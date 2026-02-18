English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • ನನಗೆ ಪುನೀತ್ ರಾಜ್‌ಕುಮಾರ್ ಅವರು ದೇವರಿದ್ದಂತೆ-ಕೈಮುಗಿದು ಕ್ಷಮೆಯಾಚಿಸಿದ ಕನಕಪುರ ಶ್ರೀನಿವಾಸ್

ಕಾಟನ್ ಪೇಟೆ ಸಿನಿಮಾದ ಸುದ್ದಿಗೋಷ್ಠಿಯಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಿದ್ದ ಅವರು, ಚಿತ್ರರಂಗದ ಗಣ್ಯರ ಬಗ್ಗೆ ವಿವಾದದ ಮಾತುಗಳನ್ನಾಡಿ ಅಭಿಮಾನಿಗಳ ಕೆಂಗಣ್ಣಿಗೆ ಗುರಿಯಾಗಿದ್ದರು.ಇದೀಗ ಫಿಲಂ ಚೇಂಬರ್ ಮಧ್ಯಸ್ಥಿಕೆಯಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಹೇಳಿಕೆಗಳನ್ನು ವಾಪಸ್ ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ.

Written by - Manjunath Naragund | Last Updated : Feb 18, 2026, 10:20 PM IST
  • ಶ್ರೀನಿವಾಸ್ ಅವರಿಗೆ ತಮ್ಮ ತಪ್ಪಿನ ಅರಿವಾಗಿದೆ
  • ಕೋಪ ಮತ್ತು ಬೇಸರದಲ್ಲಿ ಆ ರೀತಿ ಮಾತನಾಡಿದ್ದಾರೆ
  • ಅವರು ಈಗ ಕ್ಷಮೆ ಕೇಳಿರುವುದರಿಂದ ಈ ವಿವಾದವನ್ನು ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬಿಟ್ಟುಬಿಡೋಣ

ಬೆಂಗಳೂರು: ಇತ್ತೀಚಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಸ್ಯಾಂಡಲ್‌ವುಡ್‌ನ ಖ್ಯಾತ ನಟರು ಹಾಗೂ ನಿರ್ದೇಶಕರ ವಿರುದ್ಧ ವಿವಾದಾತ್ಮಕ ಹೇಳಿಕೆ ನೀಡಿ ಸುದ್ದಿಯಾಗಿದ್ದ ಹಿರಿಯ ನಿರ್ಮಾಪಕ ಕನಕಪುರ ಶ್ರೀನಿವಾಸ್, ಕೊನೆಗೂ ತಮ್ಮ ತಪ್ಪಿನ ಅರಿವಾಗಿ ಬಹಿರಂಗವಾಗಿ ಕ್ಷಮೆಯಾಚಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಕಾಟನ್ ಪೇಟೆ ಸಿನಿಮಾದ ಸುದ್ದಿಗೋಷ್ಠಿಯಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಿದ್ದ ಅವರು, ಚಿತ್ರರಂಗದ ಗಣ್ಯರ ಬಗ್ಗೆ ವಿವಾದದ ಮಾತುಗಳನ್ನಾಡಿ ಅಭಿಮಾನಿಗಳ ಕೆಂಗಣ್ಣಿಗೆ ಗುರಿಯಾಗಿದ್ದರು.ಇದೀಗ ಫಿಲಂ ಚೇಂಬರ್ ಮಧ್ಯಸ್ಥಿಕೆಯಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಹೇಳಿಕೆಗಳನ್ನು ವಾಪಸ್ ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ನಟ ಪ್ರಖ್ಯಾತ್ ಮೇಲೆ ಸುಮೋಟೋ ಕೇಸ್: ಪೊಲೀಸರ ಮುಂದೆ ವಿಚಾರಣೆಗೆ ಹಾಜರ್

ನಿರ್ಮಾಪಕ ಶ್ರೀನಿವಾಸ್ ತಮ್ಮ ಮಾತಿನ ಭರದಲ್ಲಿ ಅಪ್ಪು, ಶಿವಣ್ಣ ಹಾಗೂ ದರ್ಶನ್ ಬಗ್ಗೆ ನೀಡಿದ್ದ ಹೇಳಿಕೆಗೆ ಈ ಕೆಳಗಿನಂತೆ ಸ್ಪಷ್ಟನೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ'ನನಗೆ ಪುನೀತ್ ರಾಜ್‌ಕುಮಾರ್ ಅವರು ದೇವರಿದ್ದಂತೆ. ದುಡ್ಡಿಗೋಸ್ಕರ ದೇವರು ಅವರನ್ನು ಕರೆದುಕೊಂಡ ಎಂದು ನಾನು ಹೇಳಿದ್ದು ತಪ್ಪು.ಆ ಮಾತನ್ನು ವಾಪಸ್ ಪಡೆಯುತ್ತೇನೆ.ಶಿವಣ್ಣ ಮತ್ತು ಗೀತಕ್ಕನ ಮೇಲೆ ನನಗೆ ಅಪಾರ ಗೌರವವಿದೆ.ಶಿವಣ್ಣ, ನನ್ನ ಮಾತಿನಿಂದ ನಿಮಗೆ ನೋವಾಗಿದ್ದರೆ ಕೈಮುಗಿದು ಕ್ಷಮೆ ಕೇಳುತ್ತೇನೆ.ನಟ ದರ್ಶನ್ ಬಗ್ಗೆಯೂ ಗೌರವವಿದೆ. ಅವರು ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ಜೈಲಿನಿಂದ ಹೊರಬರಲಿ, ಬಂದ ಮೇಲೆ ನಾವು ಜೊತೆಯಾಗಿ ಸಿನಿಮಾ ಮಾಡೋಣ ಎಂದರು.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಸಚಿವ ತಂಗಡಗಿಗೆ 50 ಎಕರೆ ಜಮೀನಿನ 'ಸವಾಲು' ಹಾಕಿದ ದಡೇಸಗೂರು

ಧ್ರುವ ಸರ್ಜಾ ಅವರೇ, ನೀವು ಹಳ್ಳಿ ಹುಡುಗ. ನಮಗೆ ಕಾಲ್ ಶೀಟ್ ಕೊಡಿ, ಒಳ್ಳೆಯ ನಿರ್ದೇಶಕರೊಂದಿಗೆ ಸಿನಿಮಾ ಮಾಡೋಣ. ಪ್ರೇಮ್ ಮತ್ತು ಎ.ಪಿ. ಅರ್ಜುನ್ ಅವರೂ ಕೂಡ ಜೊತೆಯಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡೋಣ.ನನ್ನ ಸಿನಿಮಾ ರಿಲೀಸ್ ಆಗಲಿ ಎನ್ನುವ ಅತೀವ ದುಃಖ ಮತ್ತು ಒತ್ತಡದಲ್ಲಿ ಆ ರೀತಿ ಮಾತನಾಡಿದ್ದೆ. ಕನ್ನಡ ಚಿತ್ರರಂಗದಲ್ಲಿ ನಾನು ಇನ್ನು ಕೆಲಸ ಮಾಡಬೇಕು, ದಯವಿಟ್ಟು ನನ್ನನ್ನು ಉಳಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ ಎಂದು ಮನವಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.

ಈ ವಿವಾದದ ಕುರಿತು ಮಾತನಾಡಿದ ಕರ್ನಾಟಕ ಚಲನಚಿತ್ರ ವಾಣಿಜ್ಯ ಮಂಡಳಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷೆ ಜಯಮಾಲ 'ಶ್ರೀನಿವಾಸ್ ಅವರಿಗೆ ತಮ್ಮ ತಪ್ಪಿನ ಅರಿವಾಗಿದೆ.ಕೋಪ ಮತ್ತು ಬೇಸರದಲ್ಲಿ ಆ ರೀತಿ ಮಾತನಾಡಿದ್ದಾರೆ.ಅವರು ಈಗ ಕ್ಷಮೆ ಕೇಳಿರುವುದರಿಂದ ಈ ವಿವಾದವನ್ನು ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬಿಟ್ಟುಬಿಡೋಣ.ಆದರೆ ಚಿತ್ರರಂಗದಲ್ಲಿ ಯಾರೂ ಕೂಡ ಈ ರೀತಿ ಮಾತನಾಡುವುದು ಸರಿಯಲ್ಲ.ನಮ್ಮ ಕಲಾವಿದರೇ ನಮಗೆ ಆಸ್ತಿ' ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

Kanakapura SrinivasPuneet RajkumarSandalwoodKannada cinemaಕಾಟನ್ ಪೇಟೆ

