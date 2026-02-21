English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
ತಾಳಿ ಬಿಚ್ಚಿ ಗಂಡನ ಕೈಗೆ ಕೊಟ್ಟ ಪ್ರಿಯಾಂಕಾ..! ಏನಾಯ್ತು ಪಿಂಕಿ ಬಂಗಾರದಂತ ಬಾಳಲ್ಲಿ..? ಫೋಟೋ ವೈರಲ್‌

Nick Jonas Priyanka Chopra : ಸಿಂಗರ್‌ ನಿಕ್ ಜೋನಾಸ್ ಮತ್ತು ಪ್ರಿಯಾಂಕಾ ಚೋಪ್ರಾ ನಡುವೆ ಎಷ್ಟು ಪ್ರೀತಿ ಇದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ವಿವರಿಸುವ ಅಗತ್ಯವಿಲ್ಲ. ಆದರೆ, ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಪ್ರಿಯಾಂಕಾ ತಮ್ಮ ತಾಳಿಯನ್ನು ಬಿಚ್ಚಿದ್ದು, ಸಂಚಲನ ಮೂಡಿಸಿದೆ. ಅಲ್ಲದೆ, ಅದಕ್ಕು ನಿಕ್‌ ಕೈಗೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದು ಚರ್ಚೆಗೆ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ..

Written by - Krishna N K | Last Updated : Feb 21, 2026, 08:00 PM IST
    • ನಿಕ್ ಜೋನಾಸ್ ಮತ್ತು ಪ್ರಿಯಾಂಕಾ ಚೋಪ್ರಾ ಬಾಲಿವುಡ್‌ ಕ್ಯೂಟ್‌ ಕಪಲ್ಸ್‌
    • ಇಬ್ಬರ ನಡುವೆ ಎಷ್ಟು ಪ್ರೀತಿ ಇದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ವಿವರಿಸುವ ಅಗತ್ಯವಿಲ್ಲ.
    • ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಪ್ರಿಯಾಂಕಾ ತಮ್ಮ ತಾಳಿಯನ್ನು ಬಿಚ್ಚಿದ್ದು, ಸಂಚಲನ ಮೂಡಿಸಿದೆ.

ತಾಳಿ ಬಿಚ್ಚಿ ಗಂಡನ ಕೈಗೆ ಕೊಟ್ಟ ಪ್ರಿಯಾಂಕಾ..! ಏನಾಯ್ತು ಪಿಂಕಿ ಬಂಗಾರದಂತ ಬಾಳಲ್ಲಿ..? ಫೋಟೋ ವೈರಲ್‌

Priyanka Chopra : ನಟಿ ಪ್ರಿಯಾಂಕಾ ಚೋಪ್ರಾ ಮತ್ತು ನಿಕ್ ಜೋನಾಸ್ ಯಾವಾಗಲೂ ಒಂದಲ್ಲ ಒಂದು ವಿಚಾರವಾಗಿ ಸುದ್ದಿಯಲ್ಲಿರುತ್ತಾರೆ. ಸೋಷಿಯಲ್‌ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಈ ಜೋಡಿಯ ಫೋಟೋಗಳು ಮತ್ತು ವೀಡಿಯೊಗಳು ವೈರಲ್ ಆಗುತ್ತಿರುತ್ತವೆ.. ಇದರ ಮಧ್ಯ ಇತ್ತೀಚಿಗೆ ನಿಕ್‌ ಫೋಟೋ ಒಂದು ವೈರಲ್‌ ಆಗಿದ್ದು, ಸಾಕಷ್ಟು ಕುತೂಹಲ ಮೂಡಿಸಿದೆ..

ಪ್ರಿಯಾಂಕಾ ಚೋಪ್ರಾ ಮತ್ತು ನಿಕ್ ಜೋನಾಸ್ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಸುದ್ದಿಯಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ನಿಕ್ ಜೋನಾಸ್ ಪ್ರಿಯಾಂಕಾ ಚೋಪ್ರಾ ಅವರ ಇತ್ತೀಚಿನ ಚಿತ್ರ "ದಿ ಬ್ಲಫ್" ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡುತ್ತಿರುವ ವಿಡಿಯೋ ಅನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಅದರಲ್ಲಿ, ತಮ್ಮ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಮಂಗಳಸೂತ್ರ ಕಟ್ಟಿಕೊಂಡಿರುವುದನ್ನು ಕಾಣಬಹುದು. ಈ ವೀಡಿಯೊವನ್ನು ನೋಡಿದ ನಂತರ, ಅವರ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ತುಂಬಾ ಸಂತೋಷಪಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ.. ನಿಕ್ ಜೋನಸ್ ಈ ಕೆಲಸವನ್ನು ಶ್ಲಾಘಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಸಂಜನಾ ಈ ಮೂವಿ ಒಪ್ಕೊಳಕ್ಕೆ ಅದೊಂದೆ ರೀಸನ್‌..?

ನೆಟ್ಟಿಗರೊಬ್ಬರು, ನಿಕ್ ಜೋನಸ್ ಗ್ರೀನ್‌ ಪ್ಲಾಗ್‌ ಅಂತ ಕಾಂಮೆಂಟ್‌ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.. ಮತ್ತೊಬ್ಬರು ಅವರು ಕೈಯಲ್ಲಿ ಮಂಗಳಸೂತ್ರ ಧರಿಸಿದ್ದಾರೆಯೇ? ಕ್ಯೂಟ್‌.. ಅಂತ ಹೊಗಳಿದ್ದಾರೆ. ಇನ್ನೊಬ್ಬರು, ನಿಕ್‌ ನಡೆಯನ್ನು ಹೊಗಳಿದ್ದು, ಕ್ಯೂಟ್‌ ಕಪಲ್‌ ಅಂತ ಕರೆದಿದ್ದಾರೆ. 

ಪ್ರಸ್ತುತ ಪ್ರಿಯಾಂಕಾ ಚೋಪ್ರಾ ಶೀಘ್ರದಲ್ಲೇ ಎಸ್.ಎಸ್. ರಾಜಮೌಳಿ ಅವರ "ವಾರಣಾಸಿ" ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಿದ್ದಾರೆ, ಇದರಲ್ಲಿ ಮಹೇಶ್ ಬಾಬು ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರದಲ್ಲಿ ನಟಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಪಿಂಕಿ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಹೈದರಾಬಾದ್‌ನಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಈ ಚಿತ್ರದ ಪ್ರಚಾರ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದರು.

About the Author

Krishna N K

ಕೃಷ್ಣಕುಮಾರ್‌ ಎನ್‌.ಕೆ. 'ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌' ಜಾಲತಾಣದ ಸಂಪಾದಕರು. 2024 ರಿಂದ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದು, ಈಟಿವಿ ಕನ್ನಡ, ವೇ ಟು ನ್ಯೂಸ್‌, ಸಂಯುಕ್ತ ಕರ್ನಾಟಕ, ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವಾರು ಸುದ್ದಿ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಲ್ಲಿ 8 ವರ್ಷ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ ಅನುಭವ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. ಸಿನಿಮಾ, ವೈರಲ್‌, ಲೈಫ್‌ಸ್ಟೈಲ್‌, ಆರೋಗ್ಯ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಆಸಕ್ತಿ ಹೊಂದಿರುವ ಇವರು 2024 ರಿಂದ ʼಇಂಡಿಯಾ ಡಾಟ್‌ಕಾಮ್‌ʼನ ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ ವೆಬ್‌ನಲ್ಲಿ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

