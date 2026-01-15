ಈ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್‌ ನಾಯಿಗೆ ನಟ ಸಲ್ಮಾನ್‌ ಖಾನ್‌ ಇಟ್ಟಿರೋ ಹೆಸರೇನು.. ಇದು ಯಾವ ದೇಶದ್ದು, ಇದರ ಬ್ರೀಡ್‌, ಬೆಲೆ ಎಷ್ಟಿದೆ?

ಬಾಲಿವುಡ್ ಬಿಗ್ ಸ್ಟಾರ್ ಸಲ್ಮಾನ್ ಅವರು ಸದ್ಯ ಬ್ಯಾಟಲ್ ಆಫ್ ಗುಲ್ವಾನ್ ಮೂವಿ ಶೂಟಿಂಗ್ ಮುಗಿಸಿದ್ದು ರಿಲ್ಯಾಕ್ಸ್ ಮೂಡ್ನಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಸಮಯ ಕಳೆಯುತ್ತಿರುವ ಸಲ್ಮಾನ್ ಖಾನ್ ಅವರ ನಾಯಿ ಜೊತೆ ಇರುವ ಫೋಟೋಗಳನ್ನು ಶೇರ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಶ್ವಾನಗಳೆಂದರೆ ಹೆಚ್ಚು ಇಷ್ಟ ಪಡುವ ಸಲ್ಮಾನ್ ಖಾನ್ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಯಾವ್ಯಾವ ವಿಧದ ನಾಯಿಗಳು ಇವೆ ಗೊತ್ತಾ?.
ಬಿ-ಟೌನ್ ಭಾಯಿಜಾನ್ ಸಲ್ಮಾನ್ ಖಾನ್ ಅವರು ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಈದ್ ಹಬ್ಬದಂದು ಒಂದು ಮೂವಿ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದರು. ಆದರೆ ಈ ಬಾರಿ ಸ್ಯಾಂಡಲ್ವುಡ್ ಸ್ಟಾರ್ ರಾಕಿಂಗ್ ಸ್ಟಾರ್ ಯಶ್ ಅವರ ಟಾಕ್ಸಿಕ್ ಮೂವಿ ರಿಲೀಸ್ ಆಗುತ್ತಿದ್ದರಿಂದ ತಮ್ಮ ಸಂಪ್ರದಾಯವನ್ನು ಸಲ್ಮಾನ್ ಖಾನ್ ಅವರು ಮುರಿದಿದ್ದಾರೆ. ಗುಲ್ವಾನ್ ಮೂವಿಯಿಂದ ಫುಲ್ ಫ್ರಿಯಾಗಿರುವ ಭಾಯಿಜಾನ್ ತಮ್ಮ ಮನೆಯ ನಾಯಿಗಳ ಜೊತೆ ಫೋಟೋಗೆ ಪೋಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ.
ಸಲ್ಮಾನ್ ಖಾನ್ ಬಳಿ ಮೊದಲು ಮೈಸನ್ (Myson) ಹಾಗೂ ಮೈಜಾನ್ (Myjaan) ಎನ್ನುವ ಎರಡು ಫ್ರೆಂಚ್ ಮಾಸ್ಟಿಫ್ ಬ್ರೀಡ್ಗಳಿದ್ದವು. ಇದರಲ್ಲಿ 2018ರಲ್ಲಿ ಮೈಜಾನ್ ಮೃತಪಟ್ಟಿತು. ಉಳಿದಿದ್ದ ಮೈಸನ್ ಜೊತೆಗೆ ಇರಲಿ ಎಂದು ಚೌ ಚೌ ಎನ್ನುವ ನಾಯಿಯನ್ನು ಖರೀದಿ ಮಾಡಿದ್ದರು. ಈ ಚೌ ಚೌ ಜೊತೆಯೇ ಭಾಯಿಜಾನ್ ಸಖತ್ ಲುಕ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದು ಇದಕ್ಕೆ ಸುಖ್ ಎಂದು ಹೆಸರಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ.
ಫ್ರೆಂಚ್ ಮಾಸ್ಟಿಫ್ ಬ್ರೀಡ್ನ ಬೆಲೆ ಸುಮಾರು 45,000 ರೂ.ಗಳಿಂದ ಒಂದು ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿವರೆಗೆ ಇದೆ. ಈಗ ಈ ತಳಿಯ ನಾಯಿಗಳು ಇನ್ನಷ್ಟು ದುಬಾರಿಯಾಗಿವೆ ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ. ಇನ್ನು ಸಲ್ಮಾನ್ ಖಾನ್ ಫೋಟೋ ಜೊತೆ ಇರುವ ಚೌ ಚೌ ನಾಯಿಯ ಮರಿಯ ಬೆಲೆ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ದರದಲ್ಲಿ ಇದೆ.
ವಿಶ್ವದಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಂತ ಹಳೆಯ ಬ್ರೀಡ್ಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾಗಿರುವ ಚೌ ಚೌ ನಾಯಿ ಮೂಲತಹ ಚೀನಾ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಕಂಡು ಬರುತ್ತದೆ. ಈ ಹಿಂದೆ ಚೀನಾದಲ್ಲಿ ಇವುಗಳನ್ನು ಬೇಟೆಯಾಡಲು ಬಳಸಲಾಗುತ್ತಿತ್ತು. ಸದ್ಯ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಇದರ ಮರಿಯೊಂದು 2.70 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ಇದೆ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತದೆ.
