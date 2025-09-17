"ಆಕೆಗಾಗಿ ಸಲ್ಮಾನ್‌ ಖಾನ್‌ ಹುಚ್ಚನಾಗಿದ್ದ, ಕೈ ತಪ್ಪುತ್ತಾಳೆ ಎನ್ನುವ ಭಯದಲ್ಲಿ ಮಾಡಬಾರದ್ದನ್ನೆಲ್ಲಾ ಮಾಡಿದ".. ಬಯಲಾಯ್ತು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಅಡಗಿಸಿಟ್ಟ ಗುಟ್ಟು

Salman khan: ಬಾಲಿವುಡ್ನಲ್ಲಿ, ಭಾಯಿಜಾನ್ ಮತ್ತು ದಬಾಂಗ್ ಸ್ಟಾರ್ ಎಂದು ಪ್ರಸಿದ್ಧರಾಗಿರುವ ನಟ ಸಲ್ಮಾನ್ ಖಾನ್, ಸೋಮಿ ಅಲಿಯಿಂದ ಸಂಗೀತಾ ಬಿಜಲಾನಿ ಮತ್ತು ಕತ್ರಿನಾ ಕೈಫ್ವರೆಗೆ ಅನೇಕ ನಟಿಯರೊಂದಿಗೆ ಸಂಬಂಧ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ ಮಾಜಿ ವಿಶ್ವ ಸುಂದರಿ ಮತ್ತು ಸುಂದರ ನಟಿ ಐಶ್ವರ್ಯಾ ರೈ ಬಚ್ಚನ್ ಅವರೊಂದಿಗಿನ ಅವರ ಸಂಬಂಧ, ಅವರ ಪ್ರೇಮಕಥೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ತಿಳಿದಿದೆ. 1999 ರಲ್ಲಿ, ಸಲ್ಮಾನ್ ಖಾನ್ ಮತ್ತು ಐಶ್ವರ್ಯಾ ರೈ ಬಚ್ಚನ್ 'ಹಮ್ ದಿಲ್ ದೇ ಚುಕೆ ಸನಮ್' ಸೆಟ್ಗಳಲ್ಲಿ ಡೇಟಿಂಗ್ ಮಾಡಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದರು, ಆದರೆ ಶೀಘ್ರದಲ್ಲೇ ನಟನ ಪ್ರೀತಿ ಗೀಳಾಗಿ ಬದಲಾಯಿತು. ಅವರ ಪ್ರೇಮಕಥೆಯು ಸಿಹಿ-ಕಹಿಯಾಗಿತ್ತು, ಆದರೆ ಅವರ ವಿಘಟನೆ ಮತ್ತು ಸಲ್ಮಾನ್ ಅವರ ನಂತರದ ಶೋಷಣೆಗಳು ಇನ್ನಷ್ಟು ಪ್ರಸಿದ್ಧವಾದವು.
ಐಶ್ವರ್ಯಾ ರೈ ಅವರ ನೆರೆಯ, ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಜಾಹೀರಾತು ಚಲನಚಿತ್ರ ನಿರ್ದೇಶಕ ಪ್ರಹ್ಲಾದ್ ಕಕ್ಕರ್, ಬಾಲಿವುಡ್ ನಟರ ಅನೇಕ ಕಥೆಗಳನ್ನು ಹೇಳಿದರು. ಸಲ್ಮಾನ್ ಅವರ ಐಶ್ವರ್ಯಾ ಮೇಲಿನ ಪ್ರೀತಿ ಹೇಗೆ ಗೀಳಾಗಿ ಬದಲಾಯಿತು, ಅವರು ಏನು ಮಾಡಿದರು ಎಂಬುದರ ಬಗ್ಗೆಯೂ ಕಕ್ಕರ್ ಬಹಿರಂಗವಾಗಿ ಮಾತನಾಡಿದರು.
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಹಿಂದಿನಿಂದ ಗಟ್ಟಿಯಾಗಿ ಅಪ್ಪಿಕೊಂಡರು, ಆ ದಿನ ನನಗೆ ನಿದ್ದೆಯೆ ಬರಲಿಲ್ಲ..! ಮರೆಯದ ಘಟನೆ ಬಿಚ್ಚಿಟ್ಟ ತಮನ್ನಾ
ಬಾಲಿವುಡ್ನಲ್ಲಿ ಸಲ್ಮಾನ್ ಖಾನ್ ಐಶ್ವರ್ಯಾ ರೈ ಅವರನ್ನು ಪ್ರೀತಿಸುತ್ತಿದ್ದರು, ಆದರೆ ಅವರು ಅವರ ಮೇಲೆ ದೈಹಿಕ ದೌರ್ಜನ್ಯ ಎಸಗಿದ್ದರು ಎಂಬ ವರದಿಗಳು ಹಲವಿದ್ದವು. ಈಗ, ಪ್ರಹ್ಲಾದ್ ಕಕ್ಕರ್ ಈ ವಿಷಯಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಬಹಿರಂಗವಾಗಿ ಮಾತನಾಡಿದ್ದಾರೆ. ವಿಕ್ಕಿ ಲಾಲ್ವಾನಿ ಅವರೊಂದಿಗಿನ ವಿಶೇಷ ಸಂದರ್ಶನದಲ್ಲಿ ಅವರು ಅನೇಕ ರಹಸ್ಯಗಳನ್ನು ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. 'ಸಲ್ಮಾನ್ ಐಶ್ವರ್ಯಾ ಅವರೊಂದಿಗೆ ತುಂಬಾ ದೈಹಿಕವಾಗಿ ಇದ್ದರು ಮತ್ತು ಅವರು ಅವರ ಬಗ್ಗೆ ತುಂಬಾ ಗೀಳನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದರು. ಅಂತಹ ವ್ಯಕ್ತಿಯೊಂದಿಗೆ ನೀವು ಹೇಗೆ ವ್ಯವಹರಿಸುತ್ತೀರಿ?' ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದರು.
ಪ್ರಹ್ಲಾದ್ ಕಕ್ಕರ್ ಕೂಡ ತಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಇಬ್ಬರ ನಡುವಿನ ಜಗಳಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡಿದರು. 'ನಾನು ಅದೇ ಕಟ್ಟಡದಲ್ಲಿ ವಾಸಿಸುತ್ತಿದ್ದರಿಂದ ನನಗೆ ಇದೆಲ್ಲವೂ ತಿಳಿದಿದೆ. ಅವನು ತುಂಬಾ ನಟಿಸುತ್ತಿದ್ದನು ಮತ್ತು ಗೋಡೆಗೆ ತಲೆ ಹೊಡೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದನು. ಅಧಿಕೃತವಾಗಿ ಮುಗಿಯುವ ಮೊದಲೇ ಅವರ ಸಂಬಂಧ ಮುರಿದುಬಿತ್ತು. ಅವರ ಸಂಬಂಧದ ಅಂತ್ಯವು ಐಶ್ವರ್ಯಳ ಹೆತ್ತವರಿಗೆ ಮತ್ತು ಇಡೀ ಜಗತ್ತಿಗೆ ದೊಡ್ಡ ಸಮಾಧಾನ ತಂದಿತು' ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದರು.
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಸ್ಟಾರ್ ನಟರೆಲ್ಲ ಹಿಂದೆ ಬಿದ್ದರೂ, ಈಕೆ ಬಯಸಿದ್ದು 6 ಮಕ್ಕಳ ತಂದೆಯೊಂದಿಗಿನ ಸಂಬಂಧ.! ಮದುವೆಯಾಗದೇ ಗರ್ಭಿಣಿಯಾದ ನಟಿಗೆ ಕೊನೆಗೆ ಉಳಿದದ್ದು ಒಂಟಿತನ ಮಾತ್ರ.
ಸಲ್ಮಾನ್ ಖಾನ್ ಜೊತೆಗಿನ ಐಶ್ವರ್ಯಾ ಅವರ ಸಂಬಂಧ ಮುರಿದು ಬಿದ್ದಿದ್ದು ಅವರ ಭಾವನಾತ್ಮಕ ಆರೋಗ್ಯದ ಮೇಲೆ ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ ಅವರ ವೃತ್ತಿಜೀವನದ ಮೇಲೂ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರಿದೆ ಎಂದು ಪ್ರಹ್ಲಾದ್ ಕಕ್ಕರ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಸಂಬಂಧ ಮುರಿದು ಬಿದ್ದ ಬಗ್ಗೆ ಅವರು ದುಃಖಿತರಾಗಿರಲಿಲ್ಲ, ಆದರೆ ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಇಡೀ ಚಿತ್ರರಂಗವು ಸಲ್ಮಾನ್ ಅವರ ಪರವಾಗಿ ಅಲ್ಲ, ಬದಲಾಗಿ ಸಲ್ಮಾನ್ ಅವರ ಪರವಾಗಿ ನಿಂತಿದ್ದರಿಂದ ಅವರು ಹೆಚ್ಚು ದುಃಖಿತರಾಗಿದ್ದರು. ಅವರ ಕಡೆ ಸತ್ಯ ಏನೆಂದು ಯಾರೂ ಕೇಳಲು ಬಯಸಲಿಲ್ಲ. ಐಶ್ವರ್ಯಾ ಅವರಿಗೆ ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ಚಿತ್ರರಂಗದ ಬಗ್ಗೆ ನಂಬಿಕೆ ಇರಲಿಲ್ಲ, ಏಕೆಂದರೆ ಅವರಿಗೆ ಅನ್ಯಾಯ ಮತ್ತು ತಾರತಮ್ಯ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಪ್ರಹ್ಲಾದ್ ಹೇಳಿದರು.
ಸಲ್ಮಾನ್ ಖಾನ್ ಜೊತೆಗೆ, ಐಶ್ವರ್ಯಾ ರೈ ಅವರ ಹೆಸರು ಕೂಡ ಉದ್ಯಮದಲ್ಲಿ ವಿವೇಕ್ ಒಬೆರಾಯ್ ಅವರೊಂದಿಗೆ ಸಂಬಂಧ ಹೊಂದಿತ್ತು. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಅವರು ಅದನ್ನು ಎಂದಿಗೂ ಅಧಿಕೃತವಾಗಿ ಒಪ್ಪಿಕೊಳ್ಳಲಿಲ್ಲ. ವಿವೇಕ್ ಒಬೆರಾಯ್ ಐಶ್ವರ್ಯಾ ರೈ ಜೊತೆ ಡೇಟಿಂಗ್ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾಗ, ಅವರು ಪತ್ರಿಕಾಗೋಷ್ಠಿ ನಡೆಸಿ, ಸಲ್ಮಾನ್ ಖಾನ್ ನಟಿ (ಐಶ್ವರ್ಯ) ಯಿಂದ ದೂರವಿರಲು ಬೆದರಿಕೆ ಹಾಕಿದ್ದರು ಮತ್ತು ಅವರನ್ನು ನಿಂದಿಸಿದ್ದರು ಎಂದು ಹೇಳಿಕೊಂಡರು.
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಅವು ಯಾವಾಗ ದೊಡ್ಡದಾಗುತ್ತವೆ.. ಸ್ಟಾರ್ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಕೇಳಿದ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಮುಟ್ಟಿ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳುವಂತೆ ಉತ್ತರಿಸಿದ ನಟಿ.!