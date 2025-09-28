Priyanka Chopra first love story: ಬಾಲಿವುಡ್ ಹಾಗೂ ಹಾಲಿವುಡ್ ಎರಡರಲ್ಲೂ ತನ್ನದೇ ಆದ ವಿಶೇಷ ಸ್ಥಾನ ಪಡೆದಿರುವ ಪ್ರಿಯಾಂಕಾ ಚೋಪ್ರಾ, ತನ್ನ ಆತ್ಮಕತೆ "ಅನ್ಫಿನಿಶ್ಡ್" ಪುಸ್ತಕದಲ್ಲಿ ಬಾಲ್ಯದ ಪ್ರೇಮಕಥೆಯ ಒಂದು ಘಟನೆ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು 9ನೇ ತರಗತಿಯಲ್ಲಿ ಓದುತ್ತಿದ್ದಾಗ 10ನೇ ತರಗತಿಯ ಒಬ್ಬ ಹುಡುಗನೊಂದಿಗೆ ಪ್ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಬಿದ್ದಿದ್ದರು. ಆ ಹುಡುಗನ ನಿಜವಾದ ಹೆಸರನ್ನು ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸದೇ, "ಬಾಬ್" ಎಂದು ಕರೆಯುತ್ತಾರೆ.
ಪ್ರಿಯಾಂಕಾ ಹೇಳುವಂತೆ, ಬಾಬ್ ತನ್ನ ತರಗತಿಯ ಹೊರಗೆ ನಿಂತುಕೊಂಡು, ತರಗತಿ ಮುಗಿದ ಮೇಲೆ ಅವಳನ್ನು ಭೇಟಿಯಾಗುತ್ತಿದ್ದನು. ಇಬ್ಬರೂ ಶಾಲೆಯ ಗ್ಯಾಲರಿಯಲ್ಲಿ ಕೈ ಹಿಡಿದು ನಡೆಯುತ್ತಿದ್ದಂತೆ, ಚಿನ್ನದ ಸರವನ್ನು ಅವಳ ಕುತ್ತಿಗೆಗೆ ಹಾಕಿದಾಗ ಪ್ರಿಯಾಂಕಾಗೆ ಮದುವೆಯಾದ ಅನುಭವವಾಗಿತ್ತೆಂದು ಅವರು ನೆನಪಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಪ್ರೇಮಕಥೆ ನ್ಯೂಯಾರ್ಕ್ನಲ್ಲಿರುವ ತಮ್ಮ ಚಿಕ್ಕಮ್ಮ ಕಿರಣ್ ಅವರ ಮನೆಯಲ್ಲಿದ್ದಾಗ ನಡೆದಿದೆ. ಅಲ್ಲಿ ಡೇಟಿಂಗ್ ಸಂಪೂರ್ಣ ನಿಷೇಧ. ಚಿಕ್ಕಮ್ಮ ಕಿರಣ್ ತುಂಬಾ ಕಟ್ಟುನಿಟ್ಟಿನವರು, ಅವಳ ಎಲ್ಲಾ ಚಲನವಲನಗಳನ್ನು ಗಮನಿಸುತ್ತಿದ್ದರು. ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಪ್ರಿಯಾಂಕಾಗೆ ಕೇವಲ 14 ವರ್ಷ ವಯಸ್ಸು.
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ : ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಮನೆಗೆ ಬಂದ ಮಲ್ಲಮ್ಮ ಪಡೆಯುತ್ತಿರುವ ಸಂಭಾವನೆ ಎಷ್ಟು?
ಪ್ರಿಯಾಂಕಾ ಮತ್ತು ಬಾಬ್ ಫೋನ್ನಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡುತ್ತಿದ್ದರು. ಆದರೆ ಚಿಕ್ಕಮ್ಮನಿಗೆ ಅನುಮಾನ ಬಂದು ಎರಡನೇ ಲ್ಯಾಂಡ್ಲೈನ್ ಕನೆಕ್ಷನ್ ಹಾಕಿಸಿಕೊಂಡರು. ಹೀಗಾಗಿ ಅವರ ಸಂಭಾಷಣೆ ನಿಂತುಹೋಯಿತು. ನಂತರ ಪ್ರಿಯಾಂಕಾ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಹೊರಗೆ ಹೋಗಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದಳು. ಬಾಬ್ ಕಾರಿನಲ್ಲಿ ಕರೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗಿ, ಬಸ್ ನಿಲ್ದಾಣದಲ್ಲಿ ಇಳಿಸಿ ಮನೆಗೆ ಹೋದಂತೆ ನಟಿಸುತ್ತಿದ್ದ. ಆದರೆ ಚಿಕ್ಕಮ್ಮನಿಗೆ ಮತ್ತೆ ಅನುಮಾನ ಬಂದು, ಒಂದು ದಿನ ಪಾರ್ಕಿಂಗ್ನಲ್ಲಿ ಅಡಗಿಕೊಂಡು ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ಕಂಡುಹಿಡಿದರು. ಒಂದು ದಿನ ಚಿಕ್ಕಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲದಿದ್ದಾಗ, ಪ್ರಿಯಾಂಕಾ ಬಾಬ್ನನ್ನು ಮನೆಗೆ ಕರೆದಳು. ಇಬ್ಬರೂ ಟಿವಿ ನೋಡುತ್ತಾ, ಕೈ ಹಿಡಿದುಕೊಂಡಿದ್ದರು. ಅದೇ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಸಂಜೆ 4 ಗಂಟೆಗೆ ಬರುವ ಚಿಕ್ಕಮ್ಮ, ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 2 ಗಂಟೆಗೂ ಮನೆಗೆ ಬಂದರು. ಬಾಬ್ನ್ನು ಹೊರಗೆ ಬಿಡಲು ದಾರಿ ಇಲ್ಲದ ಕಾರಣ, ಪ್ರಿಯಾಂಕಾ ಅವನನ್ನು ಕಪಾಟಿನಲ್ಲಿ ಅಡಗಿಸಿದಳು. ಆದರೆ ಕೋಪಗೊಂಡ ಚಿಕ್ಕಮ್ಮ ನೇರವಾಗಿ ಕಪಾಟು ತೆರೆಯಲು ಹೇಳಿದಾಗ, ಬಾಬ್ ಅಲ್ಲಿ ಪತ್ತೆಯಾದನು.
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಸಲ್ಮಾನ್ ಮನೆಗೆ ಕತ್ರಿನಾ ಮೊದಲ ಬಾರಿ ಹೋದಾಗ ಆಗಿದ್ದೇನು ಗೊತ್ತಾ..? ಆ ಘಟನೆಯಿಂದ ನಾಚಿ ನೀರಾದ ಬಾಯ
ಈ ಘಟನೆ ಬಳಿಕ ಚಿಕ್ಕಮ್ಮ ಭಾರತದಲ್ಲಿದ್ದ ಪ್ರಿಯಾಂಕಾ ತಾಯಿ ಮಧು ಚೋಪ್ರಾಗೆ ಕರೆಮಾಡಿ ವಿಷಯವನ್ನು ತಿಳಿಸಿದರು. ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಮಧ್ಯರಾತ್ರಿಯಾಗಿತ್ತು. ತಾಯಿ ಕೋಪದಿಂದ "ನೀನು ಸಿಕ್ಕಿಬೀಳಲು ಬಯಸಿದ್ದೀಯಾ?" ಎಂದು ಪ್ರಶ್ನಿಸಿದ್ದರು. ಇಂತಹ ಕಟ್ಟುನಿಟ್ಟಿನ ನಿಯಮಗಳ ಕಾರಣ ತಾನು ಸರಿಯಾದ ದಾರಿಯಲ್ಲಿ ಬೆಳೆದಿದ್ದೇನೆ ಎಂದು ಪ್ರಿಯಾಂಕಾ ಹೇಳಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಕೊನೆಗೆ ತಮ್ಮ ಚಿಕ್ಕಮ್ಮ ಕಿರಣ್ ಮತ್ತು ಚಿಕ್ಕಪ್ಪ ಅಮಿತಾಭ್ರಿಗೆ ಅವರು ಕೃತಜ್ಞತೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದಾರೆ.