂಗ್ ಮಾಡಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದರು, ಆದರೆ ಶೀಘ್ರದಲ್ಲೇ ನಟನ ಪ್ರೀತಿ ಗೀಳಾಗಿ ಬದಲಾಯಿತು. ಅವರ ಪ್ರೇಮಕಥೆಯು ಸಿಹಿ-ಕಹಿಯಾಗಿತ್ತು, ಆದರೆ ಅವರ ವಿಘಟನೆ ಮತ್ತು ಸಲ್ಮಾನ್ ಅವರ ನಂತರದ ಶೋಷಣೆಗಳು ಇನ್ನಷ್ಟು ಪ್ರಸಿದ್ಧವಾದವು.

Add Zee News as a Preferred Source

ಐಶ್ವರ್ಯಾ ರೈ ಅವರ ನೆರೆಯ, ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಜಾಹೀರಾತು ಚಲನಚಿತ್ರ ನಿರ್ದೇಶಕ ಪ್ರಹ್ಲಾದ್ ಕಕ್ಕರ್, ಬಾಲಿವುಡ್ ನಟರ ಅನೇಕ ಕಥೆಗಳನ್ನು ಹೇಳಿದರು. ಸಲ್ಮಾನ್ ಅವರ ಐಶ್ವರ್ಯಾ ಮೇಲಿನ ಪ್ರೀತಿ ಹೇಗೆ ಗೀಳಾಗಿ ಬದಲಾಯಿತು, ಅವರು ಏನು ಮಾಡಿದರು ಎಂಬುದರ ಬಗ್ಗೆಯೂ ಕಕ್ಕರ್ ಬಹಿರಂಗವಾಗಿ ಮಾತನಾಡಿದರು.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಹಿಂದಿನಿಂದ ಗಟ್ಟಿಯಾಗಿ ಅಪ್ಪಿಕೊಂಡರು, ಆ ದಿನ ನನಗೆ ನಿದ್ದೆಯೆ ಬರಲಿಲ್ಲ..! ಮರೆಯದ ಘಟನೆ ಬಿಚ್ಚಿಟ್ಟ ತಮನ್ನಾ

ಬಾಲಿವುಡ್‌ನಲ್ಲಿ ಸಲ್ಮಾನ್ ಖಾನ್ ಐಶ್ವರ್ಯಾ ರೈ ಅವರನ್ನು ಪ್ರೀತಿಸುತ್ತಿದ್ದರು, ಆದರೆ ಅವರು ಅವರ ಮೇಲೆ ದೈಹಿಕ ದೌರ್ಜನ್ಯ ಎಸಗಿದ್ದರು ಎಂಬ ವರದಿಗಳು ಹಲವಿದ್ದವು. ಈಗ, ಪ್ರಹ್ಲಾದ್ ಕಕ್ಕರ್ ಈ ವಿಷಯಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಬಹಿರಂಗವಾಗಿ ಮಾತನಾಡಿದ್ದಾರೆ. ವಿಕ್ಕಿ ಲಾಲ್ವಾನಿ ಅವರೊಂದಿಗಿನ ವಿಶೇಷ ಸಂದರ್ಶನದಲ್ಲಿ ಅವರು ಅನೇಕ ರಹಸ್ಯಗಳನ್ನು ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. 'ಸಲ್ಮಾನ್ ಐಶ್ವರ್ಯಾ ಅವರೊಂದಿಗೆ ತುಂಬಾ ದೈಹಿಕವಾಗಿ ಇದ್ದರು ಮತ್ತು ಅವರು ಅವರ ಬಗ್ಗೆ ತುಂಬಾ ಗೀಳನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದರು. ಅಂತಹ ವ್ಯಕ್ತಿಯೊಂದಿಗೆ ನೀವು ಹೇಗೆ ವ್ಯವಹರಿಸುತ್ತೀರಿ?' ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದರು.

ಪ್ರಹ್ಲಾದ್ ಕಕ್ಕರ್ ಕೂಡ ತಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಇಬ್ಬರ ನಡುವಿನ ಜಗಳಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡಿದರು. 'ನಾನು ಅದೇ ಕಟ್ಟಡದಲ್ಲಿ ವಾಸಿಸುತ್ತಿದ್ದರಿಂದ ನನಗೆ ಇದೆಲ್ಲವೂ ತಿಳಿದಿದೆ. ಅವನು ತುಂಬಾ ನಟಿಸುತ್ತಿದ್ದನು ಮತ್ತು ಗೋಡೆಗೆ ತಲೆ ಹೊಡೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದನು. ಅಧಿಕೃತವಾಗಿ ಮುಗಿಯುವ ಮೊದಲೇ ಅವರ ಸಂಬಂಧ ಮುರಿದುಬಿತ್ತು. ಅವರ ಸಂಬಂಧದ ಅಂತ್ಯವು ಐಶ್ವರ್ಯಳ ಹೆತ್ತವರಿಗೆ ಮತ್ತು ಇಡೀ ಜಗತ್ತಿಗೆ ದೊಡ್ಡ ಸಮಾಧಾನ ತಂದಿತು' ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದರು.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಸ್ಟಾರ್‌ ನಟರೆಲ್ಲ ಹಿಂದೆ ಬಿದ್ದರೂ, ಈಕೆ ಬಯಸಿದ್ದು 6 ಮಕ್ಕಳ ತಂದೆಯೊಂದಿಗಿನ ಸಂಬಂಧ.! ಮದುವೆಯಾಗದೇ ಗರ್ಭಿಣಿಯಾದ ನಟಿಗೆ ಕೊನೆಗೆ ಉಳಿದದ್ದು ಒಂಟಿತನ ಮಾತ್ರ.

ಸಲ್ಮಾನ್ ಖಾನ್ ಜೊತೆಗಿನ ಐಶ್ವರ್ಯಾ ಅವರ ಸಂಬಂಧ ಮುರಿದು ಬಿದ್ದಿದ್ದು ಅವರ ಭಾವನಾತ್ಮಕ ಆರೋಗ್ಯದ ಮೇಲೆ ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ ಅವರ ವೃತ್ತಿಜೀವನದ ಮೇಲೂ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರಿದೆ ಎಂದು ಪ್ರಹ್ಲಾದ್ ಕಕ್ಕರ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಸಂಬಂಧ ಮುರಿದು ಬಿದ್ದ ಬಗ್ಗೆ ಅವರು ದುಃಖಿತರಾಗಿರಲಿಲ್ಲ, ಆದರೆ ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಇಡೀ ಚಿತ್ರರಂಗವು ಸಲ್ಮಾನ್ ಅವರ ಪರವಾಗಿ ಅಲ್ಲ, ಬದಲಾಗಿ ಸಲ್ಮಾನ್ ಅವರ ಪರವಾಗಿ ನಿಂತಿದ್ದರಿಂದ ಅವರು ಹೆಚ್ಚು ದುಃಖಿತರಾಗಿದ್ದರು. ಅವರ ಕಡೆ ಸತ್ಯ ಏನೆಂದು ಯಾರೂ ಕೇಳಲು ಬಯಸಲಿಲ್ಲ. ಐಶ್ವರ್ಯಾ ಅವರಿಗೆ ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ಚಿತ್ರರಂಗದ ಬಗ್ಗೆ ನಂಬಿಕೆ ಇರಲಿಲ್ಲ, ಏಕೆಂದರೆ ಅವರಿಗೆ ಅನ್ಯಾಯ ಮತ್ತು ತಾರತಮ್ಯ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಪ್ರಹ್ಲಾದ್ ಹೇಳಿದರು.

ಸಲ್ಮಾನ್ ಖಾನ್ ಜೊತೆಗೆ, ಐಶ್ವರ್ಯಾ ರೈ ಅವರ ಹೆಸರು ಕೂಡ ಉದ್ಯಮದಲ್ಲಿ ವಿವೇಕ್ ಒಬೆರಾಯ್ ಅವರೊಂದಿಗೆ ಸಂಬಂಧ ಹೊಂದಿತ್ತು. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಅವರು ಅದನ್ನು ಎಂದಿಗೂ ಅಧಿಕೃತವಾಗಿ ಒಪ್ಪಿಕೊಳ್ಳಲಿಲ್ಲ. ವಿವೇಕ್ ಒಬೆರಾಯ್ ಐಶ್ವರ್ಯಾ ರೈ ಜೊತೆ ಡೇಟಿಂಗ್ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾಗ, ಅವರು ಪತ್ರಿಕಾಗೋಷ್ಠಿ ನಡೆಸಿ, ಸಲ್ಮಾನ್ ಖಾನ್ ನಟಿ (ಐಶ್ವರ್ಯ) ಯಿಂದ ದೂರವಿರಲು ಬೆದರಿಕೆ ಹಾಕಿದ್ದರು ಮತ್ತು ಅವರನ್ನು ನಿಂದಿಸಿದ್ದರು ಎಂದು ಹೇಳಿಕೊಂಡರು.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಅವು ಯಾವಾಗ ದೊಡ್ಡದಾಗುತ್ತವೆ.. ಸ್ಟಾರ್‌ ಡೈರೆಕ್ಟರ್‌ ಕೇಳಿದ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಮುಟ್ಟಿ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳುವಂತೆ ಉತ್ತರಿಸಿದ ನಟಿ.!

About the Author

Deepa A Reddy

2025ರಿಂದ ದೀಪಾ ಎ. ಅವರು Zee ಕನ್ನಡ ಡಿಜಿಟಲ್ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ಪತ್ರಕರ್ತೆಯಾಗಿ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಎಂಟರ್ಟೈನ್‌ಮೆಂಟ್, ಬಿಸಿನೆಸ್, ಲೈಫ್‌ಸ್ಟೈಲ್‌, ವೈರಲ್‌ ಟ್ರೆಂಡ್ಸ್‌ ಮತ್ತು ಹೆಲ್ತ್‌ ಸೇರಿದಂತೆ ಅನೇಕ ವಿಭಾಗಗಳಲ್ಲಿನ ಸುದ್ದಿಗಳನ್ನು ಓದುಗರಿಗೆ ನೀಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ನಿಖರ ಮಾಹಿತಿ ಹಾಗೂ ಓದುಗರ ಮನ ಸೆಳೆಯುವ ಶೈಲಿ ಇವರ ಬರಹದ ವಿಶೇಷತೆ.

...Read More

EntertainmentAishwarya RaiSalman KhanRelationshippralhad kakkar

Trending News