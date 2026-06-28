ಪ್ರಧಾನಿ ಮೋದಿಗೆ ಅತ್ಯುನ್ನತ 'ಗಾರ್ಡಿಯನ್ ಆಫ್ ದಿ ಬ್ಲೂ ಹಾರಿಜಾನ್' ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಪ್ರದಾನ!

ಹೊಸ ದೆಹಲಿ / ವಿಕ್ಟೋರಿಯಾ: ಶನಿವಾರ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಸೀಶೆಲ್ಸ್ ರಾಜಧಾನಿ ವಿಕ್ಟೋರಿಯಾಕ್ಕೆ ಆಗಮಿಸಿದ ಪ್ರಧಾನಿಯವರನ್ನು ವಿಮಾನ ನಿಲ್ದಾಣದಲ್ಲಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷೆ ಹರ್ಮಿನಿ ಮತ್ತು ಹಿರಿಯ ಸಚಿವರು ಭವ್ಯವಾಗಿ ಬರಮಾಡಿಕೊಂಡರು. ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಗುಜರಾತ್ನ ಕಚ್ ಪ್ರದೇಶದ ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ನೃತ್ಯಗಳು ಸೇರಿದಂತೆ ಪ್ರಮುಖ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಪ್ರದರ್ಶನಗಳು ಗಮನ ಸೆಳೆದವು. ಭೇಟಿಯ ಮೊದಲ ದಿನದಂದು ಪ್ರಧಾನಿ ಮೋದಿ ಅವರು ಅಧ್ಯಕ್ಷೆ ಹರ್ಮಿನಿ ಅವರೊಂದಿಗೆ ಸೀಶೆಲ್ಸ್ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಸಸ್ಯೋದ್ಯಾನಕ್ಕೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿದರು.
‘ಗಾರ್ಡಿಯನ್ ಆಫ್ ದಿ ಬ್ಲೂ ಹಾರಿಜಾನ್’ ಗೌರವ : ಪರಿಸರ ಸಂರಕ್ಷಣೆ ಮತ್ತು ಸುಸ್ಥಿರ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಧಾನಿ ಮೋದಿಯವರ ನಾಯಕತ್ವವನ್ನು ಗುರುತಿಸಿ, ಸೀಶೆಲ್ಸ್ ಸರ್ಕಾರವು ಅವರಿಗೆ ತನ್ನ ದೇಶದ ಅತ್ಯುನ್ನತ ಗೌರವವಾದ 'ಗಾರ್ಡಿಯನ್ ಆಫ್ ದಿ ಬ್ಲೂ ಹಾರಿಜಾನ್' ಪ್ರಶಸ್ತಿ ನೀಡಿ ಗೌರವಿಸಿದೆ. ಇದು ಪ್ರಧಾನಿ ಮೋದಿಯವರ ಪರಿಸರ ಸ್ನೇಹಿ ಬೆಳವಣಿಗೆಗಾಗಿ ಅವರಿಗೆ ಸಂದ ಜಾಗತಿಕ ಗೌರವಗಳ ಸರಣಿಯಲ್ಲಿ ಇತ್ತೀಚಿನದಾಗಿದೆ. ಸುಸ್ಥಿರ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಪ್ರಧಾನಿಯವರು ಈ ಹಿಂದೆ ಪಡೆದ ಪ್ರಮುಖ ಪ್ರಶಸ್ತಿಗಳು ಹೀಗಿವೆ.
ಮೇ 2026: ಆಹಾರ ಭದ್ರತೆ ಮತ್ತು ಸುಸ್ಥಿರ ಕೃಷಿ ಉತ್ತೇಜನಕ್ಕಾಗಿ FAO ನಿಂದ 'ಅಗ್ರಿಕೋಲಾ ಪದಕ'.
2018: ಜಾಗತಿಕ ಸಹಕಾರ ಮತ್ತು ಸುಸ್ಥಿರ ಆರ್ಥಿಕ ಬೆಳವಣಿಗೆಗಾಗಿ 'ಸಿಯೋಲ್ ಶಾಂತಿ ಪ್ರಶಸ್ತಿ'.
2018: ವಿಶ್ವಸಂಸ್ಥೆಯ (UN) ಅತ್ಯುನ್ನತ ಪರಿಸರ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯಾದ 'ಚಾಂಪಿಯನ್ಸ್ ಆಫ್ ದಿ ಅರ್ಥ್'.
ಸುವರ್ಣ ಮಹೋತ್ಸವದ ಮುಖ್ಯ ಅತಿಥಿ : ಜೂನ್ 27 ರಿಂದ 29 ರವರೆಗೆ ನಡೆಯಲಿರುವ ಈ ಐತಿಹಾಸಿಕ ಭೇಟಿಯ ಭಾಗವಾಗಿ, ಪ್ರಧಾನಿ ಮೋದಿ ಅವರು ಸೋಮವಾರ ನಡೆಯಲಿರುವ ಸೆಶೆಲ್ಸ್ ಸುವರ್ಣ ಮಹೋತ್ಸವ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ದಿನಾಚರಣೆಯಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯ ಅತಿಥಿಯಾಗಿ ಭಾಗವಹಿಸಲಿದ್ದಾರೆ. 1976 ರಲ್ಲಿ ಯುನೈಟೆಡ್ ಕಿಂಗ್ಡಮ್ (ಯುಕೆ) ನಿಂದ ಸೀಶೆಲ್ಸ್ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಪಡೆದು 50 ವರ್ಷಗಳನ್ನು ಪೂರೈಸಿದ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಈ ಆಚರಣೆಗಳನ್ನು ದೇಶಾದ್ಯಂತ ಅತ್ಯಂತ ಅದ್ಧೂರಿಯಾಗಿ ಹಮ್ಮಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ.
ಸೀಶೆಲ್ಸ್ಗೆ 'ಮೇಡ್ ಇನ್ ಇಂಡಿಯಾ' ಗಸ್ತು ಹಡಗು ಉಡುಗೊರೆ : ಸೀಶೆಲ್ಸ್ನ ಕಡಲ ಕಣ್ಗಾವಲು ಮತ್ತು ವಿಶೇಷ ಆರ್ಥಿಕ ವಲಯ (EEZ) ಗಸ್ತು ಸಾಮರ್ಥ್ಯಗಳನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಲು ಭಾರತವು ನಿರ್ಣಾಯಕ ನೆರವು ನೀಡಿದೆ. ವಿಕ್ಟೋರಿಯಾದ ಸೀಶೆಲ್ಸ್ ಕೋಸ್ಟ್ ಗಾರ್ಡ್ ಬೇಸ್ನಲ್ಲಿ ನಡೆದ ವಿಶೇಷ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ, ಪ್ರಧಾನಿ ಮೋದಿ ಅವರು ಗೋವಾ ಶಿಪ್ಯಾರ್ಡ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್ನಲ್ಲಿ 'ಮೇಡ್ ಇನ್ ಇಂಡಿಯಾ' ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ತಯಾರಿಸಲಾದ ಫಾಸ್ಟ್ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ವೆಸೆಲ್ (FPV) 'PS LESPWAR' ಹಡಗನ್ನು ಸೀಶೆಲ್ಸ್ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಅಧಿಕೃತವಾಗಿ ಹಸ್ತಾಂತರಿಸಿದರು. ಇದರೊಂದಿಗೆ 6 ಆಂಬ್ಯುಲೆನ್ಸ್ಗಳು, 10 ಯುಟಿಲಿಟಿ ವಾಹನಗಳು ಮತ್ತು 5 ಲೇಸರ್ ರೇಡಿಯಲ್ ದೋಣಿಗಳನ್ನು ಸಹ ಉಡುಗೊರೆಯಾಗಿ ನೀಡಲಾಯಿತು. ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಹರ್ಮಿನಿ ಕೂಡ ಉಪಸ್ಥಿತರಿದ್ದರು.
ಈ ಕುರಿತು ಭಾರತೀಯ ವಿದೇಶಾಂಗ ಸಚಿವಾಲಯವು (MEA) ತನ್ನ ಅಧಿಕೃತ ಟ್ವಿಟರ್ (X) ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ "ಪಾಲುದಾರರಾಗಿ ಬಲಿಷ್ಠ" ಎಂದು ಉಲ್ಲೇಖಿಸಿದ್ದು, 'PS ಲೆಸ್ಪ್ವಾರ್' ಹಡಗು ಸೀಶೆಲ್ಸ್ನ ಕಡಲ ರಕ್ಷಣಾ ವಲಯವನ್ನು ಮತ್ತಷ್ಟು ಬಲಪಡಿಸಲಿದೆ ಎಂದು ವಿಶ್ವಾಸ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದೆ.