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ನಾನು ಆ ಒಂದು ಫೋಟೋಗಾಗಿ ಸಿನಿಮಾ ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ ಅಂದ್ರೆ ನಂಬುತ್ತೀರಾ - ಪ್ರಿಯಾ ಮಣಿ

Priyamani: ನಟಿ ಪ್ರಿಯಾಮಣಿ ತೆಲುಗಿನಲ್ಲಿ ಮಿಂಚುತಿರೋದು ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ ಈಗ ಒಂದೇ ಒಂದು ಫೋಟೋಗಾಗಿ ಆ ಒಂದು ಸಿನಿಮಾ ಮಾಡಿರೋದಾಗಿ ನಟಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. 
 

Written ByRamya R Gowda
Published: Jun 04, 2026, 04:58 PM IST|Updated: Jun 04, 2026, 04:58 PM IST
ನಾನು ಆ ಒಂದು ಫೋಟೋಗಾಗಿ ಸಿನಿಮಾ ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ ಅಂದ್ರೆ ನಂಬುತ್ತೀರಾ - ಪ್ರಿಯಾ ಮಣಿ

About the Author

Ramya R Gowda

Ramya R Gowda

ರಮ್ಯಾ ಆರ್‌ ಗೌಡ 2022ರಿಂದ ಮಾಧ್ಯಮ ಲೋಕದಲ್ಲಿದ್ದು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಡೆಸ್ಕ್'ನಲ್ಲಿಯೂ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿರುವ ಅನುಭವ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. 2025ರಿಂದ ʼಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌' ವೆಬ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಸಬ್ ಎಡಿಟರ್ ಆಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿರುವ ಇವರು ಇತ್ತೀಚಿನ ಸುದ್ದಿಗಳ ಜೊತೆಗೆ ಮನರಂಜನೆ, ಕ್ರೀಡೆ, ವೈರಲ್‌, ಲೈಫ್‌ಸ್ಟೈಲ್‌ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಆಸಕ್ತಿ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ.

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