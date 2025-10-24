ಚಿತ್ರರಂಗದ ವಿರುದ್ದವೇ ತಿರುಗಿಬಿದ್ದಿದ್ದ ಚೆಲುವೆ, ಈಗ ವರ್ಲ್ಡ್‌ ಸೂಪರ್‌ ಸ್ಟಾರ್‌ ಈಕೆ! 40 ಕೋಟಿ ಸಂಭಾವನೆ, 1000 ಕೋಟಿ ಆಸ್ತಿ

Priyanka Chopra: ಚಿತ್ರರಂಗದ ಬಣ್ಣದ ಜೀವನದ ಹಿಂದೆ ಅನೇಕ ಕಷ್ಟಗಳು, ನೋವುಗಳು ಮತ್ತು ಹೋರಾಟಗಳು ಅಡಗಿವೆ. ಅಂಥದ್ದೇ ಹಾದಿ ನಡೆದವರು ಬಾಲಿವುಡ್ನ ಗ್ಲಾಮರ್ ರಾಣಿ ಪ್ರಿಯಾಂಕಾ ಚೋಪ್ರಾ. ಒಮ್ಮೆ ಚಿತ್ರರಂಗದ ವಿರುದ್ಧವೇ ಮಾತನಾಡಿ, ಎಲ್ಲರಿಂದ ದೂರವಾಗಿದ್ದ ಈಕೆ, ಇಂದು ವಿಶ್ವದ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಹೆಸರು ಮಾಡಿರುವ ವರ್ಲ್ಡ್ ಸೂಪರ್ಸ್ಟಾರ್.
ಬಿಹಾರದಲ್ಲಿ ಜನಿಸಿದ ಪ್ರಿಯಾಂಕಾ, ತನ್ನ ವೃತ್ತಿಜೀವನವನ್ನು ಮಾಡೆಲಿಂಗ್ನಿಂದ ಆರಂಭಿಸಿದರು. ನಂತರ ಮಿಸ್ ವರ್ಲ್ಡ್ ಪಟ್ಟ ಗೆದ್ದು ಚಿತ್ರರಂಗಕ್ಕೆ ಕಾಲಿಟ್ಟರು. ತಮಿಳು ಚಿತ್ರ ತಮಿಜನ್ ಮೂಲಕ ಸಿನಿಮಾ ಪ್ರವೇಶ ಮಾಡಿದ ಈಕೆ, ಬಾಲಿವುಡ್ನಲ್ಲಿ ಹಿಟ್ ಚಿತ್ರಗಳ ಸರಪಳಿ ನೀಡಿದರು — ಮುಜ್ಸೆ ಶಾದಿ ಕರೋಗಿ, ಡಾನ್, ಫ್ಯಾಷನ್, ಬಾಜಿರಾವ್ ಮಸ್ತಾನಿ ಮುಂತಾದ ಚಿತ್ರಗಳು ಅವರ ಯಶಸ್ಸಿನ ಮೆಟ್ಟಿಲುಗಳಾದುವು.
ಆದರೆ ಪ್ರಿಯಾಂಕಾ ಚೋಪ್ರಾ ಅವರ ಜೀವನ ಸುಲಭವಾಗಿರಲಿಲ್ಲ. ಬಾಲಿವುಡ್ನಲ್ಲಿ ರಾಜಕೀಯ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ, ಕೆಲವರು ಅವರಿಗೆ ಅವಕಾಶ ಸಿಗದಂತೆ ತಡೆದರು ಎಂದು ಅವರು ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸಿದ್ದರು. ಇದೇ ಕಾರಣದಿಂದ ಅವರು ಬಾಲಿವುಡ್ನಿಂದ ದೂರ ಸರಿದು ಹಾಲಿವುಡ್ಗೆ ಮುಖಮಾಡಿದರು. ಅಲ್ಲಿ ಕ್ವಾಂಟಿಕೋ ಸರಣಿಯ ಮೂಲಕ ವಿಶ್ವದ ಗಮನ ಸೆಳೆದರು ಮತ್ತು ಇಂದು ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಸಂಭಾವನೆ ಪಡೆಯುವ ಭಾರತೀಯ ನಟಿಯಾಗಿ ಗುರುತಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.
ಪ್ರಸ್ತುತ ಪ್ರಿಯಾಂಕಾ 40 ಕೋಟಿ ಸಂಭಾವನೆ ಪಡೆಯುತ್ತಾರೆ ಮತ್ತು ಅವರ ಒಟ್ಟು ಆಸ್ತಿ ಸುಮಾರು 1000 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಎಂದು ವರದಿಯಾಗಿದೆ. ಈಗ ಅವರು ರಾಜಮೌಳಿ ನಿರ್ದೇಶನದ ಪ್ಯಾನ್ ವರ್ಲ್ಡ್ ಚಿತ್ರದ ಭಾಗವಾಗಿದ್ದು, ಮಹೇಶ್ ಬಾಬು ಎದುರು ನಾಯಕಿಯಾಗಿ ನಟಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಚಿತ್ರಕ್ಕಾಗಿ 35 ಕೋಟಿ ಸಂಭಾವನೆ ಪಡೆಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ. ಚಿತ್ರರಂಗದಲ್ಲಿ ಎದುರಿಸಿದ ಎಲ್ಲ ಅಡೆತಡೆಗಳನ್ನು ಮೀರಿ ವಿಶ್ವ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ತನ್ನ ಸ್ಥಾನ ಪಡೆದಿರುವ ಪ್ರಿಯಾಂಕಾ, ನಿಜವಾಗಿಯೂ “ಹೋರಾಟದಿಂದ ಹುಟ್ಟಿದ ಸ್ಟಾರ್” ಎಂದರೆ ತಪ್ಪಾಗುವುದಿಲ್ಲ.