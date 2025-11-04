ಮಮ್ಮುಟ್ಟಿಗೆ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಸಿಗದಿದಕ್ಕಾಗಿ ಕಳವಳ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ ಪ್ರಕಾಶ್‌ ರಾಜ್‌..

Kerala State Film Awards: 55ನೇ ಕೇರಳ ರಾಜ್ಯ ಚಲನಚಿತ್ರ ಪ್ರಶಸ್ತಿಗಳ ತೀರ್ಪುಗಾರರು, ನಿರ್ದೇಶಕ ರಾಹುಲ್ ಸದಾಶಿವನ್ ಅವರ ವಿಮರ್ಶಾತ್ಮಕವಾಗಿ ಮೆಚ್ಚುಗೆ ಪಡೆದ ಹಾರರ್ ಥ್ರಿಲ್ಲರ್ 'ಬ್ರಹ್ಮಯುಗಂ' ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿನ ಅದ್ಭುತ ಅಭಿನಯಕ್ಕಾಗಿ ಮಲಯಾಳಂ ಸೂಪರ್ಸ್ಟಾರ್ ಮಮ್ಮುಟ್ಟಿ ಅವರನ್ನು ಅತ್ಯುತ್ತಮ ನಟ ಎಂದು ಘೋಷಿಸಿದ್ದಾರೆ. ತೀರ್ಪುಗಾರರ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಮತ್ತು ನಟ ಪ್ರಕಾಶ್ ರಾಜ್ ಸೋಮವಾರ ಮಾಧ್ಯಮಗಳನ್ನುದ್ದೇಶಿಸಿ ಮಾತನಾಡುತ್ತಾ, ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಅದ್ಭುತ ಪ್ರದರ್ಶನ ನೀಡಿದರೂ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಪ್ರಶಸ್ತಿಗಳಲ್ಲಿ ಮಮ್ಮುಟ್ಟಿ ಅವರನ್ನು ಕಡೆಗಣಿಸಲಾಗಿದ್ದರ ಬಗ್ಗೆ ಕೇಳಲಾಯಿತು.
"ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಚಲನಚಿತ್ರ ಪ್ರಶಸ್ತಿಗಳಲ್ಲಿ ರಾಜಿ ಇದೆ ಎಂದು ಹೇಳಲು ನನಗೆ ಅಭ್ಯಂತರವಿಲ್ಲ. ಕೇರಳದ ತೀರ್ಪುಗಾರರ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಲು ನನಗೆ ತುಂಬಾ ಸಂತೋಷವಾಗಿದೆ ಏಕೆಂದರೆ ಅವರು ನನಗೆ ಕರೆ ಮಾಡಿದಾಗ, ನಮಗೆ ಅನುಭವಿ ಹೊರಗಿನವರು ಬೇಕು, ಮತ್ತು ನಾವು ಅದರಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಕೈ ಹಾಕುವುದಿಲ್ಲ, ಮತ್ತು ನಾವು ನಿಮಗೆ ನಿರ್ಧಾರ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲು ಬಿಡುತ್ತೇವೆ" ಎಂದು ಪ್ರಕಾಶ್ ರಾಜ್ ಹೇಳಿದರು.
"ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಪ್ರಶಸ್ತಿಗಳಲ್ಲಿ ಅದು ನಡೆಯುತ್ತಿಲ್ಲ, ಮತ್ತು ನಾವು ಅದನ್ನು ನೋಡುತ್ತೇವೆ. ಫೈಲ್ಗಳು ಮತ್ತು ರಾಶಿಗಳು ಪ್ರಶಸ್ತಿಗಳನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತಿರುವಾಗ! ಅಂತಹ ತೀರ್ಪುಗಾರರು ಮತ್ತು ಅಂತಹ ರೀತಿಯ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಸರ್ಕಾರ... ಅವರು ಮಮ್ಮುಕ್ಕಾಗೆ ಅರ್ಹರಲ್ಲ" ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದರು.
ಮಮ್ಮುಟ್ಟಿ ಈ ಹಿಂದೆ ಮೂರು ಬಾರಿ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ನಟ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನು ಗೆದ್ದಿದ್ದಾರೆ. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಅವರ ಇತ್ತೀಚಿನ ಅಭಿನಯವನ್ನು ಕಡೆಗಣಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಅವರ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಭಾವಿಸುತ್ತಾರೆ. ಏತನ್ಮಧ್ಯೆ, 'ಬ್ರಹ್ಮಯುಗಂ' ಚಿತ್ರಕ್ಕಾಗಿ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ನಟ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯು ಕೇರಳ ರಾಜ್ಯ ಚಲನಚಿತ್ರ ಪ್ರಶಸ್ತಿಗಳಲ್ಲಿ ಈ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಅವರ ಏಳನೇ ಗೆಲುವನ್ನು ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ.
55ನೇ ಕೇರಳ ರಾಜ್ಯ ಚಲನಚಿತ್ರ ಪ್ರಶಸ್ತಿಗಳ ವಿಜೇತರನ್ನು ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ವ್ಯವಹಾರಗಳ ಸಚಿವ ಸಾಜಿ ಚೆರಿಯನ್ ಪತ್ರಿಕಾಗೋಷ್ಠಿಯಲ್ಲಿ ಘೋಷಿಸಿದರು. ಪ್ರಸಿದ್ಧ ನಟ ಪ್ರಕಾಶ್ ರಾಜ್ ನೇತೃತ್ವದ ತೀರ್ಪುಗಾರರ ಸಮಿತಿಯಲ್ಲಿ ಚಲನಚಿತ್ರ ನಿರ್ದೇಶಕ ರಂಜನ್ ಪ್ರಮೋದ್, ಚಲನಚಿತ್ರ ನಿರ್ಮಾಪಕ ಜಿಬು ಜಾಕೋಬ್, ಚಿತ್ರಕಥೆಗಾರ ಸಂತೋಷ್ ಎಚಿಕ್ಕನಂ, ಹಿನ್ನೆಲೆ ಗಾಯಕಿ ಗಾಯತ್ರಿ ಅಶೋಕನ್, ಧ್ವನಿ ವಿನ್ಯಾಸಕ ಮತ್ತು ನಿರ್ದೇಶಕ ನಿತಿನ್ ಲುಕೋಸ್ ಮತ್ತು ನಟ, ಬರಹಗಾರ ಮತ್ತು ಡಬ್ಬಿಂಗ್ ಕಲಾವಿದೆ ಭಾಗ್ಯಲಕ್ಷ್ಮಿ ಮುಂತಾದ ಖ್ಯಾತ ವೃತ್ತಿಪರರು ಇದ್ದರು.
ಸ್ಪರ್ಧೆಯಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದ 128 ಚಲನಚಿತ್ರಗಳನ್ನು ಸಮಿತಿಯು ಪರಿಶೀಲಿಸಿ ಅಂತಿಮ ಸುತ್ತಿಗೆ 38 ಚಲನಚಿತ್ರಗಳನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿತು, ಅವುಗಳಲ್ಲಿ ವಿಜೇತರನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಲಾಯಿತು. 'ಮಂಜುಮ್ಮೆಲ್ ಬಾಯ್ಸ್' ಚಿತ್ರವನ್ನು ತೀರ್ಪುಗಾರರು ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಚಿತ್ರವೆಂದು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. 'ಮಂಜುಮ್ಮೆಲ್ ಬಾಯ್ಸ್' ಚಿತ್ರವು ಅತ್ಯುತ್ತಮ ನಿರ್ದೇಶಕ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಸೇರಿದಂತೆ 10 ಪ್ರಶಸ್ತಿಗಳನ್ನು ಗೆದ್ದು ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಪ್ರದರ್ಶನ ನೀಡಿತು.
'ಮಂಜುಮ್ಮೆಲ್ ಬಾಯ್ಸ್' ಚಿತ್ರವನ್ನು ನಿರ್ದೇಶಿಸಿದ ಚಿದಂಬರಂ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ನಿರ್ದೇಶಕ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನು ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಮೂಲ ಚಿತ್ರಕಥೆಗಾಗಿಯೂ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನು ಗೆದ್ದರು. ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರ ನಿರ್ವಹಿಸಿದ ಸೌಬಿನ್ ಶಾಹಿರ್ 'ಬ್ರಹ್ಮಯುಗಂ' ಚಿತ್ರಕ್ಕಾಗಿ ಸಿದ್ಧಾರ್ಥ್ ಭರತನ್ ಜೊತೆಗೆ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಪಾತ್ರ ನಟ (ಪುರುಷ) ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನು ಗೆದ್ದರು.