priyanka chopra shines: ನಟಿ ಪ್ರಿಯಾಂಕಾ ಚೋಪ್ರಾ ಅವರು ಜಗತ್ತಿನಾದ್ಯಂತ ಫ್ಯಾಷನ್ ಪ್ರಿಯರು ಕಾತರದಿಂದ ಕಾಯುತ್ತಿರುವ ಬಹುನಿರೀಕ್ಷಿತ ಮೆಟ್ ಗಾಲಾ 2026 ರಿಂದ ದೂರ ಉಳಿದಿದ್ದಾರೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಮುಖ್ಯ ಕಾರಣ ಅವರು ನಟಿಸಿದ 'ಸಿಟಾಡೆಲ್' ನ ಹೊಸ ಸೀಸನ್ ನ ಪ್ರಚಾರದಲ್ಲಿ ನಿರತರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ, ಅದೇ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನಡೆದ 'ಗೋಲ್ಡ್ ಹೌಸ್ ಗೋಲ್ಡ್ ಗಾಲಾ 2026' ನಲ್ಲಿ ಅವರು ಸದ್ದು ಮಾಡಿದರು. ಸತತ ಎರಡನೇ ವರ್ಷ ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತ 'ಗ್ಲೋಬಲ್ ವ್ಯಾನ್ಗಾರ್ಡ್ ಆನರ್' ಪಡೆಯುವ ಮೂಲಕ ಅವರು ಇತಿಹಾಸ ಸೃಷ್ಟಿಸಿದರು.
ಗೋಲ್ಡ್ ಗಾಲಾ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಿಯಾಂಕಾ ಚೋಪ್ರಾ ತಮ್ಮ ಅದ್ಭುತ ಉಡುಪಿನಿಂದ ಎಲ್ಲರನ್ನೂ ಬೆರಗುಗೊಳಿಸಿದರು. ಖ್ಯಾತ ವಿನ್ಯಾಸಕ ಅಮಿತ್ ಅಗರ್ವಾಲ್ ವಿನ್ಯಾಸಗೊಳಿಸಿದ ಈ ಗೌನ್ ಕೇವಲ ಫ್ಯಾಷನ್ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತ್ರವಲ್ಲ, ಭಾರತೀಯ ಸಂಪ್ರದಾಯದ ಸಂಕೇತವೂ ಆಗಿತ್ತು. ಜಾಗತಿಕ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ದಕ್ಷಿಣ ಏಷ್ಯಾದ ಸಮುದಾಯವನ್ನು ಪ್ರತಿನಿಧಿಸುವಾಗ, ಅವರು ಲಕ್ನೋದ ಪ್ರಸಿದ್ಧ 'ಚಿಕಂಕರಿ' ಕಸೂತಿ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಜಗತ್ತನ್ನು ಪರಿಚಯಿಸಿದರು.
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20 ವರ್ಷದ ಸೀರೆಯೊಂದಿಗೆ..
ಪ್ರಿಯಾಂಕಾ ಧರಿಸಿರುವ ಈ ಶಿಲ್ಪಕಲಾ ಗೌನ್ ಹಿಂದೆ ಒಂದು ಕುತೂಹಲಕಾರಿ ಕಥೆ ಇದೆ. ಇದನ್ನು ಯಾವುದೇ ಸಾಮಾನ್ಯ ಬಟ್ಟೆಯಿಂದ ತಯಾರಿಸಲಾಗಿಲ್ಲ. ಬಜಾರ್ ಇಂಡಿಯಾ ವರದಿಯ ಪ್ರಕಾರ, ಅಮಿತ್ ಅಗರ್ವಾಲ್ 20 ವರ್ಷದ ಹಳೆಯ ಚಿಕನ್ಕರಿ ಸೀರೆಯನ್ನು ಬಳಸಿ ಈ ಅದ್ಭುತ ಗೌನ್ ಅನ್ನು ವಿನ್ಯಾಸಗೊಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಸೆಮಿ-ಸಾರಿ ಡ್ರೇಪ್ನಂತೆ ಕಾಣುವ ಈ ಗೌನ್ನಲ್ಲಿ, ಬಟ್ಟೆಯು ಬಲ ಭುಜದಿಂದ ಕೆಳಗೆ ಜಾರಿ ಹಿಂಭಾಗದಲ್ಲಿ ರೈಲಿನಂತೆ ಕಾಣುತ್ತದೆ. ಸ್ಕರ್ಟ್ ಭಾಗಕ್ಕೆ ತೊಡೆಯ ಎತ್ತರದ ಸೀಳು ನೀಡಲಾಗಿದೆ, ಇದು ಆಧುನಿಕತೆ ಮತ್ತು ಸಂಪ್ರದಾಯದ ಮಿಶ್ರಣವಾಗಿದೆ ಎಂದು ತೋರುತ್ತದೆ. * ಆಮಿ ಪಟೇಲ್ ಸ್ಟೈಲಿಂಗ್ ಮಾಡಿದರೆ, ಪ್ರಿಯಾಂಕಾ ದುಬಾರಿ ಬಲ್ಗರಿ ನೆಕ್ಲೇಸ್ ಮತ್ತು ಸ್ಟಡ್ಗಳೊಂದಿಗೆ ತನ್ನ ನೋಟವನ್ನು ಮತ್ತಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಿಸಿದರು. ಮೇಕಪ್ ಕಲಾವಿದ ಮ್ಯಾಥ್ಯೂ ರೇಮಂಡ್ ಕಿಯಾರಾಗೆ ಕಂದು ಟೋನ್ಗಳು ಮತ್ತು ಗುಲಾಬಿ ಛಾಯೆಗಳೊಂದಿಗೆ ನೈಸರ್ಗಿಕ ನೋಟವನ್ನು ನೀಡಿದರು. ಕೇಶ ವಿನ್ಯಾಸಕಿ ಐರಿನೆಲ್ ಡಿ ಲಿಯಾನ್ ತನ್ನ ಕೂದಲನ್ನು ನೇರಗೊಳಿಸಿ ಬ್ಲೋ-ಡ್ರೈ ಫಿನಿಶ್ನೊಂದಿಗೆ ಮುಗಿಸಿದರು.
ಜಾಗತಿಕ ಸಿನಿಮಾ ಉದ್ಯಮಕ್ಕೆ ಪ್ರಿಯಾಂಕಾ ಚೋಪ್ರಾ ನೀಡಿದ ಕೊಡುಗೆಯನ್ನು ಗುರುತಿಸಿ ಈ 'ಗ್ಲೋಬಲ್ ವ್ಯಾನ್ಗಾರ್ಡ್ ಗೌರವ'ವನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಕಥೆಗಳ ಮೂಲಕ ವಿಭಿನ್ನ ಸಂಸ್ಕೃತಿಗಳನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸುವ ಪ್ರಯತ್ನಗಳಿಗಾಗಿ ಅವರು ಈ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನು ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು ಪ್ರಸ್ತುತ ಹಲವಾರು ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಯೋಜನೆಗಳಲ್ಲಿ ನಿರತರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಭಾರತೀಯ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರು ಕುತೂಹಲದಿಂದ ಕಾಯುತ್ತಿರುವ ಚಿತ್ರವೆಂದರೆ ಎಸ್.ಎಸ್. ರಾಜಮೌಳಿ ನಿರ್ದೇಶನದ 'ವಾರಣಾಸಿ'. ಈ ಚಿತ್ರವು ಏಪ್ರಿಲ್ 7, 2027 ರಂದು ಚಿತ್ರಮಂದಿರಗಳಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಲಿದೆ.
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