ತಾಳಿ ಬಿಚ್ಚಿ ಗಂಡನ ಕೈಗೆ ಕೊಟ್ಟ ಪ್ರಿಯಾಂಕಾ..! ಏನಾಯ್ತು ಪಿಂಕಿ ಬಂಗಾರದಂತ ಬಾಳಲ್ಲಿ..? ಫೋಟೋ ವೈರಲ್‌

Priyanka Chopra : ನಟಿ ಪ್ರಿಯಾಂಕಾ ಚೋಪ್ರಾ ಮತ್ತು ನಿಕ್ ಜೋನಾಸ್ ಯಾವಾಗಲೂ ಒಂದಲ್ಲ ಒಂದು ವಿಚಾರವಾಗಿ ಸುದ್ದಿಯಲ್ಲಿರುತ್ತಾರೆ. ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಈ ಜೋಡಿಯ ಫೋಟೋಗಳು ಮತ್ತು ವೀಡಿಯೊಗಳು ವೈರಲ್ ಆಗುತ್ತಿರುತ್ತವೆ.. ಇದರ ಮಧ್ಯ ಇತ್ತೀಚಿಗೆ ನಿಕ್ ಫೋಟೋ ಒಂದು ವೈರಲ್ ಆಗಿದ್ದು, ಸಾಕಷ್ಟು ಕುತೂಹಲ ಮೂಡಿಸಿದೆ..
ಪ್ರಿಯಾಂಕಾ ಚೋಪ್ರಾ ಮತ್ತು ನಿಕ್ ಜೋನಾಸ್ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಸುದ್ದಿಯಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ನಿಕ್ ಜೋನಾಸ್ ಪ್ರಿಯಾಂಕಾ ಚೋಪ್ರಾ ಅವರ ಇತ್ತೀಚಿನ ಚಿತ್ರ "ದಿ ಬ್ಲಫ್" ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡುತ್ತಿರುವ ವಿಡಿಯೋ ಅನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಅದರಲ್ಲಿ, ತಮ್ಮ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಮಂಗಳಸೂತ್ರ ಕಟ್ಟಿಕೊಂಡಿರುವುದನ್ನು ಕಾಣಬಹುದು. ಈ ವೀಡಿಯೊವನ್ನು ನೋಡಿದ ನಂತರ, ಅವರ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ತುಂಬಾ ಸಂತೋಷಪಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ.. ನಿಕ್ ಜೋನಸ್ ಈ ಕೆಲಸವನ್ನು ಶ್ಲಾಘಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ನೆಟ್ಟಿಗರೊಬ್ಬರು, ನಿಕ್ ಜೋನಸ್ ಗ್ರೀನ್ ಪ್ಲಾಗ್ ಅಂತ ಕಾಂಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.. ಮತ್ತೊಬ್ಬರು ಅವರು ಕೈಯಲ್ಲಿ ಮಂಗಳಸೂತ್ರ ಧರಿಸಿದ್ದಾರೆಯೇ? ಕ್ಯೂಟ್.. ಅಂತ ಹೊಗಳಿದ್ದಾರೆ. ಇನ್ನೊಬ್ಬರು, ನಿಕ್ ನಡೆಯನ್ನು ಹೊಗಳಿದ್ದು, ಕ್ಯೂಟ್ ಕಪಲ್ ಅಂತ ಕರೆದಿದ್ದಾರೆ.
ಪ್ರಸ್ತುತ ಪ್ರಿಯಾಂಕಾ ಚೋಪ್ರಾ ಶೀಘ್ರದಲ್ಲೇ ಎಸ್.ಎಸ್. ರಾಜಮೌಳಿ ಅವರ "ವಾರಣಾಸಿ" ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಿದ್ದಾರೆ, ಇದರಲ್ಲಿ ಮಹೇಶ್ ಬಾಬು ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರದಲ್ಲಿ ನಟಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಪಿಂಕಿ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಹೈದರಾಬಾದ್ನಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಈ ಚಿತ್ರದ ಪ್ರಚಾರ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದರು.