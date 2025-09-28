English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

ಚಿಕ್ಕಮ್ಮನ ಮುಂದೆ ರೆಡ್‌ಹ್ಯಾಂಡ್‌ ಆಗಿ ಸಿಕ್ಕಿಬಿದ್ದ ಪ್ರಿಯಾಂಕಾ ಚೋಪ್ರಾ..? ಸ್ಕೂಲ್‌ ಬಾಯ್‌ಫ್ರೆಂಡ್‌ ಬಗ್ಗೆ ಬೋಲ್ಡ್‌ ಆಗಿ ಹೇಳಿದ ದೇಸಿಗರ್ಲ್‌

Priyanka Chopra first love story: ಪ್ರಿಯಾಂಕಾ ಚೋಪ್ರಾ ಬಾಲ್ಯದಲ್ಲಿ ಅನುಭವಿಸಿದ ಮೊದಲ ಪ್ರೇಮಕಥೆಯನ್ನು ತಮ್ಮ "ಅನ್‌ಫಿನಿಶ್ಡ್" ಪುಸ್ತಕದಲ್ಲಿ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.   

Written by - Zee Kannada News Desk | Last Updated : Sep 28, 2025, 08:49 PM IST
  • ಪ್ರಿಯಾಂಕಾ ಮತ್ತು ಬಾಬ್ ಫೋನ್‌ನಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡುತ್ತಿದ್ದರು
  • ಪ್ರಿಯಾಂಕಾ ಚೋಪ್ರಾ ತನ್ನ ಆತ್ಮಕತೆ "ಅನ್‌ಫಿನಿಶ್ಡ್" ಪುಸ್ತಕದಲ್ಲಿ ಬಾಲ್ಯದ ಪ್ರೇಮಕಥೆಯ ಒಂದು ಘಟನೆ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ

Trending Photos

ರಕ್ತನಾಳಗಳಲ್ಲಿ ಬ್ಲಾಕೇಜ್‌ ಆದಾಗ ಕೈ ಮತ್ತು ಬೆರಳುಗಳಲ್ಲಿ ಈ ಲಕ್ಷಣಗಳು ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತವೆ...
camera icon6
Symptoms Of Blocked Arteries
ರಕ್ತನಾಳಗಳಲ್ಲಿ ಬ್ಲಾಕೇಜ್‌ ಆದಾಗ ಕೈ ಮತ್ತು ಬೆರಳುಗಳಲ್ಲಿ ಈ ಲಕ್ಷಣಗಳು ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತವೆ...
ರಾತ್ರಿ ಈ ಒಂದು ಹಣ್ಣನ್ನು ತಿಂದರೆ ಸಾಕು ಡೊಳ್ಳು ಹೊಟ್ಟೆ ಕರಗುತ್ತೆ, ಚರ್ಮದ ಕಾಂತಿ ಹೆಚ್ಚುತ್ತೆ!
camera icon8
Papaya Benefits
ರಾತ್ರಿ ಈ ಒಂದು ಹಣ್ಣನ್ನು ತಿಂದರೆ ಸಾಕು ಡೊಳ್ಳು ಹೊಟ್ಟೆ ಕರಗುತ್ತೆ, ಚರ್ಮದ ಕಾಂತಿ ಹೆಚ್ಚುತ್ತೆ!
10 ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ತೂಕ ಇಳಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕಾ? ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿಯನ್ನು ಹೀಗೆ ಬಳಸಿ ಸಾಕು.. ಬದಲಾವಣೆ ಗ್ಯಾರಂಟಿ
camera icon7
Garlic Honey Benefits
10 ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ತೂಕ ಇಳಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕಾ? ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿಯನ್ನು ಹೀಗೆ ಬಳಸಿ ಸಾಕು.. ಬದಲಾವಣೆ ಗ್ಯಾರಂಟಿ
ವಿಜಯದಶಮಿಯಂದು ಬುಧ-ಮಂಗಳನ ಸಂಯೋಗ: ಈ ರಾಶಿಯವರ ಆದಾಯ ದ್ವಿಗುಣಗೊಳ್ಳಲಿದೆ, ಅದೃಷ್ಟ ಹುಡುಕಿ ಬರಲಿದೆ
camera icon6
Mercury and Mars conjunction
ವಿಜಯದಶಮಿಯಂದು ಬುಧ-ಮಂಗಳನ ಸಂಯೋಗ: ಈ ರಾಶಿಯವರ ಆದಾಯ ದ್ವಿಗುಣಗೊಳ್ಳಲಿದೆ, ಅದೃಷ್ಟ ಹುಡುಕಿ ಬರಲಿದೆ
ಚಿಕ್ಕಮ್ಮನ ಮುಂದೆ ರೆಡ್‌ಹ್ಯಾಂಡ್‌ ಆಗಿ ಸಿಕ್ಕಿಬಿದ್ದ ಪ್ರಿಯಾಂಕಾ ಚೋಪ್ರಾ..? ಸ್ಕೂಲ್‌ ಬಾಯ್‌ಫ್ರೆಂಡ್‌ ಬಗ್ಗೆ ಬೋಲ್ಡ್‌ ಆಗಿ ಹೇಳಿದ ದೇಸಿಗರ್ಲ್‌

Priyanka Chopra first love story: ಬಾಲಿವುಡ್ ಹಾಗೂ ಹಾಲಿವುಡ್ ಎರಡರಲ್ಲೂ ತನ್ನದೇ ಆದ ವಿಶೇಷ ಸ್ಥಾನ ಪಡೆದಿರುವ ಪ್ರಿಯಾಂಕಾ ಚೋಪ್ರಾ, ತನ್ನ ಆತ್ಮಕತೆ "ಅನ್‌ಫಿನಿಶ್ಡ್" ಪುಸ್ತಕದಲ್ಲಿ ಬಾಲ್ಯದ ಪ್ರೇಮಕಥೆಯ ಒಂದು ಘಟನೆ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು 9ನೇ ತರಗತಿಯಲ್ಲಿ ಓದುತ್ತಿದ್ದಾಗ 10ನೇ ತರಗತಿಯ ಒಬ್ಬ ಹುಡುಗನೊಂದಿಗೆ ಪ್ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಬಿದ್ದಿದ್ದರು. ಆ ಹುಡುಗನ ನಿಜವಾದ ಹೆಸರನ್ನು ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸದೇ, "ಬಾಬ್" ಎಂದು ಕರೆಯುತ್ತಾರೆ.

Add Zee News as a Preferred Source

ಪ್ರಿಯಾಂಕಾ ಹೇಳುವಂತೆ, ಬಾಬ್ ತನ್ನ ತರಗತಿಯ ಹೊರಗೆ ನಿಂತುಕೊಂಡು, ತರಗತಿ ಮುಗಿದ ಮೇಲೆ ಅವಳನ್ನು ಭೇಟಿಯಾಗುತ್ತಿದ್ದನು. ಇಬ್ಬರೂ ಶಾಲೆಯ ಗ್ಯಾಲರಿಯಲ್ಲಿ ಕೈ ಹಿಡಿದು ನಡೆಯುತ್ತಿದ್ದಂತೆ, ಚಿನ್ನದ ಸರವನ್ನು ಅವಳ ಕುತ್ತಿಗೆಗೆ ಹಾಕಿದಾಗ ಪ್ರಿಯಾಂಕಾಗೆ ಮದುವೆಯಾದ ಅನುಭವವಾಗಿತ್ತೆಂದು ಅವರು ನೆನಪಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಪ್ರೇಮಕಥೆ ನ್ಯೂಯಾರ್ಕ್‌ನಲ್ಲಿರುವ ತಮ್ಮ ಚಿಕ್ಕಮ್ಮ ಕಿರಣ್ ಅವರ ಮನೆಯಲ್ಲಿದ್ದಾಗ ನಡೆದಿದೆ. ಅಲ್ಲಿ ಡೇಟಿಂಗ್‌ ಸಂಪೂರ್ಣ ನಿಷೇಧ. ಚಿಕ್ಕಮ್ಮ ಕಿರಣ್ ತುಂಬಾ ಕಟ್ಟುನಿಟ್ಟಿನವರು, ಅವಳ ಎಲ್ಲಾ ಚಲನವಲನಗಳನ್ನು ಗಮನಿಸುತ್ತಿದ್ದರು. ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಪ್ರಿಯಾಂಕಾಗೆ ಕೇವಲ 14 ವರ್ಷ ವಯಸ್ಸು.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ : ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಮನೆಗೆ ಬಂದ ಮಲ್ಲಮ್ಮ ಪಡೆಯುತ್ತಿರುವ ಸಂಭಾವನೆ ಎಷ್ಟು?

ಪ್ರಿಯಾಂಕಾ ಮತ್ತು ಬಾಬ್ ಫೋನ್‌ನಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡುತ್ತಿದ್ದರು. ಆದರೆ ಚಿಕ್ಕಮ್ಮನಿಗೆ ಅನುಮಾನ ಬಂದು ಎರಡನೇ ಲ್ಯಾಂಡ್‌ಲೈನ್ ಕನೆಕ್ಷನ್ ಹಾಕಿಸಿಕೊಂಡರು. ಹೀಗಾಗಿ ಅವರ ಸಂಭಾಷಣೆ ನಿಂತುಹೋಯಿತು. ನಂತರ ಪ್ರಿಯಾಂಕಾ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಹೊರಗೆ ಹೋಗಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದಳು. ಬಾಬ್ ಕಾರಿನಲ್ಲಿ ಕರೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗಿ, ಬಸ್ ನಿಲ್ದಾಣದಲ್ಲಿ ಇಳಿಸಿ ಮನೆಗೆ ಹೋದಂತೆ ನಟಿಸುತ್ತಿದ್ದ. ಆದರೆ ಚಿಕ್ಕಮ್ಮನಿಗೆ ಮತ್ತೆ ಅನುಮಾನ ಬಂದು, ಒಂದು ದಿನ ಪಾರ್ಕಿಂಗ್‌ನಲ್ಲಿ ಅಡಗಿಕೊಂಡು ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ಕಂಡುಹಿಡಿದರು. ಒಂದು ದಿನ ಚಿಕ್ಕಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲದಿದ್ದಾಗ, ಪ್ರಿಯಾಂಕಾ ಬಾಬ್‌ನನ್ನು ಮನೆಗೆ ಕರೆದಳು. ಇಬ್ಬರೂ ಟಿವಿ ನೋಡುತ್ತಾ, ಕೈ ಹಿಡಿದುಕೊಂಡಿದ್ದರು. ಅದೇ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಸಂಜೆ 4 ಗಂಟೆಗೆ ಬರುವ ಚಿಕ್ಕಮ್ಮ, ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 2 ಗಂಟೆಗೂ ಮನೆಗೆ ಬಂದರು. ಬಾಬ್‌ನ್ನು ಹೊರಗೆ ಬಿಡಲು ದಾರಿ ಇಲ್ಲದ ಕಾರಣ, ಪ್ರಿಯಾಂಕಾ ಅವನನ್ನು ಕಪಾಟಿನಲ್ಲಿ ಅಡಗಿಸಿದಳು. ಆದರೆ ಕೋಪಗೊಂಡ ಚಿಕ್ಕಮ್ಮ ನೇರವಾಗಿ ಕಪಾಟು ತೆರೆಯಲು ಹೇಳಿದಾಗ, ಬಾಬ್ ಅಲ್ಲಿ ಪತ್ತೆಯಾದನು.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಸಲ್ಮಾನ್‌ ಮನೆಗೆ ಕತ್ರಿನಾ ಮೊದಲ ಬಾರಿ ಹೋದಾಗ ಆಗಿದ್ದೇನು ಗೊತ್ತಾ..? ಆ ಘಟನೆಯಿಂದ ನಾಚಿ ನೀರಾದ ಬಾಯ

ಈ ಘಟನೆ ಬಳಿಕ ಚಿಕ್ಕಮ್ಮ ಭಾರತದಲ್ಲಿದ್ದ ಪ್ರಿಯಾಂಕಾ ತಾಯಿ ಮಧು ಚೋಪ್ರಾಗೆ ಕರೆಮಾಡಿ ವಿಷಯವನ್ನು ತಿಳಿಸಿದರು. ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಮಧ್ಯರಾತ್ರಿಯಾಗಿತ್ತು. ತಾಯಿ ಕೋಪದಿಂದ "ನೀನು ಸಿಕ್ಕಿಬೀಳಲು ಬಯಸಿದ್ದೀಯಾ?" ಎಂದು ಪ್ರಶ್ನಿಸಿದ್ದರು. ಇಂತಹ ಕಟ್ಟುನಿಟ್ಟಿನ ನಿಯಮಗಳ ಕಾರಣ ತಾನು ಸರಿಯಾದ ದಾರಿಯಲ್ಲಿ ಬೆಳೆದಿದ್ದೇನೆ ಎಂದು ಪ್ರಿಯಾಂಕಾ ಹೇಳಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಕೊನೆಗೆ ತಮ್ಮ ಚಿಕ್ಕಮ್ಮ ಕಿರಣ್ ಮತ್ತು ಚಿಕ್ಕಪ್ಪ ಅಮಿತಾಭ್‌ರಿಗೆ ಅವರು ಕೃತಜ್ಞತೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದಾರೆ.
 

Priyanka Chopra first love storyPriyanka Chopra school romanceDesi Girl love lifepriyanka Chopraಪ್ರಿಯಾಂಕಾ ಚೋಪ್ರಾ ಅವರ ಮೊದಲ ಪ್ರೇಮಕಥೆ

Trending News