ʼವಯಸ್ಸಿನ ಅಂತರದಿಂದ ವಿಚ್ಚೇದನ..ʼ ಕೊನೆಗೂ ಡಿವೋರ್ಸ್‌ ಬಗ್ಗೆ ತುಟಿಬಿಚ್ಚಿದ ಪ್ರಿಯಾಂಕಾ ಚೋಪ್ರಾ!

Priyanka Chopra Nick Jonas Relationship
: ನಟಿ ಪ್ರಿಯಾಂಕಾ ಚೋಪ್ರಾ ಯಾವಾಗಲೂ ಸುದ್ದಿಯಲ್ಲಿರುತ್ತಾರೆ. ಈ ನಟಿ 2018ರಲ್ಲಿ ಪಾಪ್ ಗಾಯಕ ನಿಕ್ ಜೋನಾಸ್ ಅವರನ್ನ ವಿವಾಹವಾದರು. ಪ್ರಿಯಾಂಕಾ ಚೋಪ್ರಾ ತಮ್ಮ ಪತಿ ನಿಕ್ ಜೋನಾಸ್ಗಿಂತಲೂ ಹತ್ತು ವರ್ಷ ದೊಡ್ಡವರು. ಆದ್ದರಿಂದ ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಈ ಮದುವೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಚರ್ಚೆಗಳು ನಡೆದಿದ್ದವು. ಇಬ್ಬರೂ ವಯಸ್ಸಿನ ಕಾರಣದಿಂದ ಸಾಕಷ್ಟು ಟ್ರೋಲ್ ಆಗಿದ್ದರು. ಆದರೆ, ಇಬ್ಬರೂ ಈ ಟ್ರೋಲಿಂಗ್ ಅನ್ನ ನಿರ್ಲಕ್ಷಿಸಿದರು. ಪ್ರಿಯಾಂಕಾ ಮತ್ತು ನಿಕ್ ಜೋನಾಸ್ ಈಗ ಎಂಟು ವರ್ಷಗಳ ದಾಂಪತ್ಯವನ್ನ ಪೂರೈಸಿದ್ದಾರೆ. 2022ರಲ್ಲಿ ಪ್ರಿಯಾಂಕಾ ಚೋಪ್ರಾ ಬಾಡಿಗೆ ತಾಯ್ತನದ ಮೂಲಕ ಹೆಣ್ಣು ಮಗು ಪಡೆಕೊಂಡಿದ್ದರು. ಅವರ ಮಗಳ ಹೆಸರು ಮಾಲ್ಟಿ ಮೇರಿ (
Malti Marie Chopra Jonas
) ಎಂದು.
ಏತನ್ಮಧ್ಯೆ ಪ್ರಿಯಾಂಕಾ ಚೋಪ್ರಾ ಮತ್ತು ನಿಕ್ ಜೋನಾಸ್ ಈಗ ಎಂಟು ವರ್ಷಗಳ ದಾಂಪತ್ಯವನ್ನ ಪೂರೈಸಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಜೋಡಿಯ ವಿಚ್ಛೇದನದ ಮಾತುಗಳು, ಗಾಳಿಸುದ್ದಿಗಳು ಬರುತ್ತಿವೆ. ಪ್ರಿಯಾಂಕಾ ಮತ್ತು ನಿಕ್ ಜೋನಾಸ್ ವಿಚ್ಛೇದನ ಪಡೆಯಲಿದ್ದಾರೆಂದ ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ತೀವ್ರ ಚರ್ಚೆ ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ. ನಿಕ್ ಅಥವಾ ಪ್ರಿಯಾಂಕಾ ಇಷ್ಟುದಿನಗಳ ಕಾಲ ಈ ಬಗ್ಗೆ ಏನೂ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿರಲಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಈ ಬಾರಿ ಪ್ರಿಯಾಂಕಾ, ನಿಕ್ ಮತ್ತು ಅವರ ವಿಚ್ಛೇದನದ ಬಗ್ಗೆ ಚರ್ಚಿಸುತ್ತಿರುವವರಿಗೆ ಖಡತ್ ಉತ್ತರವನ್ನೇ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ನಿಕ್ ಜೊತೆಗಿನ ಅವರ ಬಾಂಧವ್ಯ ಎಷ್ಟು ಪ್ರಬಲವಾಗಿದೆ ಎಂಬುದರ ಬಗ್ಗೆಯೂ ಅವರು ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ವರದಿಯ ಪ್ರಕಾರ, ಪ್ರಿಯಾಂಕಾ ಚೋಪ್ರಾ ಅವರು ಸಂದರ್ಶನವೊಂದರಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಮತ್ತು ನಿಕ್ ಜೋನಾಸ್ ಅವರ ಸಂಬಂಧದ ಬಗ್ಗೆ ಮಹತ್ವದ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಪ್ರಿಯಾಂಕಾ ಮತ್ತು ನಿಕ್ ಅವರ ದಾಂಪತ್ಯ ಎಂಟು ವರ್ಷಗಳನ್ನ ಪೂರೈಸಿದೆ. ಆದರೆ ಈ ಜೋಡಿಯ ವಿವಾಹದ ಬಗ್ಗೆ ಚರ್ಚೆ ಇನ್ನೂ ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ. ಪ್ರಿಯಾಂಕಾ ಚೋಪ್ರಾ ಅವರ ವಿವಾಹದ ಬಗ್ಗೆ ಇನ್ನೂ ಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಇದಕ್ಕೆ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಪ್ರಿಯಾಂಕಾ ಮತ್ತು ನಿಕ್ ನಡುವಿನ ಸಂಬಂಧದ ಬಗ್ಗೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಚರ್ಚೆಗಳು ಕೂಡ ನಡೆಯುತ್ತಿವೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿದ ಪ್ರಿಯಾಂಕಾ, ಈಗ ಟ್ರೋಲರ್ಗಳಿಗೆ ಖಡಕ್ ಉತ್ತರ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ನಮ್ಮ ವಿವಾಹ ಎಂಟು ವರ್ಷಗಳನ್ನ ಪೂರೈಸಿದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ನಮ್ಮ ಸಂಬಂಧ ನಾಶವಾಗಲು ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ವಿಚ್ಛೇದನಕ್ಕಾಗಿ ಕಾಯುತ್ತಿರುವವರಿಗೆ ಏನು ಹೇಳಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತಿಲ್ಲ. ನಾನು ಈಗ ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ಯೋಚಿಸುವುದನ್ನೇ ನಿಲ್ಲಿಸಿದ್ದೇನೆ. ಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡುವವರಿಗೆ ಬರೀ ಅದೇ ಕೆಲಸ. ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಹೆಚ್ಚು ತಲೆಕೆಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದಿಲ್ಲವೆಂದು ಪ್ರಿಯಾಂಕಾ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
"ಜಗತ್ತನ್ನ ಇಷ್ಟು ವಿಭಿನ್ನವಾಗಿಸಲು ನಾವು ಏನು ಮಾಡಿದ್ದೇವೆಂದು ನನಗೆ ತಿಳಿದಿಲ್ಲ? ಅನೇಕ ಜನರು ನಮ್ಮ ಬಗ್ಗೆ ಅಸಮಾಧಾನಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಬಹುಶಃ ನಾವು ವಿಭಿನ್ನ ಧರ್ಮಗಳು, ವಿಭಿನ್ನ ದೇಶಗಳು, ದೊಡ್ಡ ವಯಸ್ಸಿನ ಅಂತರವಿದೆ, ಆದ್ದರಿಂದ ನಮ್ಮನ್ನು ಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ?" ಇದು ತುಂಬಾ ದುರದೃಷ್ಟಕರ ಎಂದು ಪ್ರಿಯಾಂಕಾ ಚೋಪ್ರಾ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಏತನ್ಮಧ್ಯೆ ಪ್ರಿಯಾಂಕಾ ಮತ್ತು ನಿಕ್ ಸಂತೋಷದ ಜೀವನವನ್ನ ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಜೋಡಿಯನ್ನ ವಯಸ್ಸಿನ ಕಾರಣದಿಂದ ಸಾಕಷ್ಟು ಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡಿದ್ದರೂ ಅವರ ಸಂಬಂಧ ದಿನದಿಂದ ದಿನಕ್ಕೆ ಬಲಗೊಳ್ಳುತ್ತಿದೆ. ಪ್ರಿಯಾಂಕಾ ಚೋಪ್ರಾ ಇದರ ರಹಸ್ಯವನ್ನೂ ಸಹ ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ನಾವು ಈಗ ಈ ಎಲ್ಲಾ ವಿಷಯಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಯೋಚಿಸುವುದನ್ನ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ನಿಲ್ಲಿಸಿದ್ದೇವೆಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
