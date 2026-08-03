/ಕಾಲ್‌ ಶೀಟ್‌ ಸಿಗೋದೆ ಕಷ್ಟ.. ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಸಂಭಾವನೆ ಪಡೆಯೋ ಹೀರೋ ಅಲ್ಲ, ಹೀರೋಯಿನ್‌ ಯಾರು?

Priyanka Chopra is the highest-paid actress: ನಿನ್ನೆ, ನಿನ್ನೆ ಮೊನ್ನೆಯವರೆಗೆ ಒಂದು ಸಿನಿಮಾಗೆ 20 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿಗಳವರೆಗೆ ಸಂಭಾವನೆ ಪಡೆಯುತ್ತಿದ್ದ ಪ್ರಿಯಾಂಕಾ ಚೋಪ್ರಾ ಅವರು ಈಗ ತಾವು ಮಾಡುತ್ತಿರುವ ತೆಲುಗು ಸಿನಿಮಾ ವಾರಣಾಸಿಗೆ 25 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಸಂಭಾವನೆ ಪಡೆಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎನ್ನಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಪ್ರಿಯಾಂಕಾ ಚೋಪ್ರಾ ಹೆಸರಿಗೆ ಅವರು ಬಾಲಿವುಡ್ ನಟಿಯಾಗಿದ್ದರೂ ಎಲ್ಲ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರಿಗೂ ಹತ್ತಿರವಿರುವಂತಹ ಹೀರೋಯಿನ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ. ಎಲ್ಲಕ್ಕಿಂತ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಅವರು ಮಾಡಿದಂತಹ ಸಿನಿಮಾಗಳು ಪಕ್ಕಾ ಹಿಟ್ ಆಗುತ್ತವೆ ಎನ್ನುವ ಟಾಕ್ ಸಿನಿಮಾ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಇದ್ದೇ ಇದೆ. ಹೀಗಾಗಿಯೇ ಅವರಿಗೆ ಭಾರೀ ಮೊತ್ತದ ಹಣ ನೀಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತಿದೆ.
ರಾಮ್ ಚರಣ್ ಜೊತೆ ತುಫಾನ್ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ನಟಿಸಿದ್ದ ಪ್ರಿಯಾಂಕಾ ಚೋಪ್ರಾ ಈಗ ವಾರಣಾಸಿ ಸಿನಿಮಾ ಮೂಲಕ ಮತ್ತೆ ತೆಲುಗು ಚಿತ್ರರಂಗದಲ್ಲಿ ಸೌಂಡ್ ಮಾಡಲಿದ್ದಾರೆ. ಸುಮಾರು 1,000 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿಗಳ ಬೃಹತ್ ಬಜೆಟ್ನಲ್ಲಿ ಈ ಸಿನಿಮಾವನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸುತ್ತಿರುವ ಸ್ಟಾರ್ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಎಸ್ಎಸ್ ರಾಜಮೌಳಿ ಅವರು ಹೊಸದೊಂದ ದೃಶ್ಯಕಾವ್ಯ ಜನರ ಮುಂದೆ ಇಡಲಿದ್ದಾರೆ. ಮಹೇಶ್ ಬಾಬು ಅವರು ಸಿನಿಮಾದ ಮುಖ್ಯಭೂಮಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಅಭಿನಯ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಚಿತ್ರದಿಂದ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗುವ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ವಿಷಯವು ಈಗಾಗಲೇ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರಲ್ಲಿ ನಿರೀಕ್ಷೆಗಳನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಿದೆ. ಟಾಲಿವುಡ್ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ ಇತರೆ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಕೂಡ ಸಿನಿಮಾ ರಿಲೀಸ್ಗಾಗಿ ಕಾಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎನ್ನಬಹುದು.
ಈ ಸಿನಿಮಾಕ್ಕೆ ಪ್ರಿಯಾಂಕಾ ಚೋಪ್ರಾ ಅವರ ಸಂಭಾವನೆ ಈಗ ಚರ್ಚೆಯ ವಿಷಯವಾಗಿದೆ. ಟಾಲಿವುಡ್ ಪ್ರಕಾರ ಪ್ರಿಯಾಂಕಾ ವಾರಣಾಸಿ ಸಿನಿಮಾಗೆ 25 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿಗಳಷ್ಟು ಸಂಭಾವನೆ ಪಡೆಯುತ್ತಿದ್ದಾರಂತೆ. ಅಂದರೆ, ಅವರು ಪ್ರಸ್ತುತ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಸಂಭಾವನೆ ಪಡೆಯುತ್ತಿರುವ ನಟಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ. ರಾಮಾಯಣ ಚಿತ್ರಕ್ಕಾಗಿ ಸಾಯಿ ಪಲ್ಲವಿ 20 ಕೋಟಿ ರಪಾಯಿ. ಪಡೆದಿದ್ದರೆ ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ. ಲೇಡಿ ಸೂಪರ್ಸ್ಟಾರ್ ನಯನತಾರಾ ಅವರು ಮತ್ತು ತ್ರಿಷಾ ಅವರು ತಲಾ 15 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿಗಳವರೆಗೆ ಸಂಭಾವನೆ ಇದೆ ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ. ಒಟ್ಟಾರೆ ಪ್ರಿಯಾಂಕಾ ಚೋಪ್ರಾ ಅವರು ತೆಲುಗು ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲೂ ಇತರೆ ನಾಯಕಿಯರಿಗಿಂತ 5 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿಗಳಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚು ಹಣ ಪಡೆಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
ಪ್ರಿಯಾಂಕಾ ಚೋಪ್ರಾ 2002ರಲ್ಲಿ ವಿಜಯ್ ಅಭಿನಯದ ತಮಿಜಾನ್ ಚಿತ್ರದ ಮೂಲಕ ತಮಿಳು ಚಿತ್ರರಂಗಕ್ಕೆ ಪಾದಾರ್ಪಣೆ ಮಾಡಿದರು. ಆ ಚಿತ್ರವು ವಾಣಿಜ್ಯಿಕವಾಗಿ ಸೂಪರ್ ಡೂಪರ್ ಹಿಟ್ ಆಗಿತ್ತು. ಅದರ ನಂತರ, ಅವರು ಸನ್ನಿ ಡಿಯೋಲ್ ಅಭಿನಯದ ದಿ ಹೀರೋ ಚಿತ್ರದ ಮೂಲಕ ಬಾಲಿವುಡ್ಗೆ ಪಾದಾರ್ಪಣೆ ಎಂಟ್ರಿ ಕೊಟ್ಟರು. ಅದಾದ ನಂತರ ಪ್ರಿಯಾಂಕಾ ಚೋಪ್ರಾ ಅವರು ಎಂದಿಗೂ ಹಿಂತಿರುಗಿ ನೋಡಲಿಲ್ಲ. ಸತತ ಹಿಟ್ಗಳೊಂದಿಗೆ ಅವರು ಸ್ಟಾರ್ ನಾಯಕಿಯಾದರು.
ಆದರೆ 2006 ರಿಂದ 2008 ರವರೆಗೆ ಅವರು ಮಾಡಿದ ಎಲ್ಲಾ ಸಿನಿಮಾಗಳು ಒಂದರ ನಂತರ ಒಂದರಂತೆ ಫ್ಲಾಪ್ ಆಗೋಗಿವೆ. ಆ ಮೂರು ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಿಯಾಂಕಾ ಚೋಪ್ರಾ ಅವರು ಸತತವಾಗಿ ಒಟ್ಟು 7 ಫ್ಲಾಪ್ ಸಿನಿಮಾಗಳನ್ನು ಮಾಡಿದರು. ಪ್ರಿಯಾಂಕಾ ತಮ್ಮ ಕೆಲಸ ಮುಗಿದಿದೆ ಎಂದು ಭಾವಿಸಿದಾಗ, ಅವರು ದೋಸ್ತಾನಾ ಚಿತ್ರದೊಂದಿಗೆ ಮತ್ತೆ ಮರಳಿದರು. ಅದರ ನಂತರ ಅವರ ಸಿನಿಮಾಗಳ ಸಕ್ಸಸ್ ಮುಂದುವರೆಯಿತು. 2019ರ ನಂತರ ಅವರು ಬಾಲಿವುಡ್ನಿಂದ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ದೂರ ಸರಿದರು. ಆ ಆರು ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ, ಅವರು ಹತ್ತಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಹಾಲಿವುಡ್ ಸಿನಿಮಾಗಳನ್ನು ಮಾಡಿದರು. ಸದ್ಯ ಈಗ ಹಾಲಿವುಡ್ನಿಂದ ಟಾಲಿವುಡ್ಗೆ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ ಎನ್ನಬಹುದು.