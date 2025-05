Preity Zinta's Shocking Comments: ಐಪಿಎಲ್ 2025 ರಿಂದ ಕೆಲವು ದಿನಗಳ ರಜೆಯ ನಂತರ ಪ್ರೀತಿ ಜಿಂಟಾ ಪ್ರಸ್ತುತ ತನ್ನ ಅವಳಿ ಮಕ್ಕಳಾದ ಜೈ ಮತ್ತು ಜಿಯಾ ಅವರೊಂದಿಗೆ ಸಮಯ ಕಳೆಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆ . ಅವರು ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮಗಳ ಮೂಲಕ ತಮ್ಮ ಅಭಿಮಾನಿಗಳೊಂದಿಗೆ ಸಂವಹನ ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಇತ್ತೀಚೆಗೆ, ಒಂದು ಅಧಿವೇಶನ ನಡೆಯಿತು ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಟಿಯನ್ನು ಕೆಲವು ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ಕೇಳಲಾಯಿತು, ಈ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿಗೆ ಅವರು ಕೆಲವು ಆಶ್ಚರ್ಯಕರ ಉತ್ತರಗಳನ್ನು ನೀಡಿದರು. ಜನರು ತಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳ ಫೋಟೋ ತೆಗೆಯಲು ಅಥವಾ ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿದಾಗ ತನಗೆ ತುಂಬಾ ಕೋಪ ಬರುತ್ತದೆ ಎಂದು ಪ್ರೀತಿ ಜಿಂಟಾ ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.

X (ಹಿಂದೆ ಟ್ವಿಟರ್) ನಲ್ಲಿ ನಡೆದ AMA ಅಧಿವೇಶನದಲ್ಲಿ, ಅಭಿಮಾನಿಯೊಬ್ಬರು ಪ್ರೀತಿ ಅವರನ್ನು "ಸಾಮಾನ್ಯ ಜನರಿಗೆ ನಿಮ್ಮ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿದಿಲ್ಲದ ಒಂದು ವಿಷಯ ಯಾವುದು?" ಎಂದು ಕೇಳಿದರು. ಅದಕ್ಕೆ ಪ್ರೀತಿ ಉತ್ತರ ನೀಡುತ್ತಾ, "ನನಗೆ ದೇವಸ್ಥಾನಗಳಲ್ಲಿ, ವಿಮಾನ ಪ್ರಯಾಣದ ನಂತರ, ಸ್ನಾನಗೃಹದಲ್ಲಿ, ಭದ್ರತಾ ತಪಾಸಣೆಯ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಫೋಟೋ ತೆಗೆಯುವುದು ಇಷ್ಟವಿಲ್ಲ! ನೀವು ಮೇಲೆ ಹೇಳಿದ ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ ಹೊರತುಪಡಿಸಿ, ಬೇರೆ ಯಾವುದೇ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿಯಾದರೂ ಫೋಟೋ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲು ಅನುಮತಿ ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳಿ" ಎಂದರು.

"ನನ್ನ ಮಕ್ಕಳ ಚಿತ್ರಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವುದರಿಂದ ನನ್ನಲ್ಲಿರುವ 'ಕಾಳಿ' ಹೊರಬರುತ್ತಾಳೆ. ನಾನು ವಾಸ್ತವವಾಗಿ ತುಂಬಾ ಮೋಜಿನ ವ್ಯಕ್ತಿ. ನನ್ನ ಅನುಮತಿಯಿಲ್ಲದೆ ವೀಡಿಯೊಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡರೆ ಅದು ತುಂಬಾ ಮುಜುಗರದ ಸಂಗತಿ - ನೇರವಾಗಿ ನನ್ನನ್ನು ಕೇಳಿ, ದಯವಿಟ್ಟು ನನ್ನ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಏಕಾಂಗಿಯಾಗಿ ಬಿಡಿ."

I hate taking pictures in temples, early in the morning after a flight, in bathrooms and during security checks ! Asking me for a photo is the best way to get a photo unless you are asking for pictures in the above situations ! Taking my kids pictures will bring out my Kali… https://t.co/oYuIIEYZlq

— Preity G Zinta (@realpreityzinta) May 13, 2025