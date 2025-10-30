English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
ಹನುಮಾನ್‌ ಖ್ಯಾತಿಯ ಪ್ರಶಾಂತ್‌ ವರ್ಮಾ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ಕನ್ನಡ ಬಿಗ್‌ಬಾಸ್‌ ಸ್ಪರ್ಧಿ! ಸೂಪರ್‌ ವುಮೆನ್‌ ಪಾತ್ರದಲ್ಲಿ ಘರ್ಜನೆಗೆ ಸಜ್ಜಾದ ನಟಿ

Mahakali PVCU : ಪ್ರಶಾಂತ್ ವರ್ಮಾ ನಿರ್ದೇಶದನ 'ಹನುಮಾನ್' ಚಿತ್ರ ಪ್ಯಾನ್ ಇಂಡಿಯಾ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಸಂಚಲನ ಸೃಷ್ಟಿಸಿತು ಎಂಬುದು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿರುವ ವಿಚಾರ. ಕಥೆ, ಸ್ಕ್ರೀನ್‌ ಪ್ಲೇ ಮತ್ತು ಸಾಹಸ ದೃಶ್ಯಗಳಿಂದ ತೆಲುಗು, ತಮಿಳು ಮತ್ತು ಹಿಂದಿ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರನ್ನು ಮೆಚ್ಚಿಸಿದ ನಂತರ, ಇದೀಗ 'ಜೈ ಹನುಮಾನ್' ಸೀಕ್ವೆಲ್ ಬಗ್ಗೆ ಈಗಾಗಲೇ ಭಾರಿ ನಿರೀಕ್ಷೆಗಳಿವೆ.

Written by - Krishna N K | Last Updated : Oct 30, 2025, 12:57 PM IST
    • ಪ್ರಶಾಂತ್ ವರ್ಮಾ ನಿರ್ದೇಶದನ 'ಹನುಮಾನ್' ಚಿತ್ರ
    • ಇದೀಗ 'ಜೈ ಹನುಮಾನ್' ಸೀಕ್ವೆಲ್ ಬಗ್ಗೆ ಈಗಾಗಲೇ ಭಾರಿ ನಿರೀಕ್ಷೆಗಳಿವೆ.
    • ಇದೀಗ ಪಿವಿಸಿ ಯೂನಿವರ್ಸ್‌ ತನ್ನ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯನ್ನು ವಿಸ್ತರಿಸುತ್ತಿದೆ.

ಹನುಮಾನ್‌ ಖ್ಯಾತಿಯ ಪ್ರಶಾಂತ್‌ ವರ್ಮಾ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ಕನ್ನಡ ಬಿಗ್‌ಬಾಸ್‌ ಸ್ಪರ್ಧಿ! ಸೂಪರ್‌ ವುಮೆನ್‌ ಪಾತ್ರದಲ್ಲಿ ಘರ್ಜನೆಗೆ ಸಜ್ಜಾದ ನಟಿ

Prasanth Varma Mahakali movie : ಪ್ರಶಾಂತ್ ವರ್ಮಾ 'ಜೈ ಹನುಮಾನ್' ಮುಂದುವರಿದ ಭಾಗದ ಬಗ್ಗೆ ಈಗಾಗಲೇ ಭಾರಿ ನಿರೀಕ್ಷೆಗಳಿವೆ. ಈಗ, ಆ ನಿರೀಕ್ಷೆಗಳನ್ನು ಹತ್ತು ಪಟ್ಟು ಹೆಚ್ಚಿಸಿ.. ಇದೀಗ ಪಿವಿಸಿ ಯೂನಿವರ್ಸ್‌ (Prasanth Varma Cinematic Universe) ತನ್ನ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯನ್ನು ವಿಸ್ತರಿಸುತ್ತಿದೆ.. ಭಾರತದ ಮೊದಲ ಮಹಿಳಾ ಸೂಪರ್‌ಹೀರೋ ಚಿತ್ರವಾಗಿ 'ಮಹಾಕಾಳಿ' ತೆರೆಗೆ ಬರಲು ಸಿದ್ಧವಾಗುತ್ತಿದೆ... ಈ ಕುರಿತು ಬಿಗ್‌ ಅಪ್‌ಡೆಟ್‌ ಹೊರ ಬಿದ್ದಿದೆ.

ಹೌದು.. 'ಮಹಾಕಾಳಿ' ಚಿತ್ರವು ಭಾರತೀಯ ಚಲನಚಿತ್ರೋದ್ಯಮದಲ್ಲಿ ಮಹಿಳಾ ಸೂಪರ್‌ಹೀರೋಗಳಿಗೆ ಹೊಸ ಮಾರ್ಗ ತೋರಲಿದೆ. ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ, ಸೂಪರ್‌ಹೀರೋಗಳ ಹಾವಳಿಯೇ ಹೆಚ್ಚಾಗಿತ್ತು. ಆದರೆ, ಈ ಚಿತ್ರ, ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಸೂಪರ್‌ ವುಮೆನ್‌ಗಳ ಸಿನಿಮಾಗೆ ಮುನ್ನುಡಿ ಬರೆಯಲಿದೆ..

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ:ಮನರಂಜನಾ ಜಗತ್ತಿಗೆ ಶಾಕ್.. ಖ್ಯಾತ ಹಿರಿಯ ನಟನ ಸ್ಥಿತಿ ಗಂಭೀರ! ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಸಾವು ಬದುಕಿನ ಮಧ್ಯೆ ಹೋರಾಟ..

ಅಂದಹಾಗೆ, ಈ ಚಿತ್ರವನ್ನು ಪ್ರತಿಭಾನ್ವಿತ ನಿರ್ದೇಶಕಿ ಪೂಜಾ ಅಪರ್ಣ ಕೊಲ್ಲೂರು ನಿರ್ದೇಶಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಖ್ಯಾತ ನಿರ್ಮಾಪಕ ರಮೇಶ್ ದುಗ್ಗಲ್ (ಆರ್‌ಕೆಡಿ ಸ್ಟುಡಿಯೋಸ್) ಈ ಬೃಹತ್ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಕನ್ನಡ ನಟಿ ಭೂಮಿಶೆಟ್ಟಿ ಮಹಾಕಾಳಿ ಪಾತ್ರದಲ್ಲಿ ಪ್ರಬಲ ಪಾತ್ರದಲ್ಲಿ ನಟಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ತಯಾರಕರು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದ ಫಸ್ಟ್ ಲುಕ್ ಪೋಸ್ಟರ್ ಈಗಾಗಲೇ ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ಭಾರಿ ಸಂಚಲನ ಮೂಡಿಸಿದೆ. 

ಪೋಸ್ಟರ್‌ನಲ್ಲಿ, ಭೂಮಿ ಶೆಟ್ಟಿ ಧೈರ್ಯ, ಶಕ್ತಿ ಮತ್ತು ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನು ಸಂಕೇತಿಸುವ ತಾಯಿ ದುರ್ಗಾಮಾತೆಯ ಉಗ್ರ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಅವರ ಪಾತ್ರವು ಭಾರತೀಯ ಮಹಿಳಾ ಸಬಲೀಕರಣ, ಧೈರ್ಯ ಮತ್ತು ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸದ ಪ್ರತಿಬಿಂಬವಾಗಿರುತ್ತದೆ ಎಂದು ತಯಾರಕರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ:ಬೇಡಿಕೊಂಡರೂ ಅನಾರೋಗ್ಯ ಪೀಡಿತ ತಾಯಿಗೆ ಕುಡಿಯಲು ಹನಿ ನೀರು ಕೊಡದ ನಟ! ಮಾಡಿದ ತಪ್ಪಿಗೆ ಶಿಕ್ಷೆಯಾಗಿದ್ದು ಮಾತ್ರ ಭಯಾನಕ..

ಬಾಲಿವುಡ್‌ನ ಟಾಪ್ ನಟ ಅಕ್ಷಯ್ ಖನ್ನಾ ಈ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರದಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಿದ್ದಾರೆ. ಅವರ ಪಾತ್ರವು ಚಿತ್ರಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ತೂಕ ಮತ್ತು ಕ್ರೇಜ್ ಅನ್ನು ಸೇರಿಸುತ್ತದೆ. 'ಮಹಾಕಾಳಿ' ಚಿತ್ರದ ಕಥೆಯು ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಬಂಗಾಳದ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತದೆ ಎಂದು ತಯಾರಕರು ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಚಿತ್ರ ತೆಲುಗು, ಹಿಂದಿ, ತಮಿಳು, ಕನ್ನಡ ಮತ್ತು ಮಲಯಾಳಂ ಭಾಷೆಗಳಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಲಿದೆ.

About the Author

Krishna N K

ಕೃಷ್ಣಕುಮಾರ್‌ ಎನ್‌.ಕೆ. 'ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌' ಜಾಲತಾಣದ ಸಂಪಾದಕರು. 2024 ರಿಂದ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದು, ಈಟಿವಿ ಕನ್ನಡ, ವೇ ಟು ನ್ಯೂಸ್‌, ಸಂಯುಕ್ತ ಕರ್ನಾಟಕ, ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವಾರು ಸುದ್ದಿ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಲ್ಲಿ 8 ವರ್ಷ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ ಅನುಭವ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. ಸಿನಿಮಾ, ವೈರಲ್‌, ಲೈಫ್‌ಸ್ಟೈಲ್‌, ಆರೋಗ್ಯ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಆಸಕ್ತಿ ಹೊಂದಿರುವ ಇವರು 2024 ರಿಂದ ʼಇಂಡಿಯಾ ಡಾಟ್‌ಕಾಮ್‌ʼನ ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ ವೆಬ್‌ನಲ್ಲಿ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

...Read More

Mahakali movieprasanth varmaBhoomi ShettyPuja Aparna Kollurupvcu

