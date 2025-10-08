ವೃತ್ತಿ ಜೀವನದ ಉತ್ತುಂಗದಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾಗಲೇ ಸಿನಿಮಾ ಬಿಟ್ಟ ಖ್ಯಾತ ನಟಿ..! ಸಕ್ಸಸ್‌ ಬ್ಯುಸಿನೆಸ್‌ ವುಮನ್‌ ಆಗಿ ವಿದೇಶಿಗನ ಕೈಹಿಡಿದ ಸುಂದರಿ

Famous actress: ಬಾಲಿವುಡ್ನ ಅಚ್ಚುಮೆಚ್ಚಿನ ನಟಿಯರಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರಾದ ಪ್ರೀತಿ ಜಿಂಟಾ, ತಮ್ಮ ವೃತ್ತಿ ಜೀವನದ ಉತ್ತುಂಗದಲ್ಲಿದ್ದಾಗಲೇ ಚಿತ್ರರಂಗದಿಂದ ದೂರ ಸರಿದು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಅಚ್ಚರಿ ಉಂಟುಮಾಡಿದರು. ಅವರ ನಗು, ಕಣ್ಣುಗಳ ಆಕರ್ಷಣೆ ಮತ್ತು ಉತ್ಸಾಹಭರಿತ ಅಭಿನಯದ ಮೂಲಕ ಅವರು ಅನೇಕ ಅಭಿಮಾನಿಗಳ ಹೃದಯ ಗೆದ್ದಿದ್ದರು. ಆದರೆ, ಯಶಸ್ಸಿನ ಗರಿಷ್ಠ ಹಂತದಲ್ಲಿದ್ದಾಗ ಅವರು ಸಿನಿಮಾ ಲೋಕವನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಹೊಸ ಜೀವನದ ದಾರಿಗೆ ಕಾಲಿಟ್ಟರು. 2000ರ ದಶಕದಲ್ಲಿ ಪ್ರೀತಿ ಜಿಂಟಾ ತಮಿಳು, ತೆಲುಗು ಮತ್ತು ಹಿಂದಿ ಸಿನಿಮಾಗಳಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಂತ ಜನಪ್ರಿಯ ನಟಿಯಾಗಿದ್ದರು. ಅವರು ಮಾಡಿದ ಚಿತ್ರಗಳಲ್ಲಿ “ಕಲ್ ಹೋ ನಾ ಹೋ”, “ವೀರ್ ಜಾರಾ”, “ಸಲಾಮ್ ನಮಸ್ತೆ” ಮುಂತಾದ ಚಿತ್ರಗಳು ಇಂದಿಗೂ ಜನಪ್ರಿಯವಾಗಿವೆ. ಆದರೆ, ಅವರು ಚಿತ್ರರಂಗದಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಕ ಖ್ಯಾತಿಗಿಂತ ವ್ಯಾಪಾರ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಪಡೆದ ಯಶಸ್ಸು ಅಚ್ಚರಿ ಮೂಡಿಸುತ್ತದೆ.
ಚಿತ್ರರಂಗದಿಂದ ದೂರವಾದ ನಂತರ ಪ್ರೀತಿ ವ್ಯಾಪಾರ ಜಗತ್ತಿನತ್ತ ತಿರುಗಿದರು. 2008ರಲ್ಲಿ ಅವರು ಐಪಿಎಲ್ ತಂಡ ಪಂಜಾಬ್ ಕಿಂಗ್ಸ್ನ ಸಹ-ಮಾಲೀಕಿಯಾಗಿ 35 ಕೋಟಿ ರೂ. ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಿದರು. ಇಂದು ಆ ಹೂಡಿಕೆ ಮೌಲ್ಯ 250 ಕೋಟಿ ರೂ. ಆಗಿದೆ. ವರದಿಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ತಂಡದ ಒಟ್ಟು ಮೌಲ್ಯವು ಈಗ 925 ಮಿಲಿಯನ್ ಡಾಲರ್ಗಳಷ್ಟಾಗಿದೆ. ಇದರ ಜೊತೆಗೆ ಅವರು ಬ್ರಾಂಡ್ ಪ್ರಚಾರಗಳು, ಹೂಡಿಕೆಗಳು ಮತ್ತು ಟಿಕೆಟ್ ಮಾರಾಟದ ಮೂಲಕವೂ ಕೋಟ್ಯಂತರ ರೂ. ಗಳಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
ಪ್ರೀತಿಯ ಜೀವನಶೈಲಿ ಕೂಡ ಅಚ್ಚರಿ ಮೂಡಿಸುತ್ತದೆ. ಮುಂಬೈನ ಪಾಲಿ ಹಿಲ್ಸ್ನಲ್ಲಿ 17 ಕೋಟಿ ರೂ. ಮೌಲ್ಯದ ಅಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಮತ್ತು ಶಿಮ್ಲಾದಲ್ಲಿ 7 ಕೋಟಿ ರೂ. ಮೌಲ್ಯದ ಮನೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. ಇತ್ತೀಚಿನ ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಅವರು ತಮ್ಮ ಪತಿ ಜೀನ್ ಗುಡೆನಫ್ ಅವರನ್ನು ಮದುವೆಯಾಗಿ ಅಮೆರಿಕದ ಲಾಸ್ ಏಂಜಲೀಸ್ನಲ್ಲಿ ನೆಲೆಸಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು ತಮ್ಮ ಇಬ್ಬರು ಮಕ್ಕಳಾದ ಜೈ ಮತ್ತು ಗಿಯಾ ಅವರೊಂದಿಗೆ ಬೆವರ್ಲಿ ಹಿಲ್ಸ್ನ ಐಷಾರಾಮಿ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ವಾಸಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
ಪ್ರೀತಿ ಜಿಂಟಾ ಕೇವಲ ಒಬ್ಬ ನಟಿ ಅಲ್ಲ — ಅವರು ಒಬ್ಬ ಸಫಲ ಉದ್ಯಮಿ, ಪ್ರೇರಣಾದಾಯಕ ಮಹಿಳೆ. ಅವರು ತಮ್ಮ ದುಡಿಮೆ, ದೃಢನಿಶ್ಚಯ ಮತ್ತು ಬುದ್ಧಿವಂತ ಹೂಡಿಕೆಗಳಿಂದ ಜೀವನವನ್ನು ಹೊಸ ಎತ್ತರಕ್ಕೆ ಕೊಂಡೊಯ್ದಿದ್ದಾರೆ. ಇಂದಿಗೂ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಅವರನ್ನು “ಬಾಲಿವುಡ್ನ ಬಬ್ಲಿ ಕ್ವೀನ್” ಎಂದು ಕರೆಯುತ್ತಾರೆ. ಆದರೆ, ಪ್ರೀತಿ ಅವರ ಕಥೆ ಕೇವಲ ಸಿನಿಮಾ ಲೋಕದ ಯಶಸ್ಸಿನಲ್ಲೇ ಸೀಮಿತವಲ್ಲ — ಅದು ಸ್ವತಂತ್ರ ಮಹಿಳೆಯಾಗಿ ಬದುಕಿನ ಹೊಸ ಮಾರ್ಗವನ್ನು ತೋರಿಸಿದ ಸ್ಫೂರ್ತಿದಾಯಕ ಕಥೆ.
