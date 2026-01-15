English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
ಈ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್‌ ನಾಯಿಗೆ ನಟ ಸಲ್ಮಾನ್‌ ಖಾನ್‌ ಇಟ್ಟಿರೋ ಹೆಸರೇನು.. ಇದು ಯಾವ ದೇಶದ್ದು, ಇದರ ಬ್ರೀಡ್‌, ಬೆಲೆ ಎಷ್ಟಿದೆ?

ಸಲ್ಮಾನ್‌ ಖಾನ್‌ ಶೂಟಿಂಗ್‌ನಿಂದ ಬಿಡುವು ಪಡೆದು ಆಗಾಗ ತನ್ನ ಮನೆಯ ನಾಯಿಗಳ ಜೊತೆ ಇರುತ್ತಿರುತ್ತಾರೆ. ಈ ಬಿಗ್‌ ಸ್ಟಾರ್‌ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಈ ತಳಿಯ ನಾಯಿಗಳು ಇವೆ.  

Written by - Bhimappa | Last Updated : Jan 15, 2026, 01:20 PM IST
ಈ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್‌ ನಾಯಿಗೆ ನಟ ಸಲ್ಮಾನ್‌ ಖಾನ್‌ ಇಟ್ಟಿರೋ ಹೆಸರೇನು.. ಇದು ಯಾವ ದೇಶದ್ದು, ಇದರ ಬ್ರೀಡ್‌, ಬೆಲೆ ಎಷ್ಟಿದೆ?

ಬಾಲಿವುಡ್‌ ಬಿಗ್‌ ಸ್ಟಾರ್‌ ಸಲ್ಮಾನ್‌ ಅವರು ಸದ್ಯ ಬ್ಯಾಟಲ್‌ ಆಫ್ ಗುಲ್ವಾನ್‌‌ ಮೂವಿ ಶೂಟಿಂಗ್‌ ಮುಗಿಸಿದ್ದು ರಿಲ್ಯಾಕ್ಸ್ ಮೂಡ್‌ನಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಸಮಯ ಕಳೆಯುತ್ತಿರುವ ಸಲ್ಮಾನ್‌ ಖಾನ್‌ ಅವರ ನಾಯಿ ಜೊತೆ ಇರುವ ಫೋಟೋಗಳನ್ನು ಶೇರ್‌ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಶ್ವಾನಗಳೆಂದರೆ ಹೆಚ್ಚು ಇಷ್ಟ ಪಡುವ ಸಲ್ಮಾನ್‌ ಖಾನ್‌ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಯಾವ್ಯಾವ ವಿಧದ ನಾಯಿಗಳು ಇವೆ ಗೊತ್ತಾ?. 

ಬಿ-ಟೌನ್‌ ಭಾಯಿಜಾನ್‌ ಸಲ್ಮಾನ್‌ ಖಾನ್‌ ಅವರು ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಈದ್‌ ಹಬ್ಬದಂದು ಒಂದು ಮೂವಿ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದರು. ಆದರೆ ಈ ಬಾರಿ ಸ್ಯಾಂಡಲ್‌ವುಡ್‌ ಸ್ಟಾರ್‌ ರಾಕಿಂಗ್‌ ಸ್ಟಾರ್‌ ಯಶ್‌ ಅವರ ಟಾಕ್ಸಿಕ್‌ ಮೂವಿ ರಿಲೀಸ್‌ ಆಗುತ್ತಿದ್ದರಿಂದ ತಮ್ಮ ಸಂಪ್ರದಾಯವನ್ನು ಸಲ್ಮಾನ್‌ ಖಾನ್‌ ಅವರು ಮುರಿದಿದ್ದಾರೆ. ಗುಲ್ವಾನ್‌ ಮೂವಿಯಿಂದ ಫುಲ್‌ ಫ್ರಿಯಾಗಿರುವ ಭಾಯಿಜಾನ್‌ ತಮ್ಮ ಮನೆಯ ನಾಯಿಗಳ ಜೊತೆ ಫೋಟೋಗೆ ಪೋಸ್‌ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ.  

ಸಲ್ಮಾನ್‌ ಖಾನ್‌ ಬಳಿ ಮೊದಲು ಮೈಸನ್‌ (Myson) ಹಾಗೂ ಮೈಜಾನ್‌ (Myjaan) ಎನ್ನುವ ಎರಡು ಫ್ರೆಂಚ್ ಮಾಸ್ಟಿಫ್‌ ಬ್ರೀಡ್‌ಗಳಿದ್ದವು. ಇದರಲ್ಲಿ 2018ರಲ್ಲಿ ಮೈಜಾನ್‌ ಮೃತಪಟ್ಟಿತು. ಉಳಿದಿದ್ದ ಮೈಸನ್‌ ಜೊತೆಗೆ ಇರಲಿ ಎಂದು ಚೌ ಚೌ ಎನ್ನುವ ನಾಯಿಯನ್ನು ಖರೀದಿ ಮಾಡಿದ್ದರು. ಈ ಚೌ ಚೌ ಜೊತೆಯೇ ಭಾಯಿಜಾನ್‌ ಸಖತ್‌ ಲುಕ್‌ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದು ಇದಕ್ಕೆ ಸುಖ್‌ ಎಂದು ಹೆಸರಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ.  

ಫ್ರೆಂಚ್‌ ಮಾಸ್ಟಿಫ್‌ ಬ್ರೀಡ್‌ನ ಬೆಲೆ ಸುಮಾರು 45,000 ರೂ.ಗಳಿಂದ ಒಂದು ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿವರೆಗೆ ಇದೆ. ಈಗ ಈ ತಳಿಯ ನಾಯಿಗಳು ಇನ್ನಷ್ಟು ದುಬಾರಿಯಾಗಿವೆ ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ. ಇನ್ನು ಸಲ್ಮಾನ್ ಖಾನ್‌ ಫೋಟೋ ಜೊತೆ ಇರುವ ಚೌ ಚೌ ನಾಯಿಯ ಮರಿಯ ಬೆಲೆ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ದರದಲ್ಲಿ ಇದೆ.   

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಟಿ20 ವಿಶ್ವಕಪ್ ಆರಂಭಕ್ಕೂ ಮುನ್ನವೇ ಅಪಶಕುನ! ಮ್ಯಾಚ್‌ ಕಣ್ತುಂಬಿಕೊಳ್ಳುವ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿದ್ದ ಅಭಿಮಾನಿಗಳಿಗೆ ದೊಡ್ಡ ಆಘಾತ..

ವಿಶ್ವದಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಂತ ಹಳೆಯ ಬ್ರೀಡ್‌ಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾಗಿರುವ ಚೌ ಚೌ ನಾಯಿ ಮೂಲತಹ ಚೀನಾ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಕಂಡು ಬರುತ್ತದೆ. ಈ ಹಿಂದೆ ಚೀನಾದಲ್ಲಿ ಇವುಗಳನ್ನು ಬೇಟೆಯಾಡಲು ಬಳಸಲಾಗುತ್ತಿತ್ತು. ಸದ್ಯ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಇದರ ಮರಿಯೊಂದು 2.70 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ಇದೆ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತದೆ. 

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಅಂತ್ಯಂತ ಬೆಲೆ ಬಾಳೋ ನಾಯಿಗಳು, ಇವು ಸಿಗೋದೇ ಅಪರೂಪ.. ಈ ಮುದ್ದು ಮುದ್ದಾದ ಶ್ವಾನಗಳ ಬೆಲೆ ಕೇಳಿದ್ರೆ ತಲೆ ಗಿರ್‌ರ್‌ ಅನ್ನುತ್ತೆ!

About the Author

Bhimappa

ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ನಲ್ಲಿ ಸದ್ಯ ಡಿಜಿಟಲ್ (ವೆಬ್‌ಸೈಟ್‌) ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದು, ರಾಜಕೀಯ, ಸ್ಫೋರ್ಟ್ಸ್‌, ಸಿನಿಮಾ, ಆರೋಗ್ಯ, ಎಂಟರ್ಟೈನ್‌ಮೆಂಟ್, ಲೈಫ್‌ಸ್ಟೈಲ್‌, ವೈರಲ್‌ ಸುದ್ದಿಗಳನ್ನು ಓದುಗರಿಗೆ ನೀಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಪದವಿ ಹಾಗೂ ಸ್ನಾತಕೋತ್ತರ ಪದವಿಯಲ್ಲಿ ಪತ್ರಿಕೋದ್ಯಮವನ್ನು ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಿರುವ ಇವರು ಪ್ರಜಾವಾಣಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ವರ್ಷ ಅಪ್ರೆಂಟಿಸ್‌ ಹಾಗೂ ನ್ಯೂಸ್‌ಫಸ್ಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಡಿಜಿಟಲ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸಿದ ಅನುಭವ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ.

...Read More

Salman KhanChow Chow dogSalman Khan HouseChow Chow dog PriceChow Chow

