Priyamani: ನಟಿ ಪ್ರಿಯಾಮಣಿ ಜನಪ್ರಿಯ ಭಾರತೀಯ ನಟಿ ಮತ್ತು ಮಾಡೆಲ್. ಅವರು ತೆಲುಗು, ಕನ್ನಡ, ತಮಿಳು, ಮಲಯಾಳಂ ಮತ್ತು ಹಿಂದಿ ಭಾಷೆಗಳಲ್ಲಿ ನಟಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು ಅತ್ಯುತ್ತಮ ನಟಿಗಾಗಿ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಚಲನಚಿತ್ರ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಮತ್ತು ಮೂರು ಫಿಲ್ಮ್ಫೇರ್ ಪ್ರಶಸ್ತಿಗಳನ್ನು ಮುಡಿಗೇರಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.
ಪ್ರಿಯಾಮಣಿ ಅವರು ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಸಂದರ್ಶನವೊಂದರಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಿದ್ದು, ತಮ್ಮ ಸಿನಿಮಾ ವೃತ್ತಿಜೀವನ ಮತ್ತು ವೈಯಕ್ತಿಕ ಜೀವನವನ್ನು ಹೇಗೆ ಸಮತೋಲನಗೊಳಿಸುತ್ತಾರೆ ಎಂಬುದನ್ನು ವಿವರಿಸಿದರು. ಅವರು ನಂದಮೂರಿ ನಾಯಕರೊಂದಿಗೆ ನಟಿಸಿದ್ದಾರೆ ಮತ್ತು ಮೆಗಾ ಕುಟುಂಬದೊಂದಿಗೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡಲು ಆಸಕ್ತಿ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ನಟಿ ಪ್ರಿಯಾಮಣಿ ನಾರಪ್ಪ ಚಿತ್ರದ ನಟನೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಆಸಕ್ತಿದಾಯಕ ಸಂಗತಿಗಳನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಂಡರು. "ಕೋಥಾದಲ್ಲಿರುವ ರಾಮನಾಯ್ಡು ಸ್ಟುಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಚಿತ್ರೀಕರಣ ನಡೆಯುತ್ತಿದ್ದಾಗ, ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರದರ್ಶಿಸಲಾದ ಅನೇಕ ನಾಯಕಿಯರ ಫೋಟೋಗಳನ್ನು ನೋಡಿ ಆಶ್ಚರ್ಯಚಕಿತರಾಗಿದೆ ಅವು ಸುರೇಶ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ ನಾಯಕಿಯರ ಫೋಟೋಗಳು ಎಂದು ತಿಳಿದಾಗ, ಒಂದು ದಿನ ತನ್ನ ಫೋಟೋ ಕೂಡ ಅಲ್ಲಿ ಇರಬೇಕೆಂದು ನನಗೂ ಕನಸು ಕಂಡಿದೆ ನರಪ್ಪ ಚಿತ್ರದೊಂದಿಗೆ ಆ ಕನಸು ನನಸು ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದೇನೆ" ಎಂದು ಸಂತೋಷದಿಂದ ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸಿದರು.
ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೇ ಸುರೇಶ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವುದು ಬಹುದೊಡ್ಡ ಕನಸು ಎಂದು ಹೇಳಿದರು. ಆ ಅವಕಾಶವನ್ನು ನೀಡಿದ್ದಕ್ಕಾಗಿ ಅವರು ಸುರೇಶ್ ಬಾಬುಗೆ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನು ಅರ್ಪಿಸಿದರು. ಪ್ರಿಯಾಮಣಿ ಸುರೇಶ್ ಬಾಬು ಅವರನ್ನು ಅದ್ಭುತ ಬದ್ಧತೆಯ ವ್ಯಕ್ತಿ ಎಂದು ಬಣ್ಣಿಸಿದರು. ಶೂಟಿಂಗ್ನ ಮೊದಲ ದಿನದಿಂದಲೇ ಅವರು ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಸಣ್ಣ ವಿಷಯಕ್ಕೂ ಎಷ್ಟು ಗಮನ ನೀಡುತ್ತಾರೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಅವರು ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದರು. ಕೂದಲು, ಮೇಕಪ್, ವೇಷಭೂಷಣಗಳು, ಸೆಟ್, ಹಿನ್ನೆಲೆ ಮುಂತಾದ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಅಂಶವನ್ನು ಅವರು ವೈಯಕ್ತಿಕವಾಗಿ ಮೇಲ್ವಿಚಾರಣೆ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ ಮತ್ತು ಚಿತ್ರವು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿದ್ಯಾ ಎಂದು ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ ಎಂದು ಅವರು ವಿವರಿಸಿದರು.
ಪ್ರಿಯಾಮಣಿ ನಿರ್ದೇಶಕ ಶ್ರೀಕಾಂತ್ ಅಡ್ಡಾಲ ಅವರ ಬಗ್ಗೆಯೂ ಮೆಚ್ಚುಗೆ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದರು. ಅವರು ನಿರ್ದೇಶಿಸಿದ ಹಲವು ಚಿತ್ರಗಳನ್ನು ನೋಡಿದ್ದೇನೆ ಮತ್ತು ಅವರೊಂದಿಗೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವ ಅವಕಾಶ ಸಿಕ್ಕಿದ್ದಕ್ಕೆ ಸಂತೋಷವಾಗಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು. ಲುಕ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಸಮಯದಲ್ಲಿಯೇ ಶ್ರೀಕಾಂತ್ ಅಡ್ಡಾಲ ಅವರು ತಮ್ಮನ್ನು ಆ ಪಾತ್ರಕ್ಕೆ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿದ್ದನ್ನು ಅವರು ನೆನಪಿಸಿಕೊಂಡರು. ಭವಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಅವರೊಂದಿಗೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವ ಆಶಯವನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದರು.
ತಮ್ಮ ವೃತ್ತಿಜೀವನದಲ್ಲಿ ತಪ್ಪಿಸಿಕೊಂಡ ಯೋಜನೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಕೇಳಿದಾಗ, ಪ್ರಿಯಾಮಣಿ ಅವರು ಅವುಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಯಾವುದೇ ವಿಷಾದವಿಲ್ಲ ಎಂದು ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಿದರು. ಇತರ ಭಾಷೆಯ ಚಿತ್ರಗಳ ಚಿತ್ರೀಕರಣದ ವೇಳಾಪಟ್ಟಿಯಿಂದಾಗಿ ಕೆಲವು ತೆಲುಗು ಯೋಜನೆಗಳನ್ನು ಮಾಡಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗದಿದ್ದರೂ, ಅದು ತನ್ನ ಕರ್ತವ್ಯ ಎಂದು ಅವರು ಭಾವಿಸುತ್ತಾರೆ ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದರು.
"ಸಣ್ಣ ಬಾಗಿಲು ಮುಚ್ಚಿದರೆ ದೊಡ್ಡ ಬಾಗಿಲು ತೆರೆಯುತ್ತದೆ" ಎಂಬ ಮಾತನ್ನು ಅವರು ಉಲ್ಲೇಖಿಸಿದರು. ಇದು ಅವರ ವೃತ್ತಿಜೀವನದ ಬಗ್ಗೆ ಅವರ ಸಕಾರಾತ್ಮಕ ಮನೋಭಾವವನ್ನು ತೋರಿಸುತ್ತದೆ. ನೀವು ತೆಲುಗಿನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಚಿತ್ರ ಮಾಡಿದರೆ, ನೀವು ಇತರ ಭಾಷೆಗಳಲ್ಲಿ ಐದು ಚಿತ್ರಗಳನ್ನು ಮಾಡುತ್ತೀರಿ ಎಂಬ ವಾದವನ್ನು ಅವರು ತಳ್ಳಿಹಾಕಿದರು. ವಾಸ್ತವವಾಗಿ, ಅವರು ಎಲ್ಲಾ ಭಾಷೆಗಳಲ್ಲಿ ಬಹುತೇಕ ಸಮಾನ ಸಂಖ್ಯೆಯ ಯೋಜನೆಗಳನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಾರೆ ಎಂದು ಅವರು ವಿವರಿಸಿದರು.
ವೈಯಕ್ತಿಕ ಜೀವನ ಮತ್ತು ವೃತ್ತಿಜೀವನವನ್ನು ಸಮತೋಲನಗೊಳಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡುತ್ತಾ, ಪ್ರಿಯಾಮಣಿ ಅದು ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ ಎಂದು ಒತ್ತಿ ಹೇಳಿದರು. "ನಿಮಗೆ ಸಮತೋಲನ ಇರಬೇಕು. ನಿಮಗೆ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಜೀವನವೂ ಬೇಕು" ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದರು. ಸಮಯ ಸಿಕ್ಕಾಗಲೆಲ್ಲಾ ತನ್ನ ಪತಿ ಮುಸ್ತಫಾ ರಾಜ್ ಅವರೊಂದಿಗೆ ಟ್ರಿಪ್ ಹೋಗುತ್ತೇನೆ ಮತ್ತು ಸಾಧ್ಯವಾದಷ್ಟು ಸಮಯವನ್ನು ಕಳೆಯುತ್ತೇನೆ ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದರು. ಕಾರ್ಯನಿರತವಾಗಿದ್ದರೂ, ಅವರ ಪತಿ ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ ಮತ್ತು ಅವರು ಆಗಾಗ್ಗೆ ಫೋನ್ನಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡುತ್ತಾರೆ ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದರು. ಅವರು ದೈಹಿಕವಾಗಿ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೂ, ಅವರು ಭಾವನಾತ್ಮಕವಾಗಿ ಹತ್ತಿರವಾಗಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಪ್ರಿಯಾಮಣಿ ವಿವರಿಸಿದರು.
ಮದುವೆಯ ನಂತರ ಮಹಿಳೆಯರು ಚಿತ್ರರಂಗದಲ್ಲಿ ಎದುರಿಸುವ ಬದಲಾವಣೆಗಳ ಬಗ್ಗೆಯೂ ಅವರು ಮಾತನಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಯೋಜನೆಗಳು ಅಥವಾ ಪಾತ್ರಗಳನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ನಿರ್ಬಂಧಗಳಿವೆಯೇ ಎಂದು ಕೇಳಿದಾಗ, ಪ್ರಿಯಾಮಣಿ ಅದು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ವೈಯಕ್ತಿಕ ನಿರ್ಧಾರ ಎಂದು ಉತ್ತರಿಸಿದರು. ಮದುವೆಯ ನಂತರ ಕುಟುಂಬಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಜವಾಬ್ದಾರಿಗಳಿವೆ ಎಂದು ಅವರು ಉಲ್ಲೇಖಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಪ್ರಿಯಾಮಣಿ ಪ್ರಸ್ತುತ ಚಿತ್ರಮಂದಿರಗಳು ಮತ್ತು ಒಟಿಟಿ ಪ್ಲಾಟ್ಫಾರ್ಮ್ಗಳಲ್ಲಿ ನಟನೆಯಲ್ಲಿ ನಿರತರಾಗಿದ್ದಾರೆ, ಇದು ನಟನೆಯ ಬಗೆಗಿನ ಅವರ ಸಮರ್ಪಣೆ ಮತ್ತು ಬಹುಮುಖತೆಯನ್ನು ತೋರಿಸುತ್ತದೆ.
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