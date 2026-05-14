Producer shruthi naidu post: ಧಾರಾವಾಹಿ ನಿರ್ಮಾಪಕಿ ಶ್ರುತಿ ನಾಯ್ಡು ಅವರು ಫೇಸ್ಬುಕ್ನಲ್ಲಿ ಮಾಡಿರುವ ಪೋಸ್ಟ್ ಕಿರುತೆರೆಯಲ್ಲಿ ಸಾಲು ಸಾಲು ಧಾರಾವಾಹಿಗಳನ್ನು ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಿರುವ ದಿಲೀಪ್ ರಾಜ್ ಅವರು ಒತ್ತಡಕ್ಕೆ ಒಳಗಾಗಿದ್ರಾ ಅನ್ನೋ ಅನುಮಾನಕ್ಕೆ ಎಡೆಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಿದೆ..
Producer shruthi naidu post: ನಟ, ನಿರ್ಮಾಪಕ ದಿಲೀಪ್ ರಾಜ್ ಸಾವಿನ ನಂತರ ಶೃತಿ ನಾಯ್ಡು ಅವರು ಫೇಸ್ಬುಕ್ನಲ್ಲಿ ಮಾಡಿರುವ ಪೋಸ್ಟ್ ಕನ್ನಡ ಕಿರಿತೆರೆ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಚರ್ಚೆ ಎಡೆಮಾಡಿ ಕೊಟ್ಟಿದೆ ಆ ಪೋಸ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ಏನಿದು ಅನ್ನೊದರ ಬಗ್ಗೆ ವಿವರಿಸಲಾಗಿದೆ.
ರಂಗಭೂಮಿ ಹಾಗೂ ಕನ್ನಡ ಚಿತ್ರರಂಗ ಕಿರುತೆರೆಯಲ್ಲಿ ಸಕ್ರಿಯರಾಗಿ ಸದಾ ಉತ್ಸಾಹದಿಂದ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿತ್ತಿದ್ದ ನಟ ದಿಲೀಪ್ ರಾಜ್ ಹೃದಯಾಘಾತದಿಂದ ಮೃತಪಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ನಿನ್ನೆ ( ಮೇ13) ರಂದು ಬೆಳಗ್ಗೆ ತೀವ್ರ ಎದೆನೋವಿನಿಂದ ಕುಸಿದು ಬಿದ್ದು, ಮೃತಪಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ.
ಇನ್ನೂ ದಿಲೀಪ್ ರಾಜ್ ಅವರು ಜಿಮ್ಗೆ ಹೋಗಿತ್ತಿದ್ದವರು ಸದಾ ಆಕ್ಟೀವ್ ಆಗಿ ಇರುವವರು ಆಗಿದ್ದು, ಕೇವಲ 47 ವರ್ಷ ವಯಸ್ಸಿನ ದಿಲೀಪ್ ರಾಜ್ ಇಹಲೋಕ ತ್ಯಜಿಸಿರುವುದು ಹಲವರಿಗೆ ಅರಗಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುತಿಲ್ಲ. ಸದ್ಯ ದಿಲೀಪ್ ರಾಜ್ ಅವರ ಆಪ್ತ ಸ್ನೇಹಿತೆ ಶೃತಿ ನಾಯ್ಡು ಸೋಶಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಪೋಸ್ಟ್ ಮಾಡಿರೋದು ಭಾರೀ ಚರ್ಚೆಗೆ ಎಡೆಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಿದೆ.
ದಿಲೀಪ ನಾವು ಕಲಾವಿದರು ತಕ್ಕಮಟ್ಟಿಗೆ ಒಳ್ಳೆಯ ಹೆಸರು ಹಣ ಮಾಡಿದವರು ನಿರ್ದೇಶಕ ನಿರ್ಮಾಪಕರು ಯಾಕೆ ಆಗಬೇಕು ಏನೋ ಹುರುಪು ಹುಚ್ಚು ನಾವು ಎಷ್ಟೋ ಹೊಸ ಕಲಾವಿದರನ್ನ ಪರಿಚಯಿಸಬೇಕು ಎಷ್ಟೋ ಮಂದಿ ಟೆಕ್ನಿಷನ್ಗೆ ಕೆಲಸ ಕೊಡಬೇಕು ಎಷ್ಟೋ ಹಿರಿಯ ಕಲಾವಿದರಿಗೆ ಆಶಾ ದೀಪವಾಗಬೇಕು. ಅವರೆಲ್ಲರೂ ನಮ್ಮನ್ನ ಜೀವನ ಪೂರ್ತಿ ನೆನೆದು ಹರಸಿ ಒಂದಷ್ಟು ಮಂದಿ ಮುಂದೆ ಹಾಡಿ ಹೊಗಳಬೇಕು. ಸೀರಿಯಲ್ ಎಷ್ಟು ಸುದೀರ್ಘವಾಗಿ ನಡೆಯತ್ತೋ ಅಷ್ಟು ದಿನವ ಎಲ್ಲರೂ ಒಂದು ಸುಂದರ ಜೀವನ ಕಟ್ಟಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು ಅನ್ನೋ ಮಾನಸಿಕ ದೈಹಿಕವಾಗಿ ಎಷ್ಟೇ ಶ್ರಮ ಆದರೂ ಅದನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲು ಸೈ..... ಆದರೆ .....At the cost of ?'' ಎಂದು ಶ್ರುತಿ ನಾಯ್ಡು ಫೇಸ್ಬುಕ್ನಲ್ಲಿ ಬರೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.
