ಪ್ರೀತಿ ಝಿಂಟಾ ಪತಿ ಯಾರು ಗೊತ್ತಾ?ಅವರ ರೇಂಜ್‌ ಗೊತ್ತಾದರೆ ಶಾಕ್‌ ಆಗಲೇಬೇಕು ಸ್ಟಾರ್ ಹೋಟೆಲ್ ಮೀರಿಸುವ ಮನೆ ಬ್ರೋ..

Preity Zinta husband: ಬಾಲಿವುಡ್ ಸುಂದರಿ ಪ್ರೀತಿ ಜಿಂಟಾ ಬಗ್ಗೆ ಯಾವುದೇ ಪರಿಚಯದ ಅಗತ್ಯವಿಲ್ಲ. ಬೆಳ್ಳಿ ಪರದೆಯ ಮೇಲೆ ಯಾವಾಗಲೂ ಹರ್ಷಚಿತ್ತದಿಂದ ಮತ್ತು ನಗುತ್ತಿರುವಂತೆ ಕಾಣುವ ಪ್ರೀತಿ, ತಮ್ಮ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಜೀವನವನ್ನು ತುಂಬಾ ಖಾಸಗಿಯಾಗಿರಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ. ಅವರ ಪತಿ ಜೀನ್ ಗುಡೆನಫ್ ಬಗ್ಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಜನರಿಗೆ ತಿಳಿದಿಲ್ಲ. ಅವರ ಹಿನ್ನೆಲೆಯನ್ನು ನೋಡೋಣ, ಅದು ಜನಮನದಿಂದ ದೂರವಿದೆ.ಜೀನ್ ಗುಡೆನಫ್ ಸ್ಪೇನ್ನ 'ಎಸೇಡ್ ಬಿಸಿನೆಸ್ ಸ್ಕೂಲ್' ನಿಂದ ಎಂಬಿಎ ಮುಗಿಸಿದರು. ಅವರು ಲಾಸ್ ಏಂಜಲೀಸ್ನ ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತ 'ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ ಆಫ್ ಸದರ್ನ್ ಕ್ಯಾಲಿಫೋರ್ನಿಯಾ'ದಲ್ಲಿ ಹಣಕಾಸು ಮತ್ತು ಮಾರ್ಕೆಟಿಂಗ್ ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಿದರು. ಹಣಕಾಸು ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಪರಿಣಿತರಾಗಿ ಅವರು ವಿಶೇಷ ಛಾಪು ಮೂಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ವೃತ್ತಿಜೀವನದ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ, ಜೀನ್ ಬಹಳ ಬಲವಾದ ಪ್ರೊಫೈಲ್ ಅನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು ಪ್ರಸ್ತುತ ಕ್ಯಾಲಿಫೋರ್ನಿಯಾ ಮೂಲದ ನವೀಕರಿಸಬಹುದಾದ ಇಂಧನ ಕಂಪನಿ NLine ಎನರ್ಜಿಯಲ್ಲಿ ಹಿರಿಯ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿ (ಉತ್ಪನ್ನ ಮತ್ತು ಹಣಕಾಸು) ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಮಟ್ಟವನ್ನು ತಲುಪುವ ಮೊದಲು, ಅವರು ಬ್ಯಾಂಕ್ ಆಫ್ ಅಮೆರಿಕಾದಲ್ಲಿ ಸಹಾಯಕ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿ ಮತ್ತು ಇಂಟರ್ಥಿಂಕ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಉತ್ಪನ್ನ ನಿರ್ವಹಣೆಯ ನಿರ್ದೇಶಕರಾಗಿ ಪ್ರಮುಖ ಹುದ್ದೆಗಳನ್ನು ಅಲಂಕರಿಸಿದ್ದರು. ಸಿನಿಮಾದ ಗ್ಲಾಮರ್ನಿಂದ ದೂರವಿದ್ದು, ಅವರು ಕಾರ್ಪೊರೇಟ್ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ತನಗಾಗಿ ಒಂದು ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಅನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.
ಪ್ರೀತಿ, ಮದುವೆ.. ಲಾಸ್ ಏಂಜಲೀಸ್ನಲ್ಲಿ ಸಾಮಾನ್ಯ ಸ್ನೇಹಿತರ ಮೂಲಕ ಅವರ ಪರಿಚಯವಾಯಿತು. ಆ ಪರಿಚಯ ಪ್ರೀತಿಗೆ ತಿರುಗಿತು. ಯಾರಿಗೂ ತಿಳಿಯದಂತೆ ಕೆಲವು ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಅವರು ರಹಸ್ಯವಾಗಿ ಡೇಟಿಂಗ್ ಮಾಡಿದರು. ಕೊನೆಗೆ, ಫೆಬ್ರವರಿ 28, 2016 ರಂದು, ಅವರು ತಮ್ಮ ಆತ್ಮೀಯ ಸ್ನೇಹಿತರು ಮತ್ತು ಕುಟುಂಬ ಸದಸ್ಯರ ಸಮ್ಮುಖದಲ್ಲಿ ಸರಳ ಸಮಾರಂಭದಲ್ಲಿ ವಿವಾಹವಾದರು. 2021 ರಲ್ಲಿ, ಅವರ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಅವಳಿ ಮಕ್ಕಳು (ಜೈ ಮತ್ತು ಜಿಯಾ) ಆಗಮನದೊಂದಿಗೆ ದಂಪತಿಗಳ ಸಂತೋಷವು ದ್ವಿಗುಣಗೊಂಡಿತು. ಪ್ರೀತಿ ಸಾಂದರ್ಭಿಕವಾಗಿ ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳುವ ಕುಟುಂಬದ ಫೋಟೋಗಳನ್ನು ಹೊರತುಪಡಿಸಿ, ಜೀನ್ ಹೊರಗೆ ವಿರಳವಾಗಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾಳೆ.
ಆಸ್ತಿಗಳು, ಮನೆ.. ಐಷಾರಾಮಿ ಜೀವನಶೈಲಿ.. ಪ್ರೀತಿ ಜಿಂಟಾ ಚಲನಚಿತ್ರಗಳು ಹಾಗೂ ಐಪಿಎಲ್ ತಂಡ ಮತ್ತು ಬ್ರಾಂಡ್ ಅನುಮೋದನೆಗಳಿಂದ ಭಾರಿ ಆದಾಯವನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. ಅವರ ನಿವ್ವಳ ಮೌಲ್ಯ ಸುಮಾರು 15 ಮಿಲಿಯನ್ ಡಾಲರ್ ಅಂದ್ರೆ 125 ಕೋಟಿ ಎಂದು ಅಂದಾಜಿಸಲಾಗಿದೆ. ಗುಡೆನಫ್ ಅವರ ಆಸ್ತಿಗಳ ವಿವರಗಳನ್ನು ಅಧಿಕೃತವಾಗಿ ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸದಿದ್ದರೂ.. ಅವರ ಉನ್ನತ ಮಟ್ಟದ ಕೆಲಸ ಮತ್ತು ಸ್ಥಾನಮಾನವನ್ನು ಪರಿಗಣಿಸಿ ಅವರು ಬಹಳಷ್ಟು ಗಳಿಸುತ್ತಾರೆ ಎಂದು ತಿಳಿದುಬಂದಿದೆ.ಈ ದಂಪತಿಗಳು ಲಾಸ್ ಏಂಜಲೀಸ್ನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಐಷಾರಾಮಿ ಮಹಲು ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಆಧುನಿಕ ಮನೆಯ ಜೊತೆಗೆ, ಅವರು ಭಾರತದಲ್ಲಿಯೂ ಆಸ್ತಿಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. 2023 ರಲ್ಲಿ, ಅವರು ಮುಂಬೈನ ಬಾಂದ್ರಾ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 17 ಕೋಟಿ ರೂ.ಗಳಿಗೆ ಐಷಾರಾಮಿ ಅಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಅನ್ನು ಸಹ ಖರೀದಿಸಿದರು. ಸೆಲೆಬ್ರಿಟಿ ಪತಿಯಾಗಿದ್ದಾಗ್ಯೂ, ಜೀನ್ ಗುಡೆನಫ್ ನಿಜವಾದ ಕುಟುಂಬ ವ್ಯಕ್ತಿ. ಅವರ ಪತ್ನಿ ಜಾಗತಿಕ ಸೆಲೆಬ್ರಿಟಿಯಾಗಿದ್ದರೂ, ಅವರು ಸರಳವಾಗಿರಲು ಬಯಸುತ್ತಾರೆ. ಪ್ರೀತಿ ಅವರನ್ನು ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಬೆಂಬಲಿಸುತ್ತಾ, ಅವರು ಮಕ್ಕಳನ್ನು ನೋಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ. ಅವರು ಲಾಸ್ ಏಂಜಲೀಸ್ ಮತ್ತು ಮುಂಬೈ ನಡುವೆ ಪ್ರಯಾಣಿಸುತ್ತಾರೆ. ಐಪಿಎಲ್ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಅವರು ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಸದ್ದು ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ಪ್ರಚಾರದಿಂದ ದೂರ ಉಳಿಯುವ ಮೂಲಕ ಜೀನ್ ತಮ್ಮ ವೃತ್ತಿಪರ ಜೀವನ ಮತ್ತು ಕುಟುಂಬ ಜೀವನವನ್ನು ಸಮತೋಲನಗೊಳಿಸುವಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ.
ಪ್ರೀತಿ ಮತ್ತೆ ಸಿನಿಮಾಗಳಲ್ಲಿ ನಟಿಸಿದ್ದಾರೆ.. ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಪ್ರೀತಿ ಐಪಿಎಲ್ ತಂಡದ 'ಪಂಜಾಬ್ ಕಿಂಗ್ಸ್' ನ ಮಾಲೀಕರಾಗಿ ತಮ್ಮ ನಿರ್ಮಾಣ ಸಂಸ್ಥೆ 'ಪಿಝಡ್ಎನ್ಝಡ್ ಮೀಡಿಯಾ'ದ ಕೆಲಸಗಳ ಜೊತೆಗೆ ಕುಟುಂಬ ಜೀವನಕ್ಕೂ ಸೀಮಿತರಾಗಿದ್ದರು. ಆದರೆ ಈಗ ಅವರು ಮತ್ತೆ ಚಿತ್ರರಂಗಕ್ಕೆ ಮರಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಅಮೀರ್ ಖಾನ್ ನಿರ್ಮಿಸುತ್ತಿರುವ ಮತ್ತು ರಾಜ್ಕುಮಾರ್ ಸಂತೋಷಿ ನಿರ್ದೇಶಿಸುತ್ತಿರುವ 'ಲಾಹೋರ್ 1947' ಚಿತ್ರದ ಮೂಲಕ ಅವರು ಅದ್ದೂರಿಯಾಗಿ ರೀ-ಎಂಟ್ರಿ ನೀಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ದೇಶ ವಿಭಜನೆಯ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ನಡೆಯುವ ಈ ಅವಧಿಯ ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಪ್ರೀತಿ ಸನ್ನಿ ಡಿಯೋಲ್ ಎದುರು ನಟಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಚಿತ್ರ 2026 ರಲ್ಲಿ ತೆರೆಗೆ ಬರಲಿದೆ.
